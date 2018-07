TV PREPORUKA DANA: Scenarij za dramu Predsjednička igra inspiriran je stvarnim slučajem novinarke Judith Miller

HRT2, 11.55, ROMANTIČNA DRAMA, Riječi i slike

Živahni profesor engleskog i pisac (C. Owen), osobiti ljubitelj čašice, susreo je u školi novu profesoricu likovnog i uspješnu slikaricu (J. Binoche), koja se doselila iz New Yorka u Maine zbog bolesti. On joj se počeo hrabro udvarati, a natjecanje između posvećenika riječi i štovateljice slike dovelo je do suparništva među njihovim učenicima koji pokušavaju dokazati je li moćnija riječ ili slika.

HRT2, 13.50, OBITELJSKA DRAMA, A onda je došla Wanda

Karlheinz Kluss (H. Jaenicken) je privatni poduzetnik, građevinac. Firma mu je na izdisaju zato što je kriza u zemlji, opstaju oni koji krše zakon, a Kluss to ne želi. Ne želi čak ni zapošljavati radnike na crno, iako bi to pomoglo da stane na noge.

Kod kuće, situacija je jednako teška, ako ne i teža. Udovac je i sam se brine o svoje dvoje djece, tinejdžeru Vincentu i maloj Vivi. Vincent je zaokupljen sobom, vječno je pred kompjutorom, sa slušalicama na ušima, pa katkada Vivi čudom preživljava sve kućne opasnosti, poput one kad se kupa u kadi i istodobno fenom suši kosu svojoj lutki.

Nekako u isto vrijeme Poljakinja Wanda Dombrowska (K. Lodyga) pokušava izbjeći policiju, jer joj je istekla viza, nema radnu dozvolu i žele je vratiti u Poljsku. Jedva nađe posao u baru kao konobarica. Wanda i Karlheinz prvi put se susreću kad je on zaštiti od vulgarnih dobacivanja radnika, a drugi put u baru u kojemu ona poslužuje njega i njegovog mogućeg poslovnog partnera, gdje su se sastali radi dogovora koji bi za Klussa mogao biti spas. Inteligentna i domišljata, ali nimalo konvencionalna Wanda pomaže mu da sklopi dogovor, a uskoro postane nezamjenjiva i kao dadilja – sve protiv Klussove volje.

HRT3, 19.00, DOKUMENTARNI FILM, Zauvijek

Dokumentarni film o pariškom groblju Pere-Lachaise, snazi i vitalnosti umjetnosti na mjestu gdje ljubav i smrt idu ruku pod ruku, a ljepota traje.

Redateljica H. Honigmann nominirana je za Europsku filmsku nagradu u kategoriji dokumentarnog filma 2007. za “Zauvijek”. Osvojila je nagrade na festivalima u Nizozemskoj, Portugalu, Španjolskoj itd.

RTL TV, 19.40, DRAMSKA SERIJA, Horvatovi

Franjo ima problema s policijom, a pokušaj da se izvuče iz problema samo ga uvali u još veće. Naposljetku mora ponovno ići na predavanja i vožnju i polagati vozački ispit. S obzirom na to da mu ne ide onako kako se nadao, moli Grgu za pomoć. Nikolina daje Violeti savjete kako se što lakše i mudrije prilagoditi na novu školu i učenike. Borna i Violeta se zbliže možda i više nego što bi trebali. Krešo ima simpatiju iz razreda i traži od Tereze savjete o ženama, a Stjepan zbog njegova čudnog ponašanja počne sumnjati da se Krešo voli odijevati kao curica.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Raj za dame

Pietro otkaže vjenčanje i kaže Teresi da je voli. No Teresu je nedavno ostavio Vittorio i nije sigurna može li sad njemu vjerovati. Vittorio napusti posao u robnoj kući, a Pietro ima iznenađenje za Teresu.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Himalajom pješice

Levison Wood dolazi do posljednje etape svoje ekspedicije. U društvu starog prijatelja i vodiča Binoda preko planina prelazi iz istočnog Nepala u posljednju državu na svojem putovanju – Butan. Rijetki autsajderi imaju priliku vidjeti Butan jer ta država strogo ograničava broj turista. Levison ima nesvakidašnju priliku istražiti njegove spektakularne dijelove Himalaje, doživjeti šarene festivale i povijesne samostane te upoznati butanski narod koji mjeri blagostanje svoje zemlje bruto nacionalnom srećom, a ne bruto nacionalnim dohotkom.

Levison i Binod planiraju pješačiti u mistične istočne predjele Butana prema najvišem neosvojenom vrhu svijeta – Ghankaru Piensemu – najsvetijoj planini Butana na koju je planinarima zabranjeno penjanje.

DOMA TV, 20.30, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

NCIS, FBI i MI6 nastavljaju s međunarodnim lovom na pobjegloga britanskog špijuna koji napada aktivne i bivše agente, u finalu 13. sezone NCIS-a.

HRT2, 21.00, DRAMA, Predsjednička igra

Politička kolumnistica u Washingtonu Rachel Armstrong (K. Beckinsale) sanja o Pulitzerovoj nagradi, ali umjesto toga završi u zatvoru. U novinama za koje radi Rachel je objavila ime i prezime CIA-ine operativke Erice Van Doren (V. Farmiga) koja se netom vratila iz Venezuele. Vlada je odmah reagirala na curenje podataka i zatražila od Rachel da kaže tko joj je to dojavio jer se radi o nacionalnoj sigurnosti. Ona je odbila otkriti izvor i završila u zatvoru. Zatvorski dani su se pretvorili u tjedne, tjedni u mjesece, ali Rachel nije popuštala.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Dok Jura istražuje u poduzeću tko je naručio stotinu tisuća sadnica manga iz Zimbabvea, a Dominik, zahvaljujući nesretnom spletu okolnosti, shvaća kako neće vječno moći tajiti neugodnu epizodu iz svoje prošlosti, Žungul i Kipo spremaju ekskluzivnu reportažu: Kipo će se ubaciti među zagrebačke “narkiće” i napisati o njima tekst za Studentski list. Taj plan, međutim, nailazi na neočekivane probleme koji se odražavaju i na Kipov pokušaj da se ponovno zbliži s Marinom. Istovremeno u njegov život ulazi manekenka Varja. Žac, koji se u međuvremenu vratio iz Londona, odlazi s Unom i njezinim dečkom Šiljom gledati Ratnike podzemlja, ni ne sluteći da će se u kinu susresti i s njihovim epigonima iz Martićeve ulice.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Penny razmišlja o mogućoj kupnji stola za blagovaonicu u Leonardovom stanu, ali Sheldom ne želi ni čuti.

HRT1, 21.55, KRIMI SERIJA, Počivali u miru

Novinarki Luciji urednik Zdeslav konačno skida suspenziju, ali pod uvjetom da prestane istraživati zatvorsko groblje u Vukovšćaku i posveti se redovnom poslu. Lucija pristane, ali gotovo opsjednuta grobljem i njegovim mračnim tajnama i dalje radi po svom. I dalje joj, iz nejasnih pobuda, pomaže umirovljeni zatvorski čuvar Martin. Ovoga puta istražuje što se dogodilo 1979. godine kada je perspektivni omladinac Marko Glavina, dan prije negoli ga je Tito osobno trebao primiti u Partiju i dva dana prije zaruka s voljenom djevojkom Ružicom, završio u zatvoru kao antidržavni element. Zbog niza nesretnih okolnosti i okrutne igre sudbine Marko iz zatvora nikada nije izašao, niti je ljubav s Ružicom okrunjena brakom. A sve je počelo običnim prometnim prekršajem.

HRT2, 22.45, PSIHOLOŠKA DRAMA, Žena kojoj sam čitao

U Berlinu, netom nakon kraja Drugog svjetskog rata, petnaestogodišnji Michael (R. Fiennes) slučajno upozna tajanstvenu osamljenu ženu Hannu (K. Winslet) s kojom se upušta u strastvenu vezu. Iako ona potraje jedno ljeto, ostavi dubok trag, pogotovo zbog toga što joj on, da popuni emocionalnu prazninu u životu i zabavi je, počne čitati zanimljive knjige. Osam godina kasnije, a nakon što je Hanna iznenada nestala, Michael, kao student prava, prisustvuje njemačkom suđenju za ratne zločine. Radi se o šest žena koje su osumnjičene da su skrivile smrt nekoliko stotina Židova. Jedna od osumnjičenih je Hanna.

NOVA TV, 23.50, AKCIJSKI FILM, Borac

Sailor O’Connor umirovljeni je irski borac. Njegova majka Rose umire od raka te Sailor želi otići s njom u Irsku zadnji put prije nego što ona umre. Kad mu se pruži prilika da se vrati u ring, objeručke ju prihvaća te se suočava sa svojim osobnim demonima koji ga vode u ringu.