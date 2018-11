TV PREPORUKA DANA: Sandra Bullock kao programerka kojoj se život pretvori u noćnu moru nakon što dobije disk s tajnim podacima (Mreža)

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Blagdanski zadatak

Sarah (L. Gort) svake godine za Božić pomaže u svratištu za beskućnike. Ovog Božića pokušava naći psića za kojim tuguje jedan od njih, a kad ga nađe, i nju i psića udari autobus. Nađe se na mjestu odakle se umrli raspoređuju dalje. I dok je psić odmah propušten kroz vrata raja, Sarah nije na popisu. Anđeo na prijamnom šalteru vraća je na Zemlju, k bivšem dečku Jordanu (D. Theler), kojega je ostavila pred Božić i slomila mu srce. Sama mora otkriti što joj je zadatak, a to nije baš lako, jer Jordan ima svoj životni san ali i novu djevojku.

RTL2, 19.00, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Sedmogodišnja Clancy primljena je u bolnicu zbog rektalnog krvarenja tvrdeći da su je oteli izvanzemljaci. Rezultat obavljenog testa, koji je napravljen nekoliko puta, svaki put je drukčiji. Kada tim pronađe metalni predmet u njenom vratu, zapita se je li u pitanju samo dječja maštarija ili priča o izvanzemaljcima nije skroz izmišljena.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Obiteljski zločini: Obitelj Polk

Orindu u Kaliforniji proglasili su jednim od gradova s najsimpatičnijim stanovnicima. No povijest se mijenja kad rat riječima jedne obitelji postane smrtonosan. Optužbe i šokantna otkrića neće zaprepastiti samo grad, već i cijelu naciju.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet: Neočekivana Angela Merkel

Često je opisuju kao novu Margaret Thatcher. Drugi kažu: “Pozor, evo Angele!” No tko je zapravo ta žena? Kakva je njezina životna priča? U razgovorima s prijateljima iz djetinjstva, dugogodišnjim saveznicima, poslovnim ljudima i globalnim političkim vođama otkrit ćemo kako je kći evangeličkog pastora iz Istočne Njemačka postala jedna od najmoćnijih žena na svijetu. Zahvaljujući njezinu spoju skromnosti, snažne volje te strateškog i proračunatog pristupa, mnogi se pitaju kako je Angela Merkel koju su svi podcjenjivali uspjela, poput Pepeljuge, ostvariti svoju bajku.

NATIONAL GEOGRAPHIC, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Najbolje od 80-ih

Ponovno ćemo gledati najveće trenutke američkog desetljeća dekadencije kada je sve moralo biti veliko. Od jastučića na ramenima do bankovnih računa. Velika strast dovela je do velikog profita i usred eksplozije luksuznih brandova i neograničenog kredita, trošili smo novac kao da ne postoji sutra. Ronald Reagan borio se za konzervativne vrijednosti, Madonna nije, a mi smo svi htjeli saznati tko je upucao J.R.-a i sve to smo gledali na najnovijim kabelskim mrežama MTV-u i CNN-u.

HRT2, 21.00, AKCIJSKA DRAMA, Mreža

Računalna programerka naleti na urotu, čime će u opasnost dovesti svoj život, ali i živote ljudi oko sebe. Zamjenik američkog ministra obrane Michael Bergstrom počinio je samoubojstvo nakon što je primio vijest da je pozitivan na HIV. Angela Bennett (S. Bullock) je sistemska analitičarka iz Venicea u Kaliforniji. Bennettin suradnik Dale pošalje joj disketu na kojoj je posebna oznaka za pristup poznatom kompjuterskom sustavu osiguranja koji se zove “Gatekeeper”. Bio je to početak Angeline utrke za vlastiti život.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Stani u Lici

Kroz Liku svakodnevno prolazimo i divimo se pogledu iz automobila bilo da gledamo u gordi Velebit, Gacku dolinu, Ličko polje ili Zir. No, osim planinara, avanturista, lovaca i putnika namjernika, malo tko se u Lici i zaustavi. A zaustaviti se u Lici znači osvojiti vrhove Velebita, prijeći Premužićevu stazu, ploviti rijekom Likom, loviti pastrve u Gackoj, uživati u gastronomiji, ličkoj šljivovici, ojkavici, bećarcu, gostoljubivosti Ličana, upoznati lica ljudi i ljepote prirode koji postaju sve zanimljiviji strancima. U Lici se zaustavila Andrea Buča. Krasno, Sjeverni Velebit, Speleod(r)ama, Otočac, Korenica, Perušić, Gospić, Lovinac i Udbina – u 9 epizoda u trajanju od 26 minuta gledatelji će uroniti u čudesnu Liku promatranu očima autorice, otkriti priče koje će ih zabaviti i motivirati da se zaustave u Lici i sami otkriju njezine čari.

DOMA TV, 21.55, KRIMI SERIJA, Zaboravljeni slučaj

Kad Lillian upada u policiju u Philadelphiji i tvrdi da zna tko je ubio njezinu kćer na debitantskom plesu 1968. g., Lilly Rush otvara taj stari slučaj. U novinama pojavljuje se priča o čovjeku koji je ženu gurnuo niza stube, a okolnosti smrti su jezivo slične smrti Lillianine kćeri. Štoviše, upravo je taj čovjek bio djevojčin pratilac za ples 1968. Godine. Puna kajanja, Lillian objašnjava da je ona, u želji za društvenim usponom, natjerala kćer da ode na taj ples i boji se da je možda tako pokrenula lanac događaja koji su doveli do ubojstva. Nakon niza pljačaka banaka u kojem su lopovi nosili maske lica Johnnyja Casha, Rush otkriva poveznicu s ubojstvom bankarskog službenika iz 2000. g. koji je ubijen u gotovo identičnoj pljački. Ali slučaj nije tako lagan i Lilly mora rekonstruirati cijeli slučaj iz 2000. da bi otkrila ubojicu koji je još na slobodi.

FOX, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Imperij

Snažna drama o obiteljskoj dinastiji usred glamuroznog i ponekad opasnog svijeta hip-hop glazbe, ova serija se okreće oko obitelji Lyon i njihove medijske tvrtke Empire Entertainment.

NOVA TV, 22.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Lud, zbunjen, normalan

Senka i Spomenka (Milena Dravić) su napustile Izeta (Mustafa Nadarević). Ta situacija je za njega neizdrživa, te Izet pada u tešku depresiju. U pomoć poziva doktora Ðiđimilovića. Doktor ima ključ za njegovo izlječenje, a to je da Izet pod hitno mora ostvariti vezu s nekom novom ženom. Faruk (Senad Bašić) je u akciji renoviranja studija. Sve to financira Stefanel, velika glazbena zvijezda koja želi tu snimiti svoj novi album. Stvari se odlučno razvijaju dok se u cijelu situaciju ne upetlja Dino (Milan Pavlović).

HRT3, 22.50, KRIMI SERIJA, Most

Nakon što je pronašao svoju bivšu ženu Sofie, Dan Brolund je pokušava oteti iz sela, ali ga sprječava Harriet koja je uvijek na oprezu. Saga i Henrik ispituju Williama Ramberga koji priznaje da je pucao na svog suparnika Dimitrija u očajničkom pokušaju pronalaska ubojice svoje voljene kćeri Leonore.

HRT3, 22.50, BIOGRAFSKA DRAMA, Sv. Augustin

Priča o Augustinu, biskupu iz Hipona na sjeveru Afrike, koji je živio posljednjih godina postojanja Rimskoga Carstva. Vidjet ćemo kako se Augustin borio da zadrži vjersko dostojanstvo u civilizaciji koja je bila na rubu zaranjanja u srednji vijek.

NOVA TV, 23.45, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Samo preko nje mrtve

Na dan svojeg vjenčanja Kate (Eva Longoria) je jako nervozna i ljuti se na kipara koji je donio ledenu skulpturu anđela bez krila. Ona to odbije primiti, a igrom slučaja smrtno će nastradati baš zbog njega. I nakon smrti ostat će čangrizava, pa neće saslušati upute anđela koji ju je dočekao kao vodič. U međuvremenu, ni nakon godinu dana Katein zaručnik Henry (Paul Rudd) nije prestao tugovati. Zabrinuta, njegova sestra Chloe (Lindsay Sloane) nagovori ga da posjeti vidovnjakinju Ashley (Lake Bell). Ashley i Henry počet će se sve češće viđati, što se Kate nikako ne sviđa.

HRT2, 23.55, DRAMA, Frances

Godine 1931., kad je imala šesnaest godina, Frances (J. Lange) pobuđuje pozornost svojega grada školskom zadaćom u kojoj je napisala da je “Bog umro”. Neki je hvale, no većina je napada. Dobro se slaže jedino s Harryjem Yorkom (S. Shepard), mladićem angažiranim u lokalnoj predizbornoj kampanji na strani ljevičarskog kandidata. Ali, glavnu riječ u Francesinom životu ima agresivna majka Lillian (K. Stanley), a otac Ernest (B. Burns) je slabić. Frances odlazi u New York da bi postala glumica. Tamo je zapaze predstavnici holivudskih producenata i pozovu u Hollywood. U dvadeset i prvoj godini dobiva glavnu ulogu u filmu “Dođi i uzmi”, vodećih redatelja Howarda Hawksa i Williama Wylera te postaje velika zvijezda. Unatoč uspješnoj premijeri u njezinu rodnu gradu, razočarana je licemjerjem gradskih moćnika. Da bi povratila samopouzdanje, odlazi u New York gdje glumi u kazalištu. Glavnu ulogu u svom kazališnom komadu dodijeli joj poznati ljevičarski dramatičar Clifford Odets (J. DeMunn) s kojim se uskoro i oženi, ali je on vrlo brzo napušta. Od tog trenutka Frances sve ide naopako. Počinje piti, sukobljava se s policijom zbog neznatnog prometnog prekršaja, svađa se sa šefovima holivudskih studija i uskoro je kazne zatvorom. Umiješa se njezina majka i zatvorska je kazna zamijenjena boravkom u psihijatrijskoj bolnici gdje Frances psihički unište. Godinama će boraviti u psihijatrijskim ustanovama gdje će je podvrgavati neprimjerenim metodama liječenja. Tek 1958. godine, kada je Frances blizu pedesete, bit će joj vraćena sva građanska prava i omogućen relativno mirniji život.