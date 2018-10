TV PREPORUKA DANA: S izvrsnim filmovima poput Boksača, Savršena formula i Let započinjemo ovaj produženi vikend

HRT2, 13.40, DRAMA, Moje pravo ja

U amiškoj zajednici Katherine Mayfield (K. Leclerc) zvala se Katie Lapp, a posvojili su je Rebecca (V. Holmes) i Samuel (K. Rothery). Bila je zaljubljena u Daniela Fishera (J. Blair) za kojega se trebala udati, no Daniel je nestao na brodu u oluji. Roditelji su Katie nagovorili da se uda za svećenika, no ona je pobjegla s vjenčanja i napustila amišku zajednicu u Hickory Hollowu u Pennsylvaniji. Krenula je u potragu za pravom majkom. I našla ju je, ali je s njom bila kratko, jer je majka umrla.

Katherina Mayfield živi u velikoj kući koju je naslijedila od majke. U kući je domaćica i ostala posluga koja je tu bila još za majčina života. Osim kuće, majka joj je ostavila i veliko bogatstvo, a od dijela tog novca Katherine je osnovala fondaciju za pomoć djeci u domovima. Zaljubila se i zaručila za Jasona Wortha, direktora svoje zaklade. I misli da je potpuno sretna, dok se ne pojavi netko iz njezine prošlosti.

HRT1, 20.05, BIOGRAFSKA DRAMA, Boksač

Film se bavi životom profesionalnog boksača Mickyja Warda (M. Wahlberg) i njegovog starijeg polubrata Dickyja Eklunda (C. Bale)…

Film je dobio 2 Oscara za sporedne uloge (Christian Bale i Melissa Leo) te 2 Zlatna globusa u istim kategorijama.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Dijetalni proizvodi – krivotvoreni okus

Otkako su se pojavili u šezdesetim godinama prošloga stoljeća, takozvane light proizvode prehrambena je industrija predstavljala kao čudotvornu zamjenu za suviše kaloričnu hranu i napitke… koje je proizvela ta ista industrija! Light proizvodi sadržavaju manje šećera, manje masti, manje soli, a istodobno navodno imaju isti okus i teksturu kao i klasični proizvodi.

No suprotno tvrdnjama proizvođača, neki proizvodi s pomoću kojih bismo trebali unositi manje kalorija katkada su opasniji nego šećer, masti i sol koje naša hrana i napitci prirodno sadržavaju, posebice stoga što mogu izazvati šećernu bolest i pretilost…

Dokumentarni film prati istraživanje o light proizvodima i metodama prehrambene industrije.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Endeavour, mladi Morse

Endeavour istražuje slučaj nestanka žene na željezničkom kolodvoru, a krađa kamiona razotkrije novu zločinačku prijetnju u Oxfordu.

HRT2, 21.35, KRIMI SERIJA, Nezaboravljeni

Inspektori Cassie i Sunny ponovno su u središtu starog slučaja ubojstva nakon što je pronađeno truplo. Ovaj se put radi o savršeno očuvanim ostacima sredovječnog muškarca koji su pronađeni u kovčegu u mulju londonske rijeke. I dok inspektori počinju složeni proces identificiranja žrtve, četiri nepovezane osobe žive svoj život: odvjetnik iz Brightona Colin Osborne, medicinska sestra na pedijatriji Marion Kelsey, učiteljica Sara Mahmoud i ugledna policijska inspektorica Tessa Nixon. I ne slute da će uskoro biti upleteni u istragu.

HRT1, 22.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Prve dame: Pionirke

Povijest prvih dama ujedno je i povijest svih američkih žena. Dvije prve dame borile su se protiv ortodoksnih shvaćanja, utirući put budućim generacijama žena kako bi jednog dana mogle preuzeti uloge koje su im prethodno bile nedostupne: Eleanor Roosevelt i Hillary Clinton.

RTL TV, 22.20, SF TRILER, Savršena formula

Pisac Eddie Morra (Bradly Cooper) ima kreativnu blokadu zbog koje se ne može vratiti pisanju. Stvaralačka kriza odražava se i na njegovu ljubavnu vezu te ga djevojka Lindy (Abbie Cornish), izgubivši strpljenje i nadu, ostavlja. Eddie sreće Vernona (Johnny Whitworth), brata svoje bivše supruge Mellise (Anna Friel), koji mu daje uzorak nove droge NZT-48, koja bi mu trebala pomoći da se vrati onome što najviše voli – pisanju. Nakon što konzumira drogu, Eddie otkrije da se savršeno sjeća svega što je ikada pročitao, a njegove socijalne vještine znatno se poboljšaju. Svega nekoliko sati nakon uzimanja čudesne tablete Eddie počne pisati knjigu. Idući dan Vernon odnese izdavaču što je Eddie napisao i ovaj se oduševi. No efekt droge je nestao te Eddie odlazi potražiti Vernona u želji da dobije još, no Vernon je ubijen. Eddie pronalazi njegovu zalihu droge te je počne uzimati svakodnevno.

HRT2, 22.25, AKCIJSKI TRILER, Stanica brojeva

Osramoćenog agenta specijaliziranog za tajne operacije šalju u zabačenu CIA-inu radijsku postaju u britanskom selu kako bi zaštitio operaterku. Uskoro se oboje nađu u borbi na život i smrt ne bi li spriječili kobnu urotu prije nego što bude prekasno.

NOVA TV, 22.30, TRILER DRAMA, Let

Whip Whitaker je pilot u putničkim avionima. Tijekom leta iz Orlanda do Atlante nešto pođe po krivu i avion se otme kontroli. Whip odluči prisilno prizemljiti avion i spašava gotovo sve putnike. Kad se probudi u bolnici nakon nesreće, dočeka ga odvjetnik koji mu govori da bi se mogao suočiti s kriminalnim optužbama s obzirom na to da su nalazi njegove krvi pokazali da je bio pod utjecajem alkohola i kokaina. Mora se suočiti s ovisnošću, no to nije lako kao što se čini.

RTL TV, 00.20, TRILER, Crveni zmaj

Specijalnost FBI agenta Williama Grahama (Edward Norton) je privođenje serijskih ubojica pravdi. Jedan od onih s kojima se Graham susreo bio je i Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), koji se umalo pokazao kobnim za specijalnog agenta. Nakon bliskog susreta, Graham se povukao iz struke te zajedno sa suprugom Molly (Mary-Louise Parker) i sinom odselio na Floridu. Međutim, novi krvožedni ubojica pokaže se tvrdim orahom za FBI tim pa Jack Crawford (Harvey Keitel), Grahamov bivši mentor, traži od svog umirovljenog agenta da se vrati na posao. “Zubić vila” (Ralph Finnes) je posebno svirepi ubojica koji eliminira obitelji te ostavlja komadiće ogledala u očima žrtava. No i Graham treba pomoć kako bi razotkrio ubojicu, a traži je od Lectera.