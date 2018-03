TV PREPORUKA DANA: Ronaldo, Modrić i ekipa na Santiago Bernabeu dočekuju PSG predvođen Neymarom

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Ćiro Blažević nedavno je proslavio svoj 83. rođendan. Najuspješniji hrvatski trener kaže da je rođendane volio slaviti samo kao dijete. Ovom slavljeniku su od vlastitih rođendana draži oni njegovih šest unuka. Što je Ćiro poželio za svoj rođendan otkrio je ekskluzivno za IN magazin. Kome je Valentinovo svih 365 dana u godini , a tko je još romantičniji baš na ovaj dan ekipa IN magazin provjerila je kod poznatih glazbenika, ali i ostalih estradnjaka. Današnja emisija otkriva tajne prvih poljubaca, ali i dugogodišnjih veza i brakova. U rubrici Kuhanje je IN Sanja Doležal danas će pripremiti ukusnu grdobinu u toću.

DOMA TV, 20.00, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Nakon što ulove međunarodnog trgovca oružjem, tim NCIS-a doznaje da će tajni mornarički oružani sustav biti prodan La Grenouilleu, važnom trgovcu oružjem. Kako bi spriječili transakciju, tim će poslati Duckyja na tajni zadatak. U međuvremenu, čini se da na istom slučaju radi i druga vladina agencija s drugim planovima. Kad je u napuštenom dijelu grada pronađeno truplo mornara, svi dokazi naizgled upućuju na to da je preminuo od slučajnog predoziranja, no kada tim otkrije još dokaza, ispostavit će se da je mornar ubijen. U međuvremenu, dok radi na slučaju, Tony se zbližava s lokalnim detektivom.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet: Liječenje Alzheimerove bolesti

Nakon godina neuspjeha potraga za lijekom za Alzheimerovu bolest napokon napreduje velikim koracima. U ovom dokumentarcu upoznajemo znanstvenike i pacijente koji se bore protiv ove razorne bolesti.

Alzheimerova bolest sve se brže širi među starijom populacijom. Od Alzheimerove bolesti ili srodnih oblika demencije u svijetu boluje 44 milijuna ljudi. Tijekom proteklih deset godina utrošene su milijarde dolara na pokušaje razvoja protutijela ili cjepiva za suzbijanje ili liječenje te bolesti, ali sve je bilo uzalud. Sve dosad.

Nedavna otkrića omogućila su napredak borbe na svim poljima. Prvi put smo u stanju identificirati rane znakove bolesti. Sada mnogo bolje razumijemo što uzrokuje Alzheimerovu bolest. Izumljeni su novi lijekovi, a njihovo djelovanje ubrzao je razvoj novih laboratorijskih metoda testiranja.

HRT2, 20.35, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Real Madrid – PSG

Branitelj naslova Real Madrid imat će jako težak zadatak u osmini finala – u prvoj utakmici u goste im dolazi raspucani PSG predvođen sjajnim Brazilcem Neymarom te se očekuje pravi nogometni spektakl. Navijači večeras mogu birati – ljubav prema nogometu ili prema partneru?

HRT1, 20.55,DOKUMENTARNA SERIJA, Dhruv Baker: Iz Hrvatske s ljubavlju – Zadar/Nin/Vinjevac

Zadar, grad koji se mora posjetiti, sljedeća je postaja na Dhruvovom putu otkrivanja Hrvatske. Grad prepun života, gotovo s previše prekrasnih i znamenitih mjesta za samo jednu epizodu. Dhruv susreće Petru, mladu cheficu, koja ga upoznaje s cijelom paletom izvrsnih jela od morskih plodova. Zajedno pripremaju prekrasne gastronomske kreacije, pa čak i smoothie od magarećeg mlijeka. Njihova harmonija najbolje dolazi do izražaja u zajedničkom kuhanju na instalaciji “Pozdrav suncu”.

HRT3, 21.35, HUMORISTIČNA SERIJA, U autobusu

Humoristična serija hvaljena u cijelome svijetu s Regom Varneyjem u glavnoj ulozi vozača autobusa Stana Butlera. Stan ima problema u životu u roditeljskom domu kao i na poslu u autobusnom poduzeću.

Sredovječni vozač autobusa Stan Butler živi sa svojom mamom, sestrom Olive i njezinim mrzovoljnim mužem Arthurom. On i ocvali zavodnik kondukter Jack stalno ratuju sa zlobnim nadzornikom Blakeyjem i kad Blakey zatvori kantinu nakon što je Stan jeo u kabini autobusa, sindikat se mora pobuniti. Stan legne pred autobus koji vozi Blakey i privuče pozornost televizijske ekipe.

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Na Judithinoj grupi za podršku Jake ponavlja Charlieve negativne komentare usmjerene prema ženama, tvrdeći da ne postoji razlog zašto bi se ženio dokle god muškarac ima jednu ženu za seksualno zadovoljavanje, a drugu za čišćenje. Bijesna kao ris, Judith sprječava Jakea da posjećuje Charliea, a Charlie uspijeva šarmirati njenu grupu za podršku i nagovoriti ih da provedu neko vrijeme kod njega.

HRT3, 22.50, DOKUMENTARNI FILM, Zagrli me čvrsto, oslobodi me

Za četrdesetero djece kojima je dom, Mulberry Bush je i posljednja prilika. Isključeni iz škola zbog ekstremnog ponašanja, često s teškim emocionalnim traumama, djeca na tri godine dođu u taj internat u Oxfordu ne bi li im život krenuo drugim tokom.

Hvaljena redateljica dokumentaraca Kim Longinotto još je jednom svoju kameru punu sućuti usmjerila prema ljudima koji žive u posebnim okolnostima. Ranjivi dječaci iz njezina filma ponašaju se šokantno i neprihvatljivo – udarcima, psovkama i pljuvanjem probijaju se kroz jad svoga uništenog djetinjstva. Beskrajno strpljivi i odlučni odgajatelji uporno razgovaraju s njima, a često ih moraju i fizički obuzdavati. Film osvaja kao tužna studija disfunkcije – onoga što se događa kad se obitelj raspadne. Pokazuje nam i koliko golem utjecaj odrasli imaju – i dobar i loš – na dijete u razvoju.

NOVA TV, 23.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav u četrdesetoj

Nedavno rastavljena žena i majka dvoje djece za vrijeme odmora na Havajima ususret svom 40. rođendanu, upušta se u neočekivanu romancu s puno mlađim muškarcem. Jackie Laurens (Heather Locklear) će nakon što ju sudbina spoji s mladim i zgodnim instruktorom surfanja Kyleom Hamilotonom (Robert Buckley) spoznati kako život tek počinje u četrdesetima… Film je nastao prema romanu Jane Porter. Vanessa Williams je za ulogu u ovom filmu nominirana za nagradu Image 2009. godine.

HRT2, 23.55, HUMORISTIČNA SERIJA, Brooklyn 99

Jake mora zabavljati Terryjevu trudnu ženu Sharon, dok on i Rosa odlaze u zatvor kako bi saznali više o ubojstvima u Douglasovoj ulici. No kad Sharon iznenada prsne vodenjak, nastaje sveopća panika. Za to vrijeme Amy i Charles zbog tehničkoga kvara moraju ručno obrađivati papirologiju kako se pritvor u postaji ne bi prekrcao dok se Holt mora suočiti s bivšim dečkom.