TV PREPORUKA DANA: Romantična komedija s Anne Hathaway i Jakeom Gyllenhaalom snimljena prema romanu (Ljubav i ostale droge)

HRT1, 15.45, KRIMI SERIJA, Don Matteo

Bliži se Valentinovo, a Alfio Miceli, novinar iz Gubbia, pronađen je mrtav. Glavni osumnjičeni je Riccardo, koji je viđen u svađi sa žrtvom te kobne večeri u klubu. Komična situacija nastane kad Natalina pronađe ljubavno pismo i pomisli da je to Tommasijev način da joj izjavi ljubav.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu: Darko Tipurić

Gost emisije Darko Tipurić. Kako se od buntovnog sarajevskog rock-gitarista prometnuo u najmlađeg redovitog profesora na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu? Zašto bez solidarnosti i blagostanja za sve nema naprednog društva?

HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Axe u trenutku očaja istražuje neprivlačnu investiciju. Taylor zbog posla radi osobni kompromis. Chuck sumnja da je važni neprijatelj na tragu njegovom planu. Sacker naplaćuje uslugu od FBI-a. Wendy savjetuje zaposlenika Axe Capa da poduzme nešto smiono.

DOMA TV, 20.55, KRIMI SERIJA, Laži mi

Cal se obraća skupini agenata i objašnjava im izraze lica koje osoba pokazuje prije počinjenja planiranog nasilja. Agent Paul Aronson iz Tajne službe doveo je agente jer u posjet dolazi ambasador Park Jung-Soo iz Južne Koreje, a oni su zaduženi za njegovu sigurnost. Ambasador je objavio kandidaturu za predsjednika Južne Koreje, a postoje informacije o mogućem atentatu na današnjem vjenčanju njegova sina. Cal i njegov tim priključuju se agentima Tajne službe na vjenčanju i počinju promatrati goste i tražiti znakove bijesa, uznemirenosti ili gnjeva. Cal i Gillian nalaze se s ambasadorom koji želi njihovo jamstvo da će uočiti ubojicu prije nego što napadne. Cal primjećuje mikroizraz neiskrenosti kada ambasador govori o svom šefu osiguranja. Gillian poslije primjećuje da se čuvar plitko poklonio mladencu i nije sigurna što da misli o tome.

VIASAT HISTORY, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Žena u željeznom lijesu

4. listopada 2011. godine radnici otkrivaju ljudske ostatke u napuštenom dijelu četvrti Elmhurst u Queensu u New Yorku. Truplo je bilo tako dobro očuvano da su svjedoci u početku pretpostavili da su naletjeli na nedavno ubojstvo. No forenzička analiza otkrila je nevjerojatno drukčiju priču.

HRT2, 21.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav i ostale droge

Maggie (A. Hathaway) je privlačna i slobodoumna djevojka koja neće dopustiti nikome i ničemu da joj stane na put. No uskoro susreće sebi ravnoga, Jamieja (J. Gyllenhaal), čijem šarmu žene ne mogu odoljeti, a koji mu itekako dobro dođe u nemilosrdnom svijetu prodavača farmaceutskih proizvoda. Oboje ostaju zatečeni kad potpadnu pod utjecaj najjače od svih droga, ljubavi.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNI FILM, Najčudnije vrijeme u svemiru

Na temelju najmodernijih istraživanja i nevjerojatnih specijalnih efekata, ovaj dokumentarni film rekonstruira najspektakularnije vremenske prilike u svemiru. Od tuče veličine kugle za kuglanje do uvijenih tornada. Vrijeme je na našem planetu zaista iznimno. No čak se ni najekstremnije vremenske prilike na Zemlji ne mogu usporediti s onima na drugim planetima u Sunčevu sustavu, a kamoli na planetima udaljenima milijunima svjetlosnih godina. Na temelju najmodernijih istraživanja i nevjerojatnih specijalnih efekata, film rekonstruira najspektakularnije vremenske prilike u svemiru. Od dijamantne kiše do oblaka.

RTL2, 21.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Leonard i prijatelji pokušavaju naći način kojim bi potaknuli Sheldona da se oslobodi straha od vožnje. Svi su ga vozili na posao, no na kraju su ga svi i izbacili iz auta, jer se pokazao nepodnošljivo dosadnim. Sheldon na kraju ipak položi vozački ispit, ali, budući da se pokazalo da je stvarno iznimno loš vozač, odbija to priznati i seli se u svoj ured na fakultetu, što je pravo olakšanje za Leonarda.

NOVA TV, 22.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Lud, zbunjen, normalan

Ajna i Faruk su i dalje odlučni u ideji da dobiju dijete. Šukrijin dolazak u Sarejevo će se pokazati kao prepreka u tome. Najme, on će spavati u njihovoj sobi, a pored živog Izeta nije baš izvedivo pravljenje djeteta u dnevnom boravku. Ajna je izračunala – naredna tri dana su ovulacijska i zahtjeva od Faruka da smisli neki plan. Refko i Čombe u radio stanici muku muče s novonastalim tehničkim problemima. Emitiranje programa bi došlo u pitanje da nije genijalne Čombetove ideje koja će spasiti stvar.

HRT3, 23.00, BIOGRAFSKA DRAMA, Tolstojeva posljednja stanica

Liječnica otkriva neobjašnjivo povećanje smrtnosti mladih pacijenata na jednom bolničkom odjelu. Dr. Susan Wheeler (G. Bujold) je slomljena kad njezin prijatelj i pacijent nakon rutinske operacije završi u komi. Budući da je bio mlad i zdrav, takav ishod je začudi pa odluči malo bolje pregledati bolničku dokumentaciju. Otkrije da su mnogi završili u komi nakon operacije u dvorani 8, a tijela su im transportirana u Institut Jefferson. Čini se da iza svega stoji šef kirurgije dr. George Harris (R. Widmark). Svoje otkriće Susan povjeri dečku dr. Marku Bellowsu (M. Douglas), očekujući pomoć, ali više nije sigurna kome može vjerovati… Ovaj napet film snimljen je prema istoimenom romanu Robin Cook, a 2012. snimljena je mini-serija. G. Bujold nominirana je za nagradu Saturn.

NOVA TV, 23.20, AKCIJSKA KOMEDIJA, Policijska akademija 7

Ruska vlada očajnički treba pomoć u borbi protiv moćne moskovske mafije pa poziva veterane policijske akademije. Njihov je zadatak pronaći dokaze protiv Konstantina Konalija (Ron Perlman), koji stoji iza jako popularne kompjuterske igrice koja se igra diljem svijeta. Njegov je plan u nastavak igrice ubaciti program koji bi mu omogućio nesmetan pristup svim računalima svijeta, što znači i da bez problema mogao ulaziti u policijske i vladine sisteme. Vrijeme je da ekipa zajedno s komandantom Ericom Lassardom (George Gaynes). Glumci Michael Winslow (Jones), David Graf (Tackleberry) i George Gaynes (Lassard) jedini su glumci koji su se pojavili u svih sedam nastavaka Policijske akademije.

