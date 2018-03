TV PREPORUKA DANA: Romantična drama Carol snimljena je prema romanu The Price of Salt Patricie Highsmith

HRT2, 13.25, TRILER DRAMA, 48 sati straha

Jamie Butler (P. Hutton) djevojka je iz bogate i ugledne obitelji, a Mark Drummond (C. Kramer) bio je u zatvoru zbog prijevara i krađa. Zbog toga Butlerovi ne gledaju blagonaklono na Jamienu vezu s Markom, a osobito odbijaju mogućnost da se Jamie za njega uda. Za razliku od Marka, njegov brat David (I. Zierling) ne samo da je pošten nego je i policajac. I dok majka voli jednako svu svoju djecu, David je sumnjičav prema Marku čak i kad navodno vodi pošten život. Malo-pomalo, Mark uspijeva uvjeriti Jamie da je najbolje – a možda i najromantičnije – da jednostavno pobjegnu i vjenčaju se daleko od roditelja. Kako bi imali čime početi novi život, Jamie će s majčinog računa podići dvjesto tisuća dolara. Bježe malim avionom, uhvati ih oluja nad morem i aviončić se sruši. Mark uspijeva otvoriti vrata na svojoj strani, uzima novac i odlazi. Jamie je ostavio.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Na pragu prihvatilišta za beskućnike koje vodi svećenik ugleda Isusa koji krvari. Nakon tog događaja prihvaćen je na liječenje u bolnicu. House uzima slučaj samo da timu odvrati pažnju te kako bi se mogao posvetiti i suočiti s Foremanom i Thirteen.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Cijena istine – priča o Ljudevitu Juraku

Dokumentac o Ljudevitu Juraku (1881.-1945.) priča je o sposobnom, pametnom, ambicioznom mladiću rođenom u Zalugu, selu kod Huma na Sutli, koji je diplomirao na Kraljevskom medicinskom fakultetu u Innsbrucku gdje je jedno vrijeme radio kao asistent Zavoda za patološku anatomiju. Profesionalno se usavršavao u Beču i Dresdenu. Od 1914. do kraja života obnašao je dužnosti prosektora u javnim zdravstvenim zavodima u Zagrebu. Bio je jedini Hrvat koji je tada ispunjavao visoke preduvjete za stručni i znanstveno-istraživački rad. Uz to bio je profesor patologije i patološke anatomije na novoosnovanom Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, profesor sudske medicine na zagrebačkom Medicinskom fakultetu. Objavljivao je priznate znanstvene radove u uglednim europskim časopisima. Značajna je i njegova sudbeno-medicinska karijera u kojoj saznajemo da je upravo on obducirao Stjepana Radića nakon atentata 1928. godine te je kao sudski vještak sudjelovao u procesu protiv Puniše Račića.

HRT1, 20.55, DRAMSKA SERIJA, Počivali u miru

Posljednja epizoda dat će odgovore na pitanja koja se postavljaju kroz sve tri sezone serije. Hoće li ambiciozna novinarka Lucija Car (Judita Franković) konačno doprijeti do istine i raskrinkati tajne strukture moći koje već desetljećima upravljaju državom? Hoće li njezin neočekivani pomagač Mate Šušnjara (Dragan Despot) uspješno dovršiti svoju misiju i osvetiti se onima koji su ga ucijenili i pretvorili u bezdušnog Udbinog egzekutora?

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA DRAMA, Carol

Therese Belivet (R. Mara) radi u trgovini i sanja o tome da postane fotografkinja. Tamo je upoznala zanosnu Carol Aird (C. Blanchett) koja je došla u kupovinu. Privlačnost je bila obostrana, slijedio je sastanak i druženje. Istodobno se Carol bori na sudu za starateljstvo nad kćeri koje dolazi u pitanje zbog njezine bliske veze s prijateljicom…

O filmu najbolje govore desetominutne ovacije na premijeri u Cannesu gdje je R. Mara osvojila nagradu za najbolju glumicu, redatelj Todd Haynes dobio je Queer Palm i nominiran je za Zlatnu palmu. Film je za Oscara nominiran u šest kategorija (među ostalim za glavnu i sporednu glumicu, adaptirani scenarij), Zlatni globus u pet kategorija (najbolja drama, glumice, redatelj itd.), BAFTA-u u osam kategorija (glavna i sporedna glumica, adaptirani scenarij itd.) te je osvojio desetke nagrada i nominacija na filmskim festivalima diljem svijeta.

VIASAT HISTORY, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Hitlerovo carstvo: Poratni plan

Do 1942. bilo je prilično moguće, čak i vjerojatno, da će Njemačka pobijediti u Drugom svjetskom ratu. Hitlerova vojska prodrla je duboko u kontinentalnu Europu i Sovjetski Savez i činilo se da će se civilizirani svijet uskoro suočiti s nečim nezamislivim: novim svjetskim poretkom kojim će gospodariti nacisti… Novi Reich. No porazi kod Staljingrada i El Alameina promijenili su situaciju.

Za Hitlera i njegove sljedbenike svjetska dominacija nije bila samo puki san. Očekivali su da će je ostvariti i pripremili su detaljne planove, ne samo za to kako će izgledati novi Reich, već kako će funkcionirati i kako će se njime upravljati; kako će njegovi građani putovati; kako i kome bi se molili; čak kako i gdje bi se odlazili odmarati. Nisu to bile megalomanske fantazije. Bili su to konkretni, čvrsti i vrlo realni planovi koji bi, da su se ostvarili, potpuno promijenili povijest svijeta.

DOMA TV, 22.25, AKCIJSKA SERIJA, Supergirl

U drugoj sezoni serije Kara sa svojim saveznicima rješava svađe između Zemljana i izvanzemaljske zajednice i istražuje Cadmus kojem je na čelu Lillian Luthor, majka Lexa Luthora. Kara se sprijatelji s Lillianinom pokćeri Lenom Luthor, novom direktoricom kompanije LuthorCorp. Zaljubljuje se u pridošlicu Mon-Ela, princa s Daxama, planeta blizu Kriptona i stalno pokušava uskladiti mnogobrojne poslovne i javne obveze s osobnim životom.

NOVA TV, 22.30, ZABAVNA EMISIJA, Moje prvo putovanje

U prvoj epizodi upoznat ćemo dva para, majku i kći te dvije najbolje prijateljice koje će po prvi puta otići na putovanje. Kako bi njihova avantura bila nezaboravna, voditelj Mario Petreković svojim zadacima začinit će im putovanje. Kako se prijaviti za let, kako pronaći hotel za njih bit će pravi izazov. Hoće li im ovo biti putovanje života ili će se pak pretvoriti u noćnu moru, ne propustite doznati!

HRT3, 22.55, DRAMA, Djevojka iz tvornice šibica

Iris (K. Outinen) radi u tvornici šibica, povučena je i bez prijatelja. Živi sumorno s majkom alkoholičarkom i očuhom, a oni za nju imaju samo zabrane. Nakon plesa provela je noć s neznancem u njegovom stanu i ostavila mu svoj broj telefona. Još poneki susret rezultirao je trudnoćom, ali on traži da se Iris toga riješi. Uz to, roditelji su je izbacili iz kuće. Frustrirana i očajna, kupila je otrov za štakore i krenula u osvetnički pohod…

Priča o Iris smještena je u kasne osamdesete godine 20. stoljeća u Finskoj i posljednji je film iz Kaurismäkijeve radničke trilogije za koji je 1990. nominiran za Europsku filmsku nagradu te nagrađen na filmskom festivalu u Berlinu u dvije kategorije.

HRT2, 22.55, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Uhvaćen u nemogućem scenariju Reid se mora obračunati sa starim neprijateljem, a Derek Morgan (gostujući glumac Shemar Moore) vraća se staroj ekipi s tragom koji bi im mogao pomoći da ulove neuhvatljivog bjegunca koji ekipu muči cijelu sezonu.

NOVA TV, 22.30, PUSTOLOVNI AKCIJSKI FILM, Opasno plavetnilo

Jared Cole (Paul Walker) živi na Bahamima s djevojkom Samanthom (Jessica Alba), stručnjakinjom za morske pse. Jared sanja o životu na visokoj nozi, a nakon što ih posjeti Samin školski prijatelj Bryce Dunn (Scott Caan), Sam i Jared mu pokažu najbolja mjesta uz obalu gdje može provesti odmor s djevojkom. Roneći s prijateljima, Jared pronađe olupinu aviona koja se koristila za krijumčarenje droga i shvati kako je to šansa koju je čekao cijeli život. Uskoro će se naći u velikoj opasnosti.

HRT3, 00.05, GLAZBENO-DOKUMENTARNI FILM, Totalni šou za balalajke

Glazbeni dokumentarac o koncertu u Helsinkiju kada su 1993. zajedno nastupili finski sastav Leningrad Cowboys i Ansambl Aleksandrov, poznatiji kao Zbor i Balet Crvene armije. Izvodili su američki rock, kao i tradicionalne ruske napjeve. Koncert je održan na otvorenom i bilo je prisutno oko 70.000 ljudi. Izvode: Let’s Work Together, Kalinka, Knockin’ on Heaven’s Door, Crne oči.