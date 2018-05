TV PREPORUKA DANA: Roma u uzvratnoj utakmici lovi veliki zaostatak od 5 -2 u odnosu na Liverpool

24KITCHEN, 13,00, KULINARSKI SHOW, Sarine istanbulske delicije

Sara će, nadahnuta Istanbulom i svime što on pruža, ponuditi raznovrsne recepte, inspirirane tradicionalnim jelima i suvremenim poslasticama, hranom s uličnih štandova i hranom iz otmjenih restorana. Otkriti će kako se hrana, kultura i nasljeđe spajaju u cjelinu u suvremenom Istanbulu i saznati što je sve potrebno kako bi mogla kuhati, jesti i živjeti kao prava stanovnica Istanbula. U emisiji će gostovati razni gosti, od kuhara i blogera pa sve do povjesničara i umjetnika. To su ljudi koji će joj otkriti sve čari Istanbula i bit će sjajni vodiči na njezinom najnovijem gastronomskom putovanju.

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA DRAMA, Moja glavna uloga

Najveći glumački uspjeh u Wayneovoj (E. Mabius) karijeri doskora je bila reklama za lijek protiv nervoznih crijeva. Honorar se odavno istopio, stanodavac mu zbog neplaćene stanarine plijeni televizor i Wayne krajnje nerado prihvaća ponudu svoje prijateljice da dođe raditi na zamjenu u srednju školu umjesto kolegice koja je na porodiljskom. Već prvi sat totalni je fijasko: dok on pokušava predavati o Shakespeareu, učenike jedino zanima njegova glasovita probavna reklama. Svojoj iskusnijoj kolegici poslije prvog sata kaže: ako ih ne mogu zainteresirati za najvećeg dramatičara svih vremena, kako ih mogu zainteresirati za gramatiku. Ta kolegica je Amy (V. Williams), jedina svijetla točka na novom poslu. A uz svijetlu, ima i tamna, ljubomorni kolega Trautman (A. Kulbersh), koji smatra da kolege umjetnici uzalud troše budžet. No, Wayne se trudi otkriti način kako da djecu zainteresira za ono što im predaje i to mu sve bolje i bolje ide, no svejedno željno čeka poziv za važnu glumačku audiciju.

HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Velečasni Brown

Mariannu iz studentskog stana u Oxfordu otme Nero Hound, neprijatelj njezinoga odbjeglog oca Flambeaua. Dotle se doznaje da će papin krunidbeni dar za kraljicu, Pelagijev križ, posjetiti Gloucester na putu prema Buckinghamskoj palači u pratnji dvojice papinskih izaslanika, kardinala Bonipogija i kardinala Papillona. Kad biskup Reynard odluči izložiti križ, velečasni Brown, jedan od malobrojnih ljudi koji znaju kako Flambeau izgleda, ponudi da će stražariti. No velečasni će se iznenaditi kad Flambeaua zatekne u Svetoj Mariji s fotografijom otete kćeri na kojoj piše: dragulj za njezin život. Flambeau moli velečasnog Browna da mu pomogne ukrasti križ. Hoće li svećenik postati lopov da pomogne starom neprijatelju?

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Chase i Taub vraćaju se u liječnički tim, koji preuzima novi slučaj muškarca (Jamie Bamber) sa srčanim problemima nakon susreta s ljubavnicom. Njegovo zdravstveno stanje se pogoršava te on odluči priznati aferu kako bi očistio savjest. U međuvremenu, House je uporan i želi doznati jesu li Taubove kćeri doista njegove.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Gojko Šušak – Pobjednik iz sjene

Kažu da je bio čovjek od riječi, težak za pregovore, nepokolebljiv u provedbi odluka. Svjetski su ga političari uvažavali i vjerovali mu a dio domaće javnosti i medija nastojao ga je diskreditirati.

Iako je prošlo 20 godina od njegove smrti, još uvijek se o njemu malo zna.

Tko je bio Gojko Šušak, ratni ministar obrane pobjedničke hrvatske vojske, pogledajte u dokumentarnom filmu Ljiljane Bunjevac Filipović.

HRT2, 20.35, NOGOMETNA LP: Roma – Liverpool

U prvoj utakmici engleska je momčad slavila 5-2 i ima veće šanse za prolazak u veliko finale gdje ih čeka Real Madrid. Hrvatski stoper Dejan Lovren trebao bi krenuti od prve minute za Liverpool.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Dhruv Baker: Iz Hrvatske s ljubavlju – Biograd/Trogir/Rogoznica

U srednjoj Dalmaciji Dhruv posjećuje tri grada bogata poviješću, spomenicima, prekrasnim mediteranskim vrtovima i izvrsnom gastronomijom. Sve započinje uzbudljivim izletom na farmu tuna kod Biograda, poznatoj po vrhunskoj kvaliteti ove cijenjene ribe. Šeće kroz prekrasni stari grad Trogir, kroz gradsku jezgru koja je na UNESCO-ovom popisu svjetske baštine i posjećuje neobičan prirodni fenomen, jezero Zmajevo oko. U zaleđu Dhruv se doslovno zaljubi u peku, tradicionalni način pripreme mesa i ribe. Stoga će se i na njegovom meniju naći upravo tuna i peka. Samo najbolje.

HRT3, 22.55, TRILER, Ubojice i svjedoci

Novinar Joe Frady (W. Beatty) i njegova bivša supruga Lee (P. Prentis), također novinarka, među svjedocima su ubojstva senatora Charlesa Carrolla (B. Joyce). Državna komisija osnovana radi ispitivanja slučaja zaključila je da je ubojica, koji je smrtno stradao nakon atentata, djelovao sam te da nema nikakvih dokaza o eventualnoj uroti. Tri godine kasnije uspaničena Lee posjeti Joea i tvrdi da ju netko pokušava ubiti. Joe to ne shvaća ozbiljno, tim prije što zna njezine psihoze i dobro su mu poznati njezini pokušaji samoubojstva. Lee ga uvjerava da je već umrlo četvero svjedoka ubojstva senatora Carrolla. Joe ju uspije smiriti, no Lee je uskoro pronađena mrtva.

DOMA TV, 23.05, AKCIJSKA SERIJA, Castle

Kad pronađu tijelo u kazalištu Marthine najnovije predstave, Castlea i Beckett istraga vodi u neočekivano opasni svijet kompetitivnog a capella pjevanja.

NOVA TV, 23.45, KOMEDIJA, Opasne djevojke 2

Jo (Meaghan Martin) je samopouzdana maturantica kojoj je životni moto gledati svoje posle i ne miješati se u tuđe. To pravilo dosad joj je pomagalo da izbjegne gnjev “Plastičnih”, međutim kad Jo vidi njihovu lidericu Mandi (Maiara Walsh) kako zadirkuje njihovu mirnu kolegicu Abby (Jennifer Stone), shvati da je došlo vrijeme da im se stane na kraj. Kada cijela škola bude uvučena u borbu, Jo se sprema uzvratiti Mandi i njezinim “Plastikama” istom mjerom.