TV PREPORUKA DANA: Remake istoimenog film o detektivu koji biva uvučen u svijet droge i kriminala (Pokvareni poručnik)

HRT2, 13.30, TRILER, Mračni um

Film u kojemu glavnu i vrlo mračnu ulogu ima mladi student Shane, koji je u koledž došao zahvaljujući sportskoj stipendiji, ali je očito da ne pripada društvu bogatih studenata. Prvi s kim se Brandon (B. Borello) upoznao po dolasku na koledž bio je Shane (N. Robuck), njegov vršnjak, sportaš kao i on i k tome cimer. Shane je zgodan, ugodan dečko, no na spomen obitelji i novca zatvara se i postaje agresivan. Brzo postaje jasno i Brandonu i ostalima kako je Shane siromašan i kako njegova obitelj, za razliku od njihovih, nije moćna ni utjecajna. No nitko i ne sluti koliko su traume od života uz oca zlostavljača utjecale na Shanea. Shane postaje posesivan u prijateljstvu s Brandonom, ljubomoran je kad on provodi vrijeme s drugim prijateljima ili s djevojkom. Sretan je kad ga Brandon pozove k svojima u goste i kad upozna njegove roditelje, Caren i Phila. Pred zrcalom, kad je sam sa sobom, predstavlja se kao Brandon Michaels i osluškuje kako to zvuči. Kako bi znao što više o Brandonu, hakira njegov kompjutor i prati ga gdje god se nalazio uz pomoć kompjutorskog programa i kamere, čak i u kupaonici. Brandonu treba dugo vremena da shvati Shaneovu opsjednutost, no kad shvati, događaji će se oteti kontroli.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Autobiografija: Slučaj prepolovljenog Enza

Najpoznatija automobilska nesreća Ferrarija dogodila se 22. veljače 2006. kada je Ferrari Enzo završio prepolovljen na Pacifičkoj autocesti u kalifornijskom Malibuu, a oboje putnika prošlo je neozlijeđeno. Priča o prepolovljenom Ferrariju Enzu ubrzo je prerasla u bizarnu sapunicu vezanu uz proizvođača videoigara, ulične utrke pri brzini od 250 km/h, superautomobile milijunske vrijednosti i međunarodni organizirani kriminal.

HRT1, 20.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Cronovatori: Sveučilišne inovacije

Reforma školstva se ipak pokrenula, ali naše školstvo i dalje vapi za inovativnim rješenjima. Pojedinci u znanstvenoj zajednici, ali i čitavi fakulteti mogu se pohvaliti ne samo naprednim praktičnim radom sa studentima nego i inovacijama i patentima koji već sutra mogu osvojiti svjetsko tržište.

DOMA TV, 20.50, DRAMSKA SERIJA, Laži mi

Cal i Gillian rade na slučaju vezanom uz natječaje u ljepoti. Brane oca koji je pogrešno optužen za zlostavljanje mlade natjecateljice. Cal otkriva mračnu tajnu koja pomaže majci i njezinoj kćeri da zaliječe rane.

HRT2, 21.00, TRILER, Pokvareni poručnik

Detaktiv Terence McDonagh (N. Cage), ovisan o narkoticima i kocki, u New Orleansu nakon Katrine istražuje ubojstvo petero senegalskih imigranata… Iako film naslovom podsjeća na film “Bad Liutenant” Abela Ferrere iz 1992., niti je nastavak niti nova verzija toga filma, izjavio je redatelj W. Herzog. Film je osvajao nagrade na festivalima, među ostalima W. Herzog je u Veneciji dobio posebnu nagradu zaklade Christopher D. Smithers i nominiran je za Zlatnog lava.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Mijenjamo svijet: Prljavi novac

Droga, oružje, lijekovi, čak i ljudska bića… Nema granica u kriminalnom i mafijaškom miljeu koji se bavi krijumčarenjem baš svega. Dokumentarna serija razotkriva mehanizme organiziranoga kriminala na međunarodnom nivou, koji se događa i cvate nama naočigled, unatoč zakonima i sve represivnijim mjerama borbe protiv kriminala.

HRT3, 22.55, DRAMA, Nevini čarobnjaci

Mladom liječniku već je dozlogrdilo nabacivanje žena. Jedne večeri upoznaje mladu djevojku koja praktički na silu uđe u njegovu sobu, gdje razgovaraju o moralu i ljubavi.

HRT2, 23.00, DRAMSKA SERIJA, Ray Donovan

U trećoj sezoni Ray Donovan (Liev Schreiber) se udaljava od poslovnih suradnika zbog ubojstva Kate McPherson (Vanessa Shaw), a i od obitelji nakon što ga Abby (Paula Malcomson) prevari. Prilika za promjenu otvori se kad upozna medijskog mogula milijardera Andrewa Finneyja (Ian McShane), koji treba Rayevu pomoć oko svoje disfunkcionalne djece: sina Caseyja (Guy Burnet), crne ovce u obitelji, i nemilosrdne kćeri Paige (Katie Holmes). Brat i sestra bore se za kontrolu nad obiteljskim poslovima. Ray postaje pokretačka sila u carstvu obitelji Finney i otkriva cijenu uzdizanja u svijet milijardera. Njegov otac Mickey (Jon Voight u ulozi za koju je nominiran za Emmy, a osvojio je Zlatni globus), u prošloj je sezoni jedva izvukao živu glavu u pljačkaškom debaklu s Darrylom (Pooch Hall) i naleti na poslovnu priliku u želji da izgradi vlastito carstvo, i to u svom stilu.

HRT1, 23.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Anđeo iz pakla

Allison se počne viđati s Gavinom (Jonathan Togo). No nakon što se na prvome spoju ne poljube, Amy se poboji da će Allison prokockati priliku koja joj se pruža i zauvijek ga izgubiti.

RTL2, 23.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Alan posudi Charlieju 38 dolara, koje Charlie ne namjerava vratiti. Alana naljuti bratovo ponašanje pa odluči ‘ukrasti’ benzin iz Charliejevog auta i time smanjiti dug na 24 dolara. Međutim, Charlie se ne predaje i optuži brata da je škrtac te njega i sina izbaci iz kuće. Alan i Jake privremeno ostanu kod ljute Judith i njezinog supruga Herba, koji će ih uskoro također morati izbaciti na ulicu. U međuvremenu, Evelyn ponudi Jakeu prvi posao u životu.

NOVA TV, 23.45, DRAMA, Uspavanka za oca

Mladić koji živi u Los Angelesu već se godinama nalazi u lošim odnosima sa svojom bogatom obitelji iz New Yorka. Međutim, jednog dana dobiva informaciju da je njegov smrtno bolesni otac odlučio ugasiti medicinske aparate koji ga održavaju na životu te da mu preostaje tek trideset i šest sati života. Nakon što pristane posjetiti svog oca, on nenamjerno pokrene lavinu događaja koji uključuju i velike obiteljske razmirice kojima se ne nazire kraj.