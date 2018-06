TV PREPORUKA DANA: Reese Witherspoon ponovno se pojavljuje u ulozi svojeglave pravnice Elle Woods (Plavuša s Harvarda 2)

HRT2, 12.40, TRILER, Dispečerica

Chris McCullers (F. Gubelmann) oporavlja se od pucnjave u kojoj je stradala šest mjeseci ranije, kad je uhitila provalnika. Bila je u ophodnji s ocem, koji je tada ubijen. Chris je jedva preživjela, zamalo je izgubila nogu, još uvijek ne može hodati bez pomagala, a zbog jakih bolova pije tablete. Radi u dispečerskoj službi za hitne pozive. Jedan poziv procijenila je pogrešno: zvao je dječak koji je rekao da je u kući krampus, a on je kod prijatelja, koji spava u sobi na katu… Chris je prekinula poziv vjerujući da je u pitanju običan dječji strah, no sutradan je policija otkrila da je na adresi s koje je poziv upućen ubijen dječak. Za ubojstvo su optuženi njegovi roditelji. Chris je suspendirana i prijeti joj otkaz, no preslušavajući ponovno poziv, otkriva pojedinost koja upućuje na drugi trag: zašto je dječak rekao “krampus” ako su to bili ljudi koje poznaje? Osjećajući se krivom, a opterećena i slučajem kad je poginuo njezin otac, za što također okrivljava sebe, ona počinje istragu na svoju ruku, uz pomoć kolege Tima (D. Fuller), koji prema njoj osjeća privlačnost unatoč njezinoj teškoj naravi.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Iako je nogomet muškarcima najčešće najvažnija sporedna stvar na svijetu, upitate li dame on najčešće ne bi dospio ni među prvih deset. No postoje neke poznate Hrvatice koje prate i poznaju nogomet. Ekipa IN magazina doznala je koje poznate dame ovaj sport uopće ne zanima, a koje ga vole pratiti. IN magazin upoznat će svoje gledatelje sa slastičarom koji priprema sasvim drugačiji sladoled i otkriti što očekuje posjetitelje na ovogodišnjem Thrill blues festivalu. U gradić u Dalmatinskoj Zagori i ove godine stižu zvijezde bluesa. U kuhinji IN magazina i danas se priprema ukusan recept. Sanja Doležal pripremat će pileća krilca.

HRT3, 19.00, KRIMI FILM, Trojicu treba ubiti

Michel Gerfaut profesionalni je kockar koji, nakon što je njegov prijatelj ubijen, traga za ubojicama. Nalazi ih među gangsterima i želi se osvetiti. No, nailazi na neočekivane zamke…

Film je ekranizacija kriminalističkog romana Jean-Patricka Manchetta, a scenarij je napisao Christopher Frank. Redatelj Jacques Deray nekoliko je puta radio s Alainom Delonom (Borsalino, Borsalino i co., Bazen), a režirao je i jedan od hitova Jean-Paula Belmonda, “Marginalac”. Deray je kompetentni profesionalac koji se ne trudi svojim filmovima dati crtu osobnosti, već se strogo pridržava scenarija i brine se da glumci ostave dobar dojam. Alain Delon je, tako, u ovome filmu očekivano ozbiljan, distanciran i učinkovit, utjelovljenje profesionalca koji malo govori i ne troši energiju na nevažne stvari.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Horvatovi

U domu Horvatovih izbila je svađa zbog daljinskog upravljača. Stjepan je u problemima jer ga nakon nogometne utakmice sve boli, a i Lila ga počinje zadirkivati zbog debljine pa odlučuje da će na dijetu. Grga se približava Evi pa je Borna ljubomoran i bijesni po školi, a naposljetku se on i Grga potuku. Kako bi se umilila djeci, Lila vodi Bornu i Krešu iz škole i obećava im ispuniti sve želje. No kad se vrate kući, pronađu Evu i Grgu u nezgodnoj situaciji.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Raj za dame

Teresa počinje raditi u robnoj kući. S jedne strane je stroga i profesionalna gđica Mantovani, a s druge ljubazan marketinški stručnjak Vittorio Conti koji joj se počne udvarati.

HRT1, 21.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Plavuša s Harvarda 2

Elle Woods (R. Witherspoon) je u žaru priprema svog vjenčanja. Udaje se za svog nekadašnjeg profesora s Harvarda, mladog i zgodnog Emmetta Richmonda (L. Wilson). Da bi sve bilo savršeno, do dana vjenčanja želi pronaći prave roditelje svog psića Bruisera. Privatni istražitelj otkrije da je Bruiserova mama u Bostonu, no ne živi u nekoj otmjenoj obitelji, kao što je Elle pomislila, nego u kozmetičkom laboratoriju u kojemu se rade pokusi na životinjama. Iako se nada da će u odvjetničkom uredu u kojemu radi kao pripravnica dobiti podršku u borbi za oslobađanja Bruiserova mame, Elle umjesto toga dobije otkaz. Puna energije kao i uvijek ne očajava. Ako se ne može boriti protiv pokusa na životinjama, može se boriti za zakon koji će to zabraniti. Puna poleta kreće u Washington u svoju do sada najneizvjesniju pravničku bitku, ali i ovaj put na svoj jedinstveni način. Put do kongresmenskih srca bit će složen i maštovit, pomoći će njezino bratstvo Delta Nu, ali i tek otkrivena homoseksualna orijentacija njezinoga voljenoga Bruisera.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Nakon katastrofalnog izlaska s Lucy, Raj se odluči zatvoriti u stan i više nikad ne izaći. Tijekom snimanja nove epizode igrice „Zabava sa zastavama“ Penny impresionira Sheldona svojim glumačkim talentom, toliko jako da ga uspije nagovoriti da zajedno s Amy dođe na njezinu predstavu „Tramvaj zvan čežnja“.

DOMA TV, 22.20, KRIMI SERIJA, Škorpion

Na Dan zahvalnosti nova susjeda tima „Škorpion“ Florence (u gostujućoj ulozi Tina Majorino) pridružuje im se na pomorskoj misiji s ciljem uništenja plutajućeg otoka smeća, ali zbog njezine pogreške se ona, Walter i Happy nađu nasukani na otoku koji brzo nestaje.

NOVA TV, 23.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Na kraju duge

Rosie (Lily Collins) i Alex (Sam Claflin) najbolji su prijatelji od djetinjstva. Nakon niza godina koje su proveli u bliskom prijateljstvu, Alexova obitelj preseli se u Ameriku, zauvijek. Rosie je bez Alexa potpuno izgubljena pa se odlučuje se preseliti k njemu u Boston, no tada primi vijest koja će joj zauvijek promijeniti život i zadržati je kod kuće u Irskoj. Usprkos godinama koje prolaze, oni ostaju i dalje povezani, a Rosie se pita bi li njih dvoje ipak trebali biti nešto više od prijatelja.

HRT1, 00.05, DRAMSKA SERIJA, Noćni upravitelj

Na otoku Mallorci Roperov svijet luksuza i mira je poremećen. U međuvremenu, Pine je prešao u svijet kriminala, a zatim pale mostove za njim. U Londonu Burr i Steadman sastaju se s MI6 kako bi zameli trag pred njima.