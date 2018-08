TV PREPORUKA DANA: Real Madrid i Atletico Madrid u Tallinu, na stadionu Lillekula pred 15 000 navijača, odigrat će utakmicu Superkupa

HRT2, 11.55, GLAZBENA KOMEDIJA, Doma je sunčano

Davy (G. MacKay) i Ally (K. Guthrie) bili su Afganistanu i sada su opet civili. Ponovno uče biti članovi obitelji, kolege na poslu i partneri u vezi…

“Doma je sunčano” snimljen je prema mjuziklu “Sunshine on Leith” i dobio je sjajne kritike.

HRT2, 13.35, DRAMA, Korablja

Noa (D. Threlfall), njegova žena (J. Whalley), sinovi Šem (M. Fox), Ham (I. Smith) i Jafet (A. Hawley) sa ženama, te najmlađi sin Kenan (N. Mirallegro), još dječarac, žive zajedno i obrađuju zemlju koja zbog suše škrto rađa. Kad se najstariji sin želi odvojiti i izgraditi vlastitu kuću, Noa to dopusti i ostalim sinovima, pa će samo najmlađi ostati s njima. Kenan se u gradu zbližava s lijepom Sabbom (A. Thomas), kćeri Noinog prijatelja koji ne vjeruje u Boga nego ističe znanost kao jedini izvor spoznaje. K tome, ljudi su u gradu obijesni, bezbožni, odani grijehu, lakomi za materijalnim dobrima. Na Boga zaboravljaju. U to se vrijeme Noi dogodi neobičan susret: priđe mu nepoznati čovjek i kaže mu kako je on, Noa, izabran da spasi sebe i svoju obitelj i sve životinje tako da sagradi veliki brod u kojemu će preživjeti potop koji će Bog poslati na Zemlju. Čak mu daje i točne dimenzije broda koji mora sagraditi. Noa u čudu odlazi ženi i ispriča joj što je doživio, no ona misli da je lud ili Noa ili onaj tko mu je to rekao. Isto misle i njegovi sinovi, sva trojica, jedino Kenan drži da treba vjerovati. Kad Noa ode u grad svima objaviti što se sprema, svi mu se smiju i rugaju.

HRT1, 17.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Kazalište u kući

Dinko se zaljubio. Odabranica njegovog srca je djevojčica iz susjednog razreda, kći poznatog nogometnog trenera. Zbunjeni podmladak loze Gaćina provodi besane noći smišljajući kako da privuče njezinu pozornost. Za savjet se obraća iskusnoj doktorici za ljubavne boli, kućnoj pomoćnici Tini, koja mu predlaže da se upiše na nogomet. Odluka je pala, Dinko postaje nogometaš. Vijest je kod ostatka obitelji ispočetka dočekana s blagom rezignacijom, ali se vrlo brzo pretvorila u oduševljenje oca Zvone, koji već sanja, sjajnu i zvjezdanu, Dinkovu nogometnu karijeru. Sanja, također opijena Zvoninim zanosom, pruža nesebičnu podršku svom čudu od djeteta: kupuje se nova oprema, pravi se raspored treninga, novi režim prehrane, razmišlja se o prodaji stana. A sve to iz prikrajka promatra zabrinuta baka Melanija.

HRT3, 19.00, KOMEDIJA, Mjesec od papira

Na pogrebu svoje “poznanice” sitni prevarant upoznaje njezinu malu kćer koja je uvjerena da joj je on otac. On u to nije siguran, no djevojčica ga vješto ucijeni i natjera da ostane s njim. Ona mu pomaže u njegovim prijevarama diljem Juga, a na kraju je zavoli kao da je zbilja njegovo dijete, što možda i jest…

Djevojčicu glumi Tatum O’Neal, kći Ryana O’Neala, koja je za tu svoju prvu ulogu dobila Oscara.

VIASAT HISTORY, 20.00, DOKUMENTARNI FILM, Posljednje putovanje Romanovih

Poslije Veljačke ruske revolucije 1917. godine, car Nikola II. odrekao se prijestolja. Ovaj film donosi nam izuzetan svakodnevni prikaz tragične sudbine cijele carske obitelji sve do njihove smrti u srpnju 1918. Priča je to o drami koja se odvija od Veljačke i Listopadske revolucije do kraja Prvog svjetskog rata i krvavog ruskog građanskog rata. Zašto su svi napustili tako moćnog monarha, čak i engleski kralj Đuro, njegov najmiliji rođak? Je li i Lenjin osobno odigrao ulogu u svemu što se dogodilo? Je li ubojstvo bilo jedino rješenje? Tek stoljeće poslije, posljednji tjedni Romanovih svjedoče o nestajanju velikih europskih monarhija.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Draga Gospa Ilačka

Film sažima metafiziku i mistiku sakralnoga i čovjekov ovozemaljski hod u traganju za smislom života. Tema hodočašća Gospi Ilačkoj otkriva povijest srijemskoga prostora, pojavu svete vode po Blaženoj Djevi Mariji i povezuje ovo svetište s Lourdesom. Snimljen na autentičnim mjestima zabilježio je izjave svjedoka, dokumentarnu građu i ambijentalne vrijednosti ovoga hrvatskoga prostora. Glazba se zasniva na originalnim tradicijskim instrumentima i melodici.

Film je dobitnik Nagrade za najbolji film festivala i Nagrade za najbolju glazbu na Festivalu hrvatskog vjerskog filma na Trsatu 2010. godine. Osim toga dobio je i posebno priznanje 14. ITF’CRO 2011. u Splitu “za izuzetno kvalitetan autorski rad religijskog sadržaja u funkciji turizma” te posebnu nagradu za režiju na 50. International Tourfilm Festivalu u gradu Lecce u Italiji 2012.

RTL TV, 20.45, DRAMSKA SERIJA, Horvatovi

Grga pokušava nagovoriti Bornu i da se priključe udruzi Zelena svijest i akciji spašavanja starog javora. Iako djeluju uvjerljivo, njihovi motivi uopće nisu ekološki. Branimir i Tereza planiraju proslavu rođendana. Nakon što je Edi završio na bolovanju, Stjepan i Franjo moraju pronaći novog konobara što neće biti nimalo lak i bezbolan posao. No pred kraj dana im se ipak ukaže svjetlo na karaju tunela u obliku vrlo atraktivne mlade dame. Iako je došla kao spas u zadnji čas, svojim će dolaskom prouzročiti više štete nego koristi.

HRT2, 20.50, NOGOMET – UEFA SUPERKUP: Real Madrid – Atletico Madrid

Ova dva španjolska velikana tako će se boriti za prvi europski trofej sezone, kojim se u principu otvara nova nogometna sezona u Europi, jer negdje u tom periodu počinju većina europskih liga.

Dobra vijest za sve ljubitelje nogometa u Hrvatskoj je ta što bi u ovoj utakmici trebao zaigrati najbolji igrač SP-a, srebrni Vatreni Luka Modrić.

HRT1, 21.45, LJUBAVNA DRAMA, Doba nevinosti

U raskošnom okruženju njujorškoga visokog društva, ugledni mladi odvjetnik Newland Archer (D. Day-Lewis) zaruči se s lijepom i primjernom gospođicom May Welland (W. Ryder). Prema procjeni okoline njihov će brak biti idealan, a vesela May raduje se budućem životu s Newlandom. Savršeni red u njihovu društvu narušit će dolazak Mayine rođakinje grofice Ellene Olenske (M. Pfeiffer) koja se vratila iz Europe i želi se rastati od muža. Ellena je slobodoumna i nekonvencionalna osoba koja se teško uklapa u stroga pravila i nerado prihvaća društvene norme. Iako protiv svoje volje, Newland polako potpada pod utjecaj Ellene Olenske i uskoro se snažno zaljubi u nju. Njezini osjećaji prema Newlandu također su snažni, no ona zbog rođakinje May odustaje od muškarca kojeg voli, dok je Newland na mukama i mora donijeti odluku: hoće li oženiti zaručnicu May Welland ili izabrati ženu koju voli.

“Doba nevinosti” mnogi su ocijenili vrhunskim djelom Martina Scorseseja. Film je dobio pet nominacija za Oscara, a priča nastala prema romanu Edith Wharton, protkana spletkama, osjećajem krivnje i zabranjenim strastima, zasigurno će se svidjeti gledateljima. Za ulogu May, Winona Ryder nominirana je za Oscara.

HRT2, 23.10, TRILER DRAMA, Najduži sati

U New Orleansu baš pred udar tornada Nolan Hayes (P. Walker) sa svojom trudnom ženom Abigail (G. Rodriguez) došao je u bolnicu. Ona je rodila pet tjedana prerano i umrla. Djetešce mora u inkubator, ali počela je oluja i svi odlaze iz bolnice. Nolan ne želi napustiti svoje dijete i jedini ostaje u pustoj bolnici dok Katrina sve više jača. Nestalo je struje. Nolan se baca u potragu za generatorom koji bi dao potrebnu struju inkubatoru i njegovu kćer održao na životu…

Kritika je hvalila glumu Paula Walkera u ulozi Nolana, oca koji je u nemogućim uvjetima spreman učiniti sve ne bi li njegovo novorođeno dijete preživjelo.

NOVA TV, 23.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Što očekujete kad iščekujete

Presretni zbog začetka obitelji, televizijska fitness zvijezda Jules i zvijezda plesnog showa Evan shvaćaju da njihov zajednički život pred očima javnosti ne može opstati uz iznenadne zahtjeve koje traži trudnoća. Već napola luda autorica i odvjetnica Wendy na svojoj koži iskusi vlastite ratoborne majčinske savjete dok hormoni haraju njezinim tijelom, a njezin se suprug Gary nadmeće sa svojim strogim ocem, koji pak očekuje blizance s puno mlađom suprugom Skyler. Fotografkinja Holly spremna je obići svijet da bi usvojila dijete, ali njezin suprug Alex ima dvojbe, pa svoju paniku pokušava prikriti pohađanjem grupe za potporu mladim očevima.