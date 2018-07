TV PREPORUKA DANA: Ratna drama Glasnici vjetra Johna Wooa temelji se na stvarnim događajima iz Drugog svjetskog rata

HRT2, 11.55, ROMANTIČNA DRAMA, Step Up 4: Revolucija

Emily (K. McCormick) stiže u Miami s namjerom da postane profesionalna plesačica, a ubrzo se zaljubi u Seana (R. Guzman), mladića koji ima svoju plesnu skupinu. Naporno treniraju jer žele osvojiti stipendiju. Međutim, bogati biznismen bacio je oko na kvart u kojem živi većina plesača s namjerom da preseli stanovnike i realizira svoje poslovne planove. Emily zajedno sa Seanom i ostalim plesačima priprema protestnu priredbu čime dovodi u pitanje svoje plesačke snove i karijeru.

HRT3, 19.00, DRAMA, Udaljeni glasovi, zaustavljeni životi

Film se sastoji od dva odvojena filma koji su snimljeni s dvije godine razmaka ali ekipa je ista.

Prvi dio “Udaljeni glasovi” prikaz je radničke katoličke obitelji kojom dominira otac. Drugi dio “Zaustavljeni životi” okrenut je već odrasloj djeci koja imaju svoj život, svjetlijim pedesetima, kad se sluti novo, ali čini se još uvijek prilično daleko.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Himalajom pješice

Levison Wood dolazi do posljednje etape svoje ekspedicije. U društvu starog prijatelja i vodiča Binoda preko planina prelazi iz istočnog Nepala u posljednju državu na svojem putovanju – Butan. Rijetki autsajderi imaju priliku vidjeti Butan jer ta država strogo ograničava broj turista. Levison ima nesvakidašnju priliku istražiti njegove spektakularne dijelove Himalaje, doživjeti šarene festivale i povijesne samostane te upoznati butanski narod koji mjeri blagostanje svoje zemlje bruto nacionalnom srećom, a ne bruto nacionalnim dohotkom.

Levison i Binod planiraju pješačiti u mistične istočne predjele Butana prema najvišem neosvojenom vrhu svijeta – Ghankaru Piensemu – najsvetijoj planini Butana na koju je planinarima zabranjeno penjanje.

RTL TV, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Horvatovi

Fedor smjesti spačku Stjepanu i Franji, a nakon što ih je digao na foru, braća mu se odluče osvetiti. Eva planira put u Indiju, a Borna tu vidi priliku da konačno negdje otputuje i provede vrijeme s Evom. Pokuša nagovoriti Stjepana da mu produlji smjenu u kafiću, no on o tome ne želi ni čuti. Traži pomoć od Franje, a on, iako je zauzet pozivima u vezi vjenčanica, odluči pomoći Borni i upozna ga sa Švabom. Lila ima tajnog obožavatelja.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Raj za dame

Andreinin otac želi razdvojiti kćer i Pietra pa ga pokušava optužiti za ubojstvo. Za to vrijeme, Vittorio se udvara Teresi.

VIASAT HISTORY, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Nevidljivi gradovi Italije

Poslije nevjerojatnih otkrića u emisiji ”Nevidljivi rimski grad”, povjesničar dr. Michael Scott kreće u novu pustolovinu kako bi istražio skrivena blaga još tri prekrasna grada u Italiji: Napulja, Venecije i Firence, te nam ponudio novi uvid u dvije tisuće godina povijesti. Služeći se najnovijom tehnologijom, uključujući 3D skenove visoke rezolucije, računalnu grafiku i bespilotne letjelice opremljene kamerama, serija detaljno otkriva tajna mjesta tih izuzetnih gradova. Inovativna i nova podvodna snimanja Napuljskog zaljeva otkrivaju potonuli svijet rimskog odmarališta koje su potopili drevni potresi. Vidjet ćemo i što leži pod veličanstvenim palačama Venecije, a nove 3D fotografije veličanstvene katedrale Duomo u Firenci otkrivaju ljepotu i složenost pionirskog inženjeringa koji stoji iza najveće svjetske kupole izrađene od cigle, odvažnog pothvata genijalnosti koji je definirao renesansu.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Dramska serija s brojnim humornim elementima prati priču dviju zagrebačkih obitelji s početka 1980-ih. Ksenija Kipčić (Jelena Miholjević), neurotična samohrana majka, daktilografkinja odgajana u uglednoj zagrebačkoj građanskoj obitelji, središte je prve od njih. Na početku serije njezin stariji sin, novinar Studentskog lista Voljen Kipčić zvani Kipo (Filip Riđički), nalazi se u JNA, na odsluženju vojnoga roka, no po povratku kući nastavlja živjeti životom ubrzanog tempa, jureći na sve strane u potrazi za novinarskim temama i dobrim provodima, pri čemu je neprekidno u društvu sa svojim najboljim frendom, fotografom Studentskog lista Đermanom Kurtelom zvanim Žungul (Slavko Sobin). Žungul je zagrebački Dalmatinac, sin strogog i rigidnog majora JNA Petra Kurtele, a njegova i Kipova priča vodi nas kroz urbani Zagreb osamdesetih, kroz tulume, rock koncerte, novinske redakcije, kultna generacijska okupljališta te susrete s brojnim poznatim likovima toga vremena (od rock zvijezda i kritičara do novinara i policijskih inspektora).

HRT3, 21.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Ludnica u Clevelandu

Elka treba pomoć Rossa Barkleyja (Chevy Chase) za gradsku skupštinu, pa žene prisile Melanie da izađe s njim. U međuvremenu Joy skriva svoje osjećaje prema Mitchu (Tim Daly) dok on pokušava preboljeti Melanie.

KANAL FOX, 22.55, AKCIJSKA SERIJA, Flash

Barry je bio običan mladić kojemu je jedna nesreća u potpunosti promijenila život. Postao je superjunak Flash koji se bori protiv kriminala u Central Cityju, a čija je supermoć kretanje nevjerojatnom brzinom. Barry Allen / Flash baziran je na liku iz DC Comics stripova čije su glavne karakteristike kretanje i razmišljanje iznimnom brzinom, posjedovanje nadljudskih refleksa te „rušenje“ zakona fizike. Ova uzbudljiva akcijska drama nastala je kao spin-off serije „Arrow“, a likovi jedne i druge serije egzistiraju u istom fikcionalnom svemiru.

NOVA TV, 23.10, AKCIJSKI TRILER, Princ

Nakon otmice kćeri sve se počinje mijenjati za umirovljenog ubojicu koji se, kako bi riješio ovaj slučaj mora vratiti u život kojega se davnih godina odrekao. U mafijaškim krugovima on je poznat kao „Princ“, a kako bi spasio svoju kćer suočit će se sa svojim najvećim rivalom sa kojim ima burnu prošlost. Rekla bi slavna poslovica: „Oko za oko, zub za zub“, tako i u ovomu filmu stvari iz prošlosti ne bivaju zaboravljene.

HRT2, 23.40, RATNA DRAMA, Glasnici vjetra

Drugi svjetski rat na tihooceanskom bojištu. Joe Enders (N. Cage) oporavlja se od posljednjeg zadatka u kojem je stradao njegov vod. Unatoč oštećenom sluhu želi natrag u borbu u čemu mu pomogne medicinska sestra Rita (F. O’Connor). Istodobno američka vojska priprema Indijance iz plemena Navajo da služe u postrojbama veze, jer Japanci ne mogu dešifrirati poruke poslane na njihovom jeziku. Tako su unovačeni Ben Yahzee (A. Beach) iz Ute i njegov prijatelj Charlie (R. Willie). Vrativši se na ratište, narednik Enders dobije zadatak štititi Yahzeeja i kolege.