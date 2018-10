TV PREPORUKA DANA: Ratna drama Doba heroja snimljena je prema istinitim događajima s početka Drugog svjetskog rata

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Slatka romanca

Marco Poloni (C. Mandylor) radi u obiteljskoj pekarnici i slastičarnici u Bronxu, koja se zove Poloni i braća i koju obitelj Poloni ima desetljećima. Marco je završio slastičarsku akademiju i većinu vremena radi kolače. Njegova mama i ostali rođaci boje se da se nikad neće oženiti. K tome, u zadnje vrijeme posao ne ide baš najbolje, pa Polonijevi razmišljaju o prodaji. O jednoj od ponuda pregovaraju s vlasnikom restorana Olivier’s koji bi Polonijevu pekarnicu utopio u lanac svojih restorana. Da bi im dokazao kako bi bili u dobrom društvu, nudi im probrane kolače kakvi se nude u njegovom otmjenom i skupom restoranu. Već prvi zalogaj jednog čokoladnog kolača Marcu je dovoljan da otkrije kako je riječ o kolaču spravljenom prema tradicionalnom talijanskom receptu. Ali otkriva i mali nedostatak bez kojega bi kolač bio savršen. Ipak, kolač odaje da ga je radio majstor i Marco poželi upoznati slastičara. Slastičar nije on nego ona, lijepa, ali arogantna Grace Carpenter (L. Holly). Misleći da Marco želi dobiti njezin tajni recept, bahato ga odbije, no on joj svejedno otkrije što kolaču nedostaje do savršenstva. Iako nevoljko, Grace će ga poslušati i biti razočarana u vlastite sposobnosti. Dok ona, već slavna slastičarka, dvije godina pokušava dobiti savršen omjer, anonimni Marc Poloni je to uspio nakon kušanja jednog zalogaja. Dovoljan razlog da ga više ne želi vidjeti, no Marko upravo dolazi na izvrsnu poslovnu ideju: predlaže Grace da se zajedno prijave na nacionalno slastičarsko natjecanje.

RTL2, 19.00, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Zatvorenik osuđen na smrtnu kaznu (LL Cool J) ima zagonetne simptome pa je House pozvan kako bi riješio misterij. U međuvremenu u bolnici, Cameron oklijeva reći mladom pacijentu da ima terminalnu bolest. House i Stacy nastoje postići dobar poslovni odnos, pogotovo nakon što House organizira da se zatvorenika prebaci u bolnicu na liječenje.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Obiteljski zločini: Obitelj Campbell

U Houstonu živi velika teksaška obitelj bogatih odvjetnika. Uspješni patrijarh nosi veliku zaradu voljenoj ženi i trima prelijepim kćerima. No kad im postane teško, jedan član te obitelji pribjegne ubojstvu da bi očuvao zaradu. Tek policija i privatni istražitelj stari će slučaj pretvoriti u čvrstu osudu. Identitet ubojice šokirat će nekoliko naraštaja posrnule obitelji.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet: Obitelj Trump: Od imigranta do predsjednika

Film nam otkriva podrijetlo 45. predsjednika Sjedinjenih Država te što ono govori o njemu. Zahvaljujući nevjerojatnom arhivu, istražuje korijene Donalda Trumpa: od djeda Friedricha koji je bio imigrant iz Njemačke i koji je tijekom zlatne groznice postavio temelje budućeg obiteljskog bogatstva, služeći se zaradom od poroka i mutnim poslovima, do oca Freda, tajkuna koji se bavio nekretninama i majstora samopromocije. I dok svijet traži odgovor na pitanje tko je zaista Donald Trump, ovaj nam fascinantni dokumentarac objašnjava kakve su ga to snažne sile oblikovale, sile koje možemo pronaći u njegovu obiteljskom stablu.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Preživljavanje: Priča o globalnom zdravlju

Epizoda govori o produženom životnom vijeku ljudi te rastućem problemu kroničnih nezaraznih bolesti, tj. naših “privatnih” bolesti, poput bolesti srca i krvnih žila, zloćudnih tumora ili šećerne bolesti te psihičkih bolesti, bolesti pluća i autoimunih bolesti. Čut ćemo što ih uzrokuje te što možemo učiniti kako bismo ih spriječili i liječili.

HRT2, 21.00, RATNA DRAMA, Doba heroja

Velika Britanija nedugo nakon početka Drugog svjetskog rata. Kad zbog sukoba s nadređenim časnikom dospije u pritvor, temperamentni i pomalo svojeglavi desetnik Bob Rains (D. Dyer) priliku za iskupljenje dobije od svog kolege, bojnika Jacka Jonesa (S. Bean). On upravo utemeljuje novu postrojbu, “jedinicu 30 komandosa”, svojevrsnu preteču kasnijih elitnih britanskih vojnih postrojbi, a iskusni i u borbi vješt Rains u tome mu može itekako koristiti. Kad se uskoro nađe u sastavu Jonesove jedinice, u kojoj su još narednik MacKenzie (W. Houston), desetnik Archer (S. Street), narednik Roger Rollright (J. Dagleish) te poručnik Ian Fleming (J. D’Arcy), Rains će najprije dospjeti na zahtjevnu obuku u škotskim planinama. Ubrzo će doznati da Jonesova postrojba ima zadatak probiti se duboko iza neprijateljskih linija u norveškim planinama te ondje pronaći i uništiti radar koji Nijemcima omogućava nadzor nad velikim teritorijem.

DOMA TV, 21.10, AKCIJSKA SERIJA, Seal Team

Jason i tim moraju hitno napustiti obitelji jer tim koji trebaju zamijeniti upadne u zasjedu.

HRT2, 22.35, DRAMSKA SERIJA, Tabu

Nakon što se dvoboj u zoru neočekivano završi, Jamesa Delaneyja prisile na opasnu misiju u kojoj se nađe u pogibeljnoj utrci s vremenom. Za to vrijeme Thorneova ljubomora poprimi nasilne i okrutne dimenzije, a animozitet između Krune i Istočnoindijske kompanije dosegne novu razinu.

HRT3, 23.15, POVIJESNA BIOGRAFSKA DRAMA, Blaise Pascal

Film prati život francuskog filozofa iz 17. stoljeća Blaisea Pascala od 17. godine pa sve do njegove smrti 1662. u 39. godini. Veliku pozornost privlače Pascalove proročke kontemplacije, pogotovo planovi za izradu računskog stroja i uspostavljanje sustava “brzog prijevoza”, kao i njegova kontroverzna teorija o vakuumu. Nakon što se cijeli život borio protiv vjerske netrpeljivosti, Pascal na samrti priznaje vjeru u Boga.

RTL TV, 23.25, KOMEDIJA, Ružne riječi

Četrdesetogodišnji Guy Trilby (Jason Bateman) pronađe rupu u pravilima natjecanja u sricanju, koje kaže je sudjelovanje dozvoljeno i onima koji nisu završili srednju školu, što je njegov slučaj. Trilby se prijavi i pobijedi u regionalnom izazovu, ali se usput posvađa s roditeljima i voditeljima. Iduća stanica je državno natjecanje, a tamo ga prati Jenny Widgeon (Kathryn Hahn), prilično nepoznata novinarka, koja se nada da ovaj slučaj skriva zanimljivu priču. Na letu prema novom natjecanju Guy susreće desetogodišnjaka Chaitanyja Chopra (Rohan Chand), koji se također natječe te se uporno želi sprijateljiti s njime. Pri dolasku u Los Angeles, Guy upoznaje ravnateljicu natjecanja, dr. Bernice Deagan (Allison Janney), koja ga, ljutita što se uopće prijavio, zajedno s novinarkom smješta u jeftin hotel.

HRT2, 23.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Glavni sastojak

Joel Reynold (J. Bateman) vlasnik je male punionice u Kaliforniji, čovjek koji naizgled ima sve što bi mogao poželjeti. Oženjen je privlačnom Suzie (K. Wiig), živi u raskošnoj kući s bazenom, ima dosta novca i omiljen je među svojim radnicima. Unatoč tome Joel je nezadovoljan, osjeća da se otuđio od Suzie s kojom nije spavao već tri mjeseca, a o tome se povjerio barmenu Deanu (B. Affleck), kojeg drži prijateljem. Kad mu Joel kaže da je u tvrtku nedavno stigla nova djelatnica Cindy (M. Kunis), mlada i atraktivna, koja ga izuzetno privlači, Dean mu predloži da angažira žigola Brada (D. Milligan) koji će zavesti Suzie i tako Joelu pružiti alibi za vezu sa Cindy. No Joel ne zna da je Cindy varalica.

NOVA TV, 23.50, DRAMA, Nijedno dobro djelo

Terri (Taraji P. Henson) je odana supruga i majka dvoje djece iz predgrađa Atlante. Šarmantan, ali opasan odbjegli kriminalac Colin (Idris Elba) pokuca na njezina vrata tvrdeći da ima problema s automobilom. Terri mu ponudi da nazove pomoć s njezina telefona, no ubrzo se nađe u borbi za život nakon što Colin upadne u njezin dom i počne terorizirati njezinu obitelj.

HRT1, 23.55, HUMORISTIČNA SERIJA, Brooklyn 99

Požar je uništio Charlesov mobilni restoran pa je na zgarište stigao Pimento (Jason Mantzoukas), koji sad radi kao agent osiguranja. Za to vrijeme Amy s Rosom traži vjenčanicu, dok Gina i Terry uvode Holta u svijet društvenih mreža.