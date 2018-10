TV PREPORUKA DANA: Radnja filma Oklada stoljeća smještena je u godine koje su prethodile kolapsu stambenog tržišta 2007.

HRT2, 13.30, KOMEDIJA, Moje plavo nebo

Agent FBI-a Barney Coopersmith dovodi bivšeg newyorškog mafijaša Vinnieja Antonellija u mirno provincijsko mjestašce u sklopu programa za zaštićene svjedoke protiv mafije. Umjesto da se pritaji, živahni Vinnie započne razne ilegalne poslove što samostalno, što s drugim zaštićenim svjedocima, što u očaj baca lokalnu tužiteljicu, samohranu majku Hannah Stubbs. Barney uskoro povede Vinnieja na suđenje mafijašima u New York, gdje obojica postanu mete napada plaćenih ubojica.

DOMA TV, 19.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Dragulji na kotačima

Svaka epizoda zanimljive dokumentarne serije ‘Dragulji na kotačima’ donosi nevjerojatne obnove vozila i licitacije s visokim ulozima. Od kabrioleta Chevy Bel Air iz 1957. godine do Shelbyja Mustanga GT iz 1967. godine, Charles Handler pretvara hrpe smeća u sređene automobile. Širom Louisiane, u stalnoj je potrazi za starim automobilima koje nitko ne želi. Zalazi čak i u šumske predjele i u riječni rukavac, ulaže vlastiti novac u popravke i obnovu automobila, a onda ih prodaje onom tko ponudi najveći iznos. Automobile katkad proda i za 50 tisuća dolara tako da može dobro zaraditi.

HRT2, 21.00, HUMORNA DRAMA, Oklada stoljeća

U razdoblju od 2006. do 2007. godine skupina ulagača investicije je usmjerila protiv američkog hipotekarnog tržišta. U svom istraživanju otkrili su koliko je ono krhko i korumpirano…

Film je dobio izrazito pozitivne kritike koje su isticale vrhunske glumačke izvedbe (pogotovo Balea, Carrella i Goslinga), McKayovu režiju i scenarij. Oscara je osvojio za najbolji adaptirani scenarij, a nominiran je u kategoriji najboljeg filma, najboljeg redatelja, najboljeg sporednoga glumca (Bale) i najbolje filmske montaže.

Osobito se ističu neuobičajene tehnike kojima se film služi kako bi objasnio zamršene financijske instrumente.

U filmu se među ostalima pojavljuju Margot Robbie (Ja, Tonya), kulinarska zvijezda Anthony Bourdain, pjevačica i glumica Selena Gomez te ekonomist Richard Thaler. Predložak filmu bila je knjiga Michaela Lewisa iz 2010. The Big Short: Inside the Doomsday Machine koja govori o financijskoj krizi 2007. i 2008.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Novine

Nakon teksta Tene Latinović koji ga optužuje za davno udbaško ubojstvo hrvatskog emigranta, Blago Antić očekuje da će ga zaštititi bliski suradnik, moćni Ludvig Tomašević. No, Tomašević mu objašnjava kako ga se mora odreći zbog predsjedničke kampanje koja je u punom jeku. Na to se Blago sastaje s drugim predsjedničkim kandidatom, trenutnom predsjednicom Krsnik.

Anja Mladenović daje intervju Renati Savić, novinarki portala Izvor.hr. Otkriva sve o tehnici izvlačenja javnog novca preko tvrtke “Tetra” i o Tomaševićevoj ulozi u tome.

Glavni urednik “Novina” Vidov dogovara sa svojim novinarima Verom Papo, Dijanom Mitrović i Nikolom Martićem da istraže i dokažu prljave poslove Matka Jakovljevića, još jednog redakcijskog pridošlice i Tomaševićevog čovjeka, ali i sudaca koje Jakovljević i njegovi pomagači ucjenjuju rezultatima tajne policijske istrage.

HRT1, 22.00, DOKUMENTARNI FILM, Andrija Matijaš Pauk

U povodu Dana neovisnosti, a dan uoči obljetnice pogibije jednog od najvećih junaka Domovinskog rata Hrvatska televizija prikazuje dokumentarni film “Andrija Matijaš Pauk”.

Andrija Matijaš Pauk junak je i legenda Domovinskog rata. Posebno se to odnosi na južnu bojišnicu od Dubrovnika i Zadra, do sjajnog vođenja tenkova u Oluji i završnim operacijama. Tragična pogibija predzadnjeg dana rata na prilazima Mrkonjić Gradu legendu je učinila još i većom. “Njegova” 4. gardijska brigada HV otada si je dodala naziv – Pauci.

KANAL FOX, 22.00, FANTASTIČNA SERIJA, Živi mrtvaci

Deveta sezona ove nevjerojatne serije, prati preživjele godinu i pol dana nakon Neganove smrti i kraja rata pod Rickovim vodstvom. S obzirom da je najveća bitka završena, preživjeli su napokon u situaciji da obnove civilizaciju. Nakon svakog rata dolazi i vrijeme mira i spokoja. Naselja međusobno surađuju i pokušavaju izgraditi bolju budućnost. Zajedništvo među njima ostavlja dojam kako bi civilizacija mogla naučiti iz lekcija iz prošlosti i krenuti u bolje sutra. Međutim, puno je više prepreka nego što se može učiniti na prvi dojam; prirodne promjene predstavljaju ogroman izazov za opstanak, ljudske građevine nastavljaju propadati i ugrožavati živote.

HRT3, 23.00, FILM FANTASTIKE, Progresivna klizanja

Mladu ženu ispituju policija i suci zbog sumnje da je moderna vještica. Djevojka s kojom je dijelila stan pronađena je mrtva, sa škarama zabodenima u srce i u ležećem položaju privezana za krevet. Žena navodno ima moć da začara sve ljude oko sebe te ih natjera da polako tonu u žudnju, pohotu i nepoznato.

HRT2, 23.10, DRAMSKA SERIJA, Tabu

James Delaney zatekne se nasamo s tajanstvenim dr. Dumbartonom i pritom otkrije neočekivanog novog saveznika. Dok neprijatelji vrebaju iz svakoga kutka, James shvaća da ga jedino radikalni postupci i pogibeljna savezništva mogu spasiti od onih koji mu rade o glavi. Dok pokušava izbjeći nove atentate, James shvaća da postoje druge, ranjivije osobe u njegovoj blizini koje će neprijatelji možda pokušati uništiti umjesto njega.

RTL TV, 23.25, AKCIJSKI TRILER, Labirint 2: Kroz spaljenu zemlju

Nakon što su spašeni iz labirinta, Thomas (Dylan O’Brien) i preživjeli Gladeri – Teresa Agnes (Kaya Scodelario), Newt (Thomas Brodie-Sangster), Minho (Ki Hong Lee), Frypan (Dexter Darden) i Winston (Alexander Flores) odvedeni su u siguran i štićeni objekt. Tamo ih dočekuje Mr. Janson (Aidan Gillen), koji im objašnjava da su sada na sigurnom te da će ih oni štititi od zle organizacije W.C.K.D. (World Catastrophe Killzone Department) i tzv. flare virusa te im daje odjeću, hranu i druge nužne potrepštine. No, Thomas je znatiželjan što se događa iza zatvorenih vrata, daleko od njihovih očiju, te uz pomoć Arisa (Jacob Lofland), prvog preživjelog iz labirinta, dozna da je W.C.K.D. vođa Ava (Patricia Clarkson) još uvijek živa te da Mr. Janson zapravo radi za W.C.K.D i da je tajanstvena organizacija u potrazi za Right Armom, grupom pobunjenika koja se još uvijek skriva u planinama.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKI FILM, Karteli

Elitni tim DEA-inih agenata je zadužen za zaštitu opasnog kralja droge. Sklone ga u luksuzni hotel kako bi ga držali na sigurnom, no uskoro se nađu u velikoj zasjedi koju organiziraju njegovi bivši suradnici koji ga žele spasiti. Hotel je napadnut, hoće li kralj droge biti spašen ili uhićen?

HRT2, 00.05, SF FILM, Flash Gordon

Nemilosrdni car Ming (M. von Sydow) želi se prvo malo poigrati planetom Zemljom, a zatim je prirodnim kataklizmama uništiti. Istodobno na Zemlji sportska zvijezda Flash Gordon (S. J. Jones) i novinarka Dale Arden (M. Anderson) nalaze se u malenom zrakoplovu koji je pogodio meteorit, pa ga je Flash Gordon prisiljen prizemljiti. Igrom slučaja spustio se na zemlju dr. Hansa Zarkova (Topol), uvjerenog da nepoznata sila gura Mjesec prema Zemlji. Dr. Zarkov u tajnosti je konstruirao svemirsku letjelicu i spreman je istražiti što se zbiva. Namami Dale i Flasha u nju i krene prema planetu Mongo gdje ih zarobe Mingove snage. Hoće li se njih troje uspjeti osloboditi i suprotstaviti moćnoj sili? Hoće li spasiti Zemlju?

Ovaj skupi filmski spektakl s mnogobrojnim atraktivnim i spektakularnim prizorima pomalo podsjeća na “Ratove zvijezda”. Očekivanja su bila velika, ali kad se pojavio, publika je ostala prilično hladna, jer su se autori previše poigravali originalom. U jednoj od epizodnih uloga pojavljuje se Timothy Dalton, koji je postao poznat kao novi James Bond (Dah smrti, Dozvola za ubojstvo), nasljednik Rogera Moorea.