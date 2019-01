TV PREPORUKA DANA: Prvu večer nove godine provedite uz filmove La La Land, Atomski zdesna, Starci 2 i Tajni život Waltera Mittyja

HRT1, 14.10, VESTERN, Rio Bravo

Okrug Presidio u Teksasu kasnih 1860-ih godina. Nakon što jedne večeri zbog ubojstva nenaoružanog čovjeka u salunu uhiti kauboja Joea Burdettea (C. Akins), šerif John T. Chance (J. Wayne) shvati da se našao u neprilici. Naime, Joe je brat zemljoposjednika Nathana Burdettea (J. Russell), najbogatijeg i najmoćnijeg čovjeka u okrugu, koji će sa svojih 40 plaćenika zasigurno pokušati brata izvući iz zatvora. Jedina pomoć na koju John može računati je ona njegovih pomoćnika, notornog pijanca Dudea (D. Martin) i brbljavog i zajedljivog bogalja Stumpyja (W. Brennan). Kad u grad stigne gonič stoke Pat Wheeler (W. Bond) sa svojim ljudima, John upozna njegova pomoćnika, mladog i vrlo sposobnog revolveraša Ryana zvanog Colorado (R. Nelson). Istog dana, na putu za Fort Worth u grad stigne i poštanska kočija, među čijim je putnicima i atraktivna Feathers (A. Dickinson), iskusna varalica za kojom je zbog kartaških prijevara raspisana tjeralica. Nakon što sljedeće večeri netko s leđa ustrijeli Wheelera, John će shvatiti da je obračun počeo i da su svi postali Burdetteove mete.

HRT3, 14.50, ANIMIRANI FILM, Bagdadska ruža

Poslije 60 godina najpoznatiji talijanski crtić potpuno je obnovljen u HD rezoluciji. Kazuje čarobnu priču o 13-godišnjoj princezi Zeili, kćeri bagdadskog kalifa, koja među prinčevima iz okolnih zemalja mora pronaći princa za kojega će se udati. Kako bi joj pomogao da upozna prosce te odabere pravoga, kalif s pomoću svojih ministara organizira raskošne zabave… Priča se temelji na knjizi “Tisuću i jedna noć.”

RTL TV, 15.35, OBITELJSKA KOMEDIJA, Alexander i grozan, užasan, vrlo loš dan

Za dvanaestogodišnjeg Alexandera Coopera (Ed Oxenbould) svaki dan je loš dan. No njegova obitelj misli da pretjeruje jer u stvarnosti obitelj nikada nije imala loš dan. Dan prije svog rođendana Alexander dozna da jedan drugi dječak ima rođendanski tulum te da svi će ići na njegovu proslavu. Pa tako u ponoć, na svoj rođendan, Alexander zaželi da čitava njegova obitelj ima loš dan. I doista, stvari za njegove krenu po zlu – mamin (Jennifer Garner) auto se pokvari, a problemi se nastavljaju na poslu, sestra Emily (Kerris Dorsey) se razboli i takva mora nastupiti u predstavi, njegov brat Anthony (Dylan Minnette), koji se nada položiti vozački ispit kako bi curu odvezao na maturalnu proslavu ne uspije ga položiti, a otac (Steve Carell) mora povesti mlađeg sina Trevora (Elise/Zoey Vargas) na intervju za posao jer dijete ne može prestati plakati.

HRT2, 16.05, FILM ZA DJECU, Družba Pere Kvržice

Već godinama seoska vodenica nije u pogonu, a središnji je problem mnogih seljaka. Oni za svoje potrebe moraju koristiti parni mlin što je u interesu vlasnika mlina. Seoski dječaci, na čelu s Perom, osnivaju Družbu i zadatak im je svoje slobodno vrijeme provesti obnavljajući vodenicu. Na tom putu očekuje ih niz pustolovina, pa čak i opasnost. Ali posao će im se isplatiti! Pero, Medo, Šilo i Milo Dijete četvorica su članova Družbe, ali i vrijedni dječaci. Ne boje se nikakvog fizičkog posla, a i znaju čuvati mnoge tajne. Njihova tajnovitost i pustolovni duh ovaj film će pretvoriti u niz uzbudljivih doživljaja.

HRT3, 20.05, SF SATIRA, Brazil

Sam Lowry (J. Pryce) radi kao činovnik u jednom ministarstvu totalitarističke države koja se guši u silnoj birokraciji. Državom hara skupina takozvanih terorista koji se uporno bore protiv tiranske vlasti. Jedan od glavnih protudržavnih aktivista je Harry Tuttle (R. De Niro), pa vlast izdaje zapovijed za njegovo uhićenje. Zbog birokratske pogreške policija uhvati nedužnog Harryja Buttlea. Kako sustav ne želi priznati pogrešku, Buttle je smaknut, a Lowry se treba ispričati žrtvinoj obitelji. Na tom zadatku slučajno susreće djevojku Jill (K. Greist) koja mu se neprestano pojavljuje u snovima i mašti. Jill isprva ne želi razgovarati s Lowryjem vjerujući kako je isti kao i svi vladini ljudi, ali se ubrzo uvjeri u njegove dobre namjere. Kako se i ona nalazi na vladinoj crnoj listi, Lowry joj pokušava pomoći.

HRT1, 20.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, La La Land

Radnja filma smještena je u suvremeni Los Angeles, no ozračje podsjeća na zlatnu eru Hollywooda, a prati mladu ambicioznu glumicu Miju (E. Stone) te jazz pijanista Sebastiana (R. Gosling). Zaljube se, a uz svoju ljubavnu priču pokušavaju realizirati i umjetničke snove. Međutim, kada ih karijere odvedu u različitim smjerovima, njihov se odnos nađe na kušnji… Na 89. dodjeli Oscara film je dobio rekordnih 14 nominacija, među ostalima to su: za najbolji film, najbolju režiju, najboljeg glavnog glumca (Gosling), najbolju glavnu glumicu (Stone), te dvije nominacije za najbolju originalnu pjesmu. Osvojio ih je pet: za najbolju glavnu glumicu (Stone), najbolju originalnu glazbu (Hurwitz), najboljeg redatelja (Chazelle), fotografiju (Sandgren) i scenografiju. Osvojio je i šest Zlatnih globusa: najbolji film, najbolja ženska i muška uloga, redatelj, scenarij, pjesma, glazba. Od 11 nominacija na 70. dodjeli nagrada Britanske filmske akademije, osvojio ih je ukupno pet itd.

RTL TV, 21.00, HUMORNA DRAMA, Atomski zdesna

Beograđanin Mladen (Srđan Žika Todorović), trgovac turističkim aranžmanima, prevarant je koji nudi besplatna ljetovanja. Na jadranskoj obali okuplja potencijalne kupce iz cijele bivše države i pokušava im ”podvaliti” nekretnine koje si ustvari ne mogu priuštiti. Mladen je u ljubavnoj vezi sa Sonjom (Tanja Ribič), ženom svojeg šefa Metoda (Brane Šturbej), koji je saznao s kim ga Sonja vara. Stoga namješta Mladenu najteže i najproblematičnije kupce, a jedan od njih je Omer (Branko Đurić), ratni veteran iz Bosne koji ne skriva svoju netrpeljivost, kao i njegova žena Majda (Nataša Janjić). No s druge strane, ti isti potencijalni kupci koje Mladen želi nasamariti stigli su s figama u džepu jer prezentacija im predstavlja tek šest dana besplatnog odmora u luksuznom kompleksu, bez stvarne namjere da išta kupe.

DOMA TV, 21.55, AKCIJSKI FILM, Bljesak

Policijski detektivi Jack Cole (Steven Seagal) i Jim Campbell (Keenen Ivory Wayans) nemaju gotovo ništa zajedničko. Jack je prebačen u Los Angeles kako bi pomogao policajcu Jimu Campbellu da razriješi slučaj niza brutalnih ubojstava. Prisiljeni raditi zajedno kako bi uhvatili zloglasnoga serijskog ubojicu, samotnjak i ljubitelj vratolomija Cole i nestrpljivi i sposobni brbljavac Campbell moraju zaboraviti svoje različitosti ili umrijeti. Jackova bivša žena i majka njihovo dvoje djece je također ubijena te slučaj za ovog policajca postaje osoban.

HRT3, 22.25, SF FILM, Nulti Teorem

Iznimno talentirani, ali društveno izolirani računalni operater dobiva zadatak dokazati nulti teorem: da svemir završava ništavilom te je zbog toga i život beznačajan. Ali značenje je upravo ono za čime on već čezne.

RTL TV, 22.45, HUMORNA DRAMA, Tajni život Waltera Mittyja

Walter Mitty (Ben Stiller) je menadžer fotografije u Life magazinu, u kojem radi već 16 godina. Nezadovoljan svojim životom, koji se sveo na rutinu odlaska na posao i povratka kući, Walteru se čini da nema izlaska iz začaranog kruga. Jedini bijeg on vidi u sanjarenju te se upušta u fantaziranje usred bijela dana. Walter je i zaljubljen u nedavno zaposlenu Chery Melhoff (Kristen Wiig), no prestidljiv da je pita da izađe s njim. Magazin priprema svoje posljednje printano izdanje, a bezosjećajni urednik Ted Hendricks (Adam Scott) priprema otkaze u sljedećim danima. Walter je ujedno veza između tajanstvenog, nezavisnog i cijenjenog fotografa Seana O’Connellija (Sean Penn), koji mu šalje pakete negativa te predlaže da za posljednju naslovnicu iskoristi negativ broj 25, koji predstavlja samu esenciju života. No Walter ne može pronaći negativ broj 25 i ne može kontaktirati Seana pa Cheryl predlaže da ga pronađe koristeći negative koje je Sean slao do tada.

NOVA TV, 23.15, KOMEDIJA, Starci 2

Zvjezdana glumačka postava vraća se u uzbudljivom nastavku hit-komedije. Lenny (Adam Sandler) se s obitelji vratio u gradić gdje su on i njegovi prijatelji odrasli. Ovoga puta, starci će biti ti koji će naučiti neke nove lekcije od vlastite djece, i to na dan koji je već tradicionalno prepun iznenađenja – posljednji dan škole prije ljetnih praznika!

HRT2, 00.10, RATNA DRAMA, Veliki bijeg

Drugi svjetski rat bijesni na svim bojišnicama i sve je više ratnih zarobljenika, saveznički zarobljenici koji su pokušavali pobjeći premješteni su u strogo čuvani Stalag Luft III pod zapovjedništvom pukovnika Von Lugera (H. Messemer). Među njima su američki satnik Virgil ‘The Cooler King’ Hilts (S. McQueen), njegov sunarodnjak poručnik Bob Anthony ‘The Scrounger’ Hendley (J. Garner), zatim poljski poručnik Velinski (C. Bronson), zrakoplovac Louis ‘The Manufacturer’ Sedgwick (J. Coburn), te Britanac Roger ‘Big X’ Bartlett (R. Attenborough) koji kolegama predloži ambiciozni plan bijega iz zatvora. To je gradnja čak tri tunela.