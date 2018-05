TV PREPORUKA DANA: Prvi film iz gangsterske trilogije o mafijaškoj obitelji Corleone u režiji Francisa Forda Coppole (Kum)

HRT2, 12.15, DOKUMENTARNA SERIJA, Schubeckova škola bavarske kuhinje

Naučite kuhati na njemački način od jednog od najboljih! Alfons Schuhbeck, vrhunski njemački TV kuhar i svetac zaštitnik bavarske kuhinje, podijelit će s nama tajne hrskavih korica i sočnih tijesta. Pratit ćemo svaki njegov potez na satu kuhanja i naučiti kako na brzinu pripremiti pošten, kvalitetan obrok, čak i kao početnici.

Kako ispravno panirati može se studirati ili jednostavno isprobati. Ili pomno promatrati u školi bavarske kuhinje Alfonsa Schuhbecka. Bilo da je riječ o svinjetini, piletini, teletini ili šaranu, panirati se može sve. A kako to najbolje uspijeva, pokazat će minhenski zvjezdani kuhar u ovoj epizodi svoje škole bavarske kuhinje.





HRT2, 13.20, TRILER, Najbolja prijateljica

Beth (M. Gallagher) je u sretnom braku, no iza nje je turbulentno razdoblje. Bila je alkoholičarka, ali se uspjela izliječiti kad je shvatila da mora izabrati – ili će biti mama, ili pijanica. Njezin muž Kurt (B. Hope) je voli i ima puno razumijevanja. Beth se osjeća sretnom u svojoj obitelji, uz muža, sina Charlieja i nećakinju Sophie (B. Wilson) koja živi s njima. Sretna je i što ima najbolju prijateljicu Claudiju (C. Mink), koja joj pomaže kad god joj treba pomoć: oko pripremanja zabave za Kurtov rođendan, kad treba otići po Charlieja u školu, u kući… No, Claudia ne preže ni od čega kad želi nešto postići, nijedna prepreka ne može je zaustaviti. Tako, kad joj muž zabrani da troši na skupu odjeću, jer je on bez posla i u dugovima, Claudia mu, kad ga prati na put, u termosicu s kavom uspe prašak za spavanje, te on doživi prometnu nesreću i pogine. Kad otkrije da joj je izmaknula Wayneova polica životnog osiguranja vrijedna 2 milijuna dolara, Claudia potpuno izgubi kontrolu.

RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Brzi i žestoki 7

Dominic i ostatak ekipe mislili su da su svoju plaćeničku prošlost ostavili iza sebe. Svladali su međunarodnog terorista Owena Shawa i razdvojili se. No, Shawnov brat Deckard (Jason Statham) krene u ubilački pohod na članove ekipe te ubija jednog po jednog. Povrh svega, somalijski terorist Jakande (Djimon Hounsou) te mutni vladin služenik, koji se naziva “Mr. Nobody” (Kurt Russell), natječu se tko će prvi ukrasti računalni program “God’s Eye”, koji može bilo koju tehnološku napravu pretvoriti u oružje. Sada Torretto (Vin Diesel) mora ponovno okupiti stari tim da bi vratili “God’s Eye” u sigurne ruke i zaustavili Shawa.

HRT1, 20.05, KRIMI DRAMA, Kum

Glava jedne od pet najmoćnijih njujorških mafijaških obitelji don Vito Corleone (M. Brando) jedan je od posljednjih tradicionalista: još uvijek vjeruje u važnost obitelji, odanost i poštovanje. Vremena se mijenjaju, a njegovi stavovi znače opasnost i probleme u dotad relativno mirnim odnosima među obiteljima, pogotovo kad Sollozzijevi odluče krenuti u posao s drogom. Don Vito je odlučno protiv, smatrajući zaradu od kocke sasvim dovoljnom, te Sollozzo (A. Lettieri) pokuša na njega atentat. U međuvremenu najmlađi sin Michael (A. Pacino), dotad drugačiji od ostalih članova obitelji – braće Sonnyja (J. Caan) i Freda (J. Cazale), te usvojenog brata Toma (R. Duvall) – polako počne stvari preuzimati u svoje ruke, kako bi ranjena oca koji leži u bolnici zaštitio od atentatora koji pokušavaju dovršiti započeti posao.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Inspektor Montalbano

Inspektor Montalbano sigurno nije tako zamišljao svoj rođendan: prvo ga napadne ulični huligan, za kojeg se naknadno ispostavi da je posvojeni sin predsjednika pokrajine. Nakon što ga Montalbano privede, ovaj ga pred svima počne ocrnjivati. Da stvar bude još gora, Montalbano mora istražiti i pritužbu protiv svog zamjenika Augella koji je navodno optužio poslovođu samoposluživanja da je ukrao vlastiti utržak. Nakon što poslovođu nađu mrtvog u uredu, istražitelj dospije u središte medijske pozornosti.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Superbogataši i mi

Novac nikad dosad nije bio tako polariziran u Britaniji: najbogatijih 85 pojedinaca sada posjeduje više nego polovica stanovništva svijeta. U Britaniji je više milijardera po glavi stanovnika nego u bilo kojoj drugoj zemlji na svijetu. To je ujedno i najneravnomjernija zemlja Europe.

Ali dojam da superbogataši žive u zasebnom svijetu samo je privid. Njihovo sve veće bogatstvo plaćamo svi mi izravno, čime se mijenja struktura Britanije.

Kroz temeljito istraživanje, razgovore s glavnim sudionicima i fascinantne arhivske snimke Jacques Peretti prikazuje naizgled nezaustavljiv rast superbogatih i promatra kako oni izvrću živote i očekivanja svih ostalih kroz četiri ključna mehanizma: nekretnine, poreze, novac i rad.

NOVA TV, 22.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Bez obaveza

Emma (Natalie Portman) i Adam (Ashton Kutcher) stari su poznanici koji neplanirano završe zajedno u krevetu. Kako bi zaštitili svoje prijateljstvo, sklapaju pakt kojim svoj odnos žele zadržati isključivo na fizičkom odnosu. To znači da su ljubomora, očekivanja, svađe i romantika strogo zabranjeni, no vrijeme će pokazati hoće li im to poći za rukom.

RTL TV, 22.45, AKCIJSKI SF FILM, Zaborav

Godina je 2077. Prošlo je 60 godina od pogubnog rata s izvanzemaljcima, rata koji je devastirao Zemlju. U 2017. ljudski rod se odlučio preseliti na Saturnov mjesec Titan uz pomoć ogromne svemirske stanice Tet, dok, na Zemlji fuzijski generatori crpe oceane kako bi dali energiju koloniji na Titanu. Jack Harper, (Tom Cruise) jedan je od posljednjih servisera koji radi na Zemlji na stanici Tech 49. Jack popravlja dronove elektrane koje daje energiju Titanu. Njegovo sjećanje je izbrisano zbog sigurnosnog razloga, no Jack se prisjeća tajanstvene žene iz Empire State Buildinga, još dok je Zemlja bila naseljena. Jack i Vic (Andrea Riseborough), prime upute od Sally (Melissa Leo), koja se nalazi na Tetu, da u roku dva tjedna napuste Zemlju i pridruže se preživjelima na Titanu.

HRT3, 23.35, DRAMA, Razgovori s mojim vrtlarom

Zamijeti da je nekad impresivan povrtnjak zarastao pa angažira vrtlara, s kojim je nekada išao u školu. Tijekom sljedećih nekoliko mjeseci kroz duge razgovore njih dvojica, premda različiti, postaju prijatelji i kroz oči onoga drugog počnu doživljavati život u novom svjetlu…

Prema knjizi Dialogue avec mon jardinier Henrija Cuecoa.

Jean-Pierre Darroussin nominiran je za nagradu César kao najbolji glumac 2008. godine.

NOVA TV, 00.30, KOMEDIJA, Mrak komadi

Dvojica osramoćenih agenata FBI-a, crni blizanci Kevin (Shawn Wayans) i Marcus Copeland (Marlon Wayans), dobivaju zadatak od otmice zaštititi nasljednice carstva cruisera, Brittany i Tiffany Wilson. Njihov im nadređeni Elliott Gordon daje taj zadatak kao posljednju slamku spasa od otkaza u agenciji, s obzirom na to kakav ih glas prati u zadnje vrijeme. Nakon jedne prometne nesreće sestrama Wilson ostaje ožiljak na licu te zbog njega odbijaju napustiti hotel. No, kako bi se spasili od otkaza, braća Copeland morat će učiniti nešto nezamislivo: prerušiti se u bjelkinje, da što više nalikuju na sestre Wilson.