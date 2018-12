TV PREPORUKA DANA: Protiv japanskog prvaka Kashime, Real Madrid bori se za finale Svjetskog klupskog prvenstva

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Blagdanska priča šetačice psa

Luce Lockhart (L. Giovagnoli) i sama osjeća da joj nedostaje dimenzija “dubine”. Ona lijepo izgleda, ima savršen ukus i smisao za uređenje i odjeće, i interijera, i božićnih ukrasa, no, sve što radi svodi se na površne poslove, osjećaje, prijateljstva. Baš pred Božić otkriva da njezin dečko Derek nema ozbiljne namjere čak nije smatrao da su u vezi. Skupi sat koji mu je kupila na dar ispraznio je njezinu karticu, a roditelju su joj u Africi. Kad ju susjeda Missy Paxton (D. Meyer) zamoli da joj pričuva psa, ona pristaje, uglavnom zbog novca, jer je psi baš i ne zanimaju. U parku upozna ljubitelja pasa, studenta veterine Deana (J. Bennett), koji se, zajedno s drugim vlasnicima pasa, bori za očuvanje “psećeg parka”. No to je zemljište vlasništvo poduzeća Paxton, koje pripada Missy i njezinom mužu Byronu (P. Muldoon).

HRT2, 17.25, FIFA SP – 1/2FINALE: Kashima Antlers – Real Madrid

Večeras nas očekuje susret Kashima Antlersa i Real Madrida u polufinalu Svjetskog klupskog prvenstva. Prilika je to za Madriđane da krizu u kojoj se nalaze presjeku jednim trofejem, a za to moraju preskočiti dvije prepreke od koje je prva japanski prvak. U finalu ih čeka Zoran Mamić i njegov Al Ain.

RTL2, 20.05, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

U Los Angelesu se BAU timu ukaže stravičan prizor. U kućici na plaži, koju koristi čuvar, pronađena su tijela. U međuvremenu, Hotch poziva Beth na spoj.

HRT3, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Tamburaši

Radnja ove televizijske drame u dva dijela događa se u zimu 1945. godine u teretnom vlaku na dionici tzv. slavonske pruge Vinkovci-Nova Gradiška. Vlak se nalazi pod posebnom gestapovskom pratnjom, a u bijegu od nesreće i zla koju donosi rat, stecajem nepredviđenih okolnosti, u posljednjem vagonu susreću se domobrani, političari, ratni šverceri, dezerteri i tamburaši “nazdravičari”. Ljudskost i hrabrost ponovno su na ispitu.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Stani u Lici: Perušić

Između Otočca i Gospića smjestio se Perušić. Na razmeđi Osmanskog Carstva i Europe, ratovi ga nisu zaobišli. Svaki je osvajač ovdje ostavio djelić svoje kulture. Priroda je imala najveći utjecaj, rijeka Lika obilježila je živote Perušićana, a špilja Samograd jedna je od najljepših špilja Austro-Ugarske Monarhije. U Perušiću je i jedini kovač u ovom dijelu Like, njegova kovačnica okupljalište je društva iz Studenačke ulice. Perušićani ih zovu Romi, no oni su, kažu, Hrvati, katolici iz Studenačke. Ulica je mijenjale nazive, oni nisu mijenjali ulice.

HRT2, 21.20, OBITELJSKA KOMEDIJA, Djedica iza rešetaka

Otac i sin udruže snage da Božić spase od propasti kad nađu Djeda Mraza kako spava u njihovoj garaži nakon što je slupao saonice i pobjegao policiji.

NOVA TV, 21.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Lud, zbunjen, normalan

Godišnjica je osnivanja partizanskog odreda u kome je ratovao Izet (Mustafa Nadarević). To je razlog okupljanja starih partizana i ujedno povod za dobru pijanku partijskih drugova. Radeći glazbu za jedan ratni film, Faruk (Senad Bašić) snima njemačku koračnicu. Snimak te koračnice i pijani partizani u istoj prostoriji su spoj koji rezultira općom tučom. Policija mora angažirati specijalce kako bi umirila razjarene pijane partizane.

NOVA TV, 22.20, ROMANTIČNA DRAMA, Nedjelje kod Tiffanyja

Alyssa Milano glumi Jane Claremont, koja je kao mala svake nedjelje s majkom Vivian (Stockard Channing) odlazila kod “Tiffanyja” u New Yorku te sa sobom vodila svog imaginarnog prijatelja Michaela. Dvadeset godina poslije, Jane je uspješna poslovna žena koja se treba udati za Hugha (Ivan Sergei), svog naočitog zaručnika, no Michael (Eric Winter) se iznenada opet pojavi, posve odrastao, kako bi upozorio Jane na put kojim je u životu krenula.

HRT2, 23.00, KRIMI SERIJA, Crna lista

Liz (Megan Boone) nastavlja potragu za Tomovim ubojicom, a Red (James Spader) nastoji izbjeći poreznu reviziju koja bi razotkrila pranje novca. Arama (Amir Arison) i Posebnu jedinicu u međuvremenu zaokuplja epidemija izazvana tajanstvenim virusom.

HRT3, 23.10, ROMANTIČNA DRAMA, Opčinjeni

Shandurai (T. Newton) je izbjeglica iz Afrike i radi u Rimu kao domaćica za Engleza Jasona Kinskyja (D. Thewlis), ekscentričnog pijanista i skladatelja. Uz posao studira medicinu. Kinsky je zaljubljen u nju, čak joj ponudi brak, pri čemu sazna da Shadurai ima muža koji je završio u zatvoru i iznad svega želi ga osloboditi… Snimljeno prema kratkoj priči Jamesa Lasduna “The Siege”.

RTL TV, 23.25, KOMEDIJA, Ledena staza

Irvinu Blitzeru (John Candy) oduzeta je zlatna medalja na Olimpijskim igrama jer je na bob svog tima stavio dodatnu težinu. Nekoliko godina kasnije, Derice Bannock (Leon), sin bivšeg Irvinovog prijatelja ne uspije se kvalificirati na utrku od 100 metara na Olimpijskim igrama zbog glupe pogreške. Kada Banncok dozna da Irvin također živi na Jamajci, odluči ga posjetiti te ipak otići na veliko sportsko događanje, ali ne kao sprinter, već kao dio posade – u bobu.

HRT1, 23.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Sve zbog jednog dječaka

Will primi neočekivanu tantijemu i vraća se u San Francisco srediti financije. Andyjeva žena Laurie možda je trudna. Willu se ne sviđaju novi Marcusovi prijatelji.

DOMA TV, 23.40, KRIMI SERIJA, Castle

Kad pronađu mrtva sina jednog ruskog diplomata, Beckett i Castle nađu se u opasnoj igri međunarodnoga zločina i kazne, a Castle mora zabavljati društvenog ruskog člana osiguranja koji se pokaže umješanijim nego što je itko planirao. Castlea zarobe i prisile surađivati s neznancima u rješavanju poremećenih zagonetki i misaonih igara dok se Beckett i 12. postaja natječu s vremenom kako bi spasili Castlea i uhvatili ubojicu. Beckett i 12. postaja istražuju ubojstvo polaznika tečaja engleskog kao drugog jezika. No kad žrtvin razred ne želi ništa reći policiji, Castle pod krinkom imigranta francuskoga Kanađanina doznaje da je žrtva bila više od onoga za što se izdavala.

HRT2, 23.45, FILM CESTE, Barski pjevač

Oklahoma početkom tridesetih godina. Obitelj Stovall ima farmu pamuka. No, žive vrlo teško, jer je doba velike ekonomske krize. Da sve bude još gore, velika oluja uništava njihovu plantažu. Red Stovall (C. Eastwood), član obitelji, vraća se na farmu upravo kad prestane oluja. On je country pjevač, no teško je bolestan od tuberkuloze, u ono doba neizlječive bolesti. Kad dobije poziv da zapjeva u hramu countryja, na Grand Ole Opryju u Nashvilleu, čini se da će se ostvariti njegov najveći životni san. No, Nashville je daleko, a on je bolestan. Na put s njim kreću njegov djed i četrnaestogodišnji nećak Whit (K. Eastwood), koji u tom putu vidi svoju životnu priliku – da ne odraste kao berač pamuka.