TV PREPORUKA DANA: Priča o sociopatu koji nema što izgubiti i samo želi uništiti savršen život bračnog para (Slomljena krila)

HRT2, 12.00, DRAMA, Opus gospodina Hollanda

Glenn Holland (R. Dreyfuss) skladatelj je koji prihvaća posao srednjoškolskog profesora kako bi sebi i obitelji osigurao egzistenciju. Ubrzo otkriva da to nije nimalo lako. Uz podršku supruge Iris (G. Headly), Holland pokušava nastaviti rad na svojoj glazbi, no realnost školskih obveza nalaže drukčije. Posao s tuđom djecom tako ga zaokuplja da se njegovoj obitelji čini da je zapostavio vlastito dijete koje je gluhonijemo.

HRT2, 14.25, DRAMA, U dobru i u zlu, zauvijek

Ben (W. Baldwin) i Maura (K. Matchett) oboje imaju dobre poslove, razmjerno su dobrostojeći i imaju skladnu obitelj, dvoje djece od kojih je jedno već na studiju, a drugo upravo odlazi. Ono što jedno drugome ne žele priznati jest da se pribojavaju kakav će im život biti “u praznom gnijezdu”. K tome Maura dobiva unosnu poslovnu ponudu koju ne može odbiti, jer se radi o visokoj i dobro plaćenoj funkciji, no u ogranku kompanije koji je u drugoj državi. Odlazi privremeno dok ne vidi hoće li posao biti stalan i hoće li se Ben preseliti za njom. Ben sve više vremena provodi s kolegicom s posla, Siennom (K. Drummond), što njegov sin Adam (S. Love) pomno motri i javlja sestri, dok Lacey (A. Forsyth), koja je s majkom, sve sumnjičavije motri kako majka mnogo vremena provodi sa svojim šefom Thomasom (R. Stewart). Njih dvoje čine sve da se ne dogodi ono od čega strahuju, rastava braka njihovih roditelja.

HRT3, 19.00, DRAMA, Samo vjetar

Skupina Roma povučeno živi u šumi, na periferiji grada, izolirani od ostalog stanovništva. Djeca pohađaju školu, odrasli rade, bore se sa siromaštvom, međutim, usprkos mirnom i nenametljivom životu napadnu ih na okrutan način. Usred noći desni ekstremisti na romsko naselje bacili su molotovljeve koktele i pucali su iz sačmarice. Cijela obitelj je smrtno stradala. U ostale članove skupine uvukao se strah i tinja zla slutnja da možda slijedi i gori scenarij.

RTL TV, 19.40, DRAMSKA SERIJA, Horvatovi

Lila otkriva Stjepanu njezinu malu igru na maskenbalu, a Borna govori Grgi da je uvjeren kako se sviđa Evi. Ona je pak shvatila da je Borna više ne zanima. Fedor se loše osjeća zbog svega što se dogodilo na maskenbalu i osjeća da gubi Nikolinu, a ona mu u kafiću priznaje da je upravo ona bila fatalna žena ispod maske. Osim s Fedorom, Nikolina ima problema i u školi i to s Terezinim svinjarijama. Stjepan zatekne Evu, Bornu i Grgu zajedno u kadi, a Lila je zabrinuta za majčino zdravlje. Stjepan, Fedor i Franjo se odluče sportom boriti protiv osjećaja starosti.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Najekstremnija mjesta na svijetu: Mostovi

Mostovi spajaju cijeli svijet. Od Nepala i Japana, do Bolivije i Rusije. Diljem svijeta pronalazimo ekstremne inženjerske pothvate, čudesne lokacije i mostove koji su često igralište ljudi željenih uzbuđenja: to su “bikeri”, penjači na dizalice i skakači koji se bave tehnikom BASE. Ovo je 10 najekstremnijih mostova na svijetu.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Tamni oblaci gomilaju se iznad Ash Parka. Obitelj će uvidjeti da su izloženi zlonamjernim nakanama Sir Richarda Bennetta i da su zbog toga što je uključen u njihove financije u opasnosti da izgube Ash Park. Je li moguće da ih samo Regina može spasiti ili igra dvostruku igru usmjerenu protiv njih?

Četiri godine poslije ponovno pratimo život obitelji Bligh na Dan ANZAC-a 1958. Sarah se sukobljava s bolničkom hijerarhijom zbog pogrešne dijagnoze postavljene australskom starosjediocu i s Georgeom oko vjere u kojoj će odgojiti Davida. George doznaje da je Regina napokon spremna provesti rastavu, a Ellizabeth je sve više zabrinuta za Douglasovo zdravlje. Zbog napadaja kašlja Douglas završi u bolnici.

HRT2, 21.00, TRILER, Slomljena krila

Neil Randall (G. Butler) je stabilan obiteljski čovjek s dobrim poslom i vrlo izvjesnim skorim promaknućem. Dio toga bajkovitog života su njegova atraktivna supruga Abby (M. Bello) i dražesna kći Sophie (E. Karwandy). Kad ga šef pozove na druženje u kući na ladanju, Abby za Sophie unajmi dadilju, a ona odluči dan provesti sa sestrom Diane. I dok Neil vozi Sophie na sastanak sa sestrom, iznenada se na stražnjem sjedalu njihovog auta uspravi skriveni stranac (P. Brosnan) s pištoljem u ruci. Predstavi se kao Ryan i tvrdi da je oteo Sophie. Traži od njih da sljedeća 24 sata izvršavaju sve njegove zapovijedi. Ako ih odbiju, ubit će Sophie.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Ladin i Žacov razred je na ekskurziji prepunoj uzbuđenja, Jura se sprema u Njemačku, Dominikove kolege s taksi stajališta završile su u pritvoru, a Marina i Kipo napokon će se naći na istoj valnoj dužini.

DOMA TV, 21.20, KRIMI SERIJA, Tragovi zločina

Dok istražuje ubojstvo arhitekta Thomasa Warnera, Carrie će otkriti da je bio u Portoriku s asistenticom Juliom, a ne u Bostonu kako je rekao ženi. Iako Julie tvrdi da je bila riječ o povjerljivom poslovnom putu, priznat će da je njezin bivši dečko, Zack Follet, sumnjao da su u vezi pa čak i prijetio ubojstvom Warnera. Zack ima alibi za ubojstvo, ali reći će da je nedavno vidio svađu Warnera i bogatog poduzetnika nekretninama, Dewara Lindena. Nakon što saznaju da su se svađali zbog projekta casina u Atlantic Cityju, Carrie i Al će pronaći tajni sef u Warnerovu uredu i usmjeriti pažnju na Billyja Ganza, obijača sefova koji je nedavno izašao na uvjetnu kaznu, a radio je za Lindenova suparnika, vlasnika casina u Las Vegasu, Shanea McLeoda. Gledajući fotografije Ganzovih partnera, Carrie će ugledati Huntera Warnera, bivšeg zatvorenika kojeg je upoznala kockajući prije tri godine. Kada Carrie pronađe odbačeni mikrofon na mjestu pljačke i ubojstva, koji je snimio posljednje trenutke honorarnog snimatelja Natea Ortona, ona i Al ispitat će učenicu koja je bila svjedokinjom ubojstva. Nakon što će dio registarske tablice dovesti do profesionalnog ubojice koji živi u Floridi, Buda Mayera, Al i Carrie pronaći će i njega mrtvog.

HRT2, 22.35, DRAMA, Savršene majke

Dugogodišnje prijateljice Lil (N. Watts) i Roz (R. Wright) zajedno su odrasle pa su i njihovi sinovi, Tom (J. Frecheville) i Ian (X. Samuel), postali prijatelji. Žive u malom mjestu, k tomu su susjedi i mnogo vremena provode zajedno. Jednog ljeta, kad Rozin muž ode na službeni put u Sydney, Lilin sin Ian i Roz se intimno zbliže, a to se dogodi i Lil i Tomu….

Film je vrlo provokativne teme, a temelji se na noveli “The Grandmothers” britanske književnice Doris Lessing.

HRT1, 23.20, KRIMI SERIJA, Pad

Viša inspektorica Stella Gibson (G. Anderson) u 2. sezoni nastavlja lov na serijskog ubojicu Paula Spectora (J. Dornan). Osobna poveznica iz Spectorove prošlosti inspektorici dobavlja neke tragove, no Spectora tako izazove da to ugrozi cijelu istragu. Gibson je prisiljena riskirati sve više, ali što je ona bliže svom cilju, to se Spector više uvlači u njezinu privatnost, uživajući u tome da je izaziva i provocira. Kako se mreža sve više steže oko njega, on postaje psihički sve opasniji i destruktivniji.

RTL2, 23.35, HUMORISTIČNA SERIJA, Moderna obitelj

Phil mora mijenjati planove nakon što čitavu obitelj zarazi prehladom. U međuvremenu, Jay i Gloria pomažu Mannyju da nauči igrati nogomet. Mitchell si stvori novu “protivnicu” kada se počne prepirati s Liliynom prijateljicom Sydney, za koju se ispostavi da je genijalka.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKA DRAMA, Kartel

Agenti Sean Vetter (Vin Diesel) i Demetrius Hicks ( Larenz Tate) članovi su DEA-e. DEA-e je uključene u rat koji se odvija na granici Meksika i američke savezne države Kalifornije. Agent Sean Vetter poznat je po svojim nasilnim metodama te nakon ubojstva njegove žene , on više nema što izgubiti. Koristi savezništvo s bivšim narkobosom kojeg je strpao u zatvor, dok se opasno približava liniji između pravde i bezakonja u svojoj potrazi za osvetom zagonetnom ubojici.