TV PREPORUKA DANA: Priča o prijateljstvu povučenog 15-godišnjaka koji je tek na početku srednje škole i dvoje tinejdžera koji ju završavaju (Charlijev svijet)

HRT2, 12.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kako je rastao Alfie

Gospođa Silver (J. Dench) doseljava se u zgradu u kojoj živi g. Hoppy (D. Hoffman), kat ispod njega. Gospodin Hoppy do tog je susreta imao jednu veliku ljubav – cvijeće. A od tog trenutka njegova najveća ljubav postala je gospođa Silver. Svaki put kad bi je sreo, zavolio ju je još malo više. Ona to nije znala, jer je g. Hoppy, osim što je bio ljubazan, susretljiv i dobar, bio nadasve sramežljiv. Ali, ni on nije znao za njezine osjećaje prema njemu. A bilo ih je! Jer gospođa Silver svu je svoju nježnost poklanjala kornjači Alfieju. Imala je samo jednu brigu: Alfie uopće nije rastao. Kako bi je usrećio, g. Hoppy smišlja brojalicu koja počinje riječima Esio trot (što je obrnuto od tortoise, kornjača) i kaže da je to čudotvorna brojalica, podrijetlom iz sjeverne Afrike, uz pomoć koje kornjače brže rastu. Gospođa Silver, koja možda nije najpametnija gospođa na svijetu, ali je sigurno jedna od najtoplijih i najveselijih i najdobroćudnijih, presretna je zbog dara i od tog dana marljivo recitira pjesmicu onako kako ju je g. Hoppy poučio. I gle čuda! Alfie raste! A iza toga stoji golem trud i mnoge opasnosti kojima se g. Hoppy izlaže, još uvijek nespreman gospođi Silver otkriti tajne svojega srca.

HRT2, 13.35, KRIMI FILM, Knjižara krimića: Hej, maleni

Nakon ubojstva golfera Stantona, koji je ubijen palicom za golf, čuvar igrališta je nestao, pa šerif zaključuje da bi on mogao ubojica. Istodobno u Knjižaru krimića stiže mlada žena s djetešcem u naručju, predstavlja se kao Suzi Charlston (V. Davis) i kaže Samanthi (K. Martin) kako nema kamo otići, a budući da je Samanthin ujak bio njezin dobročinitelj od djetinjstva, došla je k njemu. Nije znala da je umro i da je Samantha naslijedila knjižaru. Samantha je prima k sebi pokušavajući doznati kakva je nevolja snašla mladu majku i čega se boji.

HRT3, 19.00, DRAMA, Ljudski kapital

Na Badnjak auto udari konobara koji se na biciklu vraća kući nakon zabave iz prestižne privatne škole. Vozač pobjegne, a teško ozlijeđeni konobar ostane ležati na ulici te završi u bolnici na samrti. Sutradan taj događaj poveže živote dviju poznatih obitelji…

Film se temelji na američkom romanu “Human Capital” Stephena Amidona.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Imućni poslovni čovjek u bolnicu stiže sa svojim sinom, koji ima neobjašnjive bolove u trbuhu. Otac vjeruje u karmu i misli da njegov poslovni uspjeh uzrokuje sinovljevu patnju. U međuvremenu, Foreman i Chase se pripremaju iznijeti informacije koje imaju o slučaju Dibala.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Najekstremnija mjesta na svijetu: Ceste

Od zabačenih putova od pretrpanih autocesta, sve nas te ceste vode od točke A do točke B. Ali neka su putovanja ekstremnija od drugih. Od Sibira do Indije, od Anda do Arktika: smrtonosne zamke, žile kucavice i igralište za ljude koji traže uzbuđenje. Ovo je 10 najekstremnijih cesta na svijetu.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Sarah se prepušta svom judaizmu i sumnja u Georgeovu privrženost. Elizabeth je sve zabrinutija za Douglasovo zdravlje. Sarah pronalazi Leu i dogovara njezin ostanak u Invernessu. George prihvaća Regininu ponudu rastave, a uskoro poslije toga Reginu puštaju iz umobolnice.

DOMA TV, 20.30, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Nakon što ubojstvo marinca povežu sa zločinačkom bajkerskom bandom u kojoj je godinu dana proveo na tajnom zadatku, Torres se mora osloniti na stare bilješke i kontakte.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA DRAMA, Charlijev svijet

Charlie (L. Lerman) je pametan i pokušava naći svoje mjesto u školi, ali druga djeca ga maltretiraju i ne prihvaćaju. Slučajno upozna starijeg Patricka (E. Miller) i njegovu polusestru Sam (E. Watson), koji ga prihvate…

Stephen Chbosky napisao je roman i scenarij prema kojem je snimljen ovaj film, a i režirao ga je. Kritičari i novinari pozitivno su ga ocijenili na mnogobrojnim filmskim festivalima gdje je osvojio dosta nagrada i nominacija.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Novine

Teška prometna nesreća, u kojoj smrtno strada troje ljudi, pokreće mehanizam promjene vlasništva u riječkom dnevnom listu “Novine”. Mariju Kardumu (Aleksandar Cvjetković), utjecajnom građevinskom tajkunu, najednom se jako žuri da preuzme “Novine” jer se mladi novinar Andrej Marinković (Goran Marković) počeo baviti istraživanjem misteriozne prometne nesreće s kojom je budući vlasnik tijesno povezan. Nagla promjena vlasništva pokreće i unutarnja previranja u redakciji izazvana željom za moći, taštinom, ambicijama. U središtu su tih previranja novinarski veterani redakcije Dijana Mitrović (Branka Katić) i Nikola Martić (Trpimir Jurkić) te Martin Vidov (Zijad Gračić) i Alenka Jović-Marinković (Olga Pakalović) koji se smjenjuju na funkciji glavnog urednika

VIASAT HISTORY, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Tajni Versailles Marije Antoanete

Kraljičino selo palača je prerušena u seljačku kuću skrivenu u vrtovima Versaillesa. Romantično sklonište koje je Marija Antoaneta zamislila kao podsjetnik na svoju bezbrižnu mladost u Beču, koje je revolucija ostavila u ruševinama. Dva stoljeća poslije, napokon je počela njegova renovacija. Godine 2018. ponovno je otvoreno za javnost, budući da mu je vraćen stari sjaj kao doista izuzetnom versajskom biseru. Ova dokumentarna drama otkriva veličinu Marije Antoanete, majstorice za modu i stil te nas ponovno podsjeća na sagu o legendarnoj kraljici, od njezine mladosti u Beču do smrti na giljotini. To je intiman portret ‘previše moderne žene’ zahvaćene vrtlozima povijesti.

HRT2, 22.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ovo nije još jedan sretan kraj

Tom Duvall (S. Weber) je izdavač, trenutno na rubu očaja. Naime, njegova najuspješnija spisateljica, Jane Lockhart (K. Gillan), nije u stanju pisati kad je sretna. Izvrstan prijam knjige, koja joj je nedavno izašla, toliko je usrećio Jane da Tom hitno mora promijeniti njezino stanje ushićenosti u nešto mračnije ili će njegova poslovna budućnost postati neizvjesna. I tako je Tom prionuo utjecati na Janeino raspoloženje, ali nije očekivao da će se u nju zaljubiti.

NOVA TV, 23.55, KRIMI DRAMA, Veronica Mars

Bivša tinejdžerska detektivka i sada najtraženija odvjetnica u New Yorku Veronica Mars (Kristen Bell) dobiva telefonski poziv od bivšeg dečka Logana Echollsa (Jason Dohring) koji je optužen za ubojstvo svoje djevojke. Veronica se vraća u gradić Neptun kako bi Loganu pomogla pronaći odvjetnika. Kada shvati da slučaj nije dobro vođen, Veronica se vrati životu za koji je mislila da je ostavila za sobom.