TV PREPORUKA DANA: Priča o pobjedniku britanskog natjecanja Britain’s Got Talent koji je svojim pjevanjem oduševio milijune gledatelja

HRT2, 11.50, ROMANTIČNA DRAMA, Jahači rumene kadulje

Jim Lassiter (E. Harris) putuje od grada do grada u potrazi za muškarcem koji je naveo njegovu sestru na samoubojstvo. I dok tako jaše prema klancu i planinama, spazi nasilnike kako zlostavljaju žensku osobu pa zastane da joj pomogne. Naime, pripadnici sekte žele Jane Withersteen (A. Madigan) prisiliti da se uda za njihovog vođu Deacona Tulla kako bi se domogli njezine zemlje. U gužvi koja je nastala Lassiter posumnja da je jedan od njih muškarac za kojim on traga…

Snimljeno prema najprodavanijem romanu američkog romanopisca Zanea Graya (1872.-1939.), “Jahači rumene kadulje”, koji je široku popularnost stekao pustolovnim romanima o kaubojima i Divljem zapadu.

HRT2, 13.25, RATNA DRAMA, Most

Priča o sedmorici sedamnaestogodišnjaka koji su, pred sam kraj rata, izvučeni iz školskih klupa, unovačeni i poslani da brane most na ulazu u selo.

Nitko u stvari ne zna do kada će sedmorica školaraca stražariti uz most i zašto, ali nitko i ne očekuje da će zaista biti u situaciji da brane most. Svima je, u stvari, jasno da je rat već izgubljen, no mladići se ne smiju micati s mosta. Kad se i zadnje njemačke jedinice povlače i prijeđu most, oni i dalje ostaju na položajima, jer ne žele biti kukavice i izgubiti čast…

Film je snimljen prema romanu Manfreda Gregora, koji je prvi put ekraniziran 1959. godine. Taj je film bio nominiran za Oscara kao najbolji strani film, a osvojio je Zlatni globus kao najbolji strani film.

RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Elita ubojica

Profesionalni ubojice Danny Bryce (Jason Statham), Hunter (Robert De Niro), Davies (Dominic Purcell) i Meier (Aden Young) nalaze su u Meksiku na zadatku. Nenamjerno, Danny ubije metu, iako čovjeka nije planirao eliminirati ispred njegovog djeteta, te ranjen bježi s mjesta zločina. Potresen čitavom situacijom, Danny se odluči povući u svoju rodnu Australiju. Godinu dana kasnije pozvan je u Oman, u kojem Huntera drže zatvorenikom. Danny se susreće s agentom (Adewale Akinnuoye-Agbaje), koji ima prijedlog za Dannyja. Naime, Hunter je prihvatio misiju za 6 milijuna dolara, no nije izvršio zadatak. Sada, ako Danny ne učini ono za što je Hunter bio plaćen, Hunter će biti pogubljen.

HRT1, 20.05, BIOGRAFSKA DRAMA, Britanski supertalent

Sramežljivi Paul Potts (J. Corden) danju je prodavač, kojeg još uvijek progone živa sjećanja na zlostavljanja u školi, a noću postaje amaterski operni pjevač čiji je idol Luciano Pavarotti. Paul je svoju pravu priliku dobio nastupom u “Britain’s Got Talent” 2007. te postao fenomen na You Tubeu…

Većinu opernih arija u filmu pjeva Paul Potts, kao što je Nessun dorma s kojom je nastupio na “Britain’s Got Talent” i pobijedio.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Romance velikih umjetnika: Federico Fellini & Giulietta Masina

Samantha Morton istražuje vezu velikog talijanskog redatelja Federica Fellinija s njegovom muzom Giuliettom Masinom, koja je trajala više od četrdeset godina.

HRT2, 21.45, DRAMSKA SERIJA, Preljub

Sprema se oluja. Alison se sama otisne na epohalno putovanje. Helen neočekivano pažnjom zaspe netko seksualno poželjan, ali i iritantan. Nou čeka strašan obračun, a Cole nailazi na jednu zapreku za drugom, što ga dovede do samog ruba.

HRT2, 22.45, KRIMI SERIJA, Poirot

Iako su mu prijatelji savjetovali da to ne čini, otkrivši grobnicu kralja Men-her-Raa u Dolini kraljeva, arheolog Sir John Willard razbio je ulaz kako bi došao do njezinog blaga. Nekoliko sekundi poslije umro je od infarkta. Nakon njegove smrti počinju umirati gotovo svi povezani s otkrićem. Poirot uskoro zaključuje da bi grobnica kralja Men-her-Raa mogla biti ukleta.

RTL TV, 22.10, DRAMA, World Trade Centar

Još jedan miran i sasvim običan jesenski dan za milijune Amerikanaca postat će ostvarenje najgore noćne more. Narednik John McLoughlin (Nicolas Cage) i novak Will Jimeno (Michael Pena) obavljali su svoj svakodnevni posao zaštite građana New Yorka, kada je miran dan prekinuo strašan zvuk eksplozije i hitan poziv upomoć s kojima je započelo novo poglavlje u povijesti Amerike. Bilo je to 11. rujna 2001., dan terorističkog napada na Svjetski trgovački centar (World Trade Center) u New Yorku, a upravo su narednik McLoughlin i novak Jimeno jedni od pozvanih na mjesto stravičnog događaja. Pokušavajući spasiti što više života, ova dva heroja našli su se u tornjevima u trenutku njihova urušavanja. Duboko pod ruševinama, bez radio veze, ozlijeđeni i prestravljeni njih će dvojica krenuti u bitku s vremenom kako bi spasili vlastite živote, ali i živote ostalih nevinih žrtava. Traumu izvan ruševina proživljavaju i njihove obitelji te supruge, Donna McLoughlin (Maria Bello) i Allison Jimeno (Maggie Gyllenhaal) prateći neviđen teror pred malim ekranima.

HRT2, 22.55, HUMORISTIČNA SERIJA, Telenovela

Eva Longoria (Kućanice) glumi Anu Sofiju, zvijezdu popularne sapunice na španjolskome jeziku. No problem je u tome što ona uopće ne zna španjolski. Osim toga, mora se znati nositi sa svojim novim šefom, ljubomornim kolegama sa seta i izrazito zahtjevnim prijateljima. Dodatne glavobolje zadaje joj bivši muž, koji u seriji dobiva ulogu njezine nove simpatije. Baš kao i u pravoj telenoveli, ova humoristična serija prepuna je dramatičnih situacija, od ljubavi i mržnje, do života, pa čak i smrti! Unatoč raznoraznim dogodovštinama i sveopćem kaosu, ekipa sa seta zapravo je jedna velika obitelj. Točnije, bar se trudi da to bude.

HRT1, 23.25, VESTERN, Seraphim Falls

Novi Meksiko, nekoliko godina nakon Američkog građanskog rata. Plaćenik Carver (L. Neeson) s četvoricom svojih ljudi organizira potjeru za Gideonom (P. Brosnan), tajanstvenim čovjekom kojega prati glas da je veliki zločinac. Iako nije razjašnjen razlog zbog kojega je on toliko zao, te što je konkretno učinio, sve indikacije upućuju na to da je riječ o opasnom čovjeku. Kako potjera napreduje, već više od dva tjedna, Carver je sve opsjednutiji svojom misijom, a Gideon se doima sve neuhvatljiviji…

Ovo je napet i izvrsno režiran film američkoga TV redatelja Davida Von Anckena (kojemu je ovaj film kino prvijenac). Netipičan je to vestern o grozničavoj potjeri plaćenika za tajanstvenim, a vrlo opasnim čovjekom. Film je vrlo naturalističan, a osim napete priče, na odličan način prikazuje nasilnost i okrutnost života u američkoj divljini, te pojašnjava mučne odnose koji se razvijaju među ljudima – povratnicima iz rata, osuđenima na golo preživljavanje u divljini.

NOVA TV, 23.30, TRILER, Točka prednosti

Osam stranaca iz osam različitih kutova nastoje otkriti istinu tko stoji iza pokušaja ubojstva predsjednika SAD-a Ashtona (William Hurt). Thomas Barnes (Dennis Quaid) i Kent Taylor (Mathew Fox) su agenti koji čuvaju predsjednika prilikom njegovog odlaska na konferenciju u Španjolsku. No pri dolasku predsjednik biva ranjen, a na ulici nastaje velika panika. Nakon što se stvari smire počinje istraga. Postoje mnogi ljudi koji su bili tamo, no samo njih osam vidjelo je nešto značajno i bitno za istragu. Howard Lewis (Forest Whitaker) je američki turist koji je snimio napad svojom kamerom, a među važnih svjedocima istrage ubraja se i producentica vijesti Rex Brooks (Sigourney Weaver).