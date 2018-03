TV PREPORUKA DANA: Priča o odrastanju petnaestogodišnjaka koji je iskreni zaljubljenik u glazbu (Korak do slave)

HRT2, 13.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dolasci i odlasci

Will (S. Wolf) i Jane (A. Detmer) žive u Denveru, oboje su rastavljeni. Jane ima kćer Claru, a Will sina Bena. Njihov prvi susret bio je na aerodromu za jedan Božić. Drugi put su se susreli za vrijeme ljetnih praznika, kad u Janeinom držanju prepozna majku koja je upravo ispratila dijete i iznese joj svoju teoriju kako rastavljeni roditelji na aerodromima imaju dvije vrste pogleda: pogled dočekivanja i pogled ispraćanja. On, kao čovjek s dužim stažom rastavljenog roditelja, kaže kako je isprva pratio pogledom avion u koji se Ben ukrcao sve dok se ne bi izgubio u oblacima. Slučaj je htio da su Jane i Will bili blizu jedno drugoga, ali se nisu sretali. Iako se ništa između njih nije dogodilo, čak nisu znali ni ime jedno drugome, neprekidno su mislili jedno na drugo. Svaki put kad su došli na aerodrom, nadali su se susretu. A kad su se upoznali, nije sve išlo glatko. Janein bivši muž želio je da mu se Jane vrati, a Will je upoznao novu djevojku.

RTL TV, 13.40, LIFESTYLE EMISIJA, Kućice iz snova

Uvjerenja smo da svi žele živjeti u velikim, prostranim i luksuzno opremljenim kućama, no istina je posve drugačija! U SAD-u postoji društvena grupa koja zagovara život u malim, jednostavnim domovima. Iako definicija malog doma nije posve jasna, dom do 46 m2 prihvaćen je kao “kućica”, tj. u originalu „tiny house“. Američka reality serija „Kućice“, koja ima tri sezone te se prikazuje na FYI kanalu, sada je stigla i na RTL! Zanimljiv reality prati agente za nekretnine koji pomažu osobama koje žele s obiteljima živjeti u svojim kućicama iz snova pronaći takav dom. Bez obzira radi li se o kućici na obali Floride ili domu na planinskom lancu Stjenjak, agenti obiteljima pokažu tri različite kućice, a onda oni biraju koja je prava za njih – dom koji će zadovoljiti sve njihove potrebe, dom o kojem su toliko sanjali.



HRT3, 20.00, POVIJESNI SPEKTAKL, Ran

Ova verzija Shakespearovog “Kralja Leara” smještena je u feudalnom Japanu, gdje ostarjeli vladar, Hidetora, na sedamdeseti rođendan najavi sinovima, Tarou, Jirou i Saburu, da im prepušta vlast. Međutim, Hidetorin najmlađi i najodaniji sin, Saburo, protivi se toj nagloj odluci, zbog čega ga se njegov tvrdoglavi otac odriče. Kada Taro i Jiro shvate da konačno imaju potpunu kontrolu nad zemljom, okrenu se protiv oca i protjeraju ga iz carstva. Potpuno sam, Hidetoro se sada mora suočiti sa posljedicama svoje okrutne vladavine.

RTL TV, 20.00, DRAMA, Let

Pilot Wiliam „Whip“ Whitaker Sr. (Denzel Washington) budi se u hotelu u Orlandu nakon neprospavane noći, a za razbuđivanje uzme kokain. Ubrzo zatim kapetan Whitaker upravlja zrakoplovom na putu prema Atlanti. Česte i snažne turbulencije tijekom leta nimalo ga ne uzbuđuju te on nakon popijenog alkoholnog pića odluči malo zatvoriti oči, a zrakoplov prepustiti rukama kopilota Kena Evansa (Brian Geraghty). Naglo porinuće zrakoplova budi Whitakera, koji nekako uspijeva uspostavi kontrolu i prisiljeno sletjeti na polje. Whip se budi u bolnici, a stari prijatelj Charlie Anderson (Bruce Greenwood) uz njegovo je uzglavlje. Obavještava ga da je spasio 96 života od 102. U padu su poginula dva člana posade i četiri putnika, a kopilot je u komi.

HRT1, 20.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Stambeno pitanje: Tri države protiv jednog Paula

Stambeno pitanje dokumentarna je serija koja kroz osam epizoda prati kako su se politika i ratovi, dekreti i zakoni, revolucije i tranzicije, birokracija i administracija prelamali preko sudbina starih i novih vlasnika stanova i kuća – ukratko naših domova. Ovo su priče o graditeljima i rušiteljima, osvajačima i prognanima, pobjednicima i poraženima, bogatima i siromašnima, novim bogatašima i novim siromasima, starim i novim stanarima… Svaka epizoda fokusirana je na jednu obitelj koja je na nekoj adresi nekada imala ili još uvijek ima dom, a sada je njihova nekretnina opterećena nekom vrstom sudskog ili upravnog postupka. Paul Schreiner imao je 13 godina kada mu je ustaški režim oteo dom u kojem je živio, imao je 17 kada mu je komunistička vlast ponovno uzela njegovo, a sudski postupak kojim u današnjoj Hrvatskoj pokušava vratiti vrijednu nekretninu u Zagrebu već je gotovo punoljetan. “Stambeno pitanje” vodi gospodina Paula u dom iz kojeg je njegova obitelj odvedena u logore iz kojih se nikada nisu vratili. Hoće li mu država napokon vratiti njegovo? I zašto taj mogući povrat za Paula nosi više od materijalne vrijednosti?

HRT1, 21.30, TALK SHOW, Dva : jedan u gostima – Marin Čilić

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić jedan je od najbolje rangiranih tenisača na svijetu, trenutačno je na šestom mjestu ATP ljestvice što je ujedno i njegov najbolji plasman do sada. Rođeni Međugorac vrlo rano se iskazao kao jako talentiran tenisač pa ne čudi da je i kao junior imao izuzetno uspješnu karijeru, 2006. postao je svjetski juniorski prvak.

Osvajač US Opena 2014. veliki je i humanitarac, u studenom ove godine dobio je nagradu za najvećeg humanitarca među tenisačima, koju Udruženje teniskih profesionalaca (ATP) dodjeljuje za humanitarni rad. Priznanje je zaslužio pokretanjem Zaklade Marina Čilića, čiji su ciljevi potpora obrazovanju mladih ljudi širom svijeta, dodjela školarina te organiziranje seminara i radionica, s posebnim naglaskom na sveučilišno obrazovanje u Hrvatskoj.

DOMA TV, 21.30, KRIMI SERIJA, Mentalist

Bivši vidovnjak Patrick Jane (Simon Baker) pridruži se istražiteljskom timu u istrazi dvostrukog ubojstva za koje se čini da je djelo serijskog ubojice s kojim Jane ima neriješene račune iz prošlosti.

HRT2, 21.45, DRAMA, Korak do slave

Petnaestogodišnji William (P. Fugit), zaljubljen u rock and roll, dobiva sedamdesetih sjajnu priliku od glazbenog časopisa “Rolling Stone”. Naime, treba pratiti višetjednu turneju benda u usponu “Stillwater” i s nje izvještavati, što on objeručke prihvati. S nekoliko dolara u džepu pridruži se glazbenicima i krene na put.

DISCOVERY CHANNEL, 22.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Zlatna groznica

S dolaskom još jedne zime u Klondike, u novoj sezoni rudari će se odlučiti na još veće rizike u nadi da će pronaći više zlata nego ikada prije. No, ne donosi svaki rizik veliku dobit. Potraga za zlatom je težak posao u kojem jedan pogrešan potez ekipu može koštati milijune dolara. Parker Schnabel, 21-godišnji rudar, vraća se nakon rekordne zlatne sezone. Tužan je to početak za Parkera nakon što je izgubio svog voljenog djeda i mentora Johna Schnabela. Parkerovo vodstvo će biti na testu dok se nosi s mnogim promjenama u svom životu. U Klondikeu mu se pridružila i nova djevojka, Australka Ashley Yule, pa će ova sezona zasigurno biti kao nijedna druga za Parkera. Njegov glavni plan je uložiti sve u pokušaju ostvarivanja najvećeg profita do sada.

NOVA TV, 22.50, HUMORISTIČNA SERIJA, Gas do daske

Napeta i dinamična serija snimljena prema uspješnoj filmskoj franšizi o dva naoko nespojiva policijska partnera, brzom na jeziku i nekonvencionalnom detektivu LAPD-ja i staloženom detektivu iz Hong Konga koji uvijek postupa prema pravilima. ‘Gas do daske’ počinje kad suzdržani i časni detektiv Lee (Jon Foo) koji je ujedno i vrsni poznavatelj borilačkih vještina stigne u Los Angeles istražiti krađu kineskih predmeta i navodno ubojstvo svoje sestre Kim (Jessika Van). Uz partnera, drskog detektiva Cartera (Justin Hires), mladog policajca koji više voli raditi sam i igrati po vlastitim pravilima, Lee otkriva da je Kim itekako živa te napreduje u hijerarhiji kineske zločinačke organizacije poznate kao Quantou.

HRT1, 23.25, DRAMSKA SERIJA, Downton Abbey

Promjena okolnosti bacit će Bertija Pelhama u prvi plan, a Edith mora odlučiti hoće li pod svaku cijenu sakriti svoju prošlost ili se suočiti s istinom riskirajući sve. Dok obje sestre traže svog idealnog muža, rastu napetosti i Mary mora odlučiti hoće li se ikada pomiriti s Edith – ali i sa sobom samom. Spratt koristi svoju skrivenu darovitost, a gospodin Molesley postaje učitelj, iako njegov prvi sat ne ide baš po planu. Svratište gospođe Patmore privlači neželjenu pozornost. Hoće li joj obitelj Crawley priskočiti u pomoć?

NOVA TV, 23.40, AKCIJSKI FILM, Mjesto iskupljenja

Deset godina nakon što su opljačkali kasino u Las Vegasu, četvorica odbjeglih zatvorenika pokušavaju pronaći nekadašnjeg partnera. On je jedini uspio izbjeći zatvor, a sada živi u gradiću usred pustinje, gdje radi kao pravnik i ne sjeća se svoje zločinačke prošlosti.