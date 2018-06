TV PREPORUKA DANA: Priča o mladom novinaru koji vjeruje kako ga u New York čekaju slava, bogatstvo i utjecaj (Kako izgubiti prijatelje i otuđiti se od ljudi)

HRT2, 11.35, KOMEDIJA, Čovjek s dva mozga

Cijenjeni kirurg dr. Hfuhruhurr (S. Martin) oženi lijepu i seksepilnu Dolores (K. Turner) čiji je život spasio nakon prometne nesreće. Nažalost, doktor ubrzo shvati kako je njezina privlačnost bila samo mamac. Dolores ne želi ispunjavati bračne dužnosti, a brak je sklopila isključivo radi koristi. Sreća se ponovno osmjehne Hfuhruhurru kad na kongresu u Beču upozna izumitelja neobične naprave za transfer umova. Posjetivši ga u laboratoriju, Hfuhruhurr se zaljubi u mozak iz staklenke.

HRT2, 13.05, ROMANTIČNA DRAMA, Vesela zabuna

Alice Chapman (A. Witt), vlasnica malog dućana antikvitetima, koji je naslijedila od oca, najviše uživa u svojoj trgovini, među stvarima koje ju podsjećaju na oca. Kako je trgovina na dobrom mjestu, mnogi su joj nudili da je proda, no ona na to i ne pomišlja. Iako nije previše sigurna u svoje osjećaje, rekla je da kad ju je Will Mitchum (S. Gibson) zaprosio, možda zato što ju je zaprosio na neodoljivo romantičan način… Međutim, ono što ne zna jest da Will u njezino ime pokušava prodati antikvarijat moćnom poduzetniku koji tu želi izgraditi nešto mnogo unosnije. Zbog tih pregovora Will ostaje u gradu, iako je roditeljima obećao da će za Božić doći kući, zajedno s Alice.

Alice putuje sama k Mitchumovma, ali tu nevolje tek počinju: na aerodromu je izgubljena njezina prtljaga, a jedan suputnik prolije kavu po njezinom mobitelu, u kojemu je adresa Mitchumovih. Ipak, slučaj je htio da je taj suputnik Matt Mitchum (M. Wiebe), koji ima brata Billyja, pa i on i Alice podrazumijevaju da je ona Billyjeva zaručnica. Matt je vodi kući, a ona je očarana veselom obitelji Mitchum, kao i oni njome. Jedino joj je malo neobično što joj Will nikad nije spomenuo da ima brata i to što ga svi u obitelji zovu Billy, a ne Will.

RTL2, 16.10, KRIMI SERIJA, CSI: Miami

Nakon podnevne zabave s prijateljima, Calleigh odgovori na bezrazložni napad vozača kamiona, Marka Dowda. Njegov kamion gubi kontrolu i zabija se u izlog dućana. Dowd je mrtav, suvozač bježi, a nevina žrtva Valeri Gaynoir smrtno nastrada. Ryan otkriva da je Valerie bila učiteljica u školi, a da je suvozač Pete Morton, koji sada tuži CSI tim zbog neopravdanog napada. No slučajna nesreća više je od obične slučajnosti.

HRT3, 19.05, GLAZBENA DRAMA, Bože, pomozi djevojci

Eve (E. Browning) pobjegne iz psihijatrijske bolnice, gdje se liječi zbog anoreksije i otputuje u Glasgow, u nadi da će postati glazbenica. Na koncertu upozna Jamesa (O. Alexander), koji kad ne radi posao spasioca piše glazbu. On je upozna s Cassie (H. Murray) koja k njemu dolazi na satove gitare, sprijatelje se i osnuju band God Help the Girl…

Na festivalu u Sundanceu 2014. Emily Browning, Olly Alexander, Hannah Murray i Pierre Boulanger dobili su posebnu nagradu žirija kao skupina; na festivalu u Berlinu redatelj Stuart Murdoch, inače vođa škotskog benda Belle and Sebastian, nominiran je za Kristalnog medvjeda, a nominiran je i u Sundanceu za Veliku nagradu žirija.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Obitelj Durrell

Ljubav je u zraku, ali je li to dovoljno da Durrelli zaborave strah od skorašnjeg dolaska dominantne tete Hermione, njezine nećakinje i nećaka? Larryjeva djevojka Nancy još je jedna neočekivana gošća. Teta Hermione vrlo otvoreno i glasno kritizira cijelu obitelj, čemu Larryjevo razuzdano ponašanje ne pomaže. Hoće li Louisa posrnuti pod takvim napadom ili će je ohrabriti neočekivana Svenova ponuda? Margo je luda za Angelom, a Gerry za svojim novim sovicama.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNI FILM, Kako živjeti duže? – Veliko pitanje

Medicina sada liječi bolesti, zamjenjuje dijelove tijela koji otkazuju, pa čak i intervenira u zdravlje tijela na genskoj razini. Jesu li onda bolest i smrt zaista neizbježni ili se mogu pobijediti? Tim se pitanjem u svom istraživanju bavio dobitnik Nobelove nagrade biolog Paul Nurse. Znanstvena otkrića u cijelom svijetu otvaraju uzbudljive nove mogućnosti. Ali nove tehnologije koje produžuju život izazivaju složena etička pitanja. Čak i da možemo iskorijeniti smrt i bolest, trebamo li to i učiniti?

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kako izgubiti prijatelje i otuđiti se od ljudi

Mladi Sidney Young (S. Pegg) arogantan je britanski trač-novinar, momak koji svijet slave i glamura istodobno obožava i prezire. On je pomalo nesiguran mladić koji ismijava zvijezde opsjednute svojim slikama u medijima, pa ga iznenadi kad mu moćni urednik Clayton Harding (J. Bridges) neočekivano ponudi posao u svom njujorškom listu Sharps. Odlučan je uspjeti u okrutnom svijetu slavnih, ali već na početku Sidney će naići na nerazumijevanje novog šefa Lawrencea Maddoxa (D. Huston) i utjecajne holivudske publicistice Eleanor Johnson (G. Anderson). Nakon što od potpunog anonimusa postane zvijezda trač-rubrika, Sidney će napraviti nekoliko krivih koraka. Ipak, kad upozna romantičnu kolegicu Alison (K. Dunst) koja u njemu vidi više od ambicija, arogancije i nespretnosti, Sidney će se početi mijenjati.

RTL TV, 21.05, PUSTOLOVNI AKCIJSKI FILM, Transporter: Nasljedstvo

Bivši plaćenik specijalnih snaga Frank Martin (Ed Skrein) živi nešto mirnijim životom nego prije, dostavlja povjerljive pakete osobama koje očigledno imaju nešto za sakriti u svojim životima. Franka posjeti otac (Ray Stevenson), koji živi na jugu Francuske, a vikend koji ih je trebao zbližiti pretvori se u nešto sasvim drugo kada Frank upozna lukavu i lijepu femme-fatale Annu (Loan Chabanol) i njezine tri zavodljive pomoćnice te se uplete u pljačku stoljeća. Svoje iskustvo u specijalnim snagama, vožnju brzih auta, Frank sada mora iskoristiti kako bi pobjegao od ruskog mafijaša.

DOMA TV, 22.15, KRIMI SERIJA, Škorpion

Tim Škorpion mora spasiti čovjeka zarobljenog na samom rubu goleme rupe koja prijeti potpunim uništenjem losanđeleskog vodoopskrbnog sustava. Zadatak da pronađu izgubljeno gusarsko blago polazi po zlu nakon što Walter i Paige poslije eksplozije svog broda završe usred Pacifičkog oceana okruženi morskim psima.

HRT2, 22.50, GLAZBENA DRAMA, Briljantin

Sandy (O. Newton-John) je povučena, dobro odgojena tinejdžerica iz Australije koja preko ljetnih praznika u Sjedinjenim Državama upozna Dannyja (J. Travolta). Između njih se razvije velika, no nevina mladenačka ljubav, te sve svoje vrijeme provode na plaži. Kada njezini roditelji odluče ostati u Americi, ona se upiše u srednju školu ne znajući da istu pohađa i Danny. On je jako popularan, izvrstan je plesač, a slobodno vrijeme provodi opijajući se sa svojim prijateljima. Za nju je najveći šok što se Danny ponaša kao da se između njih ništa nije dogodilo.

NOVA TV, 23.10, AKCIJSKA KOMEDIJA, Policijska akademija 2

Nakon što su polaznici uspješno završeni Policijsku akademiju u klasi pukovnika Erica Lassarda (G. Gaynes) oni kreću u svoj prvi zadatak. Njihov novi vođa je Carey Mahoney (Steve Guttenberg). Pukovnik Eric obavijesti Careyja kako ima pravi zadatak za odabrane. Naime za pomoć mu se obratio njegov mlađi brat, koji je zapovjednik jedne policijske postaje. On treba pomoć mladih policajaca, jer gradsku četvrt u kojoj je postaja već dulje vrijeme terorizira skupina koju predvodi Zed (Bob Goldthwait).