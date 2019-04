TV PREPORUKA DANA: Priča o dvije izgubljene duše koje počinju stvarati prekrasnu glazbu (Pjesma koja ljubav znači)

HRT2, 13.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Još burnija seoska romanca

Lili se preselila na selo zbog svoje ljubavi prema Lucu, poljoprivredniku. Njihova se veza krajnje zakomplicira kad se Luc odluči kandidirati za načelnika sela. U međuvremenu Lilin bivši zaručnik vraća se živjeti svojimroditeljima čija je farma u Lucovom susjedstvu. Iskorištava situaciju i prepun razumijevanja sluša o njihovim problemima. Ali to nije sve! Emma, Lucova bivša žena, vraća se s namjerom da opet dobije skrbništvo nad njihovim sinom.

RTL2, 19.20, KRIMI SERIJA, Las Vegas

Serija donosi priču o članovima elitnog tima zaduženog za nadzor hotela i kockarnice Montecito u Gradu Grijeha, a njihova je dužnost riješiti se svih potencijalnih problema u Montecitu te izaći na kraj s lukavim gostima koji na sve moguće načine pokušavaju doći do novca. Hotelski gosti željni dobrog provoda postat će njihova svakodnevica, a nisu isključene ni neprestane razmirice s mafijom, problem pranja novca te kao posljedica svega toga – krađe i ubojstva. Ipak, nije sve ni tako crno jer su neprestano okruženi novcem, ljepoticama i nevjerojatnim luksuzom. A da bi sve funkcioniralo u najboljem redu, na čelu elitne ekipe zadužene za osiguranje kockarnice nalaze se bivši CIA-in operativac Ed Deline (James Caan) i njegov štićenik, bivši marinac Danny McCoy (Josh Duhamel).

HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Dobra borba

Adrian i Barbara suočavaju se s okrutnom spoznajom o javnoj ličnosti koju ured zastupa. Iako samo pomaže Diane na slučaju, zaslugom zvijezde državnog tužilaštva Colina Morella (Justin Bartha), Lucca naiđe na neočekivane zapreke. Maia posjećuje oca u zatvoru.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu

Gost je Miroslav Škoro – inženjer građevinarstva i diplomirani ekonomist, a odnedavno i doktor znanosti… Njegovi talenti su brojni, ali s onim glazbenim dodirnuo je dušu naroda.

DOMA TV, 20.50, DRAMSKA SERIJA, Laži mi

Cal se sukobljava s vođom carstva za samopomoć kako bi oslobodio bogatu ženu koju kontrolira osoba slična vođi kulta. Kada Cal počne istraživati, stvari postaju osobne jer sumnja da skupina prijeti njemu i njegovoj kćeri.

HRT2, 21.00, GLAZBENA DRAMA, Pjesma koja ljubav znači

Kad su glazbeni i ljubavni partneri, Gretta (K. Knightley) i Dave (A. Levine), došli u New York, njegov uspjeh bio je ujedno i kraj njihove veze. Osamljena i tužna Gretta izvodi svoju glazbu u kafiću a sluša je lovac na talente, Dan (M. Ruffalo), koji je netom dobio otkaz u diskografskoj kući koju je bio pokrenuo. Ni Danov privatni život baš ne blista, brak mu je propao, ima buntovnu kćer tinejdžericu, a usto voli popiti koju više pa je često mamuran. Očaran Grettinim talentom predloži joj suradnju pa će loš dan i dobre vibracije povezati dvoje glazbenika. Počinju snimati album na ulici, svaku pjesmu u drugom dijelu New Yorka.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Živi svemir

Znanstvenici danas vjeruju kako je moguće da u svemiru postoje uvjeti za razvoj jednostavnih oblika života. No što je sa životinjama ili čak bićima nalik nama? Hoćemo li se ikada susresti licem u lice s izvanzemaljskom inteligencijom? U tom slučaju, bi li to poljuljalo naše sustave vjerovanja? Hoćemo li opstati dovoljno dugo da to otkrijemo?

HRT2, 22.45, DRAMSKA SERIJA, Ray Donovan

Ray je u zamjenu za Terryjevo oslobađanje postao ekskluzivni zaposlenik organizacije Finney i gasi vatre dok Paige pokušava prodati studio Kinezima da može kupiti momčad NFL-a. Terry se loše prilagođava na život izvan zatvora i zatekne ga zabava za dobrodošlicu koju ne želi, a Mickey mu je organizira. Abby ide u Boston i opet se poveže s obitelji iz Southieja, koju godinama nije vidjela, pa i sa sestrom, koja mrzi Raya. Bez roditelja u kući Conor markira iz škole i organizira tulum, ali uvali se preko glave. Bridget se ljuti na učitelja matematike, no otkriva njegovu tragičnu prošlost.

HRT3, 22.50, KRIMI FILM, Veza

Marseilleom 1970-tih godina vlada okrutna banda krijumčara droge koja krijumčari morfij iz Turske, pretvara ga u heroin te šalje za New York. Banda je ondje poznata pod imenom La French, a vodi je bezdušni Gaetan Tany Zampa (G. Lellouche). Policajac Pierre Michel (J. Dujardin) prebačen je u Jedinicu za organizirani kriminal, no ubrzo otkriva da je zločine La Frencha teško ili gotovo nemoguće dokazati.

NOVA TV, 23.55, TRILER, Da Vincijev kod

Simbolog s Harvarda Robert Langdon (Tom Hanks) za vrijeme boravka u Parizu prima hitan noćni telefonski poziv u kojem saznaje kako je stari kustos muzeja Louvrea ubijen u njemu. Kod njegova tijela policija je pronašla nekakav simbol te im treba pomoć stručnjaka. Langdonu se u njegovoj istrazi pridružuje i talentirana francuska kriptologinja Sophie Neveu (Audrey Tautou). Njih dvoje saznaju kako je ubijeni kustos bio član tajnog društva čiji su članovi bili i Newton, Botticelli, Hugo i Da Vinci. U potrazi za otkrivanjem tajne koja stoji iza ubojstva te utrci Parizom i Londonom, Robert i Sophie nadmudruju se s nepoznatom osobom, inače pripadnikom Opusa Deija, koja predviđa svaki njihov korak.