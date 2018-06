TV PREPORUKA DANA: Priča o dva šahovska velemajstora koji su pijuni u rukama američkih i sovjetskih političara (Žrtva pješaka)

RTL TV, 12.05, DRAMSKA SERIJA, Chicago u plamenu

Severide postane meta opasnog palikuće, a vatrogasna postaja mora se prilagoditi novim pravilima ako ne želi biti zatvorena zbog rezanja budžeta. Casey ima nove odgovornosti.

HRT2, 13.35, LJUBAVNA DRAMA, Traži se otac

Amanda (F. Gillies) živi s Charlesom (A. Lukis). Ona je uspješna, visokopozicionirana menadžerica, a on bankar. Amanda uviđa da, ako želi imati dijete, onda je zadnji čas da zatrudni, pa tjera Charlesa da s njom spava usred proslave njezinog rođendana, kad je kuća puna gostiju. No, on odbija, i ona ga pred svima istjera iz kuće. Za osvetu, Charles smišlja plan: nagovara svojega zaposlenika Dana (G. Streatfeild) da je zavede i ostavi. Kad Amanda upozna Dana, ni ona nije iskrena. U njemu vidi idealnu “žrtvu”: zgodan je, mlad je i pametan, s njim bi bilo dobro imati dijete.

Približno u isto vrijeme Amandi u goste stiže njezin otac Ray (T. Conti), kojemu ona cijeli život zamjera što je bio sebičan i što je njezina majka čitav život podredila njemu i obitelji. To je možda i razlog što ona nema sretne veze ni vlastitu obitelj.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Sandra Perković hrvatska je rekorderka u bacanju diska te bivša državna rekorderka u bacanju kugle, dvostruka olimpijska i svjetska te četverostruka europska prvakinja u bacanju diska. Ovoga puta vrhunska atletičarka našla se na potpuno nepoznatom terenu. Postala je manekenka, a detalje donosi IN magazin. Bivša Miss Hrvatske Maja Cvjetković blista od sreće. Razlog su bračna idila i kćerkica Vita koja je napunila devet mjeseci. Ova lijepa Hrvatica kaže da se u ulozi majke snašla kao riba u vodi te da je suprug Andrija odličan tata, no mijenjanje pelena i uspavljivanje ipak je prepustio njoj. Sanja Doležal u rubrici Kuhanje je IN priprema teletinu s gljivama!

HRT3, 19.00, TRILER, Ne diraj murjaka dok spava

Skupina policajaca poduzima osvetničke akcije i rješava se preprodavača droge i sličnih kršitelja zakona koji stalno uspijevaju izmaknuti pravdi. Inspektor Grindel (A. Delon) razumije osjećaje koji ih motiviraju, ali to ne prihvaća. Međutim, ne žuri mu se stati na kraj aktivnostima ove grupe sve dok ne napadnu kolegu a razlozi su vrlo nejasni. Grindel je sada spreman krenuti u potragu za počiniteljem.

DOMA TV, 19.50, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

NCIS-ov tim mora ustanoviti je li ubojstvo mornaričkog časnika povezano sa slučajnom tučnjavom u baru ili ima veze s onime što je znao o napadu na časnicu s kojom je radio. NCIS istražuje nestanak mornaričkog fotografa koji je trebao svjedočiti u medijski eksponiranom afganistanskom slučaju ubojstva.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Obitelj Durrell

Gerry je presretan sa sve većom zbirkom životinja. Ostalim Durrellima je teško. Louisa objavljuje da se sve mora promijeniti i odlučuje to malo svog voća i povrća prodavati na lokalnoj tržnici, čime privlači pozornost Engleza Hugha Jarvisa. Larry se muči s blokadom pisanja, a nova gazdarica Vasilija, čini se, svima želi otežati život.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet: Neočekivana Angela Merkel

Često je opisuju kao novu Margaret Thatcher. Drugi kažu: “Pozor, evo Angele!” No tko je zapravo ta žena? Kakva je njezina životna priča? U razgovorima s prijateljima iz djetinjstva, dugogodišnjim saveznicima, poslovnim ljudima i globalnim političkim vođama otkrit ćemo kako je kći evangeličkog pastora iz Istočne Njemačka postala jedna od najmoćnijih žena na svijetu. Zahvaljujući njezinu spoju skromnosti, snažne volje te strateškog i proračunatog pristupa, mnogi se pitaju kako je Angela Merkel koju su svi podcjenjivali uspjela, poput Pepeljuge, ostvariti svoju bajku.

HRT2, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Vatreni

Dokumentarni film Vatreni posvećen je hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i njezinom povijesnom uspjehu na Svjetskome prvenstvu u Francuskoj 1998. godine, kad je osvojila brončanu medalju. Snimanje je trajalo tri godine i obuhvaća fenomen Vatrenih u kontekstu male, nepoznate zemlje proizašle iz ratnih stradanja te uz snimke s nogometnih terena obiluje emotivnim svjedočenjima sudionika. Redatelj je Meksikanac Edson Ramirez koji se u djetinjstvu zaljubio u Vatrene.

RTL TV, 21.05, RATNA DRAMA, Fury

Don “Wardaddy” Collier (Brad Pitt) okorjeli je američki narednik Druge američke divizije te zapovjednik tenka M4 Sherman, prozvanog Fury. Ekipu tenka čine topnik Boyd “Bible” Swan (Shia LaBeouf), utovarivač oružja Grady “Coon-Ass” Travis (Jon Bernthal), vozač Trini “Gordo” Garcia (Michael Peña), koji su nerazdvojni još od borbi na sjeveru Afrike. Kada je pomoćnik vozača “Red” ubijen, na njegovo mjesto stiže novak Norman Ellison (Logan Lerman), koji je do tada bio daktilograf. Kako Fury i tim ulaze sve dublje u područje Njemačke, Ellison čini prve greške, no Wardaddy je odlučan od njega napraviti “pravog” vojnika.

HRT2, 22.30, BIOGRAFSKA DRAMA, Žrtva pješaka

Doba je Hladnoga rata, Bobby Fisher je mladi američki šahovski genij (T. Maguire), koji je stasao u Brooklynu i vinuo se do svjetske slave. Iza njega su brojne pobjede na turnirima, a pred njim borba za naslov svjetskog prvaka u Reykjaviku. S druge strane je sovjetski prvak u šahu, Boris Spaski (L. Schreiber), i cijeli svijet prati igru koja više nije samo šah.

NOVA TV, 23.10, TRILER, Ovisna

Uspješna poslovna žena Zoe Reynard (Sharon Leal) naizgled ima sve – savršenog supruga (Boris Kodjoe), dvoje krasne djece i zavidnu karijeru. Međutim, iako njezin život na površini izgleda savršeno, Zoe ne može odoljeti tajnim iskušenjima. Dok vodi dvostruki život, Zoe riskira sve za što je radila i polako gubi kontrolu nad vlastitim životom.