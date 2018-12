TV PREPORUKA DANA: Priča o burnom životu i stvaralaštvu Marina Držića, velikog hrvatskog i europskog renesansnog pisca (Libertas)

HRT2, 14.05, DRAMA, Stablo želja

Ako ijedan nastavnik može dobiti epitet “cool”, tada je to profesor književnosti Evan Farnsworth (J. Gedrick). On nikad ne gnjavi učenike, jednostavno im prenosi svoju ljubav prema književnosti i uči ih da razmišljaju “izvan okvira”. Božić se približava i Evanova kolegica Clarissa (E. Cerra) nada se da će ga njih dvoje provesti zajedno, no Evan, čija je supruga ne tako davno tragično preminula, nije spreman ni na nove veze ni na slavlja. Zbog toga se dobrovoljno prijavi ostati preko praznika u školi s troje djece koja nemaju kamo otići: Albert (A. Marmorstein), iznimno inteligentan dječak, ali podjednako iznimno loših društvenih vještina; Juliet (E. Estrada), sramežljiva i siromašna djevojka izvanrednog glasa; Drew (R. Harmon), nepodnošljivo arogantan sin najbogatijeg financijera škole. Drew je namjerno oštetio gradsko “drvo želja”, na kojemu vise ceduljice sa željama siromašne djece koja nemaju od koga dobiti darove i zbog toga mora ostati u kazni. Na Evanovo čuđenje, Juliet i Albert dobrovoljno mu se pridružuju.

HRT1, 17.20, MOZAIČNA EMISIJA, Kod nas doma

Božić kuca na vrata, jeste li kroz sveopću gužvu smislili koje ćete kolače praviti? Možda vam savjetom pomogne gastronomska zvijezda Nevena Josipović, ovogodišnja najbolja blogerica regije u kategoriji Slastice. Na naš kauč udobno će se smjestiti i Žena godine – psihologinja Gordana Buljan Flander. Ona je, među ostalim, jedini sudski vještak koji radi forenzični intervju sa zlostavljanim djetetom uz pomoć superpasa. Što je novo na artOMATU, kako psi reagiraju na petarde i još puno toga zanimljivog čeka vas u našoj emisiji.

HRT2, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, Klub 7

Gdje će poznati biti za Badnjak i Božić i kakve darove najviše vole? Koja je tajna dijamantnog prstena Sandre Perković? Kako spremiti najukusniji bakalar, pokazali su nam Norvežani, a tajnu najukusnijih božićnih kolača otkrila nam je chef Ana Grgić. S pjevačem Sašom Lozarom prošetali smo zagrebačkim adventom te saznali gdje pronaći najkreativnije božićne darove. Bili smo u Moskvi, družili se s tamošnjim stručnjacima za međuljudske odnose te doznali koja je tajna dobrog braka. Donosimo i intervju tjedna s Tončijem Huljićem u kojem nam otkriva gdje će provesti blagdane te koje velike projekte priprema za sljedeću godinu.

DOMA TV, 20.10, KRIMI SERIJA, Mentalist

Je li Crveni John napokon uspio isprovocirati Janea? Na osmu godišnjicu smrti svoje supruge i kćeri Jane dobiva poruku od Crvenog Johna, zbog čega se ne uspijeva usredotočiti na slučaj na kojem radi te time ugrožava i istragu i svoju karijeru u CBI-u. Nakon još jednoga propalog pokušaja hvatanja Crvenog Johna Patrick Jane dotaknut će dno u klubu u Las Vegasu u posljednjem nastavku četvrte sezone. Dok CBI sam istražuje ubojstvo nepoznatog muškarca, Jane pronalazi novu ljubavnicu, (Emmanuelle Chriqui u gostujućoj ulozi) a naposljetku će nastrijeliti jednog od svojih suradnika.

HRT2, 21.00, DRAMA, Libertas

Film je univerzalna tema o odnosu pisca i vlasti, sukobu pojedinca i društva. Kao i mnogi duhovni velikani, Držić je bio žrtva sukoba koji su obilježili povijest zapada. Zbog sukoba s dubrovačkom vlastelom emigrirao je iz Dubrovnika i umro u egzilu u Veneciji. Njegovo djelo aktualno je do današnjih dana i tiče se suvremenog čovjeka… “Libertas” je dobio Predikat A Ministarstva kulture Italije za najbolji koprodukcijski film 2006. godine; nagradu za najbolji scenarij filmskog festivala u Sankt Peterburgu, Zlatnu arenu za kostimografiju te Zlatnu arenu za šminku na Pulskom filmskom festivalu 2006. Bio je predstavnik hrvatske kinematografije za nagradu “Oscar” te je prikazan u službenoj konkurenciji na Palm Springs festivalu.

HRT1, 21.00, INFO MAGAZIN, Puls

Tina Šimurina provela je radni dan s tri medicinske sestre u njihovim smjenama, noćnim ili dnevnim, i iz prve ruke vidjela sve lijepo, ali i teško u njihovoj svakodnevici. Otkrile su joj zašto vole svoj posao, kako se nose s potplaćenošću i podcjenjivanjem profesije, zašto neke njihove kolegice i kolege odlaze u inozemstvo, a zašto su one ipak odlučile ostati.

Buta, čapa, drica, leva… riječi koje čuvaju otočku tradiciju. Otkrivamo koju. Karmen Šore donosi reportažu iz Komiže gdje se za Svetog Nikolu tradicionalno spaljuje brod, čut ćemo priču o čovjeku koji je sačuvao tradiciju. Jedan je na pragu rukometne mirovine, drugi u naponu snage, a obojica su na sjeveru Njemačke. I posvećena istom sportu. Posjetio ih je Viki Ivanović. Blaženko Lacković i Domagoj Duvnjak samo za Puls otkrivaju kakav im je život na sjeveru.

NOVA TV, 22.15, INFO MAGAZIN, Provjereno

Potresna ispovijest iz remetinečkog zatvora: ‘Silovali su me 6 dana!’ Ekskluzivno za Provjereno: brutalno pretučena Lorena. Zašto manijakalno kupujemo? Može li nas posjedovanje stvari usrećiti? Najtužnija priča koju ćete čuti ovog Božića. Dječak kojemu je život uzeo i mamu i sestru i tatu.

RTL TV, 22.15, INFORMATIVNA EMISIJA, RTL Direkt Specijal

Šprajc donosi ponešto drugačiji pregled zbivanja koja su obilježila proteklih 12 mjeseci, a za tu potrebu promijenit će i studio. Naime, u specijalnom izdanju Zoran Šprajc sa svojim će se gostima javiti uživo sa zagrebačkog adventa – s najljepšom kulisom u metropoli: klizalištem i Umjetničkim paviljonom na Trgu kralja Tomislava. Nikad uspješniju sportsku godinu sa Šprajcom će komentirati proslavljeni treneri – brončani Miroslav Ćiro Blažević i srebrni Zlatko Dalić. Između ostalog, specijalni Direkt bavit će se i temom sve pustijih slavonskih sela, komentirat će se zašto je stranka Milana Bandića zapravo Real Madrid našeg Sabora, a RTL-ovi će novinari donijeti i priču o tome kako bi mogla izgledati 2019. naših snova. Sve to odvijat će se uz glazbenu pratnju najvećeg hrvatskog uličnog orkestra, JeboTona.

HRT3, 23.45, CRNA KOMEDIJA, Harold i Maude

Priča se vrti se oko životnih pothvata mladog Harolda Chasena (Bud Cort) opsjednutog smrću. Obilazeći sprovode, na jednom od njih upozna 79-godišnju Maude (Ruth Gordon) s kojom se počne družiti. Polako se gradi snažno prijateljstvo, a naposljetku i ljubavna veza, pri čemu Maude uči Harolda kako živjeti punim plućima i cijeniti život kao najdragocjeniji dar… Film je nominiran za Zlatni globus 1972. u kategorijama najbolja glumica i najbolji glumac, Ruth Gordon i Bud Cort.

NOVA TV, 23.45, AKCIJSKA DRAMA, Međunarodna prijevara

Agent Interpola Louis Salinger (Clive Owen) i pomoćnica okružnog tužitelja Eleanor Whitman (Naomi Watts) odlučni su razotkriti jednu od najjačih banaka na svijetu. Otkrivaju nekoliko ponavljajućih ilegalnih aktivnosti pa slijede put novca od Berlina, Milana, preko New Yorka sve do Istanbula. Nađu se u potjeri velikog rizika zbog toga što im njihova upornost ugrozi vlastite živote, a njihove mete ne priježu ni pred čim pa čak ni ubojstvom kako bi nastavile financijski teror… Film je inspiriran stvarnim bankovnim skandalom banke BCCI u 1980-ima. Film je izašao 2009. godine za vrijeme najveće bankovne krize. Film je 2009. godine nominiran za nagradu ‘World Soundtrack’ za najoriginalniji soundtrack godine.

RTL TV, 23.55, AKCIJSKI FILM, Nema povlačenja, nema predaje

Jason Stilwell (Kurt McKinney) obožava Brucea Leeja i trenira karate u očevoj dvorani u Sherman Oaksu u Kaliforniji, gdje jedne noći dođu mafijaši koji žele preuzeti sve dvorane za treniranje u zemlji. Nakon što im se Jasonov otac Tom (Timothy D. Baker) odbije pridružiti, Rus Ivan Kraschunsky (Jean-Claude Van Damme) slomi mu nogu. Obitelj se seli u Seattle, gdje se Jason počinje družiti s R. J. Madisonom (J. W. Fails), a i pomirio se s bivšom djevojkom Kelly Reilly (Kathie Sileno). Ona živi u susjedstvu s bratom Ianom (Ron Pohnel), vlasnikom crnog pojasa u karateu. Jasona i R. J.-a maltretiraju nasilnici Scott (Kent Lipham) i Dean Ramsay (Dale Jacoby) i nakon još jednog poniženja Jason posjećuje grob Brucea Leeja i moli ga za pomoć. Jason se poslije posvađa s Tomom kojem smeta što se uključio u borbe, a Jason što mu je otac kukavica jer se nije pridružio mafijašima. Počinje trenirati u napuštenoj kući u blizini i kad prvi put zaspi ondje, probudi ga duh Brucea Leeja (Thai Chung Kim) i postaje mu trener. Jason od prosječnog postaje vrhunski borac, koji spašava oca od nasilnika.

HRT2, 23.55, KOMEDIJA, Stara gunđala

U snijegom okovanoj Wabashi u Minnesoti dvojica postarijih susjeda John Gustafson (J. Lemmon) i Max Goldman (W. Matthau) ne prestaju vrijeđati jedan drugoga, iako su bili najbolji prijatelji. Kada se u gradu pojavi atraktivna Areil Truax (Ann-Margret) njihovo suparništvo dosegne vrhunac. Areil u početku odluči viđati Johna, ali ubrzo počne izlaziti i s Maxom. Istodobno, John ima problema s kućom jer mu zbog dugova prijeti zapljena, a posjeti ga i kći Melanie (D. Hannah) kojoj u životu također ne cvjetaju ruže. Maxov sin Jacob (K. Pollak) upravo u Melanie ugleda svoju priželjkivanu srodnu dušu.