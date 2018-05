TV PREPORUKA DANA: Priča o batleru, Afroamerikanacu, koji svjedoči značajnim političkim i društvenim događajima kroz 34 godine služenja u Bijeloj kući

HRT2, 13.25, DRAMA, Čudo u Koruškoj

Dr. Markus (K. Duken) se sprema na rođendan svojemu sinčiću, koji je željan oca, uvjeren da ga ovaj put neće razočarati. Međutim, njegov šef putuje na važan kongres i Markus mora ostati u službi. Na leđima mu je moćni političar koji leži na odjelu i zahtijeva specijalan tretman. No, kad im hitna pomoć javi da stiže djevojčica koja se utopila, Markus ne oklijeva ni časa da učini sve kako bi je spasio, iako je velika vjerojatnost da će djevojčica, ako i preživi, imati tako velika oštećenja mozga da neće ni biti svjesna da je živa. Drugi liječnik u timu ne slaže se s Markusovom odlukom, a pacijent političar prijeti skandalom. Markusov sin razočarano spušta slušalicu kad dozna da tata ipak neće doći. Ono što slijedi bit će dramatična i neizvjesna borba za život…

Ova napeta drama osvojila je više nagrada, među kojima su nagradu Emmy za najbolji TV film 2013., te austrijska nagrada Romy Gala za najbolji film, najbolji scenarij, najbolju glavnu mušku ulogu i najbolju žensku epizodu (Gerti Drassl).

HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Velečasni Brown

Velečasni Brown svrati u boksački klub u Chedworthu i ugleda kako londonski gangster Dennis Nelson ugovara Jebu nastup na boksačkom natjecanju u Cheltenhamu. Dok Dennis odlazi, propali boksač Roy zamoli ga za angažman, no Dennis mu jedino ponudi ulogu zaštitara. Dok se veliki meč bliži, Roy se srdito potuče s Jebom do krvi. Trener Teddy nanjuši viski u Royevu zadahu te ga izbaci iz kluba. U Crvenom lavu velečasni Brown i Bunty ugledaju kladioničara koji skuplja oklade. Mnogo je novca uloženo na Jebovu pobjedu. Sljedeće jutro velečasni Brown i Teddy pronađu mrtvog Roya u dnu stubišta u boksačkom klubu. Kad policija na katu pronađe krv, pokrene istragu o umorstvu, a Jeb je glavni sumnjivac.

HRT2, 20.05, GLAZBENA EMISIJA, Koktel-bar: Elemental

Ove godine grupa Elemental slavi svojih prvih 20 godina, a obilježit će ih i nastupom uživo na pozornici Koktel-bara! Kako još planiraju proslaviti taj okrugli jubilej, otkrit će u večerašnjoj emisiji. Saznat ćemo i na što su najponosniji, što najviše pamte i žale li za ičim u svojoj zanimljivoj karijeri.

Nešto drugo o grupi doznat ćemo u istoimenoj rubrici Koraljke Maričić, Hrvoje Kečkeš će nas i ovaj put nasmijati u ulozi glazbenika u usponu u mini-seriji Snimam ti pismo… a sve važne i aktualne glazbene informacije servirat će nam Dinko Komadina u Koktelu vijesti.

HRT2, 21.00, POVIJESNA DRAMA, Batler

Godina je 2009. Dok čeka susret s novim predsjednikom, ostarjeli Cecile Gaines (F. Whitaker) sjeća se detalja iz svojega života.

Sedmogodišnji Cecile živi na plantaži pamuka. Kad je vlasnik plantaže silovao njegovu majku, otac se suprotstavio i bio ubijen. Dječaka su uzeli u kuću da uči za slugu. S osamnaest godina otišao je s plantaže i očajnički gladan provalio u hotelsku slastičarnicu. Nad njim se sažalio glavni hotelski poslužitelj Maynard (C. Williams III) i dao mu posao te ga podučavao finesama u posluživanju i preporučio za mjesto u hotelu u Washingtonu…

Filmska priča labavo se oslanja na stvarni život Eugenea Allena, konobara i batlera, koji je radio za američku vladu u Washingtonu. Film je skupio dosta nagrada i nominacija na američkim filmskim festivalima, a najviše ih je osvojila Oprah Winfrey za sporednu ulogu Glorije Gaines, Cecileove žene. Uz Opru u filmu se pojavljuju, među ostalima Mariah Carey i Lenny Kravitz, kao i mnogi poznati glumci – Robin Williams kao predsjednik Eisenhower, John Cusack kao Richard Nixon, Alan Rickman u ulozi Ronalda Reagana, a Jane Fonda je njegova žena Nancy Reagan.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Snovi o budućnosti: Moda budućnosti

Osim ako se ne odluče za život u nudističkoj koloniji, devet milijarda ljudi na Zemlji 2050. godine i dalje će trebati odjeću. Od visoke mode do konfekcije, modna industrija morat će se do tada suočiti s brojnim problemima. Prekomjerna produkcija, loši uvjeti rada u tekstilnoj industriji, uporaba kemikalija… Štoviše, moda će se posve preobraziti, a znanstvena otkrića i tehnologije koje se razvijaju pružaju nevjerojatne mogućnosti. Garderoba budućnosti uključivat će ekološki prihvatljivu i inteligentnu odjeću dostojnu najluđe znanstvene fantastike. Kako će izgledati moda 2050.? Kakve će kreativne mogućnosti nove tehnologije ponuditi dizajnerima? U kojem će obliku biti tekstil budućnosti? Hoće li svatko dizajnirati svoju odjeću u budućnosti? U ovoj epizodi otkrivamo kako će nove tehnologije transformirati modu 2050. godine 3D ispis tekstila, inteligentna odjeća, nova vlakna, novi održivi materijali koji se prilagođavaju potrebama tijela. Gost epizode je modni dizajner JC de Castelbajac.

RTL2, 21.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldon, Leonard, Raj i Howard namjeravaju pogledati još neviđene epizode „Raiders of the Lost Ark“, no ekipi se ne da ići na projekciju u kazalište, posebno Sheldonu, koji je doznao da će tamo biti i njegov stari neprijatelj Wil Wheaton. Nakon što su ga nagovorili da ipak pođe s njima,momci otkriju da je Wil Wheaton, na Sheldonov veliki užas, bio jedini pozvan na projekciju. No, ipak, momci imaju sreće jer Sheldon otkriva vatrogasni ulaz.

NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNI FILM, Harryjeva priča: Četiri kraljevska vjenčanja i sprovod

Vjenčanja Charlesa i Diane, Charlesa i Camille, Williama i Kate, te Harryjevo vlastito vjenčanje i tragičan sprovod njegove majke Diane, događaji su koji nisu ostavili trag samo u britanskom društvu i kulturi, oni su i velike prekretnice u životu kraljevske obitelji i svakog njenog člana ponaosob. Saznat ćemo sve o tome kako su sva ta događanja utjecala na mladog Harrya, od djetinjstva zasjenjenog napetim odnosom roditelja preko adolescencije ispunjene tugom pa do vojnika, partijanera, humanitarca, a uskoro i supruga!

DOMA TV, 23.05, KRIMI SERIJA, Castle

Nakon što Hayley učini uslugu starom prijatelju, to je implicira u ubojstvo i cyber-teroristički napad. Beckett i Castle sad moraju juriti kako bi riješili slučaj i očistili Hayleyno ime.

HRT1, 23.25, KRIMI SERIJA, Nijemi svjedok

Ubijen je bivši robijaš, a sumnja padne na djecoubojicu koji je nedavno izašao iz zatvora. Istraga se usmjerava na ostale dugogodišnje robijaše koji su pušteni na doživotnu uvjetnu, a tim otkriva koliko je krhka njihova sloboda. U suradnji sa Sashom Blackburn, forenzičkom psihologinjom specijaliziranom za osuđenike puštene na doživotnu uvjetnu kaznu, članovi ekipe trude se tim ljudima zajamčiti pošten postupak, bez obzira na zločine koje su nekad počinili.

NOVA TV, 23.45, KOMEDIJA, Zoolander 2

Kada misteriozni ubojica počne ubijati najljepše ljude svijeta, Interpolova agentica Valentina Valencia (Penélope Cruz) shvati da je ključ ovog zapleta kod bivših modela Dereka (Ben Stiller) i Hansela (Owen Wilson). Osposobljavani za dobro čuvane tajne misije, moraju se vratiti svijetu visoke mode, vratiti staru slavu i spasiti živote mnogih. Jedina stvar koja im stoji na putu je kriminalni um Mugatu (Will Ferrell) i njegova zla modna štićenica (Kristen Wiig).