TV PREPORUKA DANA: Premijera filma s Murrayjaem Fraserom u ulozi princa Harryja te Paris Fitz-Henley u ulozi Meghan Markle

HRT2, 13.20, DRAMA, Toplinski udar

U Essenu, na skupu hidrologa, govori ugledna hidrologinja Martine Fechner (S. Simon). Na temelju svojih istraživanja, ona predviđa veliku sušu u Njemačkoj u sljedećih nekoliko tjedana, jer se Europi približava ekstreman vrući val, s temperaturama višim od 38 stupnjeva Celzijevih. U zemlji mjesecima nije padala kiša, brojke dr. Fechner impresivne su i uvjerljive, no oni koji upravljaju gradom, Ruhrskom pokrajinom i zemljom ignoriraju njezina upozorenja, čak se i podsmjehuju. Jedan od onih koji je ozbiljno shvaćaju – možda i zato što je ona i vrlo privlačna žena – jest Dirk Berger (J. Brandrup), direktor rezervoara hidroelektrane Ruhr.

HRT1, 20.05, KRIMI DRAMA, Kum 2

Nakon što mu je Don Ciccio ubio oca, brata i majku, devetogodišnji Vito Andolini pobjegne iz rodnog Corleonea na Siciliji u Ameriku. Vjenča se i dobije troje djece, Freda, Connie i Michaela, te malo po malo postane glavni gangster u kvartu. Nakon smrti Vita Corleonea glava obitelji, kum, postane Michael. Michael s Kay ima dvoje djece, Anthonyja i Mary, vlasnik je većine kockarnica u Las Vegasu te sklapa novo poslovno partnerstvo s Židovom Hymanom Rothom. Fredo se odao alkoholu, Connie se rastala, putuje i zabavlja se. Kay je u drugom stanju. Jedne noći izrešetaju Michaelovu spavaću sobu, a njemu je jasno da izdaja dolazi od njemu bliske osobe. Otputuje na Kubu, na pregovore s Rothom oko otvaranja kockarnica na Kubi. Stigne i Johnny Ola te Michael shvati da je Fredo u predobrim donosima s Olom.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Inspektor Montalbano

Noćna mora o lijesu uznemiri inspektora Montalbana. No njome se ne stiže pozabaviti zato što mora riješiti čak dva slučaja. Jedan seljak je primijetio da mu je netko u spremištu ugradio tajna vrata. Po svemu sudeći, spremište je korišteno za ilegalnu trgovinu oružjem. Osim toga, napadnuta je i maloljetna supruga g. Di Marte. Nakon što se ispostavi da je i silovana, osumnjičenog Savastana, sitnog mafijaša, nađu mrtvog. Je li ubojica g. Di Marta?

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Poirot i ja

Nakon što je 25 godina glumio jednu od najvećih televizijskih zvijezda, David Suchet pokušat će objasniti tajanstvenu privlačnost velikoga detektiva Herculea Poirota i pritom će nam otkriti kako je bilo glumiti jedan od najdugovječnijih i najzagonetnijih likova u detektivskim romanima. U ovom zabavnom i poučnom dokumentarnom filmu Suchet dopušta snimateljima da ga prate dok se priprema za posljednje dane snimanja prepune emocija.

Suchet se vraća u kuću Agathe Christie u Devonu u kojoj je upoznao autoričinu obitelj nakon što je prihvatio ulogu prije više od četvrt stoljeća. Također odlazi u Belgiju u potrazi za Poirotovim korijenima te otkriva što Belgijanci misle o jednom od svojih najpoznatijih sunarodnjaka.

RTL TV, 20.10, ROMANTIČNA DRAMA, Harry i Meghan: Kraljevsko vjenčanje

Film kronološki slijedi ljubavnu storiju princa Harryja i njegove zaručnice Meghan Markle, od prvog susreta, kada su ih spojili prijatelji, kroz vrijeme kada se zaljubljeni par upoznavao daleko od očiju javnosti, pa sve do trenutka kada je njihova veza otkrivena i kada je odjeknula u javnosti… Prema scenariju Scarlett Lacey i Terrence Coli i u produkciji Meredith Finn i Michele Weiss, film “Harry i Meghan: Kraljevsko vjenčanje” prikladno se pojavio u vrijeme kraljevskog vjenčanja te funkcionira kao savršeni uvod u još jedno raskošno kraljevsko vjenčanje, koje će pratiti dobar dio svijeta pred TV ekranima, dok će dio Britanaca pokušati s mjesta događanja uhvatiti poneku fotografiju kraljevskog para za povijest. Očekivano sentimentalno ostvarenje, no na najbolji mogući način, zapravo je upravo ono što nam treba kako bismo se pripremili za veliko finale ove ljubavne priče, koje nakon ovog filma nećemo moći odoljeti pogledati u subotu.

NOVA TV, 20.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Lud, zbunjen, normalan

Da bi se malo opustio nakon napornog dana na snimanju i stresa oko financija, Faruk si priprema kupku od mirisnih soli. Fufe, vidjevši Faruka u kupci, s Izetom sklapa dogovor – Fufe će Izetu donositi biftek svaki dan, a Izet ce Fufetu pripremati mirisnu kupku. Fufe je domišljat u nabavci bifteka, sve dok ga ne uhvati sigurnosna kamera. Ponovno se vodi spor oko starateljstva nad Džebrom. Barbara smatra da Džebra kod Fazlinovića samo gleda crtiće i da to štetno utječe na njega, ali upravo taj argument na sudu je iskorišten na njezinu štetu. I dok Fazlinovići odluku suda proslavljaju uz biftek, Fufe sjedi u zatvoru.

HRT2, 21.55, KRIMI SERIJA, Ray Donovan

Bunchy možda neće moći doći na svoje vjenčanje jer ga detektiv Muncie uhiti da bi Mickeyja izvukao iz skrovišta. Ray mora naći oca i odvesti ga na policiju da bi Bunchy mogao pred oltar. NFL nekoga zaposli i stari Rayev suparnik treba provjeriti obitelj Finney.

RTL TV, 22.10, DOKUMENTARNI FILM, Meghan Markle: Američka princeza

Udaja Meghan Markle za princa Harryja bit će povijesni trenutak jer prvi puta osoba afričkih korijena ulazi u najpoznatiju kraljevsku obitelj na svijetu. Za Meghan je to san koji je postao stvarnost, no odmaknimo se od idile jer nije sve baš kako se čini na prvu.

Život u kraljevskoj obitelj nikada nije bio jednostavan. Pritisak življenja pod određenim i strogim pravilima može izludjeti i najstabilnije karaktere. Sjetimo se na trenutak Amerikanke Wallis Simpson, koja je bila protjerana, te Fergie, vojvotkinje od Yorka.

No pravi „duh“ koji se nadvio nad vezu Meghan i Harryja je princeza Diana. Može li Meghan izdržati sve pritiske života u kraljevskoj obitelji? Može li je Harry zaštititi od britanskih medija, koje krivi za smrt svoje majke te hoće li Meghan ispuniti prazninu u njegovom životu, nastalu nakon odlaska princeze Dijane?

HRT2, 22.50, SPORTSKA DRAMA, Rocky 5

Nakon velike pobjede usred Rusije nad strašnim Ivanom Dragom, Rocky (S. Stallone) je psihički slomljen i gotovo na rubu svijesti šapuće supruzi Adrian (T. Shire) da se ne želi vratiti kući. Kriza ipak prođe, a na povratku mu je priređen veličanstven doček. Tom se prilikom koristi blagoglagoljivi boksački promotor George W. Duke (R. Gant) kako bi ga pokušao nagovoriti na borbu s njegovim pulenom. Rocky to odbija, a odbit će opetovanu ponudu čak i kad ga uskoro snađe bankrot, zahvaljujući tome što mu šurjak Paulie (B. Young) loše vodi poslove. Osiromašeni Rocky i njegova obitelj, u kojoj je sad i dječak Rocky Jr. (Sage Stallone), vraćaju se u svoj stari dom u Philadelphiji. Rocky vrijeme provodi trenirajući mlade boksače u klubu koji je vodio pokojni Mickey. Jednoga dana pojavi se mladi Tommy Gunn (T. Morrison) i zatraži da ga Rocky trenira. Rockyju se isprva ne svidi mladićeva agresivnost, ali ubrzo u njemu otkrije talent i odluči ga uzeti pod svoje okrilje. Tommy nekoliko puta spektakularno pobjeđuje, no nestrpljiv je i želi se što prije boriti za naslov prvaka te zaraditi velik novac.

NOVA TV, 23.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kako se riješiti frajera u 10 dana

Benjamin Barry (Matthew McConaughey) se kladi da može izdržati u vezi više od deset dana. Na njegovu žalost, izabrao je krivu ženu za svoj pothvat. Benjamin Barry je izvršni direktor marketinške firme i poznati ženskar. Kladi se sa šefom nastojeći dokazati da mu je dovoljno deset dana da natjera ženu da se zaljubi u njega. Njegova izabranica je Andie Anderson (Kate Hudson), koja piše za jedan ženski časopis i upravo radi na članku “Kako se riješiti frajera u deset dana”. Benjamin i Andie sastaju se u baru ubrzo nakon oklade.

HRT3, 23.40, DRAMA, Roba i novac

Ovidiu, mladić iz Constanţe, koji zarađuje prodajući grickalice i bezalkoholna pića iz stana svojih roditelja, želi proširiti posao i kupiti kiosk, ali nema novca. Mjesni mafijaš ponudi mu impresivnu svotu za naizgled jednostavan posao: mora samo dostaviti tajanstvenu torbu na jednu adresu u Bukureštu…

Film je nominiran za Zlatnu kameru u Cannesu 2001.

RTL TV, 00.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Jednostavno savršena

Kirk (Jay Baruchel) radi kao zaštitar na aerodromu. Jasno je da je to posao bez perspektive zbog kojeg samo gubi vrijeme. Začudo, iz nekog razloga, uspješna i prelijepa Molly (Alice Eve) zagleda se u njega. Ni sam Kirk ne razumije odakle simpatije prema njemu, ali spreman je učiniti apsolutno sve kako bi ta veza uspjela. I dok njegovi prijatelji, obitelj i bivša djevojka sve promatraju u čuđenju, Krik shvaća da će morati dati puno više nego što može kako bi uvjerio Molly da je on pravi muškarac za nju.