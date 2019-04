TV PREPORUKA DANA: Pred vama su drame Čudo s Hudsona i Predsjednička igra, akcijski SF film Planet majmuna: Revolucija te triler Izvan sebe

HRT2, 13.30, TRILER, Unaprijed okrivljena

Žena optužena za nestanak muža počinje otkrivati tajne o čovjeku za kojeg se udala dok pokušava dokazati svoju nevinost.

RTL TV, 20.00, AKCIJSKI SF FILM, Planet majmuna: Revolucija

Deset godina nakon pandemije smrtonosnog, tzv. majmunskog virusa, svjetska populacija je drastično smanjena. Svega 500-tinjak osoba imunih na virus je preživjelo, dok s druge strane majumuni, na čelu s Caesarom (Andy Serkis), virusom su genetički promijenjeni te sada inteligentna vrsta živi u koloniji blizu San Francisca. Jednog dana, grupa ljudi, koje vodi Malcolm (Jason Clarke), uputi se na teritorij koji su nastanili majmuni kako bi pokrenula branu i gradu omogućila povratak električne energije. No tamo se sukobe s Ceasorovim sinom Blue Eyesom (Nick Thurston) i njegovim prijateljem Ashom (Larramie Doc Shaw), no ipak Malcolm i Ceasar sprječavaju eskalaciju sukoba. Potaknut Kobom (Toby Kebbell), kojeg su ljudi mučili podvrgavajući raznim testovima, Ceasar, kako bi pokazao svoju superiornost, odvodi ljude do brane te im naredi da ostanu na svom teritoriju ukoliko ne žele sukob. No Malcom ne odustaje te nagovori svog vođu Dreyfusa (Gary Oldman) da sa malom skupinom ljudi otiđe u šumu kako bi se pomirio s majmunima te dobio pristup brani.

HRT1, 20.05, DRAMA, Predsjednička igra

Politička kolumnistica u Washingtonu Rachel Armstrong (K. Beckinsale) sanja o Pulitzerovoj nagradi, ali umjesto toga završi u zatvoru. U novinama za koje radi Rachel je objavila ime i prezime CIA-ine operativke Erice Van Doren (V. Farmiga) koja se netom vratila iz Venezuele. Vlada je odmah reagirala na curenje podataka i zatražila od Rachel da kaže tko joj je to dojavio jer se radi o nacionalnoj sigurnosti. Ona je odbila otkriti izvor i završila u zatvoru. Zatvorski dani su se pretvorili u tjedne, tjedni u mjesece, ali Rachel nije popuštala.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Inspektor Montalbano

Ovaj put žrtva je lijepa bezimena djevojka koju su pronašli golu u krvavom ogrtaču u jednom ulazu. Montalbano sumnja da je djevojka strankinja i da se prostituirala te se nada da će mafijaška obitelj Cuffaro, koja je glavna za prostituciju na području, pronaći počinitelja ovoga gnjusnoga zločina. No Cuffari će poslati ubojicu da smakne Montalbana. Srećom, ubojica je Montalbanov dužnik i poštedjet će mu život. Zahvaljujući snimci orgije u kojoj su sudjelovale važne ličnosti u maskama, Montalbano će uspjeti riješiti ovaj slučaj.

HRT3, 20.05, KOMEDIJA, Da mi je biti morski pas

Kristijan i Mate su dvojica mladića iz Dalmatinske zagore, koji jedne večeri dolaze u Split u potrazi za djevojkama i dobrom zabavom. Za to vrijeme u stanu Dumanić traje prepirka između Ive i njegove trudne žene Dode. Ive je dobio otkaz u pivovari jer je nehotice stisnuo pogrešno dugme pa će se u cijelom Splitu točiti loše pivo. Mnoštvo neobičnih lica gube se i pronalaze u raznim duhovitim situacijama, svi zapleti i raspleti postaju slika jedne simpatične i šašave splitske noći.

HRT1, 21.55, TRILER, Pali anđeo

Iako detektiv Odjela za umorstva John Hobbes (D. Washington) svjedoči smaknuću serijskog ubojice i teškog psihopata Edgara Reesa (E. Koteas), nedugo nakon njegove smrti ubojstva se počnu ponavljati po istom obrascu. Policija je zbunjena. Je li u pitanju suučesnik, imitator ili nešto treće? Sve upućuje na činjenicu da se nakon Reesova pogubljenja oslobodila nekakva zla sila, pradavni demon divljine – pali anđeo Azazel, osuđen da bez oblika luta Zemljom i nastanjuje tijela živih bića, prenoseći se iz jednog na drugo pukim dodirom.

HRT2, 22.05, KRIMI SERIJA, Luther

Luther mora nadmudriti snajperista koji ubija policajce. No kako broj žrtava raste, mora otkriti ubojičine prave motive. Alice u međuvremenu istražuje Luthera i, na njegov užas, čini se da zna što se Madsenu dogodilo prilikom uhićenja. Nastavlja ga izazivati pitajući što bi Zoe mislila da zna istinu.

NOVA TV, 22.15, DRAMA, Čudo s Hudsona

15. siječnja 2009. godine, svijet je svjedočio “Čudu na Hudsonu” kada je pilot “Sully” Sullenberger uspio spasiti živote 155 putnika aviona, kojim je upravljao. Zrakoplov US Airwaysa na letu 1549 poletio je iz newyorške zračne luke LaGuardia za Charlotte u Sjevernoj Karolini, ali je ubrzo nakon polijetanja pilot javio kontroli leta da se zrakoplov sudario s jatom divljih gusaka, što je izazvalo požar u najmanje jednom od motora. Pilot Sullenberger je tada odlučio sletjeti na rijeku Hudson, a putnici su kasnije pričali kako je zrakoplov glatko sletio na površinu vode i ostao plutati jer su zrakoplovu bili ugašeni motori. Međutim, iako je Sully u javnosti bio prikazan kao pilot s izuzetnim sposobnostima, istraga bi mogla pokazati drugačije te mu uništiti reputaciju i karijeru.

RTL TV, 22.25, SF TRILER, Izvan sebe

Milijarderu Damianu Haleu (Ben Kingsley) dijagnosticiran je neizlječiv tumor. Doznavši za profesora Albrighta (Matthew Goode) i medicinski postupak koji omogućuje da se svijest neke osobe prebaci u drugo tijelo, stvoreno umjetnim putem, Damian pristane na proceduru te inscenira svoju smrt u javnosti, a Albright obavi operaciju te Damianu propiše lijekove kako bi izbjegao halucinacije, za koje doktor tvrdi da su normalne posljedice „transfera“. S novim imenom, Damian (Ryan Reynolds) započinje novi život u New Orleansu, no jednog jutra zaboravi uzeti lijekove te ima priviđenja neke žene i djeteta pa zatraži od Albrighta objašnjenje. Albright organizira njegovo preseljenje u Floridu, no Edward je uvjeren da je vidio nečija stvarna sjećanja, a ne halucinacije, pa identificira mjesto iz svoje vizije i odlazi na farmu izvan St. Louisa na kojoj pronalazi Madeline (Natalie Martinez).

HRT2, 23.00, DOKUMENTARNI FILM, Josephine Baker – Prva crnačka ikona

U 1920-ima Josephine Baker, mlada plesačica iz Amerike u kojoj vlada segregacija, postaje velika međunarodna zvijezda u Parizu. Njezin “divlji” ples donosi modernost u Europu tijekom burnih dvadesetih. Ipak, pri svakom povratku “kući” suočava se s rasizmom i segregacijom. Dokumentarni film donosi priču o buđenju njezine političke svijesti.

DOMA TV, 23.50, KRIMI SERIJA, Teški zločini

U petoj sezoni ekipa istražuje tajanstveni nestanak tinejdžerice tijekom dobrovoljnog rada u skloništu za beskućnike. Buzz otvara dosje desetljećima starog slučaja ubojstva svoga oca i strica. Andy Flynn razmišlja o tome da proda svoju kuću. Ubojstvo detektiva u jedinici za seksualne zločine uvodi ekipu Teških zločina u svijet pornografije u kojem otkrivaju drogiranje i upitnu etiku među kolegama. Rustyjeva biološka majka Sharon Beck vraća se s iznenađujućim vijestima.

NOVA TV, 00.10, AKCIJSKI FILM, Kartel

Agenti Sean Vetter (Vin Diesel) i Demetrius Hicks (Larenz Tate) članovi su DEA-e. DEA-e je uključene u rat koji se odvija na granici Meksika i američke savezne države Kalifornije. Agent Sean Vetter poznat je po svojim nasilnim metodama te nakon ubojstva njegove žene , on više nema što izgubiti. Koristi savezništvo s bivšim narkobosom kojeg je strpao u zatvor, dok se opasno približava liniji između pravde i bezakonja u svojoj potrazi za osvetom zagonetnom ubojici.