TV PREPORUKA DANA: Povijesna drama o potrazi za medicinskim znanjem u 11. stoljeću snimljena prema romanu Noaha Gordona (Iscjelitelj)

HRT2, 13.25, OBITELJSKI FILM, Drvo nade

Još kao djevojčica, Molly (L. Chabert) se borila za jednu bolesnu jelu u šumi da preživi. Natjerala je oca da je liječi. Jela je izrasla u veliko, zdravo stablo. Nazvala ju je Molly. Mnogo godina poslije, odselila se u New York i zaposlila u izdavačkoj kući, u nadi da će jednom i njezine knjige biti objavljivane. Međutim, uspjela je samo postati nezamjenjiva pomoćnica vlasnika poduzeća. Kad je za svog šefa trebala nabaviti božićnu jelu i kad su joj drvo dostavili, prepoznala je svoju Molly po ožiljcima na kori. Odlučila je jelu odnijeti kući, na farmu na kojoj je odrasla i koju banka odmah nakon Božića namjerava oduzeti zbog duga. Maryna obitelj, obitelj Logan, tu je farmu imala dvjesto godina. Nekad je farma prosperirala, imali su puno domaćih životinja, a šuma je bila bogata jelama i borovima koje su ljudi kupovali za Božić. Sada, kad se u mogu kupiti jeftinije brzorastuće jele, posao propada. A mjesni bankar jedva je dočekao da stavi šapu na farmu, jer ima investitore koji će na tom mjestu izgraditi otmjeno izletište zvano Raj. Da stvar bude gora za Molly, bankarev sin Lucas (C. Sevier) njezin je prijatelj iz djetinjstva i njezina velika ljubav: rastali su se kad je Molly otišla u New York, a Lucas ostao kod kuće, iako je obećao da će ići s njom.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatska u Prvom svjetskom ratu: Put prema ratu

Ponovno prikazujemo četverodijelnu dokumentarnu seriju iz 2014. godine koja nas vodi tragom vojnih i političkih zbivanja u Hrvatskoj u vrijeme Prvog svjetskog rata. Prilike u svjetskoj politici početkom 20. stoljeća upućuju na veliku nepomirljivost svjetskih sila. Politikom Srbije prema Bosni i Hercegovini carska Rusija ulazi duboko u geopolitički prostor Austro-Ugarske. Hrvatska, iako sama nesvjesna svih dometa panslavenske agresije, također je uvučena u prostor nesigurnosti. Nakon atentata u Sarajevu stvoreni su svi preduvjeti za rat. Kroz sjećanja naših mobiliziranih vojnika, sačuvanih u memoarskoj literaturi, ulazimo u zbivanja u Prvom svjetskom ratu.

HRT2, 21.00, POVIJESNA DRAMA, Iscjelitelj

Kad je devetogodišnjem Robu Coleu umrla majka, taj bliski doživljaj smrti odredio je njegov životni put, jer je on bio osjetio da neće preživjeti čim se razboljela. Ostao je siroče i postao pomoćnik putujućem brijaču i iscjelitelju (S. Skarsgard), koji je prenio na njega sve što je znao o puštanju krvi i vađenju zuba. U želji da što više nauči mladić (T. Payne) je napustio Englesku i otputio se u Perziju, jer se tamo, daleko na istoku, u Isfahanu nalaze najbolja škola i bolnica toga doba, a podučava najslavniji liječnik, znanstvenik i filozof Ibn Sina (B. Kingsley), u zapadnom svijetu poznat kao Avicena. U muslimanskom svijetu na studij ne primaju kršćane, ali Rob ne odustaje, preruši se u židova kako bi dobio pristup.

EPIC DRAMA, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Podmornica

Jesen 1942. Okupirana Francuska. Podmornica U-612 spremna je za prvo putovanje, a mladi članovi posade i njihov novi kapetan Klaus Hoffman pripremaju se za sve brutalniji rat. Četrdeset mladića kreće na svoj prvi zadatak, no skučeni i klaustrofobični uvjeti života pod vodom uzimaju svoj danak, pa je napetost sve veća, a lojalnosti se dovode u pitanje. Istovremeno, u luci La Rochelle, Simone Strasser gubi kontrolu nad vlastitim životom. Obuzeta opasnom vezom i zabranjenom ljubavlju te rastrgana između odanosti Njemačkoj i pokretu otpora, Simone počinje preispitivati vlastita uvjerenja: može li sve u što je vjerovala, zapravo biti laž?

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Novine

Četvrtak, tri dana prije predsjedničkih izbora. Vanja i Barbara, neovisno jedna o drugoj, dogovaraju susret s Tomaševićem u njegovoj kući. Majer i Antunović angažiraju ubojicu da likvidira premijera Lozančića. “Novine” iziđu s naslovnicom na kojoj su samo dvije najave. Prva, veća: “Vjekoslav Majer i Dinko Antunović ucjenjivali sedmero korumpiranih sudaca rezultatima policijske istrage”. Druga, manja: “Otkrivamo zataškani nasilnički ispad Jelene Krsnik prema vlastitoj majci”. Policija uhiti Majera i Antunovića. Jolić saslušava Antunovića koji mu priznaje gdje je oteti Jakovljević.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Leonard slučajno sretne Penny i pozove je na spoj. Penny se žali Amy i Bernadette jer je nervozna prije spoja. Njihova večera počne dobro, ali ubrzo odlazi u krivom smjeru, jer Leonard inzistira na analizi njihove prijašnje veze. Na kraju se sav oneraspoloži i cijela stvar baš ne izgleda najbolje.

DOMA TV, 21.45, KRIMI SERIJA, Zaboravljeni slučaj

U prvoj epizodi četvrte sezone ponovno se otvara jedna slučaj iz 1995., dvojice tinejdžera koji su počinili samoubojstvo nakon krvavog pohoda na mjesni trgovački centar. Razlog otvaranja su dokazi koji govore da je možda postojao i treći napadač. Kad se u ventilaciji trgovačkog centra pronađe videokaseta sa snimkom pucnjave, Rush i tim opažaju da je treći napadač uspio napustiti mjesto zločina pretvarajući se da je jedna od žrtava. Sada istražitelji moraju rekonstruirati živote tinejdžera i događaje koji su prethodili sudbonosnom danu te ponovno ispitati preživjele.

NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Primitivno preživljavanje

Hazen Audel, instruktor za preživljavanje i vodič kroz divljinu, putuje do najekstremnijih mjesta na svijetu i traži solo izazove koji će od njega zahtijevati najvišu razinu znanja, izdržljivosti i vještina. Probijat će se kroz gustu prašumu Gvajane, suhe visoravni Kenije i penjat će se na aktivni vulkan u Tihom oceanu na otocima Vanuatu. Da bi uspio, morat će se osloniti na drevne tehnike urođenika koji već tisućljećima žive u tim okruženjima.

HRT3, 23.10, HOROR, Pad kuće Usher

Nakon što dođe u obiteljsku vilu svoje zaručnice, čovjek otkriva krvavu obiteljsku kletvu te strahuje da je njegov budući šurjak prijevremeno u grobnicu stavio njegovu buduću mladenku.

HRT1, 23.25, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: dr. sc. Senada Šelo Šabić

Dr. sc. Senada Šelo Šabić je viša znanstvena suradnica u Odjelu za međunarodne ekonomske i političke odnose Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Njezini istraživački interesi uključuju hrvatsku vanjsku politiku, zapadni Balkan i Tursku, proširenje EU, razvojnu suradnju i migracije. Ima doktorat iz političkih znanosti s Europskog sveučilišnog instituta u Firenci (2003.) i dva magisterija – iz međunarodnih odnosa sa Sveučilišta u Zagrebu (1999.) i iz mirovnih studija sa Sveučilišta Notre Dame u SAD-u (1996.). Glavna urednica je časopisa Croatian International Relations Review i vanjska suradnica na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Njezino prethodno profesionalno iskustvo uključuje rad u vladi i diplomaciji, za međunarodnu organizaciju, kao i u poduzetništvu.

HRT2, 23.30, KRIMI SERIJA, Crna lista

Red (James Spader) počinje iznova graditi svoju zločinačku organizaciju, a time i bogatstvo koje ona donosi. FBI-evoj ekipi pomaže da uđe u trag organiziranim prijevarama osiguravajućih kuća iza kojih stoji čitav lanac koji policajce potkupljuje da umjesto njih ubijaju žrtve.

NOVA TV, 23.40, AKCIJSKI FILM, Revolt

U ratom opustošenom afričkom krajoliku susreću se američki vojnik i francuska humanitarka koji odlučuju surađivati zajedno kako bi preživjeli agresivnu izvanzemaljsku invaziju. Tijekom njihove potrage za utočištem u svijetu koji se ruši kao kula od karata, njihova veza će se naći na kušnji.

HRT2, 00.15, AKCIJSKI FILM, Gospodin Majestyk

Bivši vojnik i vijetnamski veteran Vince Majestyk (C. Bronson) mirno živi na svojoj farmi i uzgaja lubenice. Uoči berbe lokalni kriminalac Bobby Kopas (P. Koslo) pokušava prisiliti Majestyka da angažira njegove radnike, no farmer ne pristaje i zaposli Meksikance, a među njima je i lijepa Nancy (L. Cristal). Bobby potom napadne Majestyka puškom koju mu ovaj otme, policija uhiti Majestyka i spletom okolnosti završi u autobusu s opasnim zatvorenicima.