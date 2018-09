TV PREPORUKA DANA: Povijesna drama Branka Ivande s Nikšom Kušeljem i Zrinkom Cvitešić (Konjanik)

HRT2, 13.25, BIOGRAFSKA DRAMA, Puna kuća: neslužbena priča

Ono što je 1987. godine na TV mreži ABC počelo kao nepretenciozni obiteljski sitcom o samohranom ocu koji se brine za svoje tri kćeri, uz pomoć prijatelja i šogora, već za vrijeme prve sezone postalo je popularno, pa su šefovi odlučili da se snima nastavak. I tako, sezonu po sezonu, serija je trajala osam godina. Za to vrijeme glavni glumci su se zbližavali i postajali poput prave obitelji, dijelili su teme i probleme iz svog privatnog života, znalo se tko se zaljubljuje a tko rastaje, tko se nikad nije poljubio s dečkom, koga bije glas da je otrov za žene, a on čezne za nježnom ljubavi… Serija je proslavila sve svoje protagoniste, ali od samoga početka, a počele su s tri godine, miljenice publike postale su blizanke Olsen, Mary-Kate i Ashley. Ponude za njihove nastupe pljuštale su sa svih strana, a sa sedam godina već su bile milijunašice.

HRT2, 16.45, DOKUMENTARNI FILM, Nepripitomljena Albanija

Na europskom jugoistoku nalazi se zemlja kojom dominiraju visoki planinski vrhunci, a kristalno čiste vode dom su brojnim divljim životinjama – Albanija.

Ohridsko jezero, najstarije jezero u Europi, stanište je stotinama endemskih vrsta. Preživjelo je potrese, erupcije vulkana pa čak i ledena doba. Najveće jezero na Balkanu, Skadarsko jezero, nekada dio Jadranskoga mora, veliki je ornitološki rezervat u kojemu su, među ostalim pticama, zaštićeni i dalmatinski pelikani, najrjeđa vrsta pelikana na Zemlji. Močvare i bare Skadarskog jezera, dubokog samo sedam metara, staništa su raznih malih životinja kojima se hrane čaplje, ibisi i plamenci.

DOMA TV, 20.40, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Gibbs mora zaštititi Elenu, desetogodišnju izbjeglicu bez roditelja kad ekipa otkriva da je ona meta surove bande.

HRT2, 21.00, POVIJESNA DRAMA, Konjanik

Sredinom XVIII. stoljeća južna Europa je podijeljena granicom između Mletačke Republike i Turskog Carstva, granicom između Hrvatske i Bosne, između kršćanstva i islama. Dok nas lica ove priče vuku u komplicirane i uzbudljive labirinte svojih pojedinačnih drama, otkrivaju se korijeni stoljetne političke tragedije…

Film je snimljen 2003. i te je godine na Filmskom festivalu u Puli Danko Ljuština dobio Zlatnu arenu za najbolju sporednu mušku ulogu u “Konjaniku”.

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Nakon što su mu blokirali kreditnu karticu, Charlie posjeti svog računovođu Stana, koji mu objasni da troši više novca nego što ima prihoda od tantijema. Zabrinutog Charlieja će Alan naučiti kako živjeti štedljivo, pa ga nagovara da posudi novac od majke. No Evelyn zahtjeva da se nađu na večeri, pa Charlie odustaje jer mu se ne da slušati majčino prigovaranje. Na kraju mu Rose daje ček, lažući da je od njenog oca.

HRT2, 22.35, DRAMSKA SERIJA, Domovina

Quinn je pronašao čovjeka koji je nadzirao Carrienu kuću, ubio Astrid i postavio bombu u Sekouov kombi i sad se sprema ubiti ga. Predbacuje Carrie njezinu odluku da ga probudi iz kome u Berlinu, što je dovelo do moždanog udara i njegovog sadašnjeg stanja. Buduća predsjednica Keane i Saul zajedničkim se snagama suprotstavljaju pokušaju njezine diskreditacije. Dar zatoči Maxa i prisiljava ga da dešifrira internetsku stranicu koju je pokrenuo Quinn koja izravno prijeti Elizabeth Keane.

HRT3, 22.55, EROTSKA DRAMA, Požuda

Dr. Stephen Fleming (J. Irons) ministar je u britanskoj vladi. Oženjen je s Ingrid Lloyd (M. Richardson) koja potječe iz vrlo stare i ugledne obitelji. S njom ima odrasla sina novinara Martyna (R. Graves) i kćer tinejdžerske dobi Sally (G. Clarke). Na jednom prijmu javi mu se Anna Barton (J. Binoche) i predstavi kao Martynova djevojka. I Stephen i Anna odmah osjete da strahovito privlače jedno drugo. Drugog dana ona ga nazove na posao i zakaže mu sastanak u svom stanu. Čim on stigne, započnu bez riječi strastveno voditi ljubav. Drugog dana na večeri u restoranu Martyn formalno predstavi Annu roditeljima i djedu, majčinu ocu Edwardu Lloydu. Martyn hoda s Annom tek nekoliko mjeseci. Anna je odrasla u diplomatskoj obitelji, uz majku Francuskinju i oca Engleza. Školovala se po cijelom svijetu, a bila je vrlo bliska s bratom koji se ubio kad je imala petnaest godina. Stephen nastavlja svoju vezu s Annom, potajno je posjećuje u stanu, a jednom čak za njom otputuje u Pariz, gdje je provodila vikend s Martynom. Stephen želi napustiti ženu, no Anne to ne želi. On se nada da se Anne neće udati za Martyna.

KANAL FOX, 22.00, SF SERIJA, Stotina

U prvoj sezoni otkrivene su tajne opstanka na Zemlji zajedno s rigoroznim promjenama koje je stanovništvo moralo proći. S obzirom na uvjete, mladi izaslanici nisu svi uspjeli preživjeti, te avanturu u drugoj sezoni nastavilo je njih tek 48. Postali su zarobljenici grupacije planinskih ljudi koji su uzimali krv drugih grupacija i koristili je kao anti-radijacijsko sredstvo. Članovi skupine Stotina imaju koštanu srž s dosta velikim anti-radijacijskim potencijalom čija je vrijednost za uvjete na Zemlji neprocjenjiva. U međuvremenu, ostali stanovnici Arka, uspjeli su doći do Zemlje. Njihovo otkriće jest da preživjeli Zemljani ipak nisu uspjeli razviti otpornost na radijaciju kao što je to uspjelo skupini Stotina. Borba za preživljavanje se nastavlja. Otkrivaju se i kontroverzne tajne, a i razlozi kako je došlo do apokaliptičnog stanja. Zemlja je u tom trenutku bila prenapučena i program umjetne inteligencije je dobio zadatak da riješi taj problem.

HRT1, 23.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Brooklyn 99

Seamus Murphy (Paul Adelstein) vraća se u postaju kako bi naplatio Holtov dug pa cijela ekipa smišlja kako bi njihov kapetan to mogao učini, a da pritom ne prekrši zakon.

NOVA TV, 23.55, TRILER, Otok smrti

Sarah (Kate Bosworth), Lou (Lake Bell) i Abby (Katie Aselton) tri su prijateljice iz djetinjstva koje nakon smrti Abbynog dečka nisu godinama bile u kontaktu. Svoje su probleme odlučile staviti po strani i ponovo se okupiti za vikend na zabačenom otoku na obali Maine koji je bio dio njihovog djetinjstva. Na otoku sretnu svoga školskog kolegu Henryja (Will Bouvier) koji ih poziva na piće na plaži. Jedan krivi potez njihov vikend pretvara u borbu za preživljavanje.