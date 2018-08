TV PREPORUKA DANA: Pored uzvratne utakmice play off-a između PAOK-a i Benfice tu su i filmovi Zatvorski krug i Dan za pamćenje

HRT2, 11.30, LJUBAVNA DRAMA, Ponos i predrasude

Elizabeth Lizzy Bennet (K. Knightley) i njezine četiri sestre, Jane (R. Pike), Mary, Lydia i Kitty, žive skromno na seoskom imanju s ocem (D. Sutherland) koji sve razumije, ali se ni u što ne miješa, i majkom (B. Blethyn) koja ne razumije ništa, osim kako se boriti da što prije i što bolje uda svoje kćeri. Pri tome ne taji da je jedino najstarija, Jane, dovoljno lijepa i darovita da nađe muža, dok će s ostalima ići teže. Odmah iza Jane, “i po godinama i po ljepoti”, kako kaže gospođa Bennet, slijedi Elizabeth, oštroumna i svojeglava. Veliku senzaciju u selu donosi vijest da na susjedno imanje stiže bogati mladić, g. Bingley (S. Woods). Sve su djevojke uzbuđene zbog bala na kojemu će ih on možda zapaziti. G. Bingley odmah je zapazio najljepšu među njima, Jane Bennet. Kad Bingleyevi pozovu Jane na večeru, majka je šalje bez kočije, iako se sprema kiša, pretpostavljajući da će se Jane prehladiti i ostati kod bogatog ženika dok ne ozdravi. S g. Bingleyjem doputovao je i njegov prijatelj, suzdržani i smrknuti g. Darcy (M. Macfadyen). On ni sam sebi ne želi priznati kako ga i protiv njegove volje privlači drska i oštroumna djevojka okretnog duha i brzog jezika, Elizabeth Bennet. Iako iz niže klase, i ona je ponosita i podruguje mu se zbog njegove krutosti. Ni Elizabeth ne želi sebi priznati da joj se sviđa arogantni Darcy. Mogu li njih dvoje nadvladati svoj ponos i predrasude?

HRT2, 13.40, ROMANTIČNA DRAMA, Ljubav dolazi polako

Marty Claridge (K. Heigl) mlada je žena koja sa suprugom Aaronom (O. Macready) 1800. godine kreće tražiti plodnu zemlju na kojoj bi sagradili kuću. I kad se napokon skrase na zgodnom mjestašcu i pomisle da je njihovim lutanjima došao kraj, te da napokon mogu zasnovati obitelj, Aaron u potrazi za odbjeglim konjem nesretnim slučajem razbije glavu i na mjestu ostane mrtav. Martyn svijet se srušio. Uskoro primi vrlo neobičnu ponudu: udovac Clark Davis (D. Midkiff) koji ima sedmogodišnju kćer Missie (S. McCole Bartusiak) predloži joj pogodbu – do proljeća ona će ostati na njegovom imanju kako ne bi morala preživjeti zimu sama, a zauzvrat će barem kratko biti majka njegovoj djevojčici. Nemajući kamo, Marty nerado pristaje na ovaj ugovoreni brak, željno iščekujući proljeće kad će se karavanom vratiti odakle je i došla.

HRT1, 14.00, DRAMSKA SERIJA, Kako danas živimo

Epska priča prema romanu Anthonyja Trollopa o moći viktorijanaca i korupciji, dobitnica nagrade BAFTA. S radnjom usred procvata željeznice 1870-ih, serija prikazuje zbrku nastalu kada je stari poredak zamijenila neuglađena nova poslovna i financijska snaga.

London, 1870-tih. U grad stiže ozloglašeni financijaš Augustus Melmotte. Useljava se u novu veliku kuću na trgu Grosvenor. Glasine o njegovoj vještini baratanja novcem i o tome da će ga naslijediti kći Marie šire se poput šumskog požara. Sumnje u to da je Melmotte možda samo vješt varalica ubrzo bivaju zaboravljene; osiromašeni moćnici nadaju se da će im se sreća napokon osmjehnuti. Prokockavši sav obiteljski novac, raskalašeni mladi baronet sir Felix Carbury odlučuje okušati sreću kod Melmotteove kćeri. Lady Carbury sigurna je da će se njezin sin već snaći pa se posvećuje svojoj kćeri, Hetti.

HRT3, 19.00, SPORTSKA DRAMA, Zatvorski krug

Paul Crewe (B. Reynolds) je bivša zvijezda američkog nogometa koji i dalje uživa u svim blagodatima slave, ali mu se život potpuno promijeni nakon što pretuče svoju djevojku Melissu (A. Ford). Melissa ga prijavi policiji, no Paul odluči pobjeći. Kada ga policajci napokon uhite, oholi se sportaš potuče se s njima. Osuđen na zatvorsku kaznu, Paul shvati kakvu je glupost učinio, no sada je prekasno. Počne se navikavati na život u kaznionici punoj ubojica, lopova i silovatelja čiji ga upravitelj Hazen (E. Albert) pokušava nagovoriti da trenira momčad zatvorskog osoblja koju predvodi sadistički čuvar Knauer (E. Lauter). Nagrada je Paulovo ranije puštanje iz zatvora. Međutim, on odluči pridružiti se timu zatvorenika spremnih na sve samo da u predstojećoj utakmici poraze zatvorske čuvare.

DOMA TV, 19.45, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS LA

Ekipa NCIS-a istražuje ubojstvo marinca s velikim sigurnosnim ovlastima koji je nađen mrtav i bez jedne šake na parkiralištu na Beverly Hillsu u blizini Rodeo Drivea.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Prošla su dva mjeseca i Douglasu su operirali kancerozno pluće. George se nalazi s rabinom u gradu da razgovaraju o postupku preobraćenja kad čuje da je Regina puštena. Obitelj je u kovitlacu straha od osvete.

HRT2, 21.00, NOGOMETNA LP – PLAY OFF: PAOK – Benfica

Nogometaši PAOK-a domaćini su uzvratne utakmice posljednjeg pretkola Lige prvaka sastavu Benfice s kojim su remizirali u prvom ogledu odigravši 1-1. U prilici je PAOK po prvi put od 1986. godine izboriti nastup među europskom nogometnom elitom, a voda na njihov mlin uz povratak Warde, strijelca jedinog gola u prvom dvoboju, je i niz ozljeda koje su pogodile portugalsku momčad. Benfici nedostaje tako prošlosezonski najbolji strijelac Jonas, a ne mogu računati niti na Eduarda Salvija i Sebastiana Corchiju.

HRT1, 21.55, KRIMI SERIJA, Počivali u miru

Iako se čini da su sve globinske tajne razriješene, Lucija, gonjena ambicijom i uzavrelim emocijama, tvrdoglavo nastavlja tragati za potpunom istinom. Uvjerena da je u pravu, upustit će se u opasan pothvat i staviti na kocku svoju novinarsku nepristranost, ali i živote umiješanih. Kad shvati što je učinila, bit će kasno. Povratka i popravka nema, ulozi u njezinoj riskantnoj igri su ljudski životi. Ipak, potpuna istina izaći će na vidjelo. Samo, hoće li cijena biti previsoka?

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Charlie odluči iskoristiti Alanovo naglo prijateljstvo s Chelsea, pa dopusti bratu da obavlja stvari koje on uistinu ne voli raditi, a koje jako vesele Chelsea. Međutim, Alan uz pomoć trbuhozborstva izludi Charlieja do te mjere da se posvadi, u ovom slučaju s nevinom Chelsea

NOVA TV, 23.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dan za pamćenje

Nakon 20 godina koje su proveli odvojeni, srednjoškolske ljubavi Olivia i Mick se ponovno sreću kad ispadne da je Mick pjevač na Olivijinom vjenčanju za drugog muškarca.

HRT2, 00.35, RATNA DRAMA, Carstvo sunca

Jim (C. Bale) je dječak pubertetskog uzrasta, a roditelji (E. Richard i R. Frazer) su mu pripadnici visokih britanskih krugova u Šangaju. Jim je opsjednut avionima i samo o njima sanja. Uskoro dolazi do japanske invazije i ulicama Šangaja zavlada panika. Bježeći u sklonište, Jim se za trenutak odvoji od majke kako bi pokupio ispali model aviona, a to je bilo dostatno da panična gomila napravi neprobojan bedem između njega i roditelja. Dječak se izgubio i naposljetku završio u japanskom logoru za ratne zarobljenike. Tu mora naučiti umijeće preživljavanja, no sve u svemu dobro se snalazi, zahvaljujući i tome što je našao svojevrsnog zaštitnika u ciničnom američkom mornaru Basieju (J. Malkovich), koji je glavni švercer u logoru.