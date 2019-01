TV PREPORUKA DANA: Pored SP-a u rukometu koje kreće večeras pogledajte i filmove Harry Potter i Red fekinksa te Po jutru se dan poznaje

HRT2, 13.35, DRAMA, Božićno okupljanje

Operna kuća se zatvara, a kako bi je spasila, vlasnikova kći želi ponovno okupiti bend “En Vogue”. Trebale bi održati božićni koncert i spasiti mjesto na kojemu su počele.

HRT1, 17.20, MOZAIČNA EMISIJA, Kod nas doma

Danas Kod nas doma odgovaramo na pitanje kada je pravo vrijeme za raskititi bor i kamo s borovima u teglama. Poznata fotografkinja Mara Bratoš stat će s druge strane objektiva i otkriti kako se snašla u ulozi majke. S blogericom i influencericom Anom Zibar razgovaramo o njezinoj svakodnevici s dvoje djece i tri psa. Novinarka Zrinka Turalija Kurtak donosi reportažu o prvom nastupu Zagrebačke filharmonije u Kuvajtu.

RTL TV, 20.00, SP U RUKOMETU: Čile – Danska

U grupi C, uz večerašnje protivnike, igraju i Norveška, Austrija, Tunis te Saudijska Arabija. Drugi domaćin, Danska, nije se proslavila na posljednjem SP-u 2017., zauzevši tek 10. mjesto, što je bio razočaravajući plasman svega godinu dana nakon velikom trijumfa u finalu Olimpijskih igara kada su pobijedili Francusku, što je ujedno bio i najveći rezultat danskog rukometa u povijesti. No Danska je bilježila i dva SP finala – 2011. i 2013., te se ovoga puta nada još jednom uspjehu pred domaćom publikom. Uz vodstvo trenera Nicolaja Jakobsena, iskusnih Mikkela Hansena, Lassea Svana i Niklasa Landina te s mlađim snagama, Danci su sigurno dosta naučili od poraza u polufinalnu EP-a 2018. protiv Švedske i Francuske te sada ciljaju na najviši plasman. Večeranji protivnik, Čile, pod vodstvom bivšeg Barceloninog igrača Mattea Garralde, uspio se domoći finala Pan-američkog prvenstva 2016., dok su na SP-u 2016. ostvarili svoju prvu pobjedu na SP-u ikada, onu protiv Bjelorusije. Čile je i posljednji tim koji je osigurao ovogodišnje prvenstvo te će, iako je autsajder, zasigurno dati sve od sebe da napravi poneko iznenađenje u grupi.

DOMA TV, 20.05, KRIMI SERIJA, Mentalist

Je li Jane napokon našao početak Crvenog Johna? CBI-ev tim istražuje 25-godišnji slučaj koji naizgled uključuje Crvenog Johna i grupu Visualize, a Lisbon razmišlja o svojoj budućnosti. Kyle Secor gostuje kao bivši član grupe Visualize, a Reed Diamond se vraća kao agent Ray Haffner.

HRT2, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, Klub 7

Kako je bilo na iščekivanoj premijeri dramske predstave u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu? Je li prehrana isključivo sirovom hranom put do zdravog organizma ili samo dobra povremena dijeta? Koji su najnoviji trendovi na gastronomskoj sceni? Donosimo prilog o bogatoj karijeri najpoznatije hrvatske modne agentice Tihane Harapin Zalepugin, kao i intervju tjedna s jednim od rijetkih hrvatskih glumaca s međunarodnom karijerom Goranom Bogdanom.

HRT2, 21.00, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Harry Potter i Red feniksa

Harry (D. Radcliffe) se u petoj godini školovanja za čarobnjaka bori da dokaže kako se zloglasni Lord Voldemort (R. Fiennes) vratio. Da bi otklonio opasnost koja prijeti u koju mnogi sumnjaju, morat će zajedno s drugim učenicima u Hogwartsu nešto poduzeti… Film je osvojio doista raznolike nagrade, od uobičajenih za glumu, režiju, efekte do MTV-jeve nagrade za najbolji poljubac (Daniel Radcliffe i Katie Leung).

HRT1, 21.00, INFO MAGAZIN, Puls

Što kada zbog manjkavosti sustava neki ljudi ne dobiju drugu šansu? Oko 370 osoba godišnje u Hrvatskoj oboli od raka grla. Nekima se u cijelosti odstrane govorni organi pa moraju ponovno učiti gutati i govoriti. Kako bi mogli komunicirati i vratiti se normalnom životu, potrebna im je pomoć tima stručnjaka, a najvažnija je terapija kod logopeda. No, dio pacijenata nikada je ne dobije. Za njih nema druge prilike. Tina Šimurina istražila je zašto te posjetila one koji su imali više sreće. Pa su na kraju i propjevali. Koja je ovo država – zapitao se to i naš najgledaniji redatelj Vinko Brešan, pa sa scenaristom Matom Matišićem snimio novi film istoimena naslova. Kažu, to je komedija apsurda. Radnja je smještena u blisku budućnost. Likovi su ministri, premijer, predsjednik, general, umirovljenici. Prema prvim komentarima – navest će nas na razmišljanje. A hoće li biti i novi Brešanov hit, tek ćemo vidjeti. Vinko Brešan našem je redatelju Matiji Vukšiću otkrio neke manje poznate detalje o nastanku filma koji se čekao s nestrpljenjem. Nije baš odmah znao što želi biti u životu, čime bi se bavio. Malo se tražio. Ali sve je zapravo vodilo onomu što je danas. On je razigrani dječarac i razuzdani motorist. Televizijska zvijezda i kreativni kuhar. Voli motore, teretanu, tetovaže. Ali prije svega, on je ribarev sin. David Skoko otkrio nam je – kakav je zapravo!

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Dvadeset godina u braku žena je trpjela fizičko i psihičko zlostavljanje, a njezin je suprug nagrađivani policajac. Majka i kćer odlučile su pred kamerama prekinuti šutnju! Pacijenti iz Trpnja na Pelješcu ogorčeni su zbog liječnice opće medicine. Pred kamerama Provjerenog progovorili su o tome kako zbog nje sele kartone, a medicinske sestre daju otkaz. Protiv liječnice je, kažu, podignuta optužnica zbog kućnih posjeta u koje nije dolazila, a za koje je dobivala dodatke na plaću. Provjereno donosi priču o Amirovoj borbi na ono što mu zakonski pripada – nova invalidska kolica! Ovoga četvrtka Provjereno donosi i fascinantnu priču o dječaku koji umjesto igračaka kupuje ovce! San mu je postati najveći i najpoznatiji farmer.

RTL2, 22.35, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Nakon nekoliko kvarova po pući, Alan unajmljuje majstora, Fernanda (Enrique Iglesias). Za vrijeme radova na kući, Fernando pobjeđuje Charliea jer se Chloe sve više zanima za njega.

HRT3, 22.50, LJUBAVNI ART FILM, Djevojka na mostu

Adele je emocionalno dezorijentirana, privlačna, promiskuitetna djevojka koja nikako ne može pronaći pravu ljubav. Odluči izvršiti samoubojstvo skokom s mosta u hladnu rijeku, ali je spasi iskusni bacač noževa Gabor. Gabor joj ponudi da bude njegova partnerica u točki bacanja noževa. Nemajući što izgubiti, Adele prihvati, a već pri prvom nastupu Gabor izvede vrlo opasnu točku dok je Adele prekrivena pokrivačem, pa on ne zna gdje je ona točno. Sve prođe u redu i Gabor je uvjeren da između njega i Adele postoji posebna veza. Zajednički nastupi donose im sve više uspjeha, a između njih razvija se i neobična erotska veza u kojoj je standardan seksualni odnos zamijenjen seksualnim užitkom koji ona osjeća dok iščekuje svaki njegov bačeni nož prema sebi, a on dok noževe baca.

NOVA TV, 23.45, KOMEDIJA, Po jutru se dan poznaje

Kada televizijska producentica Becky Fuller (Rachel McAdams) dobije otkaz s lokalne redakcije vijesti, karijera joj počinje nalikovati ljubavnom životu koji je u krizi. Uskoro pronađe posao u osrednjoj jutarnjoj emisiji i odluči je osvježiti tako što će dovesti legendarnog voditelja Mikea Pomeroya (Harrison Ford). Međutim, on ne želi prenositi televizijske priloge koji se bave tračevima o slavnima, vremenu i modi, a ni raditi s voditeljicom Colleen Peck (Diane Keaton), dugogodišnjim zaštitnim licem jutarnjih emisija kojoj savršeno odgovara prenositi jutarnje “vijesti”.

HRT2, 00.00, FILM NOIR, Ubojica u meni

Teksas sredinom 50-ih godina prošlog stoljeća. Kad ga njegov nadređeni, šerif Bob Maples (T. Bower), pošalje da zbog sigurnosti iz grada izvede prostitutku Joyce Lakeland (J. Alba), mladi zamjenik šerifa Lou Ford (C. Affleck) smjesta prione na posao. Joyce se spetljala s Elmerom Conwayem (J. R. Ferguson), sinom bogatog i utjecajnog građevinara Chestera Conwaya (N. Beatty) kojeg ucjenjuje, zbog čega je otac odlučio pod svaku cijenu prekinuti vezu svog sina s prostitutkom. No kad stigne u njezinu kuću, Lou iznenada počne mlatiti Joyce koja mu neočekivano uzvrati izrazima ljubavi i strasti. Lou pod maskom čuvara zakona zaručenog s privlačnom Amy Stanton (K. Hudson), koji k tome svira klavir, voli operu i čita Sigmunda Freuda, krije pravu osobnost psihopata i ubojice. Kad uskoro dozna da je Chester Conway možda odgovoran za smrt njegova brata, mladićeva će se agresivnost oteti kontroli.