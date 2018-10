TV PREPORUKA DANA: Pored novog dokumentarca Tragovi tu su još i filmovi Gospodin Holmes, Naš brat idiot i Labirint: Nemogući bijeg

HRT2, 12.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Kraljevska kuhinja: U dvorcu San Martino Alfieri

Serija povezuje kulinarstvo i životni stil na visokoj nozi. U otmjenim domovima i kraljevskim palačama upoznat ćemo profinjenu tradiciju i sjaj najbiranijih kuhinja i blagovaonica diljem svijeta.

HRT2, 13.30, LJUBAVNA DRAMA, Ljubavnik lady Chatterly

Constance (H. Grainger) je uvijek bila djevojka oštrog uma i oštrog jezika, nimalo sklona licemjernom prenemaganju svoje klase. Zbog toga se, uz njezinu ljepotu, u nju zaljubio Clifford Chatterly, (J. Norton). Prije nego što su mladi mogli uživati u braku, Clifford je otišao u rat i iz rata se vratio kao invalid, oduzet od struka i impotentan. Connie je bila puna ljubavi i želje da mu pomogne, no Clifford je prelako odustao i od života i od bračne ljubavi: više sa ženom nije izmjenjivao ni poljupce. Razočarana, Connie provodi sve više vremena sama, a u jednoj od šetnji šumom upoznaje mladog lugara Olivera Mellorsa (R. Madden). Zaljubljuju se i postanu strasni ljubavnici.

HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Frankie Drake istražuje

Vlasnik unajmljuje Frankie i Trudy da istjeraju komuniste iz njegove tvornice, no stvari ubrzo kreću neočekivanim smjerom. Nakon što Frankie i Trudy spriječe provalu u kuću, unajmljuju ih da pronađu i ulove osumnjičene za napad, komuniste koji rade u obiteljskoj tvornici. Trudy se potajice uvlači u tvornicu, no kad Frankie zamalo pogine u eksploziji pred tvornicom, postaje im jasno da se bliže rješavanju slučaja. I dok je vlasnik tvornice sve nepovjerljiviji prema svojim zaposlenicima, Frankie i Mary Shaw (Rebecca Liddiard), ćudoredna redarstvenica, slijede drugi trag – tragove konja koji bi mogli biti ključni za rješavanje slučaja. Jesu li boljševici uistinu krivi ili nekome služe kao žrtveno janje kako bi sakrio daleko mračniju tajnu?

HRT1, 20.05, DOKUMENTRARNA SERIJA, Rat prije rata: Hrvatska šutnja i pomirba

Prva polovica osamdesetih. Nakon smrti Tita u Srbiji je sve širi konsenzus za rušenje federalnog ustava. Teorije ugroženosti dosežu neslućene razmjere. Cilj: opteretiti hrvatski narod kolektivnom krivnjom za zločine iz Drugog svjetskog rata.

Dok velikosrpski ideolog Dobrica Ćosić najavljuje povijesno poravnavanje računa, najopasniji hrvatski disident, Franjo Tuđman, u najstrožoj tajnosti, organizira ilegalan odlazak na zapad. Ilegalne putovnice djelo su švedske ekipe. Unatoč upozorenju, Tuđman se susreo s prijateljem Brunom Bušićem.

To ilegalno putovanje Europom držano je u najstrožoj tajnosti još dugo nakon pada komunizma, a kad je izašlo u javnost, izazvalo je žestoke prijepore.

Savezni savjet za zaštitu ustavnog poretka ubrzo će donijeti odluku o likvidaciji Brune Bušića. Podaci iz istrage i motiv ubojstva ukazuju na mogućnost da je operacija izvedena u dosluhu s pojedinim stranim službama.

HRT2, 21.00, KRIMI DRAMA, Gospodin Holmes

Pretežno se zbiva u Sussexu i prati 93-godišnjeg Holmesa koji se s mukom pokušava prisjetiti detalja svog posljednjeg slučaja.

Davno umirovljeni Sherlock Holmes 1947. živi u kući daleko na selu sa svojom obudovjelom domaćicom gđom Munro i njezinim mladim sinom Rogerom. Vrativši se iz Hirošime, počinje uzimati biljni pripravak koji je ondje dobio kako bi pokušao poboljšati sve lošije pamćenje. Nezadovoljan Watsonovom knjigom o svom posljednjem slučaju, “The Adventure of the Dove Grey Glove”, nada se da će napisati vlastiti prikaz događaja, ali ima poteškoća s prisjećanjem svega što se dogodilo.

RTL TV, 21.00, REALITY SHOW, Život na vagi

Kandidati će napokon prionuti na treninge. Iznenađenje u ovoj sezoni je da nema timova, barem ne u početnoj fazi, nego su svi ista ekipa. Ipak, trenica Sanja je odlučila trenirati djevojke dok Mario trenira dečke. Iako se čine kao dobar tim, već je prvi trening donio i trzavice. Najprije su neki kandidati komentirali da ne mogu izdržati napor pa su proglašeni lijenima, a kasnije je bilo i komentara da se neki nisu nimalo trudili. Drugi su se pak trudili toliko da trening nije mogao proći bez povraćanja.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Novine

Gradonačelnik Ludvig Tomašević naređuje Blagi Antiću da još ne pušta u javnost materijal koji optužuje predsjednicu Jelenu Krsnik. Tajkun Kardum iz pritvora prodaje “Novine” Lovri Ljubičiću, bogatom naftašu i Blaginom prijatelju. Kardumova majka Dubravka sumnjičava je prema Tomaševićevom obećanju da će njezin sin biti pušten na slobodu prije drugog kruga izbora. Ona ima još samo jedan adut za totalni rat s Tomaševićem – nevjestu Vanju i njezinu ovjerenu izjavu o pobačaju koji je učinila na Ludvigov zahtjev. Tomašević pak zna da je Dubravka skrivila prometnu nesreću s troje poginulih – to je njegovo oružje za držanje ravnoteže straha. Predsjednica Krsnik saznaje za tekst o navodnom ratnom profiterstvu prijatelja i donatora Predraga Horvata. Tekst se priprema u “Novinama” pa joj je jasno da iza toga stoji Tomašević. Nalaže svojoj glasnogovornici Alenki Jović da uzvrati napadom na Blagu Antića, Tomaševićevog čovjeka.

DOMA TV, 21.20, AKCIJSKA SERIJA, Seal Team

SEAL-ovci moraju surađivati s Jasonovim dugogodišnjim rivalom Beauom Fullerom (Sharif Atkins) i njegovim timom te isplanirati savršenu raciju pod budnim okom vojnih glavešina. Clay priopćava ozbiljnu vijest bliskoj osobi jednog pripadnika tima.

NOVA TV, 22.20, DOKUMENTARNA SERIJA, Tragovi

Prva epizoda gledatelje vodi u dom najmlađeg hrvatskog serijskog ubojice i donosi potresne detalje o životu čovjeka od čijeg izlaska na slobodu strepe svi – žrtve svjedoci, njegovi sugrađani. Srđan Mlađan bio je vrhunski sportaš, osvajao medalje, a kao jednom od najperspektivnijih mladih hrvača u bivšoj Jugoslaviji, smiješila mu se sjajna sportska karijera. No, umjesto stranica sportskih uspjeha, o njemu su pisane one o krvavim zločinima, a danas je u društvu petorice koji su ubili više od troje ljudi. ‘Tragovi’ rekonstruiraju priču od trenutka kada je ispred petrinjske osnovne škole pronađena njegova prva žrtva – 16-godišnja djevojka hladnokrvno ubijena s četiri hica u leđa. Emisija gledatelje vodi kroz početne indicije istražitelja i pravac kojim je krenula istraga. Je li tadašnji dečko žrtve bio povezan sa zločinom, što je bilo zajedničko naizgled nepovezanim ubojstvima koji su uslijedila te koji su to tragovi policiju naposljetku odveli na vrata pravog počinitelja? Uz odgovore na ova pitanja, gledatelji će doznati i kako su počinitelja opisali njegovi roditelji, koji su po prvi put pred kamerom progovorili o cijelom slučaju.

HRT2, 22.45, DRAMSKA SERIJA, Domovina

Dar osjeća da mu plan izmiče kontroli i pokušava ga brže-bolje spasiti. Saul i Keane bave se posljedicama njezinog intervjua s O’Keefeom. Carrie iznenada shvati što se događa te ona i Quinn moraju brzo djelovati kako bi spasili buduću predsjednicu.

HRT3, 22.55, FILM FANTASTIKE, N. je uzeo kocke

Mladu ženu ispituju policija i suci zbog sumnje da je moderna vještica. Djevojka s kojom je dijelila stan pronađena je mrtva, sa škarama zabodenima u srce i u ležećem položaju privezana za krevet. Žena navodno ima moć da začara sve ljude oko sebe te ih natjera da polako tonu u žudnju, pohotu i nepoznato.

HRT1, 23.20, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: Denis Čupić

Nakon izjave predsjednika Vlade Plenkovića o investicijama i cijeni rada, hrvatska politička, gospodarska ali i najšira javnost započela je diskusiju o istinskim uzrocima izostanka investicija i investicijske klime u Hrvatskoj. Denis Čupić cijeli je svoj radni angažman koncentrirao upravo oko investicija i zastupanje investitora, komercijalizacije, savjetovanja, provođenja i izrade due-dilligencea, izrade feasibility studija, asset i property managementa i međunarodnog savjetovanja, od Britanije, preko Njemačke, do Austrije. Bio je savjetnik uprave Braunsberger Holding GmbH te partner u projektima kao što su West Gate i Deep Blue u Hrvatskoj, te projektima trgovačkih centara u Austriji, Češkoj i Slovačkoj, savjetnik Wegner Gruppe u Njemačkoj, zastupnik ulagača West Gate Shopping Cityja i Shopping Cityja Zagreb, investitor i predstavnik ostalih ulagača Swedspan IKEA Industrial.

RTL TV, 23.25, AKCIJSKI TRILER, Labirint: Nemogući bijeg

Thomas (Dylan O’Brien) se budi u podzemnom svijetu ne sjećajući se ničega iz svoje prošlosti, i nije jedini. U zoni omeđenoj visokim kamenitim zidovima, koju nazivaju Glade, dočekuje ga grupa mladića (Gladera), koja čini zajednicu u kojoj svatko ima određeni zadatak, a koju predvodi Alby (Aml Ameen), ujedno i prvi zatočenik. S vremenom se mladići prisjete svog imena, no ne i prošlosti. Zajednicu okružuje veliki labirint, ujedno jedini izlaz. Tijekom dana društvo istražuje labirint tražeći prolaz, a vraća se kada padne mrak, kada se labirint zatvara. Na Thomasa nasrne Ben (Chris Sheffield), u bunilu zbog uboda bića tehnološko-organskog porijekla, kojeg nazivaju Griever, koje noću luta labirintom. Zaraženog Bena izbace u labirint i ostave da umre jer za njegovo stanje nema lijeka.

HRT2, 23.40, KOMEDIJA, Naš brat idiot

Ned (P. Rudd) sretno živi s djevojkom Janet (K. Hahn) i psom na imanju gdje uzgajaju organsko povrće. Ali jednoga dana dobrodušni Ned na tržnici proda čovjeku marihuanu. Ispostavi se da je to policajac, pa je Ned uhićen i optužen za prodaju droge. Kad izađe iz zatvora, budući da ga Janet više ne želi na imanju, završi kod svoje tri sestre. I tako je Ned jednoj uspio upropastiti brak, drugoj jedinu priliku za posao, a trećoj potencijalnu vezu.

NOVA TV, 23.45, AKCIJSKI TRILER, Ghost Rider 2: Nemogući bijeg

U novoj viziji, redatelja Marka Neveldine i Briana Taylora, Johnny se još uvijek bori sa svojim prokletstvom đavoljeg lovca na glave – ali riskira izgubiti sve kad se udruži s vođom skupine pobunjenih opata kako bi spasili dječaka od samoga đavla… a možda bi se i on mogao zauvijek osloboditi svoje kletve. Akcijska zvijezda Nicolas Cage bio je prisiljen prekinuti snimanje svojeg najnovijeg filma: “Ghost Rider: Spirit Of Vengeance” kako bi posjetio liječnika – jer su mu filmske čizme bile premale Film je ostvario nominaciju za najboljeg glumca na BET Awardsu 2012. godine za uloge Thora i Luthera.