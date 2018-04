TV PREPORUKA DANA: Polufinalna utakmica Liverpoola i Rome oživjet će sjećanja na susret iz 1984. kada su bolji bili Redsi

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Zapleši sa mnom

Jack (A. McCarthy) radi u kompaniji Drewa Claytona (C. Gillett) i posao mu je da daje financijske savjete o unosnim investicijama. Sposoban je u svom poslu i šef ga cijeni. K tome, hoda s Claytonovom kćeri Demi (S. A. Mills), koja očekuje kako će je Jack uskoro zaprositi. Ona je lijepa, dobra i bogata, pa Jackov najbolji prijatelj ne razumije zašto Jack oklijeva. Bliži se Božić i tradicionalni božićni ples Claytonovih zaposlenika, na kojemu se plešu valcer, fokstrot, samba, rumba i mnogi drugi plesovi o kojima Jack nema pojma. Kad jedne večeri slučajno ugleda natpis “plešimo valcer”, uđe u plesnu dvoranu u kojoj učiteljica plesa Christine (M. Nolden) poučava svoje polaznike. Jack joj objasni da svakako mora naučiti bar valcer za tri tjedna. Na satove dolazi svaku drugu večer. Jedne večeri dozna kako Christininoj plesnoj dvorani, koja na istom mjestu postoji desetljećima, prijeti rušenje, jer je neki investitor na tom mjestu odlučio graditi. Christina potraži savjet od Jacka, a on shvati da je tu investiciju savjetovao on osobno.

HRT1, 15.55, DRAMSKA SERIJA, Čuvarice ognjišta

Vrijeme je žetve, a Steph stenje pod količinom posla. Ali bliži se rok u kojem mora postići zadanu kvotu te je u opasnosti da izgubi farmu. Sarah se nađe u opasnoj situaciji, a Teresa mora donijeti važnu odluku. U međuvremenu pridošlica stvara napetost između Sare i Frances, a Joyce i Brindsleyje obraduju draži gosti. Kad Alison otkrije pravi razlog nesreće padobranaca, dođe do strašnog otkrića u vezi s tvornicom – može li upozoriti Frances prije nego što bude prekasno?

KANAL FOX, 20.00, AKCIJSKA SERIJA, MacGyver

Kako bi na što bolji način iskoristio svoj talent za nekonvencionalno rješavanje problema i zanimanje za znanost kako bi spasio ljudske živote, Angus (Lucas Till) stvara tajnu organizaciju unutar američke vlade. Njegovoj se ekipi na visokorizičnim misijama širom svijeta pridružuju bivši agent CIA-e Jack Dalton (George Eads) i Patricia Thornton (Sandrine Holt), bivša terenska agentica sada operativna direktorica te Riley Davis (Tristin Mays) nepredvidljiva računalna hakerica. Pod upravom Odjela za vanjske usluge, Macgyver preuzima odgovornost za spašavanje svijeta, ali i svojih kolega kada god se nađu u opasnosti. Druga sezona za MacGyvera i njegov tim prepuna je novih slučajeva koji će ih odvesti u razne države diljem svijeta – Azerbajdžan, Ekvador i Nigerija samo su neke od njih. No, ovoga puta osim poslovnih izazova, glavni junaci serije suočit će se i s privatnim problemima, a to je ponekad puno teže.

HRT2, 20.05, GLAZBENA EMISIJA, Koktel-bar: Tony Cetinski

Samo desetak dana nakon objave dugoočekivanog novog albuma Kao u snu, Tony Cetinski stiže u Koktel-bar! Cijeli album donosi novi zvuk koji Tony već dugo promovira na svojim nastupima a koji su njegovi fanovi odlično prihvatili te nema razloga da u tom zvuku ne uživamo i večeras. Tony će sa svojim bendom zasvirati ali će, naravno, u razgovoru s Uršulom Tolj otkriti svoje planove i osvrnuti se na svoju bogatu karijeru…

Čar emisiji dat će i ovaj put stalne rubrike Nešto drugo, Snimam ti pismo… i Koktel vijesti.

ARENA SPORT3, 20.45, NOGOMET, LP: Liverpool – Roma

Nakon što su iznenađujuće izbacili Manchester City i Barcelonu u četvrtfinalu, sada će Liverpool i Roma u međusobnom srazu tražiti jednog putnik za plasman u finale Lige prvaka koje će se igrati 26. svibnja na Olimpijskom stadionu u Kijevu. Liverpoolu će to biti deseto polufinale, pri čemu prvo u posljednjih deset godina, dok je Roma tek drugi put u svojoj povijesti u polufinalu elitnog natjecanja ‘Starog kontinenta’. “Redsi” su sedam puta stigli do finala i pet se puta uspeli na europski tron, dok je Roma samo jednom igrala finale i to 1984. kada je izgubila upravo od Liverpoola i to na svom Olimpicu poslije izvođenja jedanaesteraca.

HRT2, 21.00, AKCIJSKI KRIMI FILM, Velika pljačka

Film snimljen prema istinitoj priči u čijem su središtu dvojica prijatelja iz djetinjstva koji opljačkaju tvrtku s oklopnim vozilima i njujorški policajac koji im je na putu. Nakon što se ne uspije upisati u lokalnu policijsku akademiju, Chris Potamitis zadovolji se poslom zaštitara u tvrtki za prijevoz oklopnim vozilima Empire State. Chris grdno pogriješi kad slabo osiguranje tvrtke spomene najboljem prijatelju Eddieju i uskoro biva uvučen u kompleksan plan pljačke velike količine novca.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Snovi o budućnosti: Medicina budućnosti

Svi želimo živjeti što dulje i što zdravije. No bude li 2050. godine na Zemlji živjelo više od dvije milijarde ljudi starijih od 60 godina, medicina će se morati uhvatiti ukoštac s mnogobrojnim izazovima (rak, pretilost, kardiovaskularne bolesti) kako bi kvaliteta života bila što bolja. Danas postoje nevjerojatni projekti koji će nam promijeniti život. Neki od njih omogućit će nam samodijagnostiku u udobnosti našeg doma, popravak tjelesnih oštećenja i liječenje inteligentnim lijekovima. Kako će medicina izgledati 2050. godine? Hoće li se više baviti prevencijom nego liječenjem? Hoćemo li moći ispisivati organe na zahtjev? Hoće li pacijenti s tjelesnim oštećenjima moći nositi bioničke proteze? Hoćemo li postati besmrtni? U ovoj epizodi otkrivamo kako će medicina 2050. godine biti savršeno prilagođena pojedincu, a usto i dostupna svima. Kao što je znanstvena fantastika već predvidjela, medicina će 2050. godine biti reparativna i regenerativna.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldon je zapeo u istraživanju tamne tvari i raspada protona pa mu Penny pokuša pomoći dobrim savjetom. Naime, fitnes rutina koju prakticira svaki dan živcira Penny, ali ju ujedno pokreće i motivira pa Sheldon odluči pokušati nešto slično. Od prijatelja traži da ga iživciraju te aktiviraju osjećaj tjeskobe kako bi doživio prosvjetljenje pri istraživanju.

HRT3, 21.35, HUMORISTIČNA SERIJA, U autobusu

Kako bi olakšala udanim kondukterkama s malom djecom, tvrtka otvara vrtić koji vodi autoritativna starija njegovateljica. Stan misli da bi joj Olive bila dobra pomoćnica iako Olive nije osobito sposobna. Kad Olive razbije naočale, Stan i Jack moraju čuvati djecu umjesto nje.

DOMA TV, 22.15, AKCIJSKA SERIJA, Škorpion

Da bi popravili losanđeleski nuklearni reaktor koji je na rubu katastrofalnog kvara, Walter i tim nevoljko angažiraju problematičnog bivšeg člana.

HRT3, 22.45, DRAMA, Ljudski kapital

Na Badnjak auto udari konobara koji se na biciklu vraća kući nakon zabave iz prestižne privatne škole. Vozač pobjegne, a teško ozlijeđeni konobar ostane ležati na ulici te završi u bolnici na samrti. Sutradan taj događaj poveže živote dviju poznatih obitelji…

Film se temelji na američkom romanu “Human Capital” Stephena Amidona.

HRT1, 23.20, KRIMI SERIJA, Nijemi svjedok

Nikki i Jack istražuju slučaj čovjeka kojeg je nasmrt pregazio vlak podzemne željeznice. Kad vikaricu slijede i ubiju u tunelima podzemne željeznice, ekipa počinje nevoljko graditi slučaj shvaćajući da svi dokazi upućuju na njezinog izbezumljenog supruga. Nikki se udružuje s ambicioznim inspektorom Lukeom Nelsonom, zadivljena njegovom inteligencijom i suosjećajnošću. On je zamoli da preispita pojedinosti ubojstva njegovog oca koji je ubijen dok je on još bio dijete. Mladog krovopokrivača slijede i brutalno ubiju na povratku kući s posla. Nelson i Lyell, uz pomoć svojih suradnika, otkrivaju sumnjivca na snimci s nadzornih kamera u podzemnoj željeznici. Počinje opsežna potraga za osumnjičenim.

NOVA TV, 23.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Što je novo s Morganovima?

Imućni par s Manhattana, Paul i Meryl Morgan (Hugh Grant i Sarah Jessica Parker), na rubu je razvoda kad postanu svjedocima ubojstva i samim time metom plaćenog ubojice. U pokušaju da zaštiti svoje svjedoke, FBI preseli Morganove iz njihova voljenog grada u zabačeni gradić u Wyomingu, čime bi njihova veza, koja je ionako na klimavim nogama, mogla potpuno puknuti.

HRT2, 00.20, ROMANTIČNA DRAMA, Ljubavni posrednik

Ostarjeli Leo (J. Broadbent) putuje na mjesto gdje je proveo ljeto 1900. kao gost (J. Hollington) kod obitelji imućnog školskog prijatelja Marcusa Maudsleyja (S. Joslin). Prisjeća se kako je tamo proslavio svoj trinaesti rođendan i zagledao se u prijateljevu stariju sestru Marian (J. Vanderham) od koje je obitelj očekivala da se uda za lokalnog zemljoposjednika. Međutim, Marian je više zanimao lokalni zakupac, a Leo je poslužio kao posrednik koji je dostavljao njihove poruke čijih posljedica nije bio svjestan. Na kraju puta Leo se sastane s Marian (V. Redgrave) i njezinim unukom, a ona ga nagovori da joj opet bude posrednik.