TV PREPORUKA DANA: Policajacu (Sylvester Stallone) lakše je izaći na kraj s policajcem nego li s vlastitom majkom (Stani! Ili će moja mama pucati)

HRT2, 11.40, KOMEDIJA, Bronco Billy

Antoinette Lily (S. Locke) bogata je njujorška nasljednica, no bogatstvo će naslijediti ukoliko pronađe muža i uda se do tridesetog rođendana. Udaje se za vrlo siromašnog i ne baš karakternog Johna Arlingtona (G. Lewis), no odmah nakon vjenčanja ga napušta. Istodobno, njezina maćeha Irene (B. McKinsey) i odvjetnik, u dogovoru s Arlingtonom, proglašavaju Antoinette mrtvom. Ubojica je Arlington, a ubojstvo je počinio u neuračunljivom stanju i stoga je smješten u umobolnicu, a ona ostaje bez ičega. Traži prijevoz do sljedećeg grada i nabasa na Bronca Billyja (C. Eastwood) i njegov “Wild West Show”. Da bi je prevezao do sljedećeg grada Bronco zahtijeva da nastupi s trupom.

HRT2, 13.40, KRIMI FILM, McBride: Doktor je mrtav… zbilja mrtav

Odvjetnik McBride (J. Larroquette) poznat je po svom nekonvencionalnom pristupu svakom svom slučaju. Sada na sudu zastupa Harryja Eversa (S. Tobolowsky), kojemu bivša žena želi sudskim putem zabraniti da viđa djecu. Presudno svjedočenje dao je psihijatar dr. George Prescott. Evers u izljevu bijesa viče na psihijatra i optužuje ga za krivokletstvo. Iste večeri odlazi k psihijatru kući, s pištoljem u ruci, ulazi u njegovu sobu i prijeti kako će se ubiti zbog njegovog svjedočenja. No, Prescott nepomično sjedi za svojim stolom. Živčanog Eversa to još više razjari, krene prema stolu, spotakne se i pištolj slučajno opali. Prescottova glava padne na stol, a Evers, uvjeren kako ga je ubio, u panici odbacuje pištolj i zove Mikea McBridea. Ni pola sata kasnije, kad je McBride pozvao policiju, tj. svoju prijateljicu poručnicu Robertu (M. DuBois), tijelo je nestalo. Iako svi sumnjaju u njegov vid ili zdrav razum, McBride ispravno pretpostavlja kako je netko uklonio leš da nešto prikrije, a kad policija otkrije kako je u Prescottovoj čaši na stolu nađen otrov koji iz krvi nestaje nakon 36 sati, uvjeren je da ga intuicija vodi pravim putem. Istragu olakšava Prescottov dnevnik, no sudeći po njegovim zabilješkama, mnogi su mu željeli smrt.

HRT3, 19.00, KRIMI FILM, Bazen za utapanje

Lew Harper (P. Newman) iz Los Angelesa dolazi u južnjačku provinciju istraživati prijetnje njegovoj bivšoj bliskoj prijateljici Iris Devereaux (J. Woodward). Naime, Iris se boji da će njihov bivši vozač ispričati njezinom mužu da ga vara. Međutim, ta je priča tek namreškana površina jezera čije dubine kriju nemilosrdnu borbu za vrijedan teren bogat naftom, osobne interese lokalnog policajca, kao i razgranatu mrežu laži, ucjene i ubojstva, koja bi mogla ugroziti i Harperov život.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Tim liječi tinejdžera koji se zbog jakih bolova srušio nakon košarkaške utakmice. Dječak je rođen u stanju koje se naziva genetski mozaicizam, za što košarkaški tim nije znao. Pri rođenju roditelji su djetetu odredili spol te ga odgojili kao dječaka. No kako mu se stanje pogoršava, oni se pitaju jesu li dobro izabrali.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Sarah otkriva Elizabeth da ju je Regina pokušala otrovati i s Annom smišljaju plan kojim će se jednom zauvijek riješiti Regine. George Sari ogoli svoje srce. James se povjeri Henryju. Ali hoće li Harryjev povratak donijeti nevolje u raj? Olivia stekne neočekivanog prijatelja. Gino se zbog Anne pokušava pomiriti s Jamesom. Sir Richard silom se vrati Jacku i Carolyn u život. Regina se opasnom novom strategijom pokušava riješiti Sare. Roy je strog prema Harryju.

RTL TV, 20.45, DRAMSKA SERIJA, Horvatovi

Branimira je opasno uhvatio pubertet pa stalno škica Evu, a profesorica je njega i njegove prijatelje ulovila kako listaju časopise za odrasle. Franjo rješava probleme s dostavom, a uspio se posvađati i sa susjedom koja mu prijeti tužbom zbog buke iz kafića. Toliko se iznervirao da je doživio živčani slom, a Nikolina mu predlaže da krene s njom na jogu. Borna i Grga su se uvalili u probleme kada su „posudili“ auto Violetina bivšeg muža, a Stjepan pokušava djeci održati govor o seksu.

HRT2, 22.05, KOMEDIJA, Stani! ili će moja mama pucati

Joe Bomowski (S. Stallone) radi kao policijski detektiv u Los Angelesu. U ljubavnoj je vezi sa svojom šeficom poručnicom Gwen Harper (J. Williams) koja mu ljubomorno prigovara zbog telefonskih razgovora s nekom ženom. Ta žena je Joeova mama Tutti (E. Getty) koja živi u New Yorku i upravo mu stiže u posjet. Mama je mala, ali odlučna i obožava sina. Još uvijek je on za nju dijete kojem ona želi samo najbolje. Najprije mu dobro očisti kuću, koja je doduše bila čista, a onda mu i službeni pištolj opere u deterdžentu. Kako bi ga razveselila za rođendan, kupi mu mali mitraljez čija je prodaja zabranjena. Ona se udalji od prodavača, a njih napadnu i pobiju drugi kriminalci. Mama je svjedok ubojstva i zato odmah ode u Joeovu policijsku postaju. I dok Joe crveni od stida, mama zabavlja njegove kolege. No, to je tek početak. Mama će se umiješati i u Joeov ljubavni život, a “pozabavit” će se i s kriminalcima koje bi on trebao pohvatati.

DOMA TV, 22.45, TRILER SERIJA, Lucifer

U premijeri druge sezone, Luciferovu pozornost odvraća majčin bijeg iz pakla dok s Chloe istražuje ubojstvo stand-in glumice. U međuvremenu, nova forenzičarka Ella stavlja na kušnju Chloenu vjeru u Lucifera. Uz to, Amenadiel se nada da će ukrotiti Luciferovu divlju stranu dok se obojica nose s Mazeinom odsutnošću.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKI FILM, Smrtonosne igre

Brazil (Jean-Claude Van Damme) je plaćeni ubojica, spreman prihvatiti svaki posao za pravu cijenu. Flint (Scott Adkins) napušta svijet plaćenih ubojica nakon što zbog brutalnog napada okrutnog dilera njegova supruga završi u komi. Kada se pojavi nagrada za glavu hladnokrvnog dilera, i Brazil i Flint ga žele ubiti – jedan zbog novca, drugi zbog osvete. Zbog pokvarenih agenata Interpola i opakih pripadnika kriminalnog podzemlja koji ih progone, ova dvojica ubojica nevoljko udruže snage da bi brzo sredili svoju metu, prije nego što netko ukloni njih.