TV PREPORUKA DANA: Pogledajte s tri Oscara nagrađenu dramu Dobri dileri iz Dallasa te novu humorističnu seriju Ne diraj mi mamu

HRT2, 13.30, DRAMA, Sad ti je žao!

Jochem (S. Collier) je žrtva. Povod za to je njegova debljina, iako nije jako debeo. Pravi razlog je što su u njemu namirisali žrtvu, nekoga tko se ne može braniti. Zlostavljače predvode jedna djevojka, Sanne (C. Bakker), i dvojica dječaka uz nju. Svaki dan ga tuku, ucjenjuju, stavljaju mu na nos svinjsku njušku, za vrijeme razrednog fotografiranja njega skidaju do gola, a odjeću mu vješaju na stablo, tako da njega nema na zajedničkoj fotografiji, na ručku mu u lice guraju tanjur s pomfritom; mora umjesto jednoga od njih raznositi novina, majci kaže da to vrijeme provodi pišući zadaću s Davidom (R. Boissevain). David ima svoj bend. On vidi što rade s Jochemom, ne slaže se, ali se i ne miješa. Tek jedna od djevojaka,Vera (D. Witte), u koju je David zaljubljen, usuđuje se stati na Jochemovu stranu. Zbližavaju se u azilu za napuštene pse u kojemu ona volontira, a Jochem je doveo psa kojega je spasio iz zamke u šumi… Vrhunac je događaj na velikoj školskoj zabavi u prirodi. Sanne i druga dvojica prisilno napijaju Jochema. Jochem izjavljuje Veri da je zaljubljen u nju i trči za njom. Kako bi mu dokazala da je on ne zanima, vera se ljubi s Davidovim prijateljem iz benda, no to ne vidi Jochem, kako je planirala, nego David. Utučen, potresen, David prolazi pokraj mjesta gdje troje zlostavljača ponovno muče Jochema, on zove u pomoć, ali David odbrusi “gubi se” i samo produži. Jochem se sa zabave nije vratio kući.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Rat prije rata: Srbi na oružje

Kolovoz 1989. Kupari, vojno odmaralište armijske elite. Milošević, Jović i Kadijević zajedno će provesti dvanaest dana i uskladiti stavove uoči konačnog obračuna. Miloševićevi mitingaši uskoro će pokušati pohod na Hrvatsku i Sloveniju. Savez komunista Hrvatske za deset dana održava svoj izborni kongres. Neće dopustiti da im ulica bira rukovodstvo. No, pokazat će se uskoro da je policijska odlučnost trajala koliko i partijski kongres. Mjesec dana poslije na redu je novo partijsko okupljanje – XIV. kongres SKJ. Miloševićeva glasačka mašinerija pokušava nametnuti sustav “jedan čovjek, jedan glas”. Njegovu namjeru prozreli su i preduhitrili slovenski komunisti i napustili Kongres. Slijedili su ih i hrvatski kolege. Savez komunista Jugoslavije se raspao. Dva mjeseca uoči izbora u Hrvatskoj na dnevnom redu sjednice Saveznog Savjeta za zaštitu ustavnog poretka je obavještajna analiza o utjecaju novonastalih stranaka na sigurnost zemlje. Plan za vojnu intervenciju bio je na stolu. Bilo je samo pitanje kada ga provesti. Trideset godina poslije, već u dubokoj starosti, o detaljima tih planova progovorit će prvi put pred kamerama i njihov autor. Točno mjesec dana prije prvih demokratskih izbora u Hrvatskoj Srbija praktički donosi odluku o ratu za “Veliku Srbiju”. U svojim dnevnim bilješkama Borisav Jović opisao je sadržaj sastanka do najsitnijih detalja.

DOMA TV, 20.10, KRIMI SERIJA, Mentalist

Patrick Jane ulazi u direktan sukob s vidovnjakinjom koju sumnjiči za ubojstvo. U namjeri da dokaže da je takozvana vidovnjakinja varalica i ubojica, Jane dogovori seansu da razotkrije ubojicu. Dok policija za ubojstvo svjedoka tužilaštva i njegove djevojke sumnjiči dilera droge kojemu se sudi, Patrick Jane vidi drugi motiv za zločin kao i drugog osumnjičenika.

HRT2, 21.00, BIOGRAFSKA DRAMA, Dobri dileri iz Dallasa

Priča o Ronu Woodroofu (M. McConaughey) koji zbog ozlijede završi u bolnici i dozna da ima HIV. Woodroof živi u Dallasu, teče 1985. godina. Radi kao električar i sudjeluje na rodeu, previše puši, pije, uzima kokain i uživa u seksu bez zaštite. Kad sazna da ima HIV i da će umrijeti u roku od mjesec dana, odbija prihvatiti činjenicu da je bolestan, a potom ga obuzme ljutnja zato jer ima “pedersku” bolest. Kad se to pročuje, ubrzo ga obitelj i prijatelji počnu izbjegavati, dobije otkaz i ostane bez stana. U bolnici dozna da tretman AZT-om može produljiti život, ali u SAD-u ta je terapija eksperimentalna. Woodroof koji umire spreman je na borbu i iskoristit će svaku priliku da se domogne AZT-a… Scenarij je napisan prema životnoj priči Rona Woodroofa, koji je bio tema članka objavljenog u novinama “The Dallas Morning News” 1992. godine kad je Woodroof umro od HIV-a.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Novine

Blago Antić zajamči Dubravki Kardum da će njezin sin, tajkun Mario Kardum, biti pušten iz istražnog zatvora za koji dan. Dubravka mu zauzvrat uručuje izjavu njezine snahe Vanje Kardum koja teško kompromitira Ludviga Tomaševića. Blago predaje izjavu Dijani Mitrović kako bi je objavila u “Novinama”. Tomašević se zbog toga nalazi s Dijanom i pokušava je zaplašiti. Lara Tomašević kaže ocu da joj je najbolja prijateljica Barbara priznala da je trudna s njim. Tomašević joj zaprijeti da nikom ništa ne govori. Lara, Barbara i Larin dečko, diler Miki, sklanjaju se u Mikijev stan. Andrej Marinković napušta glasnogovornički položaj u Tomaševićevoj predsjedničkoj kampanji. Tomašević to mirno prihvaća te mu daje dokaze da je Dubravka Kardum skrivila prometnu nesreću s troje mrtvih.

NOVA TV, 22.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Ne diraj mi mamu

U glavnim ulogama vidjet ćemo između ostalih i Renea Bitorajca i Branka Đurića Đuru koji utjelovljuju partnere odvjetnike Budimira Ćorovića i Zlatka Sljepčevića. Osim poslovnog odnosa ovaj dvojac vežu i obiteljske poveznice. Naime, Budimir (Rene Bitorajac) koji je Zagrepčanin oženjen je za Sarajku, Zlatkovu sestru. Budimirovu punicu, i Zlatkovu majku Diku utjelovljuje glumica Jasna Diklić. Dika živi s Budimirom, a igrom okolnosti, u jednom trenutku Zlatko ostaje bez svog doma i tako nastaje nefunkcionalna obitelj u jednom stanu: sin, zet i punica, odnosno majka. U kafiću Paragraf 42 koji se nalazi odmah preko puta zgrade Suda, rješavat će se brojne pravno-sudske igre, te rasplitati razni obiteljski problemi.

HRT2, 22.55, KRIMI SERIJA, Most

Policija zaprima snimku s iznosom koji otmičari žele za Hansovo puštanje. Uspjeli su otkriti gdje se nalazi, ali kad su ga htjeli osloboditi, našli su jednog otmičara ubijenog, a Hans je odveden drugamo. Postoji li još osoba koje traže Hansa? Istovremeno je ubijen Morten Anker i u svim ubojstvima postoje detalji koji navode policiju na njihovu međusobnu povezanost. A i svi ubijeni imaju veze s blogericom Lisom Friis Andersen. Može li ona pomoći namamiti ubojicu u zamku? Saga je sve više iznervirana. Hans je odveden, mama na nju nasrće i fizički i psihički, a nova šefica Linn nije toliko obzirna kao Hans.

RTL2, 23.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Moderna obitelj

Claire i Phil odlučuju zamijeniti svoju tradicionalnu romantičnu rutinu za Valentinovo za nešto zabavnije i skandaloznije. Priređuju igru seksi uloga u hotelskom baru. Phil glumi lukavog prodavača Clivea Bixbyja, a Claire je Julianna. Bez prezimena, samo Julianna. Nešto kao Rihanna.

HRT3, 23.10, DRAMA, Osoblje

Romek Januchta (J. Machulski) osjećajan je i pošten mladić kojeg fascinira čarolija umjetnosti. Zaposli se kao krojač u operi. Suočene s realnošću prizora iza kulisa scenskih produkcija – čarkama, uskogrudnom zavisti, osvetoljubivosti i korupcijom – Romekove iluzije brzo ispare. Zbog pakosti jednog od izvođača Romekovog kolegu krojača otpuste, a Romek je prisiljen birati hoće li prijatelja denuncirati ili neće.

RTL TV, 23.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Rent-a-mama

Kate Holbrook (Tina Fey) uspješna je poslovna žena, koja je privatni život podredila karijeri. Sada, u kasnim tridesetima, konačno odluči da želi dijete, ali sazna ono što dotad nije znala – da ne može imati djecu. Usvojenje za nju nije opcija pa Kate pronađe surogat majku Angie Ostrowski (Amy Poehler), koja se pokaže kao vrlo neugodna i nedorasla tom zadatku. Kada Angie zatrudni, Kate se počne pripremati za majčinstvo na svoj tipično ambiociozan način. No kada se Angie pojavi na njezinim vratima jer nema gdje živjeti, stvari će se polako početi otimati kontroli. Različitih karakternih osobina, njih dvije ne mogu izbjeći sukobe. Kate pokušava balansirati svoj poslovni i privatni život u kojem se pojavljuje vlasnik lokalnog kafića sokova, Rob Ackerman (Greg Kinnear), s kojim se Kate počne viđati.

HRT1, 23.25, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: Radovan Vukadinović

Prof. dr. Radovan Vukadinović drži nastavu iz područja međunarodnih političkih odnosa i teorije vanjske politike. Bio je profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Predaje na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova RH i na Vojno-diplomatskoj školi. Poslijediplomsku nastavu vodi na Florida State University, gdje je gostujući profesor od 1985. godine. Predavao je na mnogim europskim, američkim i azijskim sveučilištima. Član je niza međunarodnih udruga i uprava institucija, voditelj projekata. S profesorom Vukadinovićem razgovaramo o energetskoj sigurnosti Europe, LNG terminalima i ulozi Hrvatske u energetskoj sigurnosti Europe, o tome kako to da u energetici nominalno slijedimo Amerikance, a realno Ruse, postoji li američko-ruski sukob oko energetske dominacije Europom, o ideji Uspravnice, LNG terminalima, energetskom, prometnom, telekomunikacijskom i financijskom povezivanju srednje Europe, o Intermariumu kao preteči ideje stare i nove Europe, o obnovi hladnog rata i ponovnoj podjeli Europe, o tome je li moguća federalna Europa, o tome što je to Europa koncentričnih krugova i koje su ine verzije nove europske podjele, potom o tome mijenja li Trump odnosom prema Europi svijet iz temelja te mijenjaju li populistička gibanja širom svijeta, od kraja osamdesetih do danas, sliku svijeta kakav je uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata, o multipolarnosti svijeta i značaju Kine, o gorkoj temi – Europi bez ideja, starog stanovništva, izloženoj migracijama, zatvorenoj kao tvrđava, o konzekvencama migracija te konačno o izborima u SAD-u.

NOVA TV, 23.40, AKCIJSKI FILM, Zapovjedni lanac

Specijalni operativac James Webster vraća se kući s dužnosti. Zatekne ga brutalno ubojstvo brata kojeg odmah pokušava osvetiti te pronaći njegove ubojice. No, u pokušaji za osvetom tone sve dublje u svijet korupcije i ubojstava i nađe se u središtu opasne urote.

HRT2, 23.55, AKCIJSKI KRIMI FILM, Point Blank

Walker (L. Marvin), njegova žena Lynne (S. Acker) i partner Mal Reese (J. Vernon) opljačkali su velik novac. Pri diobi plijena u praznoj ćeliji nekadašnjeg zatvora Alcatraza Reese zapuca na Walkera i pobjegne s Lynne i dolarima. Walker teško ranjen ipak preživi i nakon dvije godine želi se osvetiti Reesu i uzeti svoj dio. Reese je u međuvremenu postao jedan od glavnih ljudi u moćnoj gangsterskoj organizaciji. Policijski inspektor Yost (K. Wynn) želi ih uništiti tako da u to uključi Walkera pa mu otkrije adresu na kojoj sad živi Lynne.