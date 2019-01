TV PREPORUKA DANA: Pogledajte ogled između Hrvatske i Islanda na SP-u u rukometu te filmove Tajna u njihovim očima i Bijeg iz gulaga

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Blagdanski zadatak

Sarah (L. Gort) svake godine za Božić pomaže u svratištu za beskućnike. Ovog Božića pokušava naći psića za kojim tuguje jedan od njih, a kad ga nađe, i nju i psića udari autobus. Nađe se na mjestu odakle se umrli raspoređuju dalje. I dok je psić odmah propušten kroz vrata raja, Sarah nije na popisu. Anđeo na prijamnom šalteru vraća je na Zemlju, k bivšem dečku Jordanu (D. Theler), kojega je ostavila pred Božić i slomila mu srce. Sama mora otkriti što joj je zadatak, a to nije baš lako, jer Jordan ima svoj životni san ali i novu djevojku.

HRT3, 17.15, KRIMI SERIJA, Grantchester

U novoj sezoni Sidney i inspektor Geordie Keating moraju se suočiti s posljedicama svoje uspješne suradnje u borbi protiv zločina. Sidneyju, župniku u malom selu, to postaje sve teže. Sidney je prebolio rat i zadovoljan je životom. Sazrijeva i nastoji ispravno živjeti. Ali u životu nikada ništa nije jednostavno i kad Sidneyja lažno optuže za zločin, njegovo otkriće pravog krivca potrese cijelo selo. Sidney se mora suočiti s posljedicama svojih postupaka. Može li ustrajati i živjeti s teškom odlukom čak i kad se župa okrene protiv njega?

RTL TV, 17.25, SP U RUKOMETU: Island – Hrvatska

Prva utakmica protiv Islanda i pravi ulazak u pobjednički ritam izuzetno su važni, pogotovo što nam je Island direktni protivnik za prolaz u drugi krug. Europsko prvenstvo 2016. je bilo posljednje veliko natjecanje na kojem smo uzeli medalju (brončanu), dok smo posljednju medalju istog sjaja uzeli i na Svjetskom prvenstvu 2013. Iako je primarni cilj, kako kaže Lino Červar, plasman među prvih 7 i odlazak na Olimpijske igre, čak i od ovako pomlađene Hrvatske uvijek se očekuje polufinale i borba za najviši plasman.

HRT1, 20.05, PSIHOLOŠKI TRILER, Tajna u njihovim očima

FBI-ev istražitelj Ray Kasten (C. Ejiofor) i istražiteljica tužiteljstva Jess Cobb (J. Roberts) dobili su anoniman poziv da je u blizini džamije Al-Ankara pronađeno žensko tijelo. Na teren je otišao Ray i otkrio da je silovana i ubijena djevojka Jessina kći. Jess je to potpuno slomilo, a uspješan tim kojem je pripadala i Claire Sloan (N. Kidman) se raspao. Ray je nakon 13 godina istraživanja našao novi trag koji razotkriva tajne iz prošlosti i ubojicu te se ponovno sastao s Jess.

HRT2, 20.05, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Harry Potter i Princ miješane krvi

Pred Harryjem i njegovim prijateljima šesta je godina u Hogwartsu u kojoj će se Harry preko prof. Dumbledora uputiti u tajne Voldemortove prošlosti, doći do tajanstvene knjige, čak se i zaljubiti. Pred mladim čarobnjacima, Harryjem, Ronom i Hermione, novi su izazovi i opasnosti s kojima se moraju suočiti… “Harry Potter i Princ miješane krvi” nominiran je za Oscara 2010. u jednoj kategoriji, BAFTA-u u dvije kategorije itd.

RTL TV, 20.55, SP U RUKOMETU: Bahrein – Španjolska

Treća utakmica dana naše grupe te druga u prijenosu na glavnom kanalu jest ona između Bahreina i Španjolske. Naravno, Španjolska je izraziti favorit u utakmici, jednako tako i favorit naše grupe i jedan od favorita prvenstva, dok je Bahrein reprezentacija autsajder, koja se plasirala na SP kao druga reprezentacija azijskog prvenstva te se sigurno neće predati protiv jakih suparnika. Španjolska, aktualni prvak Europe, koja je na krilima mladića Alexa i Daniela Dušebajeva te Ferrána Soléa impresivno odigrala pripremne utakmice, pokazala je da će na ovom prvenstvu otići daleko.

HRT1, 22.30, DRAMA, Bijeg iz gulaga

Poljskog vojnika Janusza (J. Sturgess) 1939. sovjetske vlasti optužile su za špijunažu, kazna je bila 20 godina gulaga. Tamo upoznaje američkog inženjera Smitha (E. Harris), glumca Khabarova (M. Strong), ruskog kriminalca Valku (C. Farrell), umjetnika i kuhara Tomasza (A. Potocean), Poljaka Kazika (S. Urzendowsky), letonskog svećenika Vossa (G. Skarsgard) i jugoslavenskog računovođu Zorana (D. Bučur). Nekoliko njih je odlučilo pobjeći. S malo hrane i opreme i bez ikakvoga znanja o tome gdje se nalaze ili kamo idu, kreću na putovanje na kojem ih čekaju nezamislive teškoće. Na dugom i neizvjesnom putu pridružila im se i jedna žena (S. Ronan), a jedino što je bilo važno – nastaviti dalje.

HRT2, 22.35, DOKUMENTARNI FILM, Kensingtonska palača – dostojna princeze

Uz pomoć arhive, upućenih sugovornika i igrane rekonstrukcije, odlazimo u unutrašnjost Kensingtonske palače, koja je već 329 godina kraljevska rezidencija. Gotovo je sto godina starija od Buckinghamske palače i uistinu je spektakularan kraljevski posjed u kojem trenutačno žive dobro poznate kraljevske ličnosti, uključujući budućega kralja Williama i njegovu suprugu Kate te novi glamurozni par kuće Windsor – Harryja i njegovu suprugu Amerikanku Meghan Markle. U Kensingtonskoj palači rodila se i odrasla kraljica Viktorija. Ondje su se najveće holivudske zvijezde zabavljale s princezom Margaret i njezinim mužem Anthonyjem Armstrong-Jonesom. Također, ondje se princeza Diana preobrazila u svjetsku ikonu.

RTL TV, 22.40, AKCIJSKI TRILER, Marinac iznad zakona

John Triton (John Cena), marinac i heroj iračkog rata, otpušten je protiv svoje volje iz službe i vraća se kući. No kada skupina kradljivaca dijamanata pod vodstvom beskrupuloznog Romea (Robert Patrick) otme njegovu ženu Kate (Kelly Carlson), John kreće u potragu i ne želi se zaustaviti dok ne oslobodi svoju voljenu i kazni zločince.

NOVA TV, 23.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kako biti solo

Postoji pravi način kako biti solo, a postoji i loš način za to, no postoji i… Alice. Robin, Lucy, Meg, Tom. David. New York je pun usamljenih srca koji traže svoj savršeni par, ljubavnu povezanost ili nešto manje. Negdje između ljubavnih poruka i veza za jednu noć je ono što svi samci imaju zajedničko, a to je učiti kako biti solo u svijetu s bezbroj definicija ljubavi. Spavanje u gradu koji nikada ne spava nikada nije bilo zabavnije!

RTL TV, 00.15, HOROR, Sotona

Detektiv Bowden tuguje za gubitkom supruge i sina, koje je prije nekoliko godina pregazio nepoznati vozač i bez grižnje savijesti pobjegao s mjesta nesreće. Novi slučaj detektiva Bowdena (Chris Messina) vodi do osobe koja je skočila s nebodera na krov kamiona. U međuvremenu, petero stranaca je zaglavljeno u dizalu u istom neboderu. Komunikacija s dizalom je prekinuta, no zaštitari mogu promatrati putnike u liftu preko CCTV kamera. Nervoza u dizalu se pojačava pa zaštitari zovu Bowdena, koji pokušava doznati njihova imena.