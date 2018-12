TV PREPORUKA DANA: Pogledajte filmove Sve najbolje, Aladin, Mamurluk 2, McCabe i gospođa Miller i Dobra godina

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Sve o Eveinom domjenku

Evelyn Wright (H. Duff) radi u agenciji za planiranje zabava raznih namjena. Život joj je neprastana strka, jer je stanje uvijek napeto i neizvjesno: agencija, pa tako i njezina plaća, ovise o svakom poslu. Najveći posao sezone stiže od nekoga tko inzistira da planerica bude upravo ona. Tek kad je šefica upozna s izbirljivim klijentom, shvati da je to mladić kojega je večer ranije upoznala u baru. On je iz Los Angelesa i želi da mu Eve organizira zabavu za 300 ljudi. Evina šefica Elizabeth (C. Sellecca) prijeti joj da će je otpustiti ako nešto zabrlja. Eve i ne sluti da će ostatak njezinoga života ovisiti o tome hoće li sljedeće jutro stići na sljedeći let za Los Angeles. Ali mi pratimo obje verzije razvoja događaja: ako stigne, i ako ne stigne na avion.

HRT3, 14.40, VESTERN, Na ratnoj stazi

John Vicker (E. O’Brien) napokon je ušao u trag jednom od trojice muškaraca koji su ubili ljubav njegovog života. Prije nego što je umro, zločinac je otkrio da su se preostala dvojica pridružila konjici. Stoga Vickers, koji je bivši časnik, u potrazi za privatnom osvetom također pristupi Custerovoj konjici.

HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Dok Murdoch istražuje neobičnu smrt nogometaša, Brackenreid se angažira oko kvalifikacija momčadi za olimpijske igre.

HRT2, 16.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Tajni život zoološkog vrta

Gledamo nastavak pionirske dokumentarne serije snimljene u Chesteru, najpopularnijem britanskom zoološkom vrtu. Grevyjeve zebre Florence i Nadine uskoro će se oždrijebiti. No nemoguće je predvidjeti točan dan pa timaritelji moraju budno paziti na obje. I druge životinje nastoje dobiti pomladak. Iblis je azijski lav, jedna od najrjeđih životinja na svijetu. Čini se da njegova družica Kumari više nije zainteresirana za njega. Nakon što su timaritelji ustanovili da su oboje zdravi, Iblisa zapošljavaju postavljanjem strvina na stabla kako bi ostao u formi. Hoće li impresionirati Kumari? Bradavičasta svinja Magnum pod pritiskom je roditeljstva. Sve teže kontrolira dvoje starije djece, Dobbyja i Nevillea. Zbog stresa mu ispada dlaka, a još mora trpjeti i sramotu zbog odgrižena repa. Hoće li uspjeti dovesti obitelj u red?

RTL2, 19.15, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Kandidatima koji se natječu za mjesto u njegovom timu House daje zahtjevan zadatak, a to je liječenje buntovnog punk gitarista (Jeremy Renner) koji iza sebe ima godine i godine konzumiranja droga. Onaj tko postavi dijagnozu ulazi u tim.

HRT3, 20.05, DRAMA, McCabe i gospođa Miller

Na prijelazu stoljeća u jedan grad na sjeveru Amerike stiže kockar (W. Beatty) i ulaže novac u lanac bordela za rudare. No, njegov će unosan posao pokvariti sukobi s revolverašima, a on nije vičan baratanju oružjem… “McCabe i gospođa Miller” najbolji je film nekada slavnoga američkog filmaša Roberta Altmana. To je elegična priča koja pokušava svijet Divljeg zapada gledati kroz prizmu apsurda i demitologizacije tradicionalnih motiva. Umjesto revolveraša glavni je junak biznismen koji ne zna pucati, a umjesto ljepotice s ranča glavna je junakinja prostitutka koja brine o svojim poslovnim knjigama.

DOMA TV, 20.05, KRIMI SERIJA, Mentalist

Kada zaposlenik banke bude ubijen tijekom pljačke, Jane i tim tragaju za ubojicom. Istodobno, Lisbon sve dublje upada u rivalstvo CBI-a i FBI-a. Kada Rigsbyjeva oca (gostuje William Forsythe) pronađu ozlijeđenog na mjestu zločina, tim mora otkriti je li to posljedica dugogodišnjeg rata bandi u malome gradu. Bivši redoviti glumac serije Pruitt Taylor Vince vraća se kao J. J. LaRoche, a Max Martini glumi bivšeg člana bande Fletchera Mossa.

HRT2, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, Klub 7

Gdje će poznati ispraćati 2018. te koji im je najluđi doček Nove godine u životu? Kakve haljine su ove zime u trendu te što odjenuti za najdulju noć u godini? Što ćemo gledati u specijalnoj novogodišnjoj emisiji A strana? Istražili smo noćni život Moskve, isprobali najbolje ruske tradicionalne recepte, provjerili gdje će diplomati biti za Staru godinu, jeli u vrhunskim restoranima na Kvarneru. Donosimo i intervju tjedna s uspješnom odvjetnicom Jadrankom Sloković, koji mnogi smatraju najbolje odjevenom Hrvaticom.

RTL TV, 21.00, ANIMIRANI MJUZIKL, Aladin

U Agrabahu, vezir Jafar (Božidar Smiljanić) i njegova papiga Lago traže svjetiljku koja ispunjava želje onome koji je protrlja. Ona se nalazi u Špilji čuda, no u špilju može ući samo čovjek koji ima dušu poput čistog dijamanta. U međuvremenu, u gradu Aladin (Dušan Bućan) bježi od sultanove straže jer je ukrao kruh. Nešto kasnije, Aladin ugleda princa kako ulazi u palaču kako bi zaprosio princezu Jasminu (Zrinka Cvitešić), koja se odbija udati za njega i govori ocu da želi poći za čovjeka kojeg voli. Aladin i njegov majmun Abu vrate se u napuštenu zgradu, koja im je dom, te Aladin obeća Abuu da će jednog dana živjeti u palači. Idućeg dana Jasmina se iskrada iz palače kako bi doživjela život običnog puka. Na tržnici Aladin spasi Jasminu te se ubrzo zaljubi u nju. U međuvremenu, Jafar otkrije kako je Aladin prava osoba koja može ući u špilju i domoći se svjetiljke te naredi stražarima da ga uhite.

HRT2, 21.00, DRAMA, Sve najbolje

U božićno vrijeme, kad svatko svakome želi sve najbolje, isprepleću se sudbine usamljene slastičarke Verice (Ksenija Marinković) koja je davno odustala od traženja “onog pravog”, svjetski uspješne operne pjevačice Brankice (Renata Pokupić) razočarane u ljubav i karizmatičnog baritona Martina (Ozren Grabarić) koji se oporavlja od bračnog brodoloma. Da bude još manje jednostavno, u priču se upleću i slatkorječivi soboslikar (Goran Navojec) po zavodničkim vještinama dorastao Don Giovanniju, dvije medicinske sestre (Ksenija Pajić i Dora Fišter Toš) koje pokušavaju razumjeti kako funkcionira muški mozak te jedan poljoprivrednik (Bogdan Diklić) vrlo neobičnih talenata. Malo je vjerojatno da u ovom prepletanju veliku ulogu mogu imati i grupica žohara, medenjaci i jedna operna arija, ali je u ovoj pripovijesti baš tako.

HRT3, 22.00, DRAMA, Zemlja obilja

Kroz oči mlade Amerikanke Lane (M. Williams), koja je godinama s roditeljima misionarima živjela u Africi i na Bliskom istoku, otkrivamo kako je živjeti u SAD-u poslije napada 11. rujna 2001. Sada u Los Angelesu radi u centru za pomoć beskućnicima i u potrazi je za jedinim rođakom u SAD-u, bratom svoje pokojne majke, Paulom (J. Diehl)… Na festivalu u Veneciji 2004. Wim Wenders je za taj film dobio nagradu UNESCO-a i nominiran je za Zlatnog lava.

NOVA TV, 22.05, KOMEDIJA, Mamurluk 2

U nastavku Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms), Alan (Zach Galifianakis) i Doug (Justin Bartha) otputuju na egzotični Tajland na Stuevo vjenčanje. Nakon Dougove nezaboravne momačke večeri u Las Vegasu, Stu ne želi riskirati i odlučuje se za doručak prije vjenčanja. No, stvari ipak ne idu uvijek onako kako smo ih planirali. Što se dogodi u Vegasu, možda ostaje u Vegasu, ali što se dogodi u Bangkoku, ne možete ni zamisliti – majmuni, tetovaže i povratak g. Chowa!

RTL TV, 23.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dobra godina

Upravo to riječi su koje je malenome Maxu davno rekao ujak Henry, poznati francuski vinar. Danas, 40-ak godina kasnije, Max Skinner (Russell Crowe) megauspješni je britanski stručnjak za investicije kojemu se čitav život sveo samo na posao. No kad dobije tužnu vijest o ujakovoj smrti, njegov se život iz korijena mijenja. Naslijedio je, naime, isti onaj vinograd u kojemu je kao dječak s ujakom provodio najljepše praznike u životu. Max odmah odluči otputovati u Francusku, ali samo s jednom namjerom – doznati pravu vrijednost imanja i prodati ga. No već prvi susret s dobro poznatim vinogradom vratit će mu dječačke uspomene: ujakove savjete, partije šaha, kušanje vrhunskog vina i igru s vršnjacima… A kad sasvim slučajno upozna zanosnu Francuskinju Fanny (Marion Cotillard), upast će u brojne nevolje te otkriti dio sebe za koji je mislio da je davno izgubljen.

HRT2, 23.25, KOMEDIJA, Stara gunđala 2

Dvojica starih neprijatelja, John (J. Lemmon) i Max (W. Matthau), imaju nove probleme. Max je usamljen i ljubomoran što mu je John preoteo Ariel (Ann-Margret) i sada je u sretnom braku. Njih dvojica i dalje jedan drugome smišljaju sitne smicalice i toliko se mrze da ne bi mogli živjeti jedan bez drugoga. Johnova kći i Maxov sin odlučili su se vjenčati, pa dvojica staraca privremeno obustavljaju rat. U gradić je stigla lijepa Maria Raggeti (S. Loren), rastavljena žena srednjih godina koja, pokraj jezera na kojem pecaju Max i John, želi otvoriti restoran. Max i John protive se restoranu, a Max se, ni ne sluteći, postupno zaljubi u Mariu. Ni Maria nije ravnodušna prema Maxu, pa je još jedna velika ljubav na pomolu.

HRT1, 23.35, HUMORISTIČNA SERIJA, Sve zbog jednog dječaka

Marcus jedan dan pomaže školskom ravnatelju i upoznaje Sheau, buntovnu 14-godišnjakinju te se zaljubi. Preuzme odgovornost za školski incident koji je skrivila.