TV PREPORUKA DANA: Pogledajte drame Operacija Valkira, Poput tebe i Heineken: Otmica kralja piva te trilere Ne reci ni riječ i Most špijuna

HRT2, 12.35, TRLER, Ukradena mladost

Chad (C. Hittinger) ima dvadeset i jednu godinu i student je, a Angela (T. Spreitler) je srednjoškolka koja nema previše iskustva s dečkima. No, veza s Chadom čini se savršenom, jer je i Chad savršen, zgodan, dobar, zaljubljen, čak i bogat. On joj povjerava kako ugledna kongresnica Lauren (L. Purl) nije njegova prava majka, on je posvojeno dijete, a njegova prava majka nije živa. Kad Angela ostane u drugom stanju, strepi od toga kako će Chad primiti tu vijest, no Chad je presretan, a njegovo ponašanje prema Angeli postane još brižnije… Čak i previše brižno.

HRT1, 17.20, MOZAIČNA EMISIJA, Kod nas doma

Vlasnik velikog broja hitova, pa čak i evergreena, skladatelj koji je stalno u top 10 najslušanijih u Hrvatskoj, Neno Belan stiže Kod nas doma! Prisjetit će se sebe kao klinca, ali i faze Đavola jer su na tržištu opet jako tražene baš te pjesme. O zajedničkoj glazbenoj suradnji govorit će pjevačica i glumica Maja Posavec a otkrit ćemo i kakav je Neno kao otac jer uz njega gostuje i njegova kći, Nikolina Belan. Od pet pjesama Neno Belan i Fiumens izvest će tri iz faze Đavola, a dvije iz novijeg razdoblja ovog splitskog glazbenika s riječkom adresom.

RTL TV, 20.00, RATNA DRAMA, Operacija Valkira

U trenutku kada je bilo jasno da će nacistička Njemačka doživjeti slom, njemački generali kuju plan kako ukloniti Hitlera i spasiti naciju od potpunog uništenja i katastrofe. Na čelu urotnika je pukovnik Claus von Stauffenberg (Tom Cruise), provjereni i iskusni ratnik Reicha koji je za domovinu žrtvovao oko i ruku. Uz pomoć pobunjenih časnika smislio je plan atentata na nedodirljivog vođu i svrgnuće vlade. Ustanak je nazvan Operacija Valkira. Destruktivno ludilo koje je Njemačka nametnula svijetu postalo je neizdrživo do tada neupitno odanom vojniku. Riskirajući svoj život i živote svoje obitelji odlučio je izdati Führera.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Nijemi svjedok

Nakon što otac i sin iz londonskog East Enda život izgube u šokantnoj prometnoj nesreći, Nikki i Jack nađu se rame uz rame s policajcem koji žudi za osvetom. Clarissa pozove svog bivšeg muža Maxa, stručnjaka za digitalnu forenziku, da im pomogne riješiti slučaj, a usput otkrije i alarmantni videodokaz. Nikki pomaže Becky da nadvlada traumu izazvanu otkrićem da joj je otac umiješan u ubojstva. Jackova paranoja da će Clarissa otići pojača se nakon što im se pridruži Max. A ključ zagonetke pronalaze u smrti nastavnika.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Astroturizam – Doživjeti svemir

Jeste li ikad pokušali gledati noćno nebo? Koliko zvijezda vidite? Svjetlosno onečišćenje moglo bi ugasiti zvijezde u očima razvijenog svijeta. Španjolska slovi kao najbolja destinacija u Europi za uživanje u astronomiji i trendu koji je u porastu – astroturizmu. To je inteligentno putovanje koje nudi jedinstvena i nezaboravna iskustva koja ljudi sa svih strana svijeta dolaze otkriti na jugozapad Europe. U 21. stoljeću tamna neba postala su kulturni resurs, motor koji pokreće održiv razvoj i izvor bogatstva.

HRT1, 21.10, TRILER, Ne reci ni riječ

Skupina lopova ukrade skupocjen dragulj, a tijekom krađe dvojica prevare vođu, Patricka Kostera (S. Bean), i pobjegnu s plijenom. Deset godina poslije ugledni njujorški psihijatar Nathan Conrad (M. Douglas) pozvan je da liječi mladu Elisabeth (B. Murphy) koja boluje od shizofrenije. Saznavši za to, Patrick kidnapira liječnikovu kćer Aggie (F. Janssen), prisiljavajući Nathana da pokuša saznati od pacijentice neke tajne koje bi ga dovele do ukradenog dragulja. Istodobno, i Nathan računa na eventualnu Elisabethinu pomoć kako bi ušao u trag otmičaru.

VIASAT EXPLORE, 21.45, ZABAVNA EMISIJA, Taskmaster: Nemogući zadaci

‘Meštar od zadataka’, Greg Davies, zadaje niz nevjerojatnih zadataka skupini komičara te sa svojim pomoćnikom i desnom rukom, Alexom Horneom, bodri natjecatelje potičući ih na kreativnu borbenost. Bez obzira na to pokušavaju li naslikati konja jašući na konju, napuniti suzama čašicu za jaje ili ‘dati pet’ 55-godišnjaku, jedno je sigurno: komičari još nikad nisu bili toliko borbeni.

NOVA TV, 21.50, DRAMA, Poput tebe

Šesnaestogodišnja Lucy (Sarah Bolger) nadasve je muškobanjasta djevojka. Dobro se slaže s ocem Chuckom (James Marsden), no često su razdvojeni i po nekoliko mjeseci dok je on poslovno u Kanadi. Njezin odnos s majkom Lainee (Claire Danes) je ležeran. Uskoro će Lucy početi razotkrivati svoju seksualnost. Brzo se upušta u vezu s najboljim prijateljem Kennyjem (Thomas Mann) te počinje shvaćati da brak njezinih roditelja i nije tako čvrst kao što je mislila.

HRT2, 21.50, KRIMI SERIJA, Povrh jezera

Robin se prvi put sastaje sa svojom kćeri Mary u Kineskoj četvrti, zbog čega je Mary vidno nervozna. Za to vrijeme, nalaz DNK pokazuje da Kineskinja nije bila u rodu s fetusom. Robin zaključuje da mu je zacijelo bila zamjenska majka pa s Mirandom odluči istražiti klinike za umjetnu oplodnju. Miranda otkriva Robin da su ona i Adrian zaljubljeni i da se silno vesele što će dobiti dijete. Mary se pak posvađa s roditeljima zato što se bezobrazno ponašaju prema njezinu dečku Pussu.

RTL TV, 22.15, TRILER, Most špijuna

Hladni rat je u punom jeku, a napetosti između SAD-a i SSSR-a su na vrhuncu. I dok paranoja raste, u New Yorku je Rudolf Abel (Mark Rylance) uhićen pod optužbom da je sovjetski agent. Kriv zbog slanja šifriranih poruka Rusima, Abel je sada u nemilosti američke pravde. Samostalni odvjetnik James B. Donovan (Tom Hanks), cijenjeni bivši tužitelj na Nürnberškom suđenju, preuzeo je nezahvalnu ulogu obrane Abela kako bi javnost svjedočila poštenom suđenju, koje zapravo ima samo jedan rasplet. No Donovan drži da svaki optuženik zaslužuje najbolju moguću obranu koja mu se može pružiti, pa tako i Abel. Osim toga, Donovan ne odstupa od načela pravde i osnovnih ljudski prava, pa tako odbije suradnju s CIA-om, koja od njega traži da povrijedi povjerljivi odnos odvjetnika i klijenta. Iako osuđen, Donovan spašava Abela od smrtne kazne jer tvrdi da je on bio samo dobar vojnik koji je slušao zapovijedi svoje zemlje, te bi, osim toga, mogao biti koristan SAD-u pri razmjeni zatvorenika. Zbog svog principijelnog stajališta, Donovan i njegova obitelj izloženi su pritisku i maltretiranju javnosti, koja se čak ne ustručava pucati na njih. Uskoro, daljnjim razvojem situacije, Donovan odlazi u Berlin kako bi pregovarao u razmjeni zarobljenika nakon što je na sudu pokazao iznimne vještine te impresionirao operativca Hoffmana (Scott Shepard).

HRT2, 22.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Kraljevske žene windsorske

Način na koji dinastija Windsor bira prikladne kraljevske supruge mijenjao se s vremenom te su one evoluirale od aristokratkinja do pučanki, a sada i do strankinje. No nijednoj kraljevskoj nevjesti put do oltara nije bio jednostavan. Progone ih mediji i opsjedaju ih tajne iz prošlosti, a nakon vjenčanja često ih čeka novi život u zlatnom kavezu. Ne postoji popis pravila koji kraljevske supruge mogu slijediti te nova nevjesta mora naučiti prihvatiti tradiciju i uklopiti se u najslavniju obitelj na svijetu. A na kraju, dok je pod povećalom javnosti, suočava se i s golemim očekivanjima na svoj veliki dan. Nekima je pritisak bio prevelik te je izazvao tremu i mogućnost da cijelo vjenčanje bude otkazano.

NOVA TV, 23.35, KOMEDIJA, Od klinke do komada

Nesretnoj se 13-godišnjakinji preko noći ispunila želja te je postala 30-godišnjakinja žena. Jenna Rink (Judy Greer) ima trinaest godina 1987. godine. Njezini je roditelji guše, a popularni klinci u školi ignoriraju. Kad se njezin rođendanski tulum pretvori u katastrofu, Jenna zaželi da se pretvori u odraslu osobu kako bi mogla imati život kakav je oduvijek željela. Sljedećeg dana Jenna shvati da je 2004. godina, a ona je predivna, uspješna 30-godišnjakinja (Jennifer Garner), koja ima dobar posao i lijep stan. Zbunjena se Jenna postupno uživi u novi život, no ubrzo shvati da nešto nedostaje, a to je njezin nekadašnji najbolji prijatelj Matt. Kad ga odluči potražiti, saznaje da ona i Matt (Mark Ruffalo) više nisu u kontaktu te da se on uskoro ženi. Jenna shvati da sve to što ima ipak nije dovoljno te želi vratiti svog najboljeg prijatelja.

HRT1, 23.45, KRIMI DRAMA, Heineken: Otmica kralja piva

1983. godine glavni direktor pivovare Heineken, koju je osnovao njegov djed 1864., Alfred Freddy Heineken (A. Hopkins), otet je zajedno sa svojim vozačem. Radnja filma prati sve što su proživljavali tijekom mučnog zatočeništva te kako je sve na kraju završilo… Scenarij je napisan prema knjizi “Kidnapping Freddy Heineken” nizozemskog novinara Petera R. de Vriesa.

RTL TV, 00.50, HUMORNA DRAMA, Frank

Jon Burroughs (Domenall Gleeson) stvarajući glazbu bježi od okova dosadne svakodnevice. Svidi se karizmatičnom frontmenu benda Soronprfbs Franku (Michael Fassbender) i odlaze u šumu snimiti album. Jon neprestano ulazi u sukobe s glazbenicom Clarom (Maggie Gyllenhall), a sprijateljuje se s Donom (Scoot McNairy), koji ima dijagnosticiranu mentalnu bolest, a tu su i preostali članovi benda Nana (Carla Azar) i Baraque (François Civil). Jonu se otvara prilika kad ga je Soronprfbs pozvao na suradnju jer su dotad društvene mreže, ponajprije Twitter, bile njegov način komuniciranja, što se pojačava čim postane dio benda. Frank na ramenima nosi golemu umjetnu glavu koju ne skida ni pod tušem i svojom pojavom te glazbenim vizionarstvom privlači pažnju gdje god se pojavi.