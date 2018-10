TV PREPORUKA DANA: Početak vikenda bit će u znaku komedija Zgodna žena i Svakog gosta tri dana dosta te horora Smrtonosni pad i Mama

HRT2, 13.35, DRAMA, Život s Chase

Chase Philips (H. Mirren) odrasla je na otoku Martha’s Vineyard. Ima muža (B. Bridges) i dvojicu sinova. Upravo je došla s liječenja zbog živčanog sloma. Njezin stariji sin Mali Richard ne želi s njom ni razgovarati, smatra je ludom, a mlađi Jason joj je privržen. Muž je voli, ali je nemoćan. Angažira djevojku za pomoć oko djece, Elizabeth (K. Sedgwick). Isprva Chase doslovno muči Elizabeth, a djevojka sve strpljivo podnosi. Naime, njezina majka bolovala je od depresije i ubila se kad je Elizabeth bila mala, a njezina sestra Katherine živi u bolnici za psihičke bolesnike. Ta sličnost između dviju žena stvara bliskost, u jednom trenutku Chase čak povjeruje i da voli Elizabeth kao ženu, ali shvati na kraju da se uz Elizabeth osjetila živom kako nikad prije nije. Kad Elizabeth ode s otoka, život Philipsovih vraća se u normalu.

HRT1, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Svakog gosta tri dana dosta

Molly (K. Hudson) i Carl Peterson (M. Dillon) zaljubljeni su i sretni. Sve u njihovom životu je savršeno: Carl ima dobru karijeru i plaću u poduzeću Mollynog oca, imaju lijepu kuću i dovoljno novca, slažu se u svemu. Jedini oblak koji se nadvija nad nepomućenu vedrinu bit će “pegulasti” Dupree (O. Wilson), Carlov najbolji prijatelj, koji zbog njihovog vjenčanja ostaje bez posla i bez stana. Kako prijatelju treba pomoći u nevolji, Carl ga prima u kuću. Međutim, Dupree ostaje puno duže nego što su oni mislili.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Jesu li videoigre zaista toliko štetne?

Ekipa ovog dokumentarca poseže za najnovijim znanstvenim otkrićima i sastaje se sa strastvenim igračima, novinarima, programerima, psiholozima i neuroznanstvenicima kako bi otkrila kakav učinak igranje videoigara ima na naš mozak.

Saznajemo i na koji način autori igrica osmišljavaju svoje igre kako bi osigurali da kod igrača dopru do idealne točke između frustracije i dosade. Doznat ćemo i o znanstvenim testiranjima koja se provode diljem svijeta kako bi se shvatio učinak igranja videoigara na ponašanje, fiziologiju i neurobiologiju.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Endeavour, mladi Morse

Umorstvo na međunarodnom sportskom natjecanju razotkrije špijunsku spletku staru desetljećima. Thursday istražuje napad na Eddieja Nera.

HRT2, 21.35, KRIMI SERIJA, Nezaboravljeni

Sunny i dalje istražuje život Davida Walkera. Otkriva da je bio čovjek s mnogo problema. Marion je s Cassie obavila neugodan razgovor o svojoj prošlosti. Istraga otkriva njezine bliske veze s aktivistom IRA-e. I dok im se policijska istraga sve više približava, Sara i Colin partnerima napokon otkrivaju tajne svoje prošlosti.

HRT1, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Slavni holivudski parovi: Katherine Hepburn i Spencer Tracy

Priča o Katharine Hepburn, poznatoj po ekscentričnosti i entuzijazmu, i Spenceru Tracyju, vječno depresivnom i melankoličnom sporednom glumcu te tipičnom proizvodu Hollywooda, ponovno dokazuje da stvarnost katkada nadmaši fikciju. Voljeli su se 22 godine, uglavnom potajno, povremeno tražeći utočište u Cukorovoj gostinjskoj kući.

Hepburn je potekla iz dobrostojeće, društveno angažirane obitelji. Zapravo je željela biti dječak i postala je atipična glumica te dobitnica četiriju Oscara, a kratko je bila i partnerica milijardera Howarda Hughesa. Tracy je potekao iz nesređene obitelji i radije je gledao filmove negoli išao u školu. Redateljica Anne Cécile Genre prati ga od polaganih začetaka njegove karijere kazališnoga glumca, zahvaljujući čemu se dokopao Hollywooda gdje se njegova osobnost nevjerojatno promijenila. Oženio se i dobio gluho dijete te se nije usudio rastati kad je upoznao Katharine Hepburn.

RTL TV, 22.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Zgodna žena

Edward (Richard Gere) je bogati biznismen kojemu je specijalnost preuzimanje kompanija i njihova rasprodaja. Na poslovnom putu u Los Angeles, tražeći put prema Beverly Hillsu on se zabunom nađe na Hollywood Boulevardu, na kojem susreće prostitutku Vivian Hard (Julia Roberts) koja pomisli da je Edward u potrazi za dobrim provodom. No on samo želi da mu Vivian pokaže Los Angeles. Očaran njome, on joj ponudi da provede noć u njegovom apartmanu, u kojem je iznenadi šampanjcem i cvijećem. Idućeg jutra predloži joj da ostane s njim cijeli tjedan i da ga prati na društvenim događanjima.

HRT2, 22.25, TRILER, Smrtonosni pad

Ovaj triler prati brata i sestru koji se nakon neuspjele pljačke kockarnice raziđu, no sudbina ih ponovno spoji na proslavi Dana zahvalnosti u tuđoj obitelji.

NOVA TV, 22.30, ROMANTIČNA DRAMA, Utočište

Kad tajanstvena mlada žena stigne u mali grad u Sjevernoj Karolini, njena nevoljnost da se pridruži zajednici poteže pitanja o prošlosti. Ona će polako skupiti hrabrost da započne vezu sa Alexom, udovcem sa dvoje djece. Ali mračne tajne počinju da ugrožavaju njen novi život.

NOVA TV, 00.35, KOMEDIJA, Dar života

Nakon što je godinama pokušavala dobiti bebu sa svojim suprugom, Lizzie (Radha Mitchell) je napustila nada da će ikada imati svoje biološko dijete. No kad njezina prijateljica Andie (Michelle Monaghan) ostane trudna nakon afere za jednu noć, nazire se neočekivano rješenje: Andie ponudi da Lizzie posvoji njezino dijete. Par se odlučuje na ovakav plan pod jednim uvjetom – Andie se mora useliti k njima prije poroda. Može li njihovo prijateljstvo sve to preživjeti?

RTL TV, 00.45, HOROR, Mama

Izbezumljen zbog gubitka bogatstva u vrijeme financijske krize, broker Jeffrey Desange (Nikolaj Coster-Waldau) ubije svoje poslovne partnere i suprugu, a djecu, trogodišnju Victoriju (Megan Charpentier) i jednogodišnju Lilly (Isabelle Nélisse) odvodi od kuće. Jureći po cesti zametnoj snijegom, Jeffrey izgubi kontrolu nad vozilom te se strmoglavi niz šumsku padinu. Obitelj preživi nesreću, a Jeffrey pronalazi kolibu u šumi, u kojoj planira ubiti djevojčice te na kraju sebi oduzeti život. U trenutku kada poželi svoj naum i ostvariti, tajanstveno biće (Javier Botet) oduzme mu život. Pet godina kasnije, Jeffreyev brat blizanac Lucas (Nikolaj Coster-Waldau) pronalazi djecu i smješta ih u kliniku na psihološko promatranje kod doktora Geralda Dreyfussa (Daniel Kash). U razgovoru s psihijatrom djevojčice nazovu biće s kojim su godinama živjele – mamom.