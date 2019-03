TV PREPORUKA DANA: Pobjeda ili neriješeni rezultat protiv Benfice igrače Dinama vodi u četvrtfinale

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Tek (što nisu) vjenčani

Tri prijateljice još od srednje škole udaju se isti dan. Sretne su i zaljubljene. No, kako kaže svećenik koji ih je vjenčao: “Prije vjenčanja svaka djevojka i svaki mladić trebali bi znati što žele, žele li vjenčanje ili brak. Jer, razlika je velika…” Već prvi dan bračnog života Erin (D. Panabaker) otkriva da će s njima živjeti Davidova (R. Kennedy) majka Renee (N. Judd), koja ne može podnijeti da se odvoji od voljenog sina. Casey (J. Parker Kennedy) otkriva da je njezin tek vjenčani muž kao tajnicu zaposlio svoju veliku srednjoškolsku ljubav Anne (C. Laing), koja mu je tada slomila srce, k tome je vrlo seksi. Stella (B. Irvin) od prvog trenutka mora svoje želje podređivati Markovima (S. Bacic). On kao da ne čuje što ona želi. Tako, na primjer, on odmah želi imati dijete, a ona još ne.

HRT3, 16.45, HUMORISTIČNA SERIJA, Jeste li posluženi?

Mladi g. Grace odlazi u mirovinu, ali će i dalje povremeno raditi u trgovini pa na njegovo mjesto dolazi njegov brat, stari g. Grace. G. Humphries se zarazi tropskom bolešću, što znači da osoblje mora u karantenu.

HRT2, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, Klub 7

U intervjuu tjedna vidjeti ćemo razgovor s pjevačicom Indirom Levak. 25 godina najdugovječnije redakcije hrvatske ženske revije puni društvenu kroniku. Zagrebački postolari izrađuju najfinije cipele, a dalmatinsku suvremenu odjeću krase tradicionalni motivi. Najbolji domaći maslinari i kuhari govore o nominacijama i svjetskim nagradama. Atraktivno imanje u Istri nudi ekohranu. Zdravi povratak tijela u dobru formu moguć je do ljeta. Priča o tajnim sobama Muzeja za umjetnost i obrt.

ARENA SPORT1, 21.00, NOGOMET, EL: Benfica – Dinamo

Na lisabonskom stadionu Luzu pred oko 60.000 navijača igrače Dinama koji dolaze s prednošću od 1:0 čeka uzavrela atmosfera u kojoj neće biti lako obraniti prednost i osigurati prolazak u četvrfinale i tako nastaviti svoju europsku bajku.

HRT2, 21.00, DRAMA, Svjedoci

Radnja se događa u 48 sati u jednom hrvatskom gradiću za vrijeme Domovinskog rata i tematizira problem krivnje pojedinca i gubitka duše u ratu. Nelinearna struktura priče omogućuje uvid u nekoliko ljudskih drama, ispričanih iz vizure krvnika, a ne žrtve, kako bi se propitalo funkcioniranje zla i spirala mržnje. Priča se odmotava svaki put iz nove vizure, a sve započinju u istom trenutku – trenutku istrage ubojstva, i svaka daje novu sliku onoga što se doista dogodilo.

HRT1, 21.00, MAGAZIN, Puls

U procijepu između izolacije i integracije, pod pritiskom predrasuda. Kako doista izgleda život Roma u Hrvatskoj? Naša ekipa obišla je romska naselja u Zagrebu, Međimurju te okolici Broda na Kupi. I pred njima su bile blistave sportske karijere, predviđali su im velike rezultate, uspjeh i slavu. Ali kada je trebalo napraviti još onaj najvažniji korak, nešto je krenulo u krivom smjeru. Što kada se sav trud, znoj i suze izbrišu, a put u blistavu sportsku karijeru prekine? Završio je Muzičku akademiju u Zagrebu i magisterij klavira kod Pavice Gvozdić, 11 godina radio kao profesor klavira u glazbenim školama, a onda se odlučio za pomalo drugačiji pristup glazbi. Ivan Škreblin i dalje radi ono što najviše voli – svira i pritom ljudima dok čekaju autobus ili tramvaj uljepšava početak dana. Živjeli su u vilama bogatih zagrebačkih obitelji! Ali njihovi su životi i sudbine bili daleko od raskoši i obilja! Naša priča otkriva kakva su zapravo bila prava i sudbine ljudi koji su početkom 20. stoljeća radili za druge.

DOMA TV, 21.40, KRIMI SERIJA, Kosti

Brennan i Booth otkriju lubanju s tragovima ljudskih zuba koja ih odvede do tajnoga kanibalističkog društva, a svi se pokušavaju aklimatizirati na novu radnu dinamiku bez Zacka. Kada domaćicu ubije bomba postavljena u njezin monovolumen, otkrije se njezina tajna prošlost, ali nije sve onakvo kakvim se čini. Brennan teško prihvaća svog oca.

NOVA TV, 22.25, INFO MAGAZIN, Provjereno

Video kruži društvenim mrežama, a ‘Provjereno’ istražuje tko je divljak s ceste. Tko se od politike obogatio? Ekipa ‘Provjerenog’ češlja podatke iz imovinskih kartica! Pitali smo ih jednostavna pitanja, samo da nam pojasne kako dolaze do luksuznih nekretnina ili kako pak otplaćuju milijunske kredite – samo s plaćom koju prijavljuju. Kako to? Analno silovana! Ispovijest analno silovane žrtve predatora koji je tijekom služenja kazne zatvora zbog drugog silovanja koje je počinio tražio da ga se kastrira! Zahtjev je odbijen, a on je izašao na slobodu. ‘Provjereno’ donosi priču žene koja ga je imala nesreću sresti. Dirljiva priča o požrtvovnosti roditelja koji nema što ne bi učinili za svoje dijete odjeknula je cijelom zemljom i prisilila institucije na humano rješenje. Napokon je pronađen smještaj za teško bolesnog 17-godišnjeg Josu Grdovića. Četiri sestre, koje je napustila majka kada su bile male, a zatim su im umrli i baka i tata koji su skrbili za njih, ostale su posve same. Godinama poslije, iz udomiteljskih se obitelji one vraćaju samo s jednom željom – obnoviti svoj dom kako bi sve mogle opet živjeti zajedno.

HRT3, 22.45, DRAMA, Luk

Na ribarskom brodu šezdesetogodišnji ribar podiže djevojku od kad je bila malena djevojčica. Dogovoreno je da će se oženiti kad ona navrši 17 godina, a sada joj je 16. Život im teče mirno ustaljenim tokom sve dok se na brodu ne pojavi student.

RTL TV, 23.15, KRIMI SERIJA, Oteti

Kit Kick Lannigan (Leven Rambin) bila je oteta kao dijete da bi je nakon pet godina spasio FBI agent Frank Novak (Chris Noth). Povratkom kući, trauma koju je doživjela nije nestala nego se manifestirala u agresivno ponašanje. Na prijedlog Novaka, upisuje tečaj samoobrane te briljira u borilačkim vještinama i rukovanju vatrenim oružjem. Jednako tako, u centru za obranu uči psihoanalizu i proučava odnos otmičara i otetih, u čemu postane stručnjakinja. Jednoga dana Novak nagovori Kit da se pridruži njegovu timu, koji rješava slučajeve nestalih i otetih osoba. Tim još čine John Bishop (Danny Pino), koji je ranije služio vojsku, a Novaka je sreo davnih dana, kada mu je spašavao brata blizanca Marka, koji je tada imao svega šest godina. James Finley (Andy Mientus) također je dio tima i još jedna žrtva otmice kao 14-godišnjak. Tim zaokružuje FBI agentica Maya Kennedy (Tracie Thoms), članica Novakova prijašnjeg tima.

HRT2, 23.15, AKCIJSKA KOMEDIJA, Čovjek iz San Fernanda

Philo Beddoe (C. Eastwood) bavi se popravcima automobila, no zapravo novac zarađuje uličnim borbama koje mu ugovara prijatelj Orville (G. Lewis). Philo je nepobjediv borac kojem se svidi country pjevačica i gitaristica Lynn Halsey-Taylor (S. Locke). Ona mu uzvraća naklonost i provede s njim noć, no onda otputuje. Philo svojim kamionetom u društvu Orvillea i orangutana Clydea krene dolinom San Fernanda u potragu za njom. Na putu upoznaju djevojku Echo (B. D’Angelo) s kojom se Orville zbliži, a za njima juri motociklistička banda Crne udovice.

HRT1, 23.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Anđeo iz pakla

U središtu nove serije osebujna je i raskalašena Amy (Jane Lynch), koja nenadano uđe u život organizirane i naoko savršene Allison (Maggie Lawson), tvrdeći da je njezin anđeo čuvar. Ambiciozna liječnica Allison uvjerena je da je Amy samo trknuta luđakinja, sve dok se jedno njezino upozorenje ne obistini. Amy ne želi da se njezin pravi identitet otkrije pa Allison o toj ekscentričnoj ženi ne smije razgovarati ni s ocem i poslovnim partnerom Marvom (Kevin Pollak), dermatologom s kojim dijeli ordinaciju, ni s bratom Bradom (Kyle Bornheimer), trgovcem nekretninama koji živi u njezinoj garaži. I dok se Allison pokušava maknuti iz cijele priče, Amy joj mora dokazati da doista jest anđeo čuvar i da je njezin jedini zadatak da Allison pomogne da nađe pravi životni put. Allison joj naposljetku pruži priliku jer zaključi da joj u životu možda zapravo treba čudna prijateljica. A i što ako Amy doista jest njezin anđeo čuvar?

NOVA TV, 23.50, KRIMI DRAMA, Muškarci koji mrze žene

Prije četrdeset godina Harriet Vanger nestala je s obiteljskog okupljanja. Njezino tijelo nije pronađeno, a njezin je ujak uvjeren da je ubojica član njegove povezane, ali disfunkcionalne obitelji. Unajmljuje novinara Mikaela Blomkvista (Daniel Craig) i snalažljivu hakericu Lisbeth Salander (Rooney Mara) kako bi istražili slučaj. Kada povežu nestanak Harriet i brojna groteskna ubojstva koja su se dogodila prije četrdesetak godina, počinju otkrivati tamnu povijest obitelji. Ali Vangerovi su jak klan i Blomkvist i Salander će morati otkriti koliko su daleko spremni ići da bi zaštitili sami sebe.