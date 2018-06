TV PREPORUKA DANA: Ovu večer provedite uz dobre komedije Što muškarci žele i Susjedi iz pakla

HRT2, 11.45, DRAMA, Deliverance Creek

Bliži se kraj rata, a udovica Belle Gatlin Barlowe (L. Ambrose) s troje djece suočila se s neizvjesnošću i borbom za vlastitu zemlju jer ju banka želi uzeti. Događaji će prisiliti Belle da se pita treba li biti dobar ili preživjeti.

HRT2, 13.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Najbolja božićna zabava

Jennie Stanton (T. DeVito), zaposlena u firmi koja organizira zabave, poznata je po najbojim zabavama i svi traže upravo nju. No, kad se vlasnica kompanije, Petra (L. Thorson), želi povući u mirovinu, poziva svojega nećaka Nicka (S. Lund) da se iskuša u tom poslu, jer će kasnije on preuzeti poduzeće. Iako nema pojma o organiziranju zabava, Nick odjednom osvaja sve Jenniene klijente. Ona je nepogrešiva, ali je on karizmatičan i šarmantan i, što je najvažnije, zna slušati ljude i prepoznati ono što zaista žele. Jennie se osjeća ugroženom zbog konkurencije, a Nick s mnogo više lakoće gleda na taj posao. No, kad najveći klijent, igračke Tyrell, otkaže Jennie organiziranje božićne zabave, Nick će joj pomoći, ali ne samo u poslu, nego otkrivajući joj kolikim je ljudima uljepšala Božić svojim zabavama.

HRT3, 19.00, FILM FANTASTIKE, Prolaz

Jean Diaz (A. Delon) bavi se filmom, on i žena (C. Boisson) su se rastavili i živi sa sinom Davidom (A. Musy). Njih dvojica sjeli su u auto i krenuli prema novoj kući pokraj mora. Na putu im se dogodila nesreća koju je izazvala Smrt u kojoj su obojica stradala. Liječnik u bolnici spašava Jeana, ali Smrt sabotira opremu i nudi Jeanu pogodbu. Probudit će Davida iz kome, za uzvrat Jean mora napraviti film čiji je naručitelj Smrt.

DOMA TV, 19.50, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Nakon što tajanstvena bolest pogodi djecu iz vojnih obitelji, NCIS-ov tim surađuje s mornaričkim medicinskim istraživačkim centrom kako bi pronašli lijek prije blagdana. U gostujućim su ulogama Meredith Eaton i Ben Vereen. Nakon što je ukradenom mornaričkom bespilotnom letjelicom za nadzor ubijen pomorac, NCIS surađuje s ministarstvom obrane kako bi pronašli uređaj. U gostujućoj je ulozi Susanna Thompson.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM: Mijenjamo svijet: Bilderbarg

U svibnju 1954. u Oosterbeeku blizu njemačke granice održan je tajni sastanak u hotelu “Hotel de Bilderberg”. Sastanak je organizirao nizozemski princ Bernhard. Nazvan je jednostavno “Bilderberška konferencija” prema hotelu u kojemu je održan. Nakon tri dana privatnih razgovora stvoren je novi transatlantski trust mozgova. S vremenom će prerasti u jednu od najučinkovitijih, ali i najštetnijih i najtajnovitijih, organizacija koje od 1954. utječu na događaje u svijetu. Bilderberška skupina iznikla je iz inicijative začete 1952. godine s idejom da se međusobno nepovjerenje između SAD-a i zapadne Europe zaustavi i pokrene u suprotnom smjeru.

Ukratko, cilj je skupine bio pobrinuti se da su strateške političke orijentacije zapadne Europe i Sjedinjenih Država usklađene. Ključno pitanje koje su si morali postaviti bilo je: “Sklad u kojim i čijim geopolitičkim ciljevima?” Bilderberg je u stvarnosti izgradio veoma mračan plan koji je privukao reakcionarne krugove poslijeratne Europe i povezao ih s najmoćnijim poslijeratnim američkim oligarsima, poput Rockefellera, Harrimana i njihovog “Američkog stoljeća” koje je bilo tek u nastajanju.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Posljednji bizon

Godine 1888. ostalo je tek nekoliko stotina američkih bizona nakon što ih je stoljeće prije bilo otprilike 30 milijuna. No jedan čovjek pretraživao je neplodne predjele Montane kako bi ulovio neke od tih posljednjih preostalih životinja. Zvao se William T. Hornaday i bio je glavni stručnjak za prepariranje na Institutu Smithsonian u Washingtonu. Želio je da neki od tih zadnjih bizona prije nego što izumru očuvaju vrstu za buduće naraštaje, kao primjerci u Nacionalnom muzeju. No lov na te posljednje bizone promijenio je Hornadayev život. Iz prve ruke posvjedočivši razmjerima pokolja, odlučio se na spašavanje te vrste.

Dokumentarni film nam donosi priču o izumiranju koje je priprijetilo američkoj ikoni te o njezinu spašavanju očima Williama Hornadaya. Danas ima možda pola milijuna bizona, ali Hornadayeva spasilačka misija nipošto nije završila. Samo mali postotak tih životinja živi na mjestima koja se donekle mogu nazvati divljinom.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Obitelj Durrell

Obitelj se prilagođava otočnom životu, no financije su i dalje problem. Ipak, Spiro na neočekivanom mjestu nalazi dobre vijesti. Presretnom Leslieju teško je suosjećati s emocionalno ranjenom Margo, a Gerry svojoj sve većoj zbirci dodaje novu životinju. Kad se Larry teško razboli, Theo i zgodni susjed Sven moraju ga spašavati. Hoće li njihovo elementarno znanje iz medicine biti dovoljno da ga spase?

HRT2, 21.00, KRIMI KOMEDIJA, Što muškarci žele

Randy, bivši konobar u baru McCool’s, priča na partiji tombole slučajnom poznaniku povijest vlastite nesreće sa suprugom Jewel. Jedne noći, Randy joj je pokušao pomoći kad ju je napao tadašnji nasilni partner Utah. Ispostavilo se da joj dotični nije samo ljubavni nego i kriminalni sudrug, te da je sve bio trik koji su mu podvalili kako bi ga opljačkali. U trenutku dok Randy, pod prijetnjom Utahovog pištolja, otvara sef u McCool’su, Jewel ubije partnera hicem s leđa, što Randyja prenerazi. No Jewel ga brzo uvjeri da je to učinila u strahu za njegov život i da je najbolje da on preuzme odgovornost za ubojstvo. Jewel je žena čijim čarima nije moguće odoljeti i Randy pristaje na sve.

RTL TV, 21.10, KOMEDIJA, Susjedi iz pakla

Mac (Seth Rogen) i Kelly Radner (Rose Byrne) mladi su par, koji je nedavno dobio curicu Stellu. Zbog obaveza novog načina života, novopečeni roditelji ne uspijevaju držati korak sa starim prijateljima, ali uskoro stiže novi udarac: bratstvo Delta Psi Beta, poznato po svojim raskalašenim tulumima, smjestilo se u susjednu kuću. Vođe bratstva Teddy Sanders (Zac Efron) i Pete Regazolli (Dave Franco) žele organizirati veliki tulum za kraj godine, koji bi ušao u legendu i zasjenio sve tulume do sada. Jedne večeri par zatraži od Teddyja da se društvo malo stiša, a on pristane i zamoli ih da u slučaju buke uvijek prvo nazovu njega, a ne policiju. Kako bi im se dodatno dodvorio, on ih pozove da im se pridruže i bolje upoznaju. Mac i Kelly pristanu jer nitko ne želi biti osoba koja kvari dobar party.

HRT2, 22.30, TRILER, Ruska kuća

Barleyu Blairu (S. Connery), londonskom izdavaču, stiže iz Moskve neobičan tekst koji je autorizirao poznati sovjetski fizičar. Riječ je o sovjetskim potencijalima na području nuklearnih istraživanja i mogućoj vojnoj primjeni. Za tekst se zanima britanska tajna služba koja prisili Blaira da krene u Rusiju i utvrdi što je od toga točno. Blair u Moskvi dolazi u dodir s različitim ljudima, od političkih moćnika do društvenih marginalaca. Uspije se sastati i s djevojkom Katjom (M. Pfeiffer) koja je omogućila da fizičarev tekst stigne u London. Ona sve više privlači Blaira, a on postaje zanimljiv ljudima koji se brinu o sigurnosti svoje zemlje.

NOVA TV, 23.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Što je novo s Morganovima?

Imućni par s Manhattana, Paul i Meryl Morgan (Hugh Grant i Sarah Jessica Parker), na rubu je razvoda kad postanu svjedocima ubojstva i samim time metom plaćenog ubojice. U pokušaju da zaštiti svoje svjedoke, FBI preseli Morganove iz njihova voljenog grada u zabačeni gradić u Wyomingu, čime bi njihova veza, koja je ionako na klimavim nogama, mogla potpuno puknuti… Bračni zavjeti lika Sare Jessice Parker liku Hugh Granta stihovi su Soneta 116 Williama Shakespearea objavljenog 1609.

HRT1, 23.25, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Chuck otkriva da je suparnički Istočni okrug napredovao sa slučajem protiv Axea dok se on bavio Stevenom Birchem i mora slučaj vratiti sebi. Chuck pregovara da bi zadržao kontrolu nad ključnim svjedokom Peteom Deckerom, menadžerom hedge fonda povezanim s Axelrodom. Axe povlači potez s obiteljskom pekarskom korporacijom YumTime. Taj se potez odražava na Chucka preko vrlo privatne veze njegovog oca i YumTimea. Wendy se nađe u moralnoj dilemi kad na povjerljivom razgovoru s klijentom dozna da će sabotirati karijeru jedne od malobrojnih žena menadžera portfelja u Axe Capitalu. Lara Axelrod želi zaštititi Axeov ugled od potencijalno štetne knjige koja iznosi istinu o određenim događajima.