TV PREPORUKA DANA: Oslabljeni Bayern na Allianz Areni dočekuje Real Madrid koji ide po još jedno finale

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Osjećajna odvjetnica

Mary Ross (E. Rose) uspješna je odvjetnica u Bostonu, privatno u sretnoj vezi s Rickom (A. Kaufman). Upravo nakon što dobije važnu parnicu dozna da je njezina prateta Phylly umrla i da joj je u nasljedstvo ostavila svoju veliku prelijepu kuću u Plymouthu. U toj je kući Mary provela mnoge sretne dane u djetinjstvu, pa kad zajedno s Rickom dolazi u obilazak naslijeđenog imanja, preplavljuju je uspomene, te, iako bi bilo vrlo unosno kuću prodati, razmišlja o tome da je zadrži. Kad u vrtu primijeti mladića kako nešto obilježava, smatra ga običnim uljezom, no on je – kako piše na posjetnici koju joj je dao – Everett Mather (J. Bruening), “mjesni povjesničar”. Everett se posvetio istraživanju povijesnih nalazišta i ustanovio je s gotovo stopostotnom sigurnošću da je upravo na mjestu Maryne kuće bio proslavljen prvi Dan zahvalnosti u povijesti Amerike. Mary ne samo da ne dijeli Everettovo znanstveno oduševljenje, nego mu zabranjuje da dalje istražuje na njezinom posjedu, što jako čudi njezinu prijateljicu Victoriju (J. Jones), koja zapaža kako je Everett ugodan i vrlo zgodan momak. On pristojno obeća da će poštovati Marynu želju, no u sve se uplela spletkarica i blogerica Ashleigh (C. Vincent), koja pod imenom Putnica istraživačica objavljuje pikanterije. Ona objavi Everettovo otkriće bez njegova i Maryna dopuštenja, što dovede do prijetnje sudskom parnicom.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Vojvotkinja od Cambridgea, Kate Middleton i princ William dobili su treće dijete, još jednog sina. O njezinoj trudnoći brinuo se tim od dvadeset liječnika, a navodno je uživala u pravom kraljevskom tretmanu prije porođaja. Poznate majke Hrvatice otkrile su u kakvom luksuzu su one rađale svoju djecu. IN magazin saznaje tko nije ni osjetio trudnoću do pucanja vodenjaka, koja je majka zaspala pri porođaju, a koju je poznatu Hrvaticu porodio bivši ministar Darko Milinović. Goran Jović u novom nastavku putopisne priče otkriva kako je u Panami doznao i koliko stoji prolazak kroz Panamski kanal, a nakon toga i koliko je opasna Kolumbija. U kuhinji IN magazina Sanja Doležal pokazat će nam kako se priprema sočna piletina!

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet: Sirija – džihadisti izbliza

Džihadističke skupine u Siriji zavladale su velikim dijelovima Rake i Alepa. Bore se u ime svetoga rata i izvode samoubilačke bombaške napade. Proizvode bombe i grade mrežu zaštićenih tunela kako bi se zaštitili od zračnih napada. Cilj im je zbaciti predsjednika Asada i uspostaviti islamsku državu. Situacija u Siriji sve je nejasnija, a zapadnim je silama sve teže definirati jedinstvenu strategiju za tu zemlju. Dva su se novinara, Yacine Benrabia i Farouk Atig, prvi put uspjeli približiti džihadistima. Zajedno su obišli neka područja bojišta i vidjeli kako pobunjenici prisiljavaju zarobljenike da kopaju tunele. Uspjeli su posjetiti podzemne tvornice bombi te pred smrt intervjuirati bombaša samoubojicu.

HRT2, 20.35, NOGOMETNA LP: Bayern – Real Madrid

U drugom polufinalu Lige prvaka sastaju se Bayern München i Real Madrid. Obje momčadi dočekuju utakmicu u sjajnoj atmosferi, ali domaćinima nedostaje nekoliko bitnih igrača te će Kraljevi to pokušati iskoristiti.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Dhruv Baker: Iz Hrvatske s ljubavlju – Gorski kotar

Jednom davno putopisac je napisao – nigdje nema takvog mjesta na kojem na tako malo prostora možete naći toliko zanimljivih stvari, poput Gorskog kotara. U gotovo alpskom okruženju, gdje šuma čini 63% površine, Dhruv otkriva mnoge njemu nepoznate stvari, poput ribolova na mušicu i delicija od medvjeda. Jedinstveno okruženje Dhruvu daje potpuno novi osjećaj hrvatske raznolikosti. Naravno, Dhruv uzima najbolje od Gorskog kotara i priprema izvrsna jela od divlje svinje i divlje pastrve.

DOMA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Laži mi

Cal i Gillian rade na slučaju vezanom uz natječaje u ljepoti. Brane oca koji je pogrešno optužen za zlostavljanje mlade natjecateljice. Cal otkriva mračnu tajnu koja pomaže majci i njezinoj kćeri da zaliječe rane.

RTL2, 22.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Alan stalno izlazi na spojeve, ali Charlie sumnja da zapravo izlazi samo s jednom ženom, bivšom suprugom Judith. Pokušava Alana u tome spriječiti, a pomažu mu Rose, Evelyn i Berta, ali Alan ne obraća pažnju na njih. Nakon jedne vruće noći prepune strasti i gadne svađe nakon, ipak odlučuje da se više neće viđati. Kada ih Jake skoro uhvati u akciji, Alan se iskrade kroz Judithin prozor i pojavi se u Charliejevoj kući samo u gaćama.

HRT3, 22.55, POVIJESNI SPEKTAKL, Spartak

Spartak (K. Douglas) je podrijetlom Tračanin kojeg su 80. g. pr. Kr. zarobile rimske legije i zatim je prodan kao rob. Pobjegao je iz ropstva, ponovno pristupio tračkim četama, ali je uhvaćen te prodan za gladijatora u Capui, gdje je zbog hrabrosti, snage i iznimne spretnosti, dobio slobodu i 73. g. pr. Kr. postao gladijatorski učitelj. Iste je godine pobjegao sa skupinom robova i počeo borbu protiv rimske vojske kako bi većinu gladijatora vratio u Galiju, zemlju u kojoj se većina njih rodila. Poginuo je 71. g. pr. Kr. u odlučujućoj bici u Lukaniji.

HRT1, 23.25, KRIMI SERIJA, Nijemi svjedok

Napetost među putnicima podzemne željeznice sve više raste, zbog čega su pojačane mjere sigurnosti. Javlja se sumnja da prva žrtva nije poginula nesretnim slučajem te se ponovno pozivaju svjedoci na razgovor. Jedna od njih je i Lana Sutherland, mlada hotelska djelatnica koja je primila k sebi beskućnika Owena. Inspektor Nelson ne smatra Lanu osobom od posebne važnosti za slučaj, ali mijenja mišljenje kad shvati da ona možda skriva opasnog ubojicu. Nikki pomaže Nelsonu da otkrije davno zakopane tajne o smrti njegovog oca kako bi se suočio sa sjećanjima koja ga progone još od djetinjstva i napokon raskrstio s prošlošću. On se ponovno usredotočuje na slučaj i zajedno s Jackom i Nikki otkriva što je zajedničko svim žrtvama.

NOVA TV, 23.45, DRAMA, Sad te ostavljam

Nakon očeve smrti četvero braće i sestara moraju se vratiti u svoj dom iz djetinjstva. U njemu moraju živjeti sa svojom majkom, bračnim partnerima, bivšim, a vrlo lako moguće i budućim supružnicima. Suočavajući se s prošlošću i napetosti u njihovim odnosima, ponovno se povezuju na smiješne načine usred cjelokupnog kaosa, humora, ali i tuge koje nalazimo samo u obitelji.

HRT2, 00.45, DRAMA, Uloži na favorita

Beth Raymer (R. Hall) spaja kraj s krajem radeći kao plesačica na privatnim zabavama. Kad odluči otići u Las Vegas i naći posao konobarice, njezin je otac podržava u odluci, kao i u svemu do tada. U Las Vegasu preko prijateljice upozna se s kockarom i kladioničarem Dinkom (B. Willis), koji joj da posao, budući da Beth ima prirodan dar za brojeve, komunikativna je i rječita. Vrlo brzo Beth postaje pravo čudo od djeteta u svijetu klađenja i kladioničara, ali se i vrlo brzo zaljubi u Dinka. A ni Dink nije ravnodušan prema mladoj, lijepoj, temperamentnoj i darovitoj suradnici. Međutim, kad ga njegova lijepa žena stavi pred izbor “ili ona ili ja”, Dink otpušta Beth uz izdašnu otpremninu. A Beth napušta grad, zaljubljuje se u Jeremyja (J. Jackson) i nađe posao kod Rosieja (V. Vaughan), ilegalnog kladioničara i, za razliku od Dinka, lošeg čovjeka. Prvi veliki gubitak novca zamalo će Jeremyja koštati zatvora, a Beth svog do tada stečenog ugleda.