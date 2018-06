TV PREPORUKA DANA: Osim utakmice između Hrvatske i Senegala tu si i filmovi Danny Collins, Profesionalac i Snimka seksa

HRT2, 11.20, HOROR KOMEDIJA, Samo nevolja

Poslovnog čovjeka i njegove prijatelje zbog prometnog prekršaja u jednom neobičnom gradiću zarobi sadistički sudac i njegova jednako čudna obitelj. Čeka ih suđenje i kazna…

Ova bizarna fantastična komedija redateljski je debi glumca Dana Aykroyda.

KANAL FOX, 15.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Čovjek s planom

U drugoj sezoni obitelj Burns suočava se s novim izazovima. Osim brige o djeci, u novoj sezoni Adam i Andi otkrivaju šokantnu činjenicu – zbog sumnjive prošlosti svećenika Carla koji ih je vjenčao, brak Adama i Andi nije valjan! Trudeći se sakriti pravu istinu od Andi, Adam dogovara obnavljanje zavjeta kojim želi popraviti stvar. No, u obitelji Burns ništa nije jednostavno.

HRT3, 15.20, TRGIKOMEDIJA, Kužiš, stari moj

Dečki iz predgrađa preživljavaju u centru Zagreba na najrazličitije načine. Jedan od takvih je i Glista (Ivica Vidović), nezaposleni mladić koji živi od preprodaje ulaznica za kino. Ipak, vremena mu ne idu na ruku: filmove sve više potiskuje televizija, a mladi umjesto u kino odlaze u disco klubove. Glistina djevojka (Eva Ras) također je nazaposlena i od nje nema bog zna kakve koristi, baš kao i od oca, skupljača otpada (Milutin Butković).

HRT2, 18.00, NOGOMET, PRIJATELJSKA UTAKMICA: Hrvatska – Senegal

Danas će na Gradskom vrtu u Osijeku, Vatreni će odigrati posljednju pripremnu utakmicu prije Svjetskog prvenstva. Dalićevi odabranici favoriti su i tražit će dobar rezultat nakon poraza protiv Brazila, ali im neće biti lako protiv Senegala, za kojeg igra jedan od najboljih napadača svijeta – Lovrenov suigrač iz Liverpoola, Sadio Mane.

HRT1, 20.05, DRAMA, Danny Collins

Kad je vremešnom rokeru Dannyju Collinsu (A. Pacino) menadžer otkrio neuručeno pismo koje mu je poslao John Lennon prije 40 godina, odlučio je promijeniti svoj dotadašnji način života. Otputovao je u New Jersey da se prvi put pokuša zbližiti sa svojim već odraslim sinom Tomom (B. Cannavale) koji ima ženu i dijete. Tom u početku odbija kontakt s ocem, ali Steve je uporan osobito kad sazna da mu sin možda boluje od teškog oblika leukemije…

Za ulogu rokera Dannyja Collinsa Al Pacino je nominiran za Zlatni globus na 73. dodjeli te nagrade. Danu Fogelmanu ovo je bio redateljski debi.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Romance velikih umjetnika: Johnny Cash & June Carter

Johnny Cash i June Carter bili su dvoje glazbenika iz dva potpuno različita svijeta. Johnny se rodio tijekom Velike depresije u siromašnoj obitelji s puno djece, dok je Juneina slavna glazbena obitelj djevojčici pružila sve, uključujući i slavu, još od djetinjstva. I iako su oboje bili u braku kad su se upoznali, međusobna privlačnost bila je tolika da joj se nisu mogli othrvati. Zajedno su doživjeli i slavne i teške trenutke i voljeli se do samoga kraja.

HRT2, 20.30, KRIMI SERIJA, Ubojstvo u Walesu

Nakon ubojstva na zabačenoj benzinskoj postaji, mještanin Llew Morris postaje glavni osumnjičenik. Viši inspektor Mathias i inspektorica Rhys odlučni su pronaći ubojicu pa odlaze u kuću u kojoj je Llew odrastao. Otkrit će nešto jezivo što će zacementirati Llewovu krivnju. Napetosti će dodatno eskalirati kada saznaju da je Llewov mali sin nestao iz škole. Viši inspektor Mathias očajnički želi pronaći dječaka i njegova podivljalog oca pa će prekršiti protokol i sam otići u planine. Vrijeme curi, a Mathias će morati riskirati vlastiti život. Za to će se vrijeme nezavisni istražitelj John Powell naći pod pritiskom da čim prije zaključi slučaj Iwana Thomasa.

RTL TV, 21.05, AKCIJSKI TRILER, Profesionalac

U namještenoj borbi, u kojoj je morao izgubiti, bivši policajac i borac, Luke Wright (Jason Statham) neočekivano pobijedi i naljuti Emila Docheskija (Sándor Técsy), glavešinu ruske mafije. Za kaznu, Dochekijev sin Vassilly (Joseph Sikora) i njegovi ljudi ubiju Wrightovu trudnu suprugu, ali mu i zaprijete da će ubiti svakoga s kim se zbliži. Luke ostavi svoj život iza sebe i postane beskućnik. U međuvremenu, u Kini, djevojčicu Mei (Catherine Chan), matematičku genijalku, otima vođa trijade Han Jiao (James Hong), koji želi izbrisati sve svoje elektroničke tragove ilegalnog poslovanja. Mei pošalje u New York, gdje je da na čuvanje brutalnom gangsteru Quanu Changu (Reggie Lee). Godinu dana kasnije Han stiže iz Kine te traži od Mei da zapamti brojeve dugačkog koda. Vozilo u kojem je bila napadne ruska mafija, a Mei odvode Emilu, koji od nje traži da otkrije kod. Mei odbija, a prije nego je nastave ispitivati, upada policija na čelu s korumpiranim kapetanom Wolfom (Robert John Burke), koji radi za Hana. Uslijed sveg tog kaosa Mei bježi u podzemnu željeznicu, gdje naleti na Lukea koji razmišlja o samoubojstvu.

HRT1, 21.55, DRAMSKA SERIJA, Preljub

Druga sezona ponire u emocionalne i psihološke posljedice preljuba koji je razorio dva braka te zločina zbog kojih se isti protagonisti ponovno nađu na okupu. Ova provokativna drama ispripovijedana je s četiri različita gledišta i razotkriva četiri zasebne istine. Ruth Wilson glumi Alison, mladu ženu koja poslije tragedije pokušava nastaviti život i izgraditi postojanu vezu dok se istodobno bori protiv tuđih predrasuda i sumnji u samu sebe. Njezin ljubavnik Noah (Dominic West) pisac je u usponu koji nastoji pronaći ravnotežu između iskušenja koje mu donose uspjeh, obitelji koju je ostavio i žene koju voli. Noina bivša žena Helen (Maura Tierney) trudi se pohvatati konce svog života i pritom izaći na kraj sa sudskim postupkom za skrbništvo nad djecom i otrovnim utjecajem svojih roditelja. Joshua Jackson glumi Colea, Alisoninog bivšeg muža koji svim silama želi nadvladati zloduhe iz prošlosti i započeti novi život s pozitivnim predznakom. No dugoročne posljedice preljuba i dalje određuju smjer njihovih života, a urodit će događajem koji će ponovno sve okrenuti naglavačke.

RTL TV, 22.55, RATNA DRAMA, Nemilosrdni gadovi

Godina je 1941. u Francuskoj. SS pukovnik Hans Landa (Christoper Waltz), prozvan lovcem na Židove, ispituje farmera Perriera Lapaditea (Dennis Ménochet), koji u strahu za vlastitu obitelj koja bi mogla stradati od ruke krvoločnog pukovnika, prizna da skriva obitelj Židova. I dok Landa naređuje pokolj, tinejdžerica Shosanna (Mélanie Laurent) uspijeva pobjeći. Godina je 1944. Poručnik elitne američko-kanadske komandne jedinice Aldo Raine (Brad Pitt) regrutira osam američkih vojnika židovske pripadnosti u misiji iza neprijateljskih linija. Naredba je jasna, od njih se očekuje da bez milosti i uzimanja zarobljenika smaknu što više nacista (barem 100 svaki). Amerikancima se uskoro pridružuje i njemački narednik Hugo Stiglitz (Til Schweiger), koji u zatvoru čeka izručenje jer je ubio 13 Gestapo oficira.

NOVA TV, 23.00, KOMEDIJA, Snimka seksa

Kad su Jay (Jason Segel) i Annie (Cameron Diaz) počeli izlaziti, strast u vezi bila je snažna – no deset godina i dva djeteta kasnije, plamen njihove ljubavi ne gori snažno kao u početku. Kako bi začinili svoju vezu, odluče se snimati dok maratonski vode ljubav. To se isprva čini kao dobra ideja, sve dok ne shvate da video iz njihove privatne zbirke više nije privatan. Dok njihovi pokušaji da spase svoj ugled vodi do noći koju nikad neće zaboraviti, shvatit će da je snimka zapravo ogoljela mnogo više nego što su očekivali.

HRT1, 23.30, KRIMI DRAMA, Carlitov način

Njujorški Portorikanac Carlito Brigante (A. Pacino) trebao je zbog dilanja droge odslužiti trideset godina zatvorske kazne, no zahvaljujući utjecaju svojeg odvjetnika i prijatelja Kleinfelda (S. Penn), pušten je na slobodu nakon pet godina. Odlučio je prekinuti s prošlošću pa sada vodi noćni klub kako bi zaradio dovoljno novca da se jednom zauvijek makne s njujorških ulica. Sanja o tome da sa sobom povede i voljenu Gail (P. A. Miller), s kojom je naglo prekinuo vezu prije nego što je otišao u zatvor. No, Carlito je svjestan da taj san o bijegu nije lako ostvariti.