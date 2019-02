TV PREPORUKA DANA: Osim sedme sezone serije Mentalist čekaju vas i filmovi Milk, Harrisonovo cvijeće i Velika igra

HRT2, 13.30, FANTASTIČNA KOMEDIJA, Uzmi me cijeloga

Roger Cobb (S. Martin) je odvjetnik, zaposlen u uredu Burtona Schylera, oca svoje djevojke Peggy (S. Osborne). U slobodno svira džez i glazba ga usrećuje više nego pravo. Njegovo nezadovoljstvo kulminira na 38. rođendan kad zaključi da je protratio život i odluči u potpunosti se posvetiti pravu i postati odvjetnik u firmi. No, Schyler ga ne shvaća ozbiljno i daje mu još jedan bezvezan posao: mora sastaviti oporuku za šašavu bogatašicu Edwinu Cutwater (L. Tomlin) koja svoje pregolemo bogatstvo želi ostaviti kćeri svoga konjušara kako bi nakon smrti u tijelo mlade djevojke naselila svoju neumrlu dušu i tako napokon proživjela život onako kako nikad nije mogla, jer je oduvijek bila bolesna. Ona je uvjerena da novac može sve platiti pa i to, no ipak je angažirala i gurua koji zna seliti duše… Roger misli da su svi u toj kući poludjeli, jer se čini da svi vjeruju kako je Edwinin plan ostvariv. Iz te početne situacije slijedit će niz urnebesno smiješnih scena i neočekivani obrati.

RTL2, 19.10, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Cameron nagovori tim da liječe muškarca čiji su otac i djed preminuli od srčanog udara prije svoje 40. godine, no House nije presretan što će se baviti pacijentom koji nema jasne simptome. U međuvremenu, Chrisa muče odluke koje je donio u slučaju Dibala.

DOMA TV, 20.05, KRIMI SERIJA, Mentalist

U sedmoj sezoni, Jane i Lisbon uživaju u svojoj sve jačoj vezi, uspijevajući je tajiti od svojih kolega. Za to vrijeme FBI istražuje ubojstvo jednog svog pripadnika. Dotični je agent radio u tajnosti u kuglani za koju se vjerovalo da je sjedište poslovanja krijumčara oružja. Janeu u istrazi pomaže agent Ken Spackman (Tim Griffin), a zaključuje da konobarica koja radi u kuglani Tisch (Karina Logue) radi za tu bandu, ali Tisch uspije pobjeći. Agentica početnica Michelle Vega (Josie Loren) pridružuje se timu i pomaže im uhvatiti Tisch, a ubrzo nakon toga Jane formulira plan kojim će inkriminirati ubojicu. To rezultira hvatanjem vlasnika kuglane, a Jane poslije ustanovi koja je lokacija Tischina skrivenog oružja pa i nju uhite. U sjedištu FBI-a, Jane se nakratko sreće s agentom Pikeom (Pedro Pascal), koji se pita što to Jane može ponuditi Lisbon, netom prije nego što Jane iznenadi Lisbon unajmivši antikni auto.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Kurdi – Bitka za Rožavu

Kakvu ulogu Kurdi imaju u kaosu u koji je Bliski istok bačen nakon američke invazije na Irak i izbijanja sirijskog građanskog rata? Sirijski i irački Kurdi bore se za goli život protiv fundamentalista ISIL-a. U Turskoj Recep Tayyip Erdoğan započinje mirovni proces s PKK-om, koji propada uz novi ciklus nasilja. U kurdskim krajevima sjeverne Sirije, “Rožavi”, započinje libertarijansko-socijalistički eksperiment slijedeći Öcalanovu ideju “demokratskog konfederalizma”. Uključivanjem SAD-a, Rusije i svih regionalnih sila rat u Siriji postaje nalik na Treći svjetski rat. Iako Kurdi stječu simpatije svijeta zbog uloge u porazu ISIL-a, referendum o nezavisnosti iračkih Kurda propada zbog otpora susjeda i velikih sila. Kako je završilo “kurdsko stoljeće” i kako izgleda neizvjesna budućnost ovog naroda tragične povijesti?

TV1000, 21.00, BIOGRAFSKA DRAMA, Milk

1977. godine u San Franciscu Harvey Milkk (Sean Penn) izabran je kao jedan od zastupnika za gradski odbor. Ne bi to bilo ništa posebno da Harvey nije tako postao prvi gay političar ikada izabran od strane američkih građana. On nikada nije skrivao svoju seksualnost i ponosio se onime što jest. Njegova pobjeda na izborima nije značila samo poboljšanje za gay zajednicu San Francisca, već je Harvey odlučio bez kakvih predrasuda pomoći svima kojima je to potrebno. Brinuo se o svima, od starijih građana pa sve do običnih radnika, i pritom je svima postavio primjer što znači biti pravi borac za ljudska prava.

HRT1, 21.05, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Odbačen od “sistema”, Jura je poslan na vojnu vježbu u neku zabit, gdje se odrasli ljudi igraju rata. Svjestan apsurdnosti situacije, Jura će ipak pronaći način da se trgne iz letargije i usput obnovi prijateljstvo s Pajzlekom. Kipo će se također naći u prilično nelagodnoj situaciji: u posjetu je kod Marininih roditelja u Vrbovcu, gdje ne samo da mora pomagati na kolinju, nego ga ondje svi doživljavaju kao zeta.

NOVA TV, 22.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Lud, zbunjen, normalan

Damir (Moamer Kasumović) pokušava na sve načine smotati Izeta (Mustafa Nadarević) da mu kupi novi kompjutor, ali Izet za takvim troškom ne vidi potrebu. Kada konačno pristane, kompjutor prilagođava svojim potrebama. Faruk (Senad Bašić) upoznaje Inesinu mamu u garderobi kazališta, dok se ona priprema za izlazak na scenu te joj pomaže u uvježbavanju teksta. Ne znajući o čemu se radi, u strasnoj ljubavnoj konverzaciji zateknu ih Ines i Damir.

HRT2, 22.45, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Gnjevni počinitelj koji želi pokazati svoju nadmoć napada poslovne ljude u Detroitu pa u pomoć pritječe JBA.

HRT3, 22.55, KRIMI DRAMA, Krvava mama

Sve počinje krajem 1920-ih kada Ma napusti svojeg supruga Georgea i njihov dom u Arkansasu te sa četvoricom sinova kreće u ubojiti pljačkaški pohod kako bi se obogatila, a istodobno ih čvrsto drži na kratkoj uzici… U filmu je jednu od svojih prvih uloga ostvario Robert De Niro kao Lloyd Barker.

HRT1, 23.25, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: Stjepan Mesić

Stjepan Mesić, bivši predsjednik Republike Hrvatske, potpisnik je – baš kao i bivši predsjednik Slovenije Milan Kučan – peticije za smjenu predsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajanija. Na izjavu je pismom reagirao i aktualni predsjednik Republike Slovenije Borut Pahor kojemu je odgovorio talijanski predsjednik Sergio Mattarella. U svom odgovoru na Pahorovo pismo složio s ocjenom da su u Basovizzi kod Trsta prigodom obilježavanja sjećanja na žrtve fojbi i talijanske esule iz Istre, Dalmacije i slovenskog Primorja bile izrečene i “neke neprimjerene izjave” koje su “mogle stvoriti dojam (da se radi) o teritorijalnim zahtjevima”, što bi po riječima talijanskog predsjednika bilo “u suprotnosti s poviješću”. Antonio Tajani ispričao se predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović i premijeru Andreju Plenkoviću što je u govoru u Basovizzi baratao pojmovima “talijanska Dalmacija” i “talijanska Istra”. O cijelom ovom kolopletu događaja razgovaramo sa Stjepanom Mesićem, bivšim predsjednikom Republike Hrvatske.

HRT2, 23.30, DRAMA, Harrisonovo cvijeće

Fotoreporter Harrison Lloyd (D. Strathairn) odlučio je prekinuti karijeru, ogorčen nasiljem koje je zabilježila njegova kamera. Njegov posljednji zadatak vodi ga u Hrvatsku tijekom pada Vukovara, gdje uskoro i nestane. Ne mogavši se pomiriti s navodnom Harrisonovom smrću, njegova supruga Sarah (A. MacDowell) kreće na put prema Vukovaru, a društvo su joj fotoreporteri Yeager (E. Koteas), Kyle (A. Brody) i Marc (B. Gleeson). Zgroženi ratnim zločinima, oni pokušavaju odgovoriti Sarah od opasnog putovanja, no uzalud.

NOVA TV, 23.50, PUSTOLOVNO-AKCIJSKI FILM, Velika igra

Kada terorističkim napadom sruše avion predsjenika SAD-a , predsjednik se nađe usred prašume. Može ga spasiti jedino 13-godišnji Oskari. Oskari je krenuo u lov na jelena a na kraju je nabasao na najmoćnijeg čovjeka planete – predsjednika Amerike. Za nepobjedivim duom juri teroristička organizacija a Pentagon sve pod kontrolim drži putem satelita. Bit će to najurnebesnijih 24 sata u divljini!