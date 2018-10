TV PREPORUKA DANA: Osim kvalifikacijske rukometne utakmice između Hrvatske i Švicarske tu su i filmovi Jurski park 3 i Savršene majke

HRT2, 13.45, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubavno pravo

“Kad se brakorazvodni odvjetnik ženi, tada je to pobjeda nade nad iskustvom”, kaže Emily Bennett (T. Polo), iako još mlada, već iskusna brakorazvodna odvjetnica, cinična i sarkastična prema pitanjima ljubavi. Ona se upravo priprema za parnicu između Margot (D. Mills) i Martina Harpera (B. Bostwick), koji se rastaju nakon četrdeset godina sretnog braka, koji je počeo ljubavlju na prvi pogled. Problemi su počeli zbog jedne obične stolice za koju se nisu mogli dogovoriti gdje će stajati. Istodobno, sprema se vjenčanje Emilyne prijateljice iz srednje škole, Betsy (M. Santopietro), koja je, iako zaljubljena u Larryja (D. Shatraw), u dilemi treba li se vjenčati ili je dovoljno da žive zajedno. Ipak, vjenčanje se održava, a Emily se upozna s mladoženjinim prijateljem Kentonom (R. Mailhouse).

HRT2, 20.05, KVALIFIKACIJE ZA RUKOMETNO EP: Hrvatska – Švicarska

Osijek je ponovno centar sportskih zbivanja. Rukometna reprezentacija Hrvatske će u gradu na Dravi ugostiti Švicarsku u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Domagoj Duvnjak vratio se pod zastavu Lijepe Naše, i to je najvažnija vijest. Pogledajte kako će momčad Line Červara izgledati tri mjeseca prije početka svjetskog prvenstva!

HRT1, 20.05, PRIJENOS, Hvar: Dani hrvatskog turizma – dodjela godišnjih turističkih nagrada

Dani hrvatskog turizma (DHT) tradicionalni je susret turističkih djelatnika iz cijele Hrvatske. Ove se godine održavaju 24. i 25. listopada u Hvaru, u organizaciji Ministarstva turizma, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske turističke zajednice. Sudionike očekuju zanimljiva predavanja, radionice, skupovi i dodatni sadržaji u kojima će sudjelovati svjetski poznati strani i domaći turistički stručnjaci. Bit će govora i o odnosu filmske industrije i turizma, izgradnji Hrvatske kao nacionalnog brenda, Hrvatskoj kao novoj gastroikoni u Europi, vidljivosti i promotivnoj važnosti turističkih blogera. Upravo će se u Hvaru dodijeliti i priznanja najboljim gospodarskim subjektima u turističkom sektoru.

KANAL FOX, 22.00, SF SERIJA, Nadareni

Druga sezona serije prati rat između mutanata i ljudi, kao i borbu između mutanata koji žele u miru egzistirati s ljudima i onih kojima nije strana zlouporaba njihovih moći. U prošloj sezoni obitelj Strucker je bila oteta od strane mutantskog podzemlja u kojem je otkrila brojne zanimljivosti. Prije svega i činjenicu da je Reed Strucker nekoć i sam bio mutant, što implicira da bi mogao postati opet u bližoj budućnosti. Njegova djeca ujedno su i otkrila kako su njihove moći jače kada djeluju zajedno. Druga sezona nastavlja radnju šest mjeseci nakon spomenutih događaja i stvari su se počele kretati u neočekivanim smjerovima.

HRT2, 22.05, ZABAVNA EMISIJA, Klub 7

Počeo je modni tjedan u Zagrebu; ekskluzivno donosimo kako je bilo na koncertu Zdravka Čolića; u backstageu Bipa Fashion.hr-a te koje su kreacije prikazali obrtnici na ovogodišnjoj Zlatnoj igli; saznali smo sve o novoj modnoj liniji koju pokreće Massimo Savić, a istinska majstorica hrvatske mode Matija Vujica otvorila nam je vrata svog ateljea. Vole li poznati igre na sreću, koji izvođači pune tri koncerta zaredom? Kako je biti kantautorica u Hrvatskoj i može li se od glazbe živjeti, govore Sara Renar, Irena Žilić i Mia Dimšić. Kako žive stranci u Hrvatskoj? Kupuju li Hrvati skupe parfeme te kako napraviti večeru u kojoj jela imaju okus parfema?

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Charlie pokušava dobiti Jakeovo odobravanje za pjesmu koju piše za televizijski show koji se temelji na Jakeovom omiljenom stripu. Ali Jakeu se ne sviđa njegova ideja, te na kraju njih dvojica napišu pjesmu zajedno. U međuvremenu, Alan i Rose su počeli provoditi sve više vremena zajedno i na kraju se i poljube, ali kasnije odluče ostati samo prijatelji.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Novi obrat u priči oko RBA kreditno štednih zadruga. Zakon koji je nedavno donesen i koji je trebao pomoći građanima – nalazi se na testu, a pitanje njegove zakonitosti pred europskim sudom postavila je sutkinja koja živi u kući nad kojom hipoteku ima jedna od štedno kreditnih zadruga. Samo za Provjereno, bivši načelnik splitske policije Slobodan Marendić govori o događajima zbog kojih je podnio ostavku. Nevjerojatan slučaj iz Istre. Godinama eksploatirali kamen, izvozili i zarađivali, a nisu imali koncesiju većinu vremena. Tko će odgovarati, tko će snositi sankcije? Sara, Marina i Andrea svoje želje ne izgovaraju na glas, jer znaju da mama nema! A jedino što mama želi je posao, da svojim kćerima osigura ono čega nema. Prekrasna je ovo priča o ljubavi majke i tri kćeri! Još jedan slučaj riješen – po mrklom mraku, put do škole im je bio pravi ruski rulet, jer autobus nije ulazio u selo. Nakon Provjerenog – i to se promijenilo!

RTL TV, 23.25, PUSTOLOVNI SF FILM, Jurski park 3

Debakl koji se zbio u Jurskom parku dr. Alan Grant (Sam Neill) ostavio je iza sebe te je danas bezbrižan čovjek, koji uvjerava javnost da ga ništa više ne može vratiti na otok. No imućni par, Kirby (William H. Macy) i njegova supruga Amanda (Téa Leoni) žele otići na otok Sornu i povesti Granta kao vodiča te mu nude novac za istraživanje ako im pruži stručno vodstvo. Isprva je razgledavanje trebalo biti samo iz zrakoplova, no Grant popusti paru, očajan da dobije potrebna sredstva, te ipak svi kreću prema otoku. Zajedno s plaćenicima koji čuvaju Kirbyja i Amandu, Grant se nađe na otoku i shvati da je plan oduvijek bio da se sleti na tlo. Kada se usprotivi, jedan od plaćenika ga udari i ovaj izgubi svijest.

HRT1, 23.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Uvijek je sunčano u Philadelphiji

Mac i Dennis sele se u predgrađe zbog jeftine stanarine i otvorenih prostranstava, ali doznaju da su možda stvoreni za gradski život.

NOVA TV, 23.55, PUSTOLOVNA DRAMA, Posejdon

Stara je godina i na luksuznom putničkom brodu u sjevernom Atlantiku zabava je u punom jeku. Odjednom golem val udara u brod, baca ga ustranu, a zatim ga prevrne. Počinje očajnička borba ljudi da prežive i pobjegnu s Posejdona, prevrnutog broda koji tone. Putnici i posada nemaju kamo, završavaju zarobljeni pod ruševinama u moru dok voda nadire kroz razbijene prozore. Pomoćni čamci se raspadaju, pokidane cijevi za gorivo izazivaju požare i nestaje svjetla pa je velik dio broda u mraku i kaosu. Naposljetku ostaje tek nekoliko stotina preživjelih, naguranih u neoštećenoj glavnoj dvorani, koja je sad ispod razine vode. Kapetan kaže da bi se trebali držati zajedno i čekati spasioce. No jedan čovjek, profesionalni kockar Dylan Johns (Josh Lucas), odluči iskušati sreću sam. Ne obazirući se na zapovijedi, napušta dvoranu s malom skupinom ljudi koji odluče poći s njim. Odlučni u namjeri da se probiju do kopna, moraju zajedno pronaći put kroz ostatke oštećenog broda, dok on polako tone.

HRT2, 00.00, DRAMA, Savršene majke

Dugogodišnje prijateljice Lil (N. Watts) i Roz (R. Wright) zajedno su odrasle pa su i njihovi sinovi, Tom (J. Frecheville) i Ian (X. Samuel), postali prijatelji. Žive u malom mjestu, k tomu su susjedi i mnogo vremena provode zajedno. Jednog ljeta, kad Rozin muž ode na službeni put u Sydney, Lilin sin Ian i Roz se intimno zbliže, a to se dogodi i Lil i Tomu… Film je vrlo provokativne teme, a temelji se na noveli “The Grandmothers” britanske književnice Doris Lessing.

HRT3, 00.05, DRAMA, Časna smrt samuraja

Priča o osveti, časti i sramoti u čijem je središtu osiromašeni samuraj koji otkrije kakva je sudbina snašla njegovog zeta ronina, samuraja bez gospodara. Ta spoznaja pokrene lavinu kojoj je konačni cilj osveta feudalnom gospodaru… Ovaj film je 3D remake filma “Harakiri” redatelja Masakija Kobayashija iz 1962. Na filmskom festivalu u Cannesu 2011. Takashi Miike nominiran je za Zlatnu palmu.