TV PREPORUKA DANA: Osim dokumentarca Rat prije rata koji prati zbivanja na prostorima bivše Jugoslavije 80-ih tu je i nova serija Seal Team

HRT2, 13.25, TRILER DRAMA, Moja kći mora živjeti

Katie O’Malley (M. Martin) normalna je sedamnaestogodišnjakinja, bavi se plesom, u buntu protiv roditelja, sve dok ne počne osjećati neprekidan umor. Pretrage pokažu da ima infekciju jetre koja se ne može izliječiti. Jedini spas je transplantacija. Oboje roditelja, Ragen (J. Carter) i Hugh (P. Popowich), odmah se testiraju kako bi se ustanovilo je li jedno od njih donor, no DNK analiza pokazuje da Hugh nije Katein biološki otac. To ni Ragen nije ni slutila, bila je to samo jedna pijana noć s bivšim dečkom iz srednje škole, Danom (S. di Zio), za vrijeme svađe s Hughom. Kreće u potragu za Danom, no on je promijenio identitet u bijegu pred opasnim gangsterom kojega je deset godina ranije prevario.

RTL2, 19.00, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Slučaj slomljene ruke otkriva neobičnu situaciju nezarastanja kosti kod bejzbol igrača Hanka Wiggena te odgađa njegov povratak na teren na neodređeno. House pretpostavlja da je Hankova prošlosti uzimanja steroida uzrok sadašnje situacije. Ubrzo kod Hanka dolazi do zastoja rada bubrega pa njegova žena ponudi dati svoj organ. No to bi značilo i prekid njezine rane trudnoće.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Rat prije rata: Poravnanje računa

Ožujak je 1981. Titova štafeta, simbol veličanja kulta ličnosti, samo što nije stigla u Prištinu, središte jugoslavenske Autonomne Pokrajine Kosovo. Dočekat će ju prosvjedi kosovskih Albanaca. Savezni vrh pokrajinskom nudi pomoć. Pokrajinski to odbija. Međutim, helikopteri specijalne policije iz Beograda ipak stižu u Prištinu. Brutalno tuku studente po studentskim domovima. Partija uvodi izvanredno stanje. Ishod: 9 mrtvih i više od 250 ozlijeđenih. Svemoćne jugoslavenske tajne službe nikada nisu otkrile idejne začetnike prosvjeda na Kosovu. Zašto?

Istodobno dok policija guši albanske prosvjede, Dobrica Ćosić pokreće peticiju o ugroženosti Srba. Srpski nacionalisti i partijski režim postat će uskoro najbliži saveznici.

Početkom ljeta 1981. nad posttitovskim režimom doslovno se otvorilo i nebo. U Međugorju, malom hrvatskom selu u Hercegovini, djeci se ukazala nebeska Majka. Komunističke vlasti po drugi put uvode izvanredno stanje.

HRT3, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Naše malo misto – Obnova zove

I u našem malom mistu nastupilo je vrijeme obnove i izgradnje ratom opustošene zemlje. Roko je na čelu radne brigade. Brico je postao predsjednik, a postolar sekretar Partije. Ne samo formiranje radnih brigada, nego i druge direktive izvršavaju se u malom mistu na sasvim specifičan način. Kada treba pronaći i raskrinkati reakcionare, jedva ih uspiju naći u liku Gallilea i barona Antonja, koji ravnaju svoje satove prema Glasu Amerike, a ne prema mjesnom satu. Još teže je s kulacima, kojih u škrtoj dalmatinskoj zemlji skoro nema. No, zato Roko smisli i organizira sindikalni ples, a sekretar održi vatreni govor, pa im tu akciju objave u novinama kao značajnu političku aktivnost. Sve te događaje na svoj zdravorazumski način komentiraju dotur Luiđi i njegova Bepina.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Novine

U središtu nove sezone i dalje je čvrsto jezgro ključnih novinara redakcije dnevnika “Novine”, koje čine istraživačka novinarka Dijana Mitrović, njezin urednik Nikola Martić te glavni urednik novina Martin Vidov. I nadalje pratimo njihove privatne i profesionalne dileme, ali žarište zbivanja će se s unutrašnjih redakcijskih previranja izazvanih promjenom vlasničke strukture novina, koja su bila okosnica prve sezone, prebaciti na politiku.

Radnja druge sezone odvija se kroz dva tjedna, između prvog i drugog kruga izmišljenih predsjedničkih izbora. Bespoštednu bitku za predsjednički položaj – nabijenu makinacijama i podmetanjima čiji će glavni posredovatelj biti “čovjek za sva vremena”, bivši udbaš Blago Antić, vodit će iz prve nam sezone dobro poznati gradonačelnik Ludvig Tomašević, protiv aktualne predsjednice republike Jelene Krsnik.

DOMA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Seal Team

Nova serija prati profesionalni i privatni život pripadnika najelitnije jedinice Navy SEAL-a dok vježbaju, planiraju i provode najopasnije i najriskantnije misije u koje ih njihova domovina šalje. Jason Hayes je cijenjeni i posvećeni vođa tima Tier One čiji obiteljski život pati zbog vojnog angažmana. Njegov tim uključuje osobe od povjerenja: Raya Perryja, najdugovječnijeg operativca s kojim se sjajno razumije, Sonnyja Quinna, iznimnog i odanog vojnika šarolike prošlosti koji se i dalje bori protiv nagona za samouništenjem, i Claya Spensera, mladog višejezičnog SEAL-ovca druge generacije nezasitnog poriva i predanosti. Ključni za uspjeh tima su CIA-ina analitičarka Mandy Ellis koja je žrtvovala sve u želji da iskorijeni zlo i uništi terorizam te Lisa Davis, racionalna logističarka koja drži stvari pod kontrolom i neslužbena je majčinska figura odgovorna za opskrbljivanje tima opremom potrebnom za svaku misiju. Spremni krenuti u tajne misije širom svijeta u tren oka i znajući koliki to danak uzima njima i njihovim obiteljima, ovaj bliski tim SEAL-a pokazuje nepokolebljivi patriotizam i neustrašivu posvećenost čak i kad se suoči s malim izgledima.

HRT2, 22.35, DRAMSKA SERIJA, Domovina

Saul nastoji Javadiju dogovoriti sastanak s Elizabeth Keane kako bi dobio politički azil u zamjenu za svjedočenje o iranskom nuklearnom programu. Javadi ima dokaz da Mossad radi s Darom kako bi uvjerio buduću predsjednicu da Iran vodi paralelni nuklearni program u Sjevernoj Koreji, a zapravo se drži uvjeta sporazuma s SAD-om. Saul ide Carrie, koja je još u šoku zbog gubitka Franny, kako bi mu pomogla da dogovori sastanak s Elizabeth Keane. Carrie se ne želi upletati jer je uvjerena da je Dar odgovoran za Sekouovu i Conlinovu smrt. Quinna paranoja natjera da ugrozi svoj i Astridin život.

HRT3, 23.05, DRAMA, Raj i nakon raja

Skupina mladića i djevojaka izmišlja svakakve igre, od tobožnjih pljački do tobožnjih ubojstava. No među njima se pojavi neznanac koji najljepše djevojke upozna s deliričnim doživljajem ljubavi, egzotike i smrti.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKI TRILER, Šifra: Momentum

Alex, koja se bavi pljačkanjem, pozove njezin bivši partner kako bi izveli zadnju pljačku. Ona ubrzo saznaje da se nikad nije radilo samo o dijamantima. Brutalno ubojstvo pokreće potjeru između Alex i ubojice dok ona pokušava saznati istinu koja stoji iza pljačke.