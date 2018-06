TV PREPORUKA DANA: Oscarima nagrađeni filmovi, ratna drama Olivera Stonea Vod smrti i politički triler Johna Schlesingera Maratonac

HRT2, 12.05, OBITELJSKA KOMEDIJA, Prevrtljivi duhovi

Ralf (P. Aleardi) je udovac, ima dvoje djece, tinjedžericu Miriam (S. Gerhardt) i osnovnoškolca Nicu (T. Kulzer). Seli se s djecom iz Berlina 600 km daleko, i u staroj gostionici pokraj mlina, u prirodi, uz jezero, daleko od grada, otvara restoran. Međutim, već na početku Nico otkriva da kućom vladaju duhovi, trojica braće Bückler. Braća praktički unište dan otvorenja restorana: Valeriji (A. Frier) ruše čaše i tanjure, prosipaju hranu po gostima… Ralph vjeruje da je Valerie šeprtlja, no kad svi gosti vrate jela jer su preslana – a on ih je osobno kuhao – jasno mu je da nešto nije u redu. Osim duhova, u poslu ga želi onemogućiti i bogati i utjecajni Felix von Hohenfels (T. Heinze), koji je i sam želio kupiti gostionicu, a i bio je Valerijin dečko. I sad je pokušava osvojiti, ali ona ga više ne želi. Ralf je na putu da odustane od svega, što bi Miriam učinilo sretnom, jer misli da joj otac uništava život, jer je u Berlinu ostao njezin dečko, u kojega su sve cure zaljubljene i ona se boji da će je on zaboraviti.

RTL TV, 12.20, KRIMI SERIJA, Blue Bloods

Troje učenika prestižne katoličke srednje škole St. Angelo umire zbog predoziranja na ludoj zabavi koju je organizirala Caitlin Breyer. Na zabavi, Jamie pokušava umjetnim disanjem spasiti četvrtu žrtvu, Alyson Duvitz. Učenici su uzeli lošu umjetnu drogu poznatog dilera Waynea Fostera, kojeg policija uskoro uhićuje, ali problem ovdje ne staje.

24KITCHEN, 13.00, KULINARSKI SHOW, Najbolje svjetske dijete

Jimmy i Kate predstavit će 50 svjetskih načina prehrane te uz pomoć vodećih prehrambenih stručnjaka i nutricionista, rangirati ih od najgorih za naše zdravlje pa sve do najkvalitetnijih. Na svojem putu oko svijeta, Jimmy i Kate otkrivat će razlike u našim prehrambenim navikama, ali i sličnosti kod ljudi iz zemalja udaljenih tisućama kilometara. Osim toga, njihovo putovanje dovest će do nekih šokantnih otkrića – posljedice koje donosi naš suvremen način prehrane te otkriti načine prehrane koji mogu produljiti život. Jimmy i Kate će posjetiti devet zemalja te ući u domove i kuhinje obitelji diljem svijeta kako bismo vidjeli što globalne zajednice zaista jedu.

HRT3, 19.00, POLITIČKI TRILER, Maratonac

New York, sredina 1970-ih. Brat (B. Dova) ratnog zločinca iz Drugog svjetskog rata, SS-ovca Christiana Szella (L. Olivier), izlazi iz banke u kojoj je pohranio kovčeg s vrijednim sadržajem. Međutim, naoko rutinska operacija pretvori se u verbalni obračun s postarijim Njujorčaninom Židovom s kojim se počne natjeravati gradskim prometnicama. Nepažnjom dvojice staraca njihova se vozila zalete u cisternu punu goriva i obojica poginu. Istodobno, uzorni doktorant na Sveučilištu Columbia Tom “Babe” Babington (D. Hoffman) trči na svom uobičajenom jutarnjem treningu i jedva zamjećuje tragediju u susjednoj ulici. Obožava maraton i priprema doktorsku disertaciju o McCarthyjevoj eri čija je žrtva bio i njegov otac (A. Joseph). Tomov stariji brat Doc (R. Scheider) predstavlja se kao uspješan poslovni čovjek, ali s kolegom Janewayom (W. Devane) zapravo radi za tajnu vladinu agenciju na tragu neonacističkoj organizaciji koja krijumčari dragulje. Doc se vrati u New York, a Tom mu ispriča da su ga dvojica muškaraca napala u parku dok je bio sa svojom novom djevojkom Elsom (M. Keller).

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Zatvorenik osuđen na smrtnu kaznu (LL Cool J) ima zagonetne simptome pa je House pozvan kako bi riješio misterij. U međuvremenu u bolnici, Cameron oklijeva reći mladom pacijentu da ima terminalnu bolest. House i Stacy nastoje postići dobar poslovni odnos, pogotovo nakon što House organizira da se zatvorenika prebaci u bolnicu na liječenje.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Horvatovi

Stjepan Horvat i njegova stara školska ljubav Lidija Gotovac se žene. I dok se Lila zbog Stjepana preselila iz Zadra sa svoje dvije kćeri Terezom i Evom, Stjepanova tri sina Branimir, Borna i Krešo nisu presretni svojim novim sustanarkama. No stvari izmaknu kontroli još više kada Lila počne raditi u školi i postane razrednica svojoj mlađoj kćeri Terezi i Stjepanovom sinu Branimiru.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Obitelj Durrell

Durrelli kane za Louisu prirediti rođendansku proslavu iznenađenja. Gerry je prisiljen urediti se za prvi sat s g. Kralefskym. Larry je, čini se, baš odlučio biti samac, iako Hugh priznaje da je Vasilija opasna i da je vjerojatno ubila ljubavnika. Margo na tržnici uočava zgodnoga mladića i primjetno otmjenijeg Gerryja obavještava da više ne želi biti časna. Theo dolazi s fotografskog izleta i kani snimati umjetničke portrete. Leslie misli da može riješiti obiteljske financijske probleme.

HRT1, 20.55, DRAMSKA SERIJA, Duga mračna noć

Nakon Verine smrti Joka i Major smišljaju što učiniti s malim Lukom. Plan je okrutan. Smjestit će ga u dom pod lažnim imenom, a Ivu obavijestiti da mu je sin umro. Lažna vijest slomit će Ivu. Čak ga i puštaju na inscenirani sprovod. Nakon toga slijedi mu robija s teškim radom u kamenolomu, gdje mu se s ostalim zatvorenicima pridružuje i Španac. Za to vrijeme doktor Robert odvest će malog Luku u Ivin rodni dom. Tamo je još samo Ivina majka koja preuzima brigu nad unukom. Tortura i svakodnevna poniženja robije slomit će Španca, no Iva će sve izdržati i nakon odslužene kazne vratiti se u rodni kraj. Tamo ga čeka sin za kojeg je mislio da je mrtav i kao da duga mračna noć koja je prekrila sve te nesretne sudbine polako nestaje.

DOMA TV, 21.30, KRIMI SERIJA, Tijelo je dokaz

Kad se odsječeni dlan i stopalo pojave u jednoj stražnjoj uličici, Megan i njezin tim moraju doslovno ponovno spojiti žrtvu. U međuvremenu Megan nevoljko pristane da je Lacey posjeti u uredu i snimi kako radi u sklopu videoeseja za sat društvenih studija. Ono što Lacey pritom otkrije, iz temelja mijenja njezin pogled na majku.

HRT2, 22.50, RATNA DRAMA, Vod smrti

Zbivanja pratimo kroz neku vrstu “dnevničke” ispovijedi mladog dobrovoljca (C. Sheen) koji će tek na licu mjesta shvatiti koliko je njegov idealizam bio naivan i koliko je taj rat strašan. Kako se nižu ratni okršaji, tako se mladi vojnik suočava i s naličjem rata – drogom koju vojnici uživaju i bezrazložnim nasiljem nad civilnim stanovništvom. Te 1967. rat je blizu kambodžanske granice poprimio apokaliptične dimenzije. Mladić je rastrgan između utjecaja dvojice nižih časnika, hladnog i okrutnog profesionalca (T. Berenger) i “humanista” (W. Dafoe) onoliko koliko se to u ratu uopće može biti…

I zbog hiperrealizma kojim je rat prikazan, ali i zbog snažne osude rata, film je dobio četiri Oscara: za najbolji film, režiju, zvuk i montažu.

NOVA TV, 23.10, PUSTOLOVNA DRAMA, Kralj Arthur

Nakon 15 godina služenja i borbe za Rimsko Carstvo, sarmatski knezovi na čelu s Arthurom (Clive Owen) nadomak su slobode kad Rimljani odlaze iz Britanije. Međutim, knezovi moraju sudjelovati u još jednoj borbi prije nego što postanu slobodni. Moraju osloboditi rimskog svećenika i njegovu obitelj, posebno sina Alecta, od Saksonaca. Međutim, prijeti im još jedna opasnost na putu do slobode: Woadi, britanski pobunjenici koji mrze Rimljane. U borbi sa svojim plemenom, Arthuru se pridružuje i Guinevere (Keira Knightley).