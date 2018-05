VEČER SMIJEHA NA TV-U

HRT2, 13.20, DRAMA, Daleko od doma

Nick Boyd (B. Watson) svojim učenicima citira Faulknera: pisac mora biti okrutan da bi bio iskren, ako treba ubiti vlastitu majku radi svog pisanja, učinit će to. I on je pisac, ali je napisao samo jednu knjigu, Razbijeni prozor, iz doba dok je i sam bio iskren i spreman na sve kako bi pisao. Od tada je prošlo 15 godina, u međuvremenu ništa nije uspio napisati, mnogo toga se dogodilo, pa i nešto za što okrivljava svog pokojnog strica, zbog čega godinama s njim nije bio u kontaktu.

Na otoku kao da se ništa nije promijenilo, ali samo naoko. Ubrzo doznaje kako mu je stric ostavio nasljedstvo: svoju novinsku kuću Beacon koju je sam osnovao trideset godina ranije. Osim novina, stric je ostavio i velike dugove. Nick uopće ne želi biti vlasnik novina, pa uskoro dobije ponudu od poduzetnika Westlakea (P. McGillion) da ih otkupi za deset tisuća dolara, čime bi se riješio i duga. Svi mještani otoka, među kojima je i privlačna odvjetnica Libby (S. von Pfetten), nagovaraju ga da ne proda novine Westlakeu, a on otkriva kako su mnoga imanja u posljednje dvije godine ovršena zbog dugova, a pronalazi i skice za članak koji je njegov stric o tome pripremao.

HRT3, 15.45, DRAMA, Španjolska afera

Mladi američki arhitekt Merritt Blake (R. Kiley) dolazi u Španjolsku sklopiti važne poslove i angažira Mari (C. Sevilla) da mu prevodi. Na putu u Barcelonu Mari primijeti da ih slijedi njezin ljubomorni mladić.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu: Zlatko Dalić

Uoči Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji gost je izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić. Prisjetit će se sedmogodišnjeg iskustva u arapskom svijetu gdje je ispekao trenerski zanat, a govorit će i o tome kako u Rusiji napraviti generacijski rezultat te je li moguće nadmašiti hrvatsku broncu iz Francuske i kako to postići. Doznat ćemo kako uspijeva motivirati hrvatske nogometne zvijezde, koja je njegova taktika da zaustavi Messija te o čemu ovisi plasman Vatrenih na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri.

HRT2, 20.05, GLAZBENA EMISIJA, Koktel-bar: Magazin

U posljednje ovosezonsko izdanje stiže jedna od najdugovječnijih i najpopularnijih grupa u Hrvatskoj – Magazin! Uživo ćemo čuti neke od njihovih najvećih hitova, uključujući i aktualni singl – Titanik. Andrea Šušnjara i dečki predstavit će nam svoje planove za ljeto i najaviti skorašnje prekoatlantsko putovanje. I ovom ćemo se prilikom prisjetiti najznačajnijih trenutaka bogate karijere Magazina.

Nešto drugo o splitskom sastavu doznajemo u istoimenoj rubrici novinarke Koraljke Maričić. a u Koktelu vijesti Dinka Komadine ovaj put ne promoviramo samo nove spotove nego donosimo pregled ljetne koncertne ponude u Hrvatskoj.

Zanimljivo će završiti i druženje s junakom rubrike Snimam ti pismo… kojeg je igrao Hrvoje Kečkeš. Hoće li mu prijatelj s Islanda napokon odgovoriti na njegova video-pisma?

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Glavni sastojak

Joel Reynold (J. Bateman) vlasnik je male punionice u Kaliforniji, čovjek koji naizgled ima sve što bi mogao poželjeti. Oženjen je privlačnom Suzie (K. Wiig), živi u raskošnoj kući s bazenom, ima dosta novca i omiljen je među svojim radnicima. Unatoč tome Joel je nezadovoljan, osjeća da se otuđio od Suzie s kojom nije spavao već tri mjeseca, a o tome se povjerio barmenu Deanu (B. Affleck), kojeg drži prijateljem. Kad mu Joel kaže da je u tvrtku nedavno stigla nova djelatnica Cindy (M. Kunis), mlada i atraktivna, koja ga izuzetno privlači, Dean mu predloži da angažira žigola Brada (D. Milligan) koji će zavesti Suzie i tako Joelu pružiti alibi za vezu sa Cindy. No Joel ne zna da je Cindy varalica.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Snovi o budućnosti: Seks budućnosti

Seks više nije tabu tema. Na početku 21. stoljeća aktivan seksualni život čak je i znak uspjeha. Gledanje pornografije, uporaba dodataka, uživanje u masturbaciji ili čak seks s više partnera, sve je to postalo uobičajeno i nema inhibicija. Kakav će biti užitak 2050. godine? Hoće li nam znanost i tehnologija omogućiti intenzivnije orgazme? Hoće li sljedeća seksualna revolucija biti virtualna? Hoće li kibernetički seks biti dostupan svima? Hoće li to postati norma? Hoće li nove tehnologije utjecati na našu seksualnost? Hoće li veze na daljinu biti oslobođene zapreka? U ovoj epizodi otkrivamo kako će nove tehnologije razbiti sve seksualne tabue, zbližiti parove i povećati svijest o našem tijelu, užitku i seksualnim željama.

RTL2, 21.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldon je na trenutak zapostavio igru „Dungeons: Dragons“, što je promijenilo njegove prehrambene navike i potaknulo ga da pusti brkove. U međuvremenu, Penny namješta Raju gluhonijemu prijateljicu Emily, koju ne smeta njegovo povremeno mucanje.

KANAL FOX, 22.00, DRAMSKA SERIJA, 911

Serija prati zaposlenike hitnih služba Los Angelesa dok pokušavaju balansirati svoje privatne živote sa stresnim poslom u kojem se često susreću s potresnim ili bizarnim događajima.

Hitni slučajevi prikazani u seriji temeljeni su na stvarnim događajima, od onih bizarnih do onih potresnih. Već u prvoj epizodi susrećemo se s jednim takvim slučajem – stigao je poziv upomoć žene koju guši njezin kućni ljubimac – divovski piton. No već slijedeći slučaj s kojim se tim suočava postaje ozbiljan i potresan – očajna žena bacila je novorođenče u toalet, te se ono zaglavilo u vodovodnim cijevima zgrade. Zahvaljujući vatrogascima i bolničarima dijete je spašeno, međutim to ne znači da svaki slučaj u ovoj seriji ima sretan kraj!

HRT3, 22.45, KRIMI FILM, Žena u kavezu

Krimić prema romanu Jussija Adler-Olsena o policijskom inspektoru Carlu Morcku koji vodi odjel starih slučajeva kojima se više nitko ne bavi. Njegov jedini pomoćnik u tome je Assad. Njih dvojica prihvatila su se slučaja nestale žene.

HRT2, 23.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Što ako?

Wallace (D. Radcliffe) je odustao od medicinske škole kad je otkrio da se njegova djevojka petlja s njegovim nastavnikom iz anatomije. Sad radi i živi u Torontu sa sestrom i nećakom. Na jednom tulumu upozna Chantry (Z. Kazan) koja mu se svidi, ali ona ima dugogodišnjeg dečka Bena (R. Spall). Bena posao odvede u Irsku, a Wallace i Chantry produbljuju svoj odnos koji procvjeta u pravu povezanost i duboko prijateljstvo…

Glavnu ulogu u ovoj romantičnoj komediji tumači zvijezda Harryja Pottera, sad već odrasli, Daniel Radcliffe.

HRT1, 23.25,TRILER SERIJA, Sigurna kuća

Alinu sestru i ovisnicu Gemmu pronašli su mrtvu u njezinom stanu nakon što ju je posjetio Collersdale. Robert ne vjeruje Ali koja tvrdi da su ona i sestra odavno prestale komunicirati. Ali na kraju priznaje da je Joe Gemmin sin kojega su ona i David usvojili zbog majčine ovisnosti. Collersdale je provalio u njihovu kuću i sve im je bliže. Za to vrijeme Reynolds, koji je ubio svoju suprugu Susan što je rezultiralo Robertovom ostavkom, planira uložiti žalbu. Tvrdi da je policija na njegovu suđenju namjerno zatajila informacije. Mark pokazuje Robertu snimke nadzorne kamere na kojima se vidi da je poljubio Susan, no Robert tvrdi da je njihov odnos bio čisto platonski. Zapitao se kako je Reynolds znao gdje napasti njega i Susan te počinje sumnjati na to da mu je to dojavio netko iz policije

NOVA TV, 23.30, KOMEDIJA, Kako se riješiti šefa?

Nick (Jason Bateman), Kurt (Jason Sudeikis) i Dale (Charlie Day) strašno su ogorčeni poslom i svojom dnevnom rutinom. Jedina stvar koja bi im malo olakšala stvari je da svoje šefove doslovno pretvore u prah i pepeo. Ne mogu si priuštiti dati otkaz, a jednom prilikom, nakon nekoliko pića i savjeta bivšeg robijaša, trojica prijatelja smišljaju uvrnuti i naizgled siguran plan da se riješe svojih šefova – zauvijek! Postoji samo jedan problem – čak i najbolji i najpromišljeniji planovi vrijede onoliko koliko i mozgovi koji su ih smislili.