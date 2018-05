TV PREPORUKA DANA: Opustite se uz filmove Savršena formula, Kako biti solo? i Osveta na visokim petama

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Slatka predaja

Tom Campbell (A. Mayfield) nije zamišljao da će nakon vojske završiti u pansionu svoje bake zvanom Cupid, no upravo se to dogodilo, jer je baka bolesna, a tom pansionu posvetila je cijeli svoj život i puno joj znači. I ne samo njoj, jer u tom su se pansionu mnogi parovi zaljubili i mnogi od njih uvijek se u njega vraćaju. Baka, na žalost, umire. Pojavljuje se poduzetnik koji nagovara Toma da proda imanje, jer ima planove za unosnu investiciju, a kad Tom to odbija, Jerryju (J. Bennett) će pomoći gradonačelnica Chelsea (H. Duff), koja je nekad bila Tomova neprežaljena ljubav, a sad se preobrazila u pragmatičnu, gramzljivu i častohlepnu osobu. Ona jedina zna zašto Jerry pokušava kupiti Tomovo imanje: zato što će njime prema planu proći autoput. Ona također jedina ima načina kako će i čime Toma prisiliti na prodaju, no Tomu i pansionu pomoć će stići s neočekivane strane, točnije strana…

A najvažnije je od svega što će se i Tom i mlada policajka Nancy (A. Kebbell) prestati bojati ljubavi.

HRT3, 15.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Zaljubljeni bolničar

Nakon neuspjeha u medicinskoj školi Jerome Littlefield (J. Lewis) se zaposli u privatnom sanatoriju kao pomoćnik. Ondje izaziva neprekidnu strku i zbrku.

HRT1, 17.20, MOZAIČNA EMISIJA, Kod nas doma

Danas Barbari u goste dolaze nekadašnja pjevačica legendarne grupe” Stijene” Izabela Martinović te pjevač i kantautor Sandi Cenov. U veseloj atmosferi govore o svojim uspjesima i životnom putu.

HRT1, 20.05, SF TRILER, Savršena formula

Propali pisac Eddi Morra (B. Cooper) uz pomoć tajanstvene pilule koja pojačava funkcije njegovog mozga postaje financijski čarobnjak. Nevjerojatan uspjeh dovodi mu život u opasnost.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Superbogataši i mi

Dvodijelni dokumentarac u kojem reporter Jacques Peretti istražuje kako superbogati mijenjaju Veliku Britaniju. Što stvaranje njihova basnoslovnog bogatstva zapravo znači za sve ostale?

Novac nikad dosad nije bio tako polariziran u Britaniji: najbogatijih 85 pojedinaca sada posjeduje više nego polovica stanovništva svijeta. U Britaniji je više milijardera po glavi stanovnika nego u bilo kojoj drugoj zemlji na svijetu. To je ujedno i najneravnomjernija zemlja Europe.

Ali dojam da superbogataši žive u zasebnom svijetu samo je privid. Njihovo sve veće bogatstvo plaćamo svi mi izravno, čime se mijenja struktura Britanije.

Kroz temeljito istraživanje, razgovore s glavnim sudionicima i fascinantne arhivske snimke, Jacques Peretti prikazuje naizgled nezaustavljiv rast superbogatih i promatra kako oni izvrću živote i očekivanja svih ostalih kroz četiri ključna mehanizma: nekretnine, poreze, novac i rad.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Inspektor Montalbano

Nakon dva bombaška napada na ispražnjena skladišta inspektor Montalbano na sto je muka: nema nikakvu predodžbu o tome tko bi mogao biti krivac, a ne zna ni pravi cilj napada. Dodatnu pomutnju izazove i lijepa susjeda Lilian Lombardo koja počne s njime koketirati. Međutim, Montalbano uspije odoljeti svim iskušenjima i otkriti da je Lilianin muž svojedobno ta skladišta unajmio, očito s namjerom da počne trgovati drogom.

HRT1, 21.50,DOKUMENTARNI FILM, Henrik i Ana – ljubavni par koji je promijenio povijest

U drugoj epizodi povjesničarka dr. Suzannah Lipscomb opisat će tri turbulentne godine koje su Henrik VIII. i Ana Boleyn proveli u braku koji je završen kraljičinom dekapitacijom. Suzannah drugu etapu svojega putovanja počinje u Nacionalnoj galeriji portreta gdje će analizirati Henrikov portret koji je naslikao Hans Holbein. Otkrit će što nam govori o kralju te o tome kako je htio da ga ostatak svijeta vidi. Kraljevski je brak redefinirao naciju pa će Suzannah posjetiti Charterhouse, bivši samostan u središtu Londona gdje je brutalno ubijena skupina redovnika koji su se suprotstavili Henrikovim vjerskim reformama. Nakon toga Suzannah odlazi u dvorac Thornbury u Gloucestershireu gdje je sretan par odsjeo 10 dana 1535. Sada je pretvoren u hotel te je jedino mjesto gdje možete platiti kako biste spavali u sobi u kojoj su nekoć boravili Henrik i Ana.

HRT2, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Ray Donovan

Kad guverner izgubi, čini se da je završio Rayev san s NFL-om, ali ne želi odustati. Dok podmićuje Fisha i Game da odobre gradnju stadiona, javi mu se otac Romero. Ray i Terry odlaze u Paraclete spasiti što se može. Bunchy želi uzdržavati Teresu i od Raya traži svoj novac od nagodbe. Kad Ray odbije, Bunchy s Mickeyjem napadne Minassiane.

RTL TV, 22.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Osveta na visokim petama

Carly Whitten (Cameron Diaz) je odvjetnica koja je upravo započela vezu s Markom (Nikolaj Coster-Waldau). Razočara se kada joj Mark kaže da mora otići iz grada, no ona ipak odluči otići do njegove kuće i zavesti ga. Užasne se kada tamo upozna njegovu suprugu Kate (Leslie Mann), za koju je mislila da je samo spremačica. Unatoč početnom neprijateljstvu, dvije žene se sprijatelje. Kate uskoro dozna da Mark viđa i treću ženu Amber (Kate Upton). Odluče je posjetiti i razotkriti čitavu situaciju te dogovoriti na koji način će Mark platiti svoju nevjeru.

NOVA TV, 22.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kako biti solo?

Postoji pravi način kako biti solo, a postoji i loš način za to, no postoji i… Alice. Robin, Lucy, Meg, Tom. David. New York je pun usamljenih srca koji traže svoj savršeni par, ljubavnu povezanost ili nešto manje. Negdje između ljubavnih poruka i veza za jednu noć je ono što svi samci imaju zajedničko, a to je učiti kako biti solo u svijetu s bezbroj definicija ljubavi. Spavanje u gradu koji nikada ne spava nikada nije bilo zabavnije!

HRT2, 22.55, SPORTSKA DRAMA, Rocky 3

Nakon velike pobjede protiv Apolla Creeda (C. Weathers), Rocky (S. Stallone) je postao pravi šampion i u sljedećih šest mečeva s lakoćom brani naslov svjetskog boksačkog prvaka teške kategorije. Rocky je i mnogo zreliji nego prije: racionalnije raspolaže novcem, više nema nikakvih problema sa snimanjem reklama, a promijenio je i stil odijevanja pa ostavlja dojam znatno ozbiljnijeg, potpuno sređenog čovjeka. Njegov brak s Adrian (T. Shire) stabilan je i pun ljubavi, tu je i njihov voljeni sinčić, a harmoniju remeti tek Adrianin brat Paulie (B. Young) koji nije ništa postigao u životu i ljubomoran je na Rockyja. Na boksačku scenu stupa novi izazivač, divlji i krvoločni Clubber Lang (Mr. T) čiji protivnici mečeve ne završavaju samo nokautirani, nego i masakrirani. Na otvaranju nove sportske dvorane u Philadelphiji otkriva se i Rockyjev spomenik, što je vrhunski dokaz njegova statusa gradskog i nacionalnog heroja. No tu je i Lang koji Rockyja izvrijeđa, optužujući ga da izbjegava meč s njim. Rocky prihvaća izazov, što razljuti njegovog starog i ozbiljno bolesnog trenera Mickeyja (B. Meredith). On smatra da protiv boksača s instiktom ubojice Rocky nema nikakve šanse. Ipak, dolazi do meča koji bi trebao biti Rockyjeva posljednja borba. No neposredno prije početka Lang odgurne Mickeyja te on dobije srčani napad. Rocky ulazi u ring dekoncentriran, a istodobno je bijesan na Langa pa ne poštuje dogovorenu taktiku.

NOVA TV, 00.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Sve što djevojka može poželjeti

Daphne Reynolds (Amanda Bynes) ima sve što svaka djevojka želi. Ova duhovita mlada Amerikanka ima jedinstveni stil, nekonvencionalan, ali dobar odnos s majkom Libby (Kelly Preston) i budućnost punu mogućnosti. Unatoč svemu, Daphne je nepotpuna. Sanja o susretu s ocem kojeg nikad nije upoznala, s čovjekom s kojim je Libby bila u turbulentnoj vezi prije 17 godina i koji je na kraju otišao, jer je njegova aristokratska obitelj mislila da ona nije prikladna žena za njega. Odlučna da oživi svoj san i napiše knjigu priča o odnosu sa svojim izgubljenim ocem, Daphne se ukrca na avion za London gdje ubrzo otkrije da je njezin otac visokopozicionirani političar lord Henry Dashwood (Colin Firth). Kad Henry otvori svoj život i raspored kćeri za koju nije ni znao, Daphnein ulazak u visoko društvo izazove urnebes koji prijeti njegovoj političkoj karijeri. Daphne ne želi dovesti u opasnost njegovu predizbornu kampanju pa zatomi svoju živahnu osobnost, promijeni način odijevanja i uđe u vrtlog uštogljenih britanskih zabava. Unatoč Henryjevoj potpori, njegova zaručnica (Anna Chancellor) i njezina ljubomorna kći (Christina Cole) nimalo joj je pomažu i žele uništiti Daphne po svaku cijenu.