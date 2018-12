TV PREPORUKA DANA: Opustite se uz filmove Pravi lopovi, Bez obaveza, Pravedno ubojstvo i Wolverine

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA DRAMA, Kako i u kojem gradu osvojiti djevojku

Sean (M. Lutz), vlasnik marketinške agencije u New Yorku, i Owen (J. T. Hodges), majstor i glazbenik iz provincijskoga gradića, zamijene se za stan preko blagdana. Mia (C. Rosato), Seanova zaposlenica, pomaže Owenu da se smjesti u novom stanu, a Ryan (T. Helfer) koju je Owen poslao da popravi pokvarenu grijalicu, pomaže Seanu da otkrije draži života u malome gradu.

HRT1, 20.05, KRIMI DRAMA, Pravi lopovi

Keith Ripley (M. Freeman) dugogodišnji je iskusni kradljivac umjetnina. Pozove mlađeg i spretnog kolegu Gabriela (A. Banderas) iz Miamija u New York i ponudi mu posao. Cilj je ukrasti dva izuzetno vrijedna Fabergeova jaja, spremljena u sefu. Navodno je to dio blaga ruske carske obitelji Romanov. Na crnom tržištu jedno ovo jaje vrijedi 20 milijuna dolara, a Ripleyju je to jedini način da se oslobodi duga moćnom gangsteru Nickyju (R. Šerbedžija) koji ne oprašta. Ali ni policija ne miruje, ustrajni poručnik Weber (R. Forster) namjerava Ripleyja strpati u zatvor pa pokušava predvidjeti njegove poteze i uhvatiti ga. U priči se pojavljuju i Ripleyjevo kumče, lijepa Alexandra (R. Mitchell), koja se sviđa Gabrielu, ali nitko nije predvidio da će se pojaviti KGB i oteti Alexandru.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Barnaby nije impresioniran kad ga Sarah odvuče na vjenčanje. Ali situacija postane još gora kad se dogodi tragedija i Barnabyja pozovu da otkrije ubojicu koji ima pik na mlade.

HRT3, 20.50, DRAMA, Velika ljepota

Jep Gambardella (T. Servillo) pripadnik je visokog društva. U svojim dvadesetima napisao je roman koji ga je proslavio i omogućio mu vrlo udoban život. Piše kolumne o kulturnim i društvenim zbivanjima, te je posvećen uživanju u rimskom noćnom životu. Kad se njegov 65. rođendan poklopi s nečim šokantnim iz prošlosti, Gambardelli naviru sjećanja i preplavljuje ga osjećaj neispunjenosti… Film je osvojio Oscara, Zlatni globus i nagradu BAFTA za najbolji strani film 2014. godine. Slijede još deseci nagrada te nominacije koje je osvojila ekipa filma na čelu sa scenaristom i redateljem Paolom Sorrentinom.

EPIC DRAMA, 21.00, DRAMSKA MINI SERIJA, Vukovi Berlina

Ova priča o prijateljstvu, ljubavi i izdaji proteže se desetljećima, a govori o šestero prijatelja koji pokušavaju preživjeti i napredovati u životu. Poslije Drugog svjetskog rata Berlin je u ruševinama. Podijeljen je na četiri dijela, ispresijecan granicama, a na snazi su policijski sat, zamračenja i blokade. Sve se pretvara u valutu: seks, cigarete, čokolada i obiteljski nakit. Pod neprekidnim brujanjem savezničkih aviona, skupina prijatelja formira kliku nazvanu ‘Vukovi’ te se zariče na vječno prijateljstvo. Svatko od njih obilježen je ratom na drukčiji način. Bernd je trgovac koji se ničeg ne boji, a Židov Jakob preživio je holokaust i sada namjerava preživjeti i poslijeratnu Njemačku. Obojica se bore za Lottino srce, a ona sanja o karijeri pjevačice. Krug zatvaraju drska Silke koja voli život, Kurt koji ima veliko srce, ali ništa ne zna zadržati za sebe te Ralf, Lottin žilavi mlađi brat.

RTL TV, 21.00, KOMEDIJA, Sam u kući 3

Međunarodna kriminalna organizacija uspjela je ukrasti najnoviji kompjuterski čip iz američkog Ureda za obranu, iznimno tajni izum koji će vlasniku pružiti dotad neslućene mogućnosti korištenja povjerljivih svjetskih informacija. Iako je krađa prošla glatko, bez ikakvih problema, zamjena prtljage na aerodromu uzrokovala je da čip, skriven u igrački automobila na navijanje, završi u tihom predgrađu Chicaga, domu malog Alexa. Nakon prvotne panike zbog ogromnog gubitka, kriminalci se razvesele kad shvate gdje se čip nalazi, a pogotovo kad saznaju da u kući trenutno nema nikoga osim osmogodišnjeg dječaka. Međutim, ono što ne znaju je da je Alex jedina osoba na svijetu dovoljno dovitljiva i hrabra da ih zaustavi, bez obzira na svoje godine.

NOVA TV, 21.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Bez obaveza

Emma (Natalie Portman) i Adam (Ashton Kutcher) stari su poznanici koji neplanirano završe zajedno u krevetu. Kako bi zaštitili svoje prijateljstvo, sklapaju pakt kojim svoj odnos žele zadržati isključivo na fizičkom odnosu. To znači da su ljubomora, očekivanja, svađe i romantika strogo zabranjeni, no vrijeme će pokazati hoće li im to poći za rukom.

HRT2, 21.35, KRIMI SERIJA, Osumnjičeni: Tennison

Eddie Phillips se ponovno pojavljuje i istraga kreće u posve neočekivanom smjeru. Jeanein se odnos s Bradfieldom razvija, ali ona mora donijeti odluku koja će utjecati na njezinu cijelu karijeru.

HRT1, 21.45, TRILER, Pravedno ubojstvo

Preprodavač droge deseta je žrtva serijskog ubojice koji je uzeo pravdu u svoje ruke i presuđuje kriminalcima, silovateljima, zlostavljačima djece, odnosno svima onima koji su izbjegli kaznu. Slučaj vode dvojica newyorških detektiva, policijski veterani Tom Cowan “Turk” (R. De Niro) i David Fisk “Rooster” (A. Pacino), a u njihovoj su ekipi na istom zadatku mlađi kolege: Karen Corelli (C. Gugino), Simon Perez (J. Leguizamo) i Theodore Riley (D. Wahlberg). Kad uz truplo otkriju kraću pjesmu, shvate da imaju posla s istom osobom, jer do sada je svaki od ubijenih dobio nekoliko stihova. Ubojica je oprezan i čini se neuhvatljiv pa istražitelji počinju sumnjati da se radi o nekome iz policijskih redova.

HRT2, 22.25, DOKUMENTARNA SERIJA, Kraljica Elizabeta II: Sretna i veličanstvena

Na početku drugog desetljeća 21. stoljeća kraljica je odisala novim samopouzdanjem. Godine 2012. proslavila je dijamantni jubilej. Bila je tek drugi monarh koji je doživio taj prijelomni trenutak. Prva je bila kraljica Viktorija. Britanija je organizirala proslavu na Temzi da zahvali kraljici na izvanrednih 60 godina služenja domovini. U tom desetljeću kraljica će se osloniti na svoje 60-godišnje iskustvo na prijestolju i pomiriti se s nekadašnjim protivnicima. Godine 2011. odlučila se za izvanredan državni posjet Republici Irskoj, što je bio prvi posjet britanskoga monarha toj zemlji. Godinu poslije učinila je povijesnu miroljubivu gestu i rukovala se s političarom Sinn Feina i bivšim zapovjednikom IRA-e Martinom McGuinessom.

HRT3, 23.05, DRAMA, Glembajevi

Jedanaest godina nakon samoubojstva svoje majke senzibilni slikar Leone Glembay (M. Nadarević) vraća se iz inozemstva u raskošnu obiteljsku kuću u Zagrebu. Ondje ga među ostalima dočekuju njegov autoritativni otac Ignjat (T. Lonza), utjecajni bankar čiji su poslovi u posljednje vrijeme zapali u probleme, i njegova razbludna mlada supruga, barunica Castelli (E. Begović). Dok se sjeća svog djetinjstva i prošlosti, a ponajviše voljene majke i sestre koja je također počinila suicid, Leone shvaća da barunica Castelli njegova oca vara sa svojim ispovjednikom Silberbrantom (M. Raguž). Jedina osoba koju Leone uistinu poštuje je mirna i povučena Beatrice (B. Oman), udovica njegova brata Ivana koja se zaredila i postala časna sestra Angelika. No Leone je neurotik duboko frustriran uspomenama, nerealiziranim ambicijama i licemjerjem koje ga okružuje, te se postupno počinje sve otvorenije sukobljavati s ocem i barunicom. Za sukobe ga dodatno motivira zločinački način na koji su Glembajevi stekli svoje bogatstvo.

RTL TV, 23.30, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Wolverine

Godina je 1945. Kao ratni zatvorenik Logan (Hugh Jackman) je smješten u logoru blizu Nagasakija. Za vrijeme bombandiranja grada, Logana spašava japanski oficir Ichirō Yashida, koji ga zaštiti od atomske eksplozije. Danas Logan živi u Yukonu i izbjegava svaki društveni kontakt. I dalje ga muče halucinacije Jean Grey (Famke Janssen), koju je morao ubiti kako bi spasio svijet. Pronalazi ga Yukio (Rila Fukushima), mutant koji ima sposobnost predvidjeti kada će neka osoba umrijeti. Šalje ga Ichirō, sada predsjednik Uprave velikog tehnološkog konglomerata u Japanu, koji želi da Logana dođe k njemu kako bi mu vratio davnu uslugu. U Tokiju se Logan susreće s Ichirōvim sinom Shingenom (Hiroyuki Sanada) i kćerkom Mariko (Tao Okamoto). Ichirō želi da Logan svoje moći iscjeljenja prenese u njegovo tijelo i tako mu spasi život te se ujedno oslobodi svoje besmrtnosti. Logan odbija, no te iste noći Ichirōv doktor ubrizga Loganu nešto u tijelo.

NOVA TV, 23.40, AKCIJSKA KOMEDIJA, Poslije sumraka

Max Burdett (Pierce Brosnan) i njegova pomagačica Lola (Salma Hayek) su majstorski kradljivci koji se povlače na Rajski otok na Bahamima nakon još jednog uspjeha, pljačke drugog od tri poznata Napoleonova dijamanta. Njihova je financijska budućnost osigurana, a karijera u svijetu kriminala stvar prošlosti. Međutim, Stan (Woody Harrelson), FBI-ev agent koji je posljednjih sedam godina proveo neumorno tražeći Maxa, ne želi vjerovati u njihovo povlačenje i miran život. Misli da njih dvoje planiraju ukrasti i treći Napoleonov dijamant, jedan od tri savršena dijamanta na svijetu. Dijamant bi trebao stići na Rajski otok na turističkom kruzeru, što se slučajno podudara s dolaskom para na otok. Iako nema nikakve ovlasti na Karibima, Stan odluči uhvatiti lukavog Maxa i Lolu na djelu.